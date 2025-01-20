"Камень в огород Трампа": депутат Шеремет об ударе ВСУ по херсонскому селу - 20.01.2025 Украина.ру
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"Камень в огород Трампа": депутат Шеремет об ударе ВСУ по херсонскому селу
"Камень в огород Трампа": депутат Шеремет об ударе ВСУ по херсонскому селу - 20.01.2025 Украина.ру
"Камень в огород Трампа": депутат Шеремет об ударе ВСУ по херсонскому селу
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал удар ВСУ американскими ракетами по селу Бехтеры Херсонской области камнем в огород избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости
2025-01-20T14:31
2025-01-20T14:35
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"Киевский режим во главе с Зеленским и ВСУ решили омрачить приход к власти Трампа, неспроста выбрав для нанесения американскими ракетами по мирному селу и школе именно день инаугурации. Все это камень в огород Трампа, чтобы данной трагедией сделать невозможным выполнение его обязательств по прекращению украинского конфликта", - сказал Шеремет.По его словам, Зеленский продолжает действовать в русле преступного курса президента США Джо Байдена.Вооруженные силы Украины нанесли удар по школе в селе Бехтеры Херсонской области с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра, когда дети шли в школу. Во время обстрела два человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести, четверо раненых - дети.Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.Подробнее об ударе - в материале Погибших и раненых после обстрела ВСУ сельской школы в Бехтерах уже больше 20 на сайте Украина.ру.
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новости, херсонская область, сша, вашингтон, дональд трамп, шеремет, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума
Новости, Херсонская область, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Шеремет, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Госдума

"Камень в огород Трампа": депутат Шеремет об ударе ВСУ по херсонскому селу

14:31 20.01.2025 (обновлено: 14:35 20.01.2025)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал удар ВСУ американскими ракетами по селу Бехтеры Херсонской области камнем в огород избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости
"Киевский режим во главе с Зеленским и ВСУ решили омрачить приход к власти Трампа, неспроста выбрав для нанесения американскими ракетами по мирному селу и школе именно день инаугурации. Все это камень в огород Трампа, чтобы данной трагедией сделать невозможным выполнение его обязательств по прекращению украинского конфликта", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский продолжает действовать в русле преступного курса президента США Джо Байдена.
"Нет сомнения, что удар нанесен целенаправленно и избирательно", - подчеркнул депутат.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по школе в селе Бехтеры Херсонской области с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра, когда дети шли в школу. Во время обстрела два человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести, четверо раненых - дети.
Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
Подробнее об ударе - в материале Погибших и раненых после обстрела ВСУ сельской школы в Бехтерах уже больше 20 на сайте Украина.ру.
 
НовостиХерсонская областьСШАВашингтонДональд ТрампШереметВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГосдума
 
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