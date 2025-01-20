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"Камень в огород Трампа": депутат Шеремет об ударе ВСУ по херсонскому селу

"Камень в огород Трампа": депутат Шеремет об ударе ВСУ по херсонскому селу - 20.01.2025 Украина.ру

"Камень в огород Трампа": депутат Шеремет об ударе ВСУ по херсонскому селу

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал удар ВСУ американскими ракетами по селу Бехтеры Херсонской области камнем в огород избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости

2025-01-20T14:31

2025-01-20T14:31

2025-01-20T14:35

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"Киевский режим во главе с Зеленским и ВСУ решили омрачить приход к власти Трампа, неспроста выбрав для нанесения американскими ракетами по мирному селу и школе именно день инаугурации. Все это камень в огород Трампа, чтобы данной трагедией сделать невозможным выполнение его обязательств по прекращению украинского конфликта", - сказал Шеремет.По его словам, Зеленский продолжает действовать в русле преступного курса президента США Джо Байдена.Вооруженные силы Украины нанесли удар по школе в селе Бехтеры Херсонской области с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра, когда дети шли в школу. Во время обстрела два человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести, четверо раненых - дети.Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.Подробнее об ударе - в материале Погибших и раненых после обстрела ВСУ сельской школы в Бехтерах уже больше 20 на сайте Украина.ру.

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новости, херсонская область, сша, вашингтон, дональд трамп, шеремет, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума