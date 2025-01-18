https://ukraina.ru/20250118/1060364274.html

Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает, противник бросает на фронт резервы

Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает, противник бросает на фронт резервы - 18.01.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает, противник бросает на фронт резервы

Вооруженные силы РФ продолжают прочно удерживать оперативно-тактическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения, планомерно уничтожая скопления техники и живой силы противника в 152 районах.

2025-01-18T05:51

2025-01-18T05:51

2025-01-18T05:51

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Украинское командование признаёт, что обстановка очень сложная, на ряде участков фронта - критическая. ВСУ из-за больших потерь просто „распылилась“ в обороне. При этом надо понимать, что враг имеет ряд приоритетных направлений, куда отправляет основные резервы. Сейчас это, в первую очередь, курское приграничье, куда киевский режим старается переправить новые силы. Сейчас, насколько известно, в Сумской области они формируют новый наступательный ресурс, стягивают мобилизованных и наиболее подготовленные подразделения.По Харьковской области отмечу, что ожесточённые бои продолжаются на купянском направлении, в Волчанске тоже украинская армия оказывает ожесточённое сопротивление. В Красноармейске ВСУ ещё не осознали тот факт, что российская армия, прорвав оборону в районе Курахова, будет продвигаться и дальше. Может, и осознали, но сил у украинской армии явно не хватает.Нам такая ситуация только на руку. Ловим врага на противоходе и занимаем те позиции, которые у противника ослаблены. Идём вперед шаг за шагом. А вот из Курской области противника надо вышибать решительными действиями, что, собственно, и делается. По информации Минобороны РФ, на данный момент российские военные освободили 63,2 % (801 кв. км) территории Курской области, которую занимали боевики ВСУ после вторжения. Всего же тогда украинская армия захватила 1268 кв. км.Потери ВСУ на курском направлении в январе составили более 5,6 тыс. человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков. А всего с начала курской авантюры украинская армия не досчиталась почти 52,5 тыс. солдат и офицеров.Российские войска не замедляют темпов наступления в Донецкой Народной Республике. Сообщается, что наши армейские подразделения почти вплотную приблизились к границе Днепропетровской области Украины. Штурмовые группы уже замечены между населенными пунктами Удачное и Новосергеевка в ДНР. До границы Днепропетровской области от этих сел — три километра.Упорные и ожесточенные бои развернулись в эти дни по линии Времевка- Великая Новоселка в ДНР. Уже к вечеру 16 января для бойцов 110-й бригады ВСУ, оборонявших этот участок в районе Великой Новоселки, ситуация резко ухудшилась. Утром следующего дня российские информационные платформы сообщили о полноценном окружении частей бригады противника. Штурмовые подразделения приморцев группировки войск "Восток" после захвата Нескучного продолжили освобождение Времевки, западнее которой взяли под контроль участок местности более 1 км в глубину и 2 км по фронту. Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке фактически был заблокирован и зажат в поселке со всех сторон.Именно поэтому освобождение Времевки и захлопывание "котла" в Великой Новоселке имеют огромное военно-политическое значение. Группировка "Восток" обнулила все "перемоги гвардии наступа" и, главное, проломила наиболее подготовленный противником рубеж обороны, площадь которого сопоставима с подобным укрепрайоном в Авдеевке.Стали поступать данные о сдаче в плен целых подразделений. Одновременно с этим в украинском информационном сегменте среди аналитиков раздались гневные голоса о зраде. В предательстве традиционно обвиняют главкома Сырского, который ради мнимой стабильности фронта гробит остатки армии Зеленского. Все наземные пути в Великую Новоселку физически перерезаны подразделениями ВС РФ. У противника осталась возможность коммуникации с подразделениями ВСУ вне Великой Новоселки только через реку Мокрые Ялы. Однако и этот участок под огневым контролем подразделений ВС РФ.На Покровском направлении наши штурмовики прорвали оборону противника в поселке Котлино и ворвались в центральную часть населенного пункта. По информации с места боев освобождение поселка открывает нашим войскам путь на Гришино и северо-западную ветку снабжения гарнизона ВСУ в Покровске. Упорные бои продолжаются в Звереве.Украинское военное командование решило усилить на этом направлении изрядно потрёпанную 155-ю бригаду. Ей на подмогу отправили один из батальонов 93-й механизированной бригады ВСУ. Численность батальона в ВСУ составляет 300-400 военнослужащих, иногда даже больше — за счет приданных подразделений и бронетехники. По факту на подмогу из 93-й механизированной бригады, известной под названием "Холодный яр", прибыл батальон в составе… восьми человек. Это в лучшем случае отделение, где есть командир (сержант), пулемётчик, гранатомётчик, снайпер и несколько стрелков.И вот такой "батальон" должен существенно "усилить" позиции ВСУ на покровском направлении, которое в Киеве считают приоритетным и намерены удержать этот город в ДНР, чтобы не дать развить наступательный успех российской армии. Вероятно, командование ВСУ было уверено в максимальной численности личного состава этого батальона, который бросили на передний край. Скорее всего, и командир этой бригады, полковник Павел Полиса, сидя в Днепропетровске, был не в курсе, что подчинённый ему батальон состоит всего из восьми человек. И кто там у них командир? По идее, как минимум капитан-майор, а там, скорее всего, просто сержант.Причем, важно заметить, что подобная информация-вовсе не выдумка российских СМИ, а сообщения украинских военных экспертов, к мнению которых еще прислушиваются на Украине. Во всяком случае, никто не опровергает. Глобальные планы киевского режима набрать новый резерв для армии в количестве более миллиона человек остались очередным мифом для ВСУ. Солдат для пополнения нет. ТЦК не успевает отлавливать "новобранцев" из числа престарелых мобилизованных. Не спасают ситуацию и украинские женщины, которых в армии набралось порядка 32 % от общего числа пополнения. В итоге в отдельных подразделениях ВСУ осталось по десятку человек.На Кураховском направлении при мощной поддержки авиации и артиллерии штурмовики закрепились на восточной окраине Дачного. Взят весь правый берег реки Сухие Ялы. По нему наши вышли к Улаклы к югу, восточнее Зеленовки, угрожая блокировать пути снабжения вражеской группировки. Западнее Курахова ВС РФ уничтожили мост. Идут бои в направлении Разлива и Константинополя и на юго-восточной окраине Дачного. Бои продолжаются.Торецкое (Дзержинское) направление. Есть продвижение в северо-западной части Торецка. Согласно последних сведений из этого района, происходят атакующие действия в направлении подконтрольного врагу террикона "Фомиха", предприятия "Торецкуголь" и его автобазы. Под контролем ВСУ остается также район шахты "Торецкая".Еще характерные особенности в результате боев на линии фронта на минувшей неделе. По данным самого киевского режима, на территории Украины разбросано более двух миллионов мин разного назначения. Зачастую военные ВСУ сами на них и подрываются, так как нет карт минных полей. Страдает и местное население. Сейчас идёт очередной заброс смертельных ловушек в Харьковской области — минируют дистанционно на больших площадях в своих же тыловых районах.Минирование местности осуществляется кассетными боезарядами, которые забрасываются на большую дальность с использованием реактивных систем залпового огня, что подвергает опасности жизни не только мирного населения, но и самих солдат ВСУ. Минируются не передовые позиции, а тыловые районы. Вероятно, чтобы лишить украинских солдат возможности безопасного отступления.Залп РСЗО с минами накрывает большие площади. И заряды становятся смертельными ловушками. Понятно, что делается это, чтобы постараться остановить и продвижение российской армии. Но вот есть нюанс — армия РФ при наступлении проводит тщательную инженерную разведку местности.Сапёры расчищают пути для продвижения войск. Используются и машины дистанционного разминирования известные под названием "Змей Горыныч". С их помощью обеспечиваются проходы как для боевой техники, так и личного состава. Украинские военные при бегстве со своих позиций, не имея времени, да и достаточного количества инженерной техники, будут подрываться на своих минах.В российской армии тоже есть системы дистанционного минирования под названием "Земледелие", которые забрасывают заряды на дальность от пяти до 15 километров. Они активно применялись при контрнаступлении ВСУ. "Земледелие" работает как противопехотными минами (в одной ракете их пять штук), так и противотанковыми (там три заряда).Их особенность ещё и в том, что они могут либо самоликвидироваться по заложенной программе, либо получить дистанционную команду на подрыв. То есть вероятность того, что пострадают российские бойцы или бронетехника, практически полностью исключается. Есть у российской армии карты минных полей, один из экземпляров направляется в Генштаб.То, что ВСУ активно минируют территорию в районе Волчанска (Харьковское направление), причем свои тыловые районы, может свидетельствовать об их готовности к отступлению. При попытке организовать наступление так не делается. Конечно, в один момент они Волчанск не оставят, но дистанционное минирование с бесприцельным разбросом — паникует здесь украинская армия, это очевидно.Засыпать свою территорию минами ВСУ не привыкать, под Волчанском они так уже делали. Впрочем, не только в Харьковской области. Практически треть всей Украины усыпана этим затаившимся железом. Можно сказать, что Украина села на мины.А тем временем, противник продолжает обстреливать приграничные регионы России и "новые территории". Из Запорожской области сообщили, что ВСУ совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Над Белгородским регионом и Курской областью в минувшие дни сработала система ПВО — сбиты ракеты РСЗО "Хаймерс" и оперативно-тактические "Атакамс". В круглосуточном режиме подавляются и уничтожаются беспилотники самолетного типа.Большой налёт дронов на Россию продолжается. Больше 200 единиц. Массовые "падения обломков" на промышленные объекты. В связи с этим требуется более эффективная и тщательная работа по созданию радиолокационных рубежей, способных обнаруживать вражеские средства воздушного нападения на предельно малых высотах.Более подробно о том, что произошло с 155-ой бригадой ВСУ - в статье Павла Котова "Крах "Анны Киевской""

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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россия, украина, донецкая народная республика, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, эксклюзив