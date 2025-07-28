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Их борьба. Что творит Украина и что никогда не повторит за ней Россия

Их борьба. Что творит Украина и что никогда не повторит за ней Россия - 28.07.2025 Украина.ру

Их борьба. Что творит Украина и что никогда не повторит за ней Россия

Киевский режим любит обвинять Россию в том, что она ведет против Украины гибридную войну. Однако простой анализ фактов говорит о том, что именно Киев не гнушается в средствах, чтобы нанести Москве хоть какой-нибудь вред там, где это возможно

2025-07-28T16:39

2025-07-28T16:39

2025-07-28T16:39

эксклюзив

украина

россия

африка

владимир зеленский

андрей садовый

упц

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Санкции против всего и всяЛогика боевых действий – вещь упрямая. ВСУ теряют позицию за позицией, российская армия не ослабевает натиск. Тем важнее для властей Украины преподносить своему населению и своим кураторам из-за рубежа хоть какие-то успехи и пытаться воздействовать на РФ иными средствами, поддерживая должный уровень антироссийской истерии.Важное значение в этом процессе уделяется экономическим санкциям и прочим ограничениям. Первую скрипку здесь играют европейцы и американцы, однако и киевский режим регулярно пытается встроиться в этот многоголосый хор.Последний такой санкционный пакет от Владимира Зеленского был принят в минувшее воскресенье, 27 июля. Ограничительные меры затронули более 90 российских юрлиц, связанных с добычей редких и редкоземельных металлов. По словам Зеленского, эти металлы применяются в военной промышленности.В тот же день он также объявил, что синхронизировал все европейские санкции против России, которые теперь действуют и в украинской юрисдикции.Подобные антироссийские санкции Зеленский штампует регулярно. В эти списки гребут всех подряд: политиков, общественников, журналистов, артистов, корпорации, фирмы, конструкторские бюро, вузы, СМИ и т.д.Как подчеркивали в Кремле, эффект от украинских санкций остается в районе нулевой отметки.Кроме того, украинские власти пытаются воздействовать своими санкциями на тех, кого они подозревают в сотрудничестве с Россией. Так, в июне Зеленский подписал указ о введении санкций против юридических лиц из Китая и Белоруссии.Дипломатическая работаНаряду с лоббированием санкций против РФ на Западе, украинское внешнеполитическое ведомство в последнее время активно пытается играть на международной арене, подыскивая себе новых союзников.Надо признать, что определенные успехи у Киева на этом направлении есть и недооценивать Украину в этом смысле не стоит.В качестве примера можно взять Африку – динамично развивающийся континент, где свои интересы продвигают ключевые мировые игроки – США, Европа, Россия, Китай и т.д.В ноябре прошлого года Зеленский объявил об открытии в Африке 10 дополнительных диппредставительств Украины. Он рассказал, что намерен добиться углубления связей с африканскими странами, поделившись с ними, в частности, военными технологиями и технологиями в сфере сельского хозяйства.Как писало в июне агентство Reuters, украинские власти поставили себе целью выдавить Россию из Африки. Одним из видимых результатов такой стратегии стало налаживание контактов между Украиной и Ганой, где в январе этого года к власти во второй раз пришел учившийся в Москве в середине 1980-х Джон Махама.Советское прошлое лидера Ганы породило у некоторых аналитиков иллюзию о его заведомо пророссийских взглядах, в то время, как Махама просто ждал выгодных для своей страны предложений. Пока 90% российского экспорта в эту страну по-прежнему составляет переработанная нефть, украинцы предложили Гане свои дроны и прочую военную технику.В июле Зеленский провел телефонный разговор с Махамой, в ходе которого президент Ганы от лица своей страны выразил готовность участвовать в финансировании производства дронов на Украине в обмен на помощь в укреплении границы.Параллельно с МИД, в Африке активничают и украинские спецслужбы, которые имеют прямые контакты с силами, которые действуют против дружественных России стран. Так, Главное управление разведки (ГУР) год назад признало, что помогает информацией и "не только" отрядам туарегов, которые ведут вооруженную борьбу с властями Мали.Именно Украина, по словам ее представителей, внесла решающий вклад в разгром колонны правительственных войск Мали и поддерживающих их бойцов ЧВК "Вагнер" в Тинзаутене в августе прошлого года.Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии украинским СМИ не скрывал, что поддержка туарегов со стороны Украины должна подорвать позиции РФ в Африке.Война с мертвыми и атаки на культуруПопулярная в последние годы т.н. культура отмены достигла на Украине своего апогея. Если на Западе как правило делают нерукопожатными и ломают карьеры отдельным артистам, то киевский режим хочет отменить все, что так или иначе связано с Россией, ее историей и культурой.Что уж говорить, наложить табу пытаются даже на русский язык, на котором по-прежнему изъясняется солидная доля украинцев и на котором еще совсем недавно только и способен был говорить Владимир Зеленский и прочие нынешние записные местные "патриоты".Начатая Майданом декоммунизация логично завершилась дерусификацией. Под снос идут памятники писателям и ученым, советским военачальникам, разрываются могилы и захоронения.Недавно во Львове ликвидировали мемориал "Холм Славы", где были захоронены сотни красноармейцев, павших при освобождении Западной Украины от нацистов. Их останки эксгумировали для перезахоронения на другом кладбище. При этом мэр города Андрей Садовой предложил России обменять их на пленных военнослужащих ВСУ. Конструкцию Вечного огня градоначальник пообещал передать в музей "Территория террора"."С памятниками воевать проще всего — они не стреляют в ответ", - прокомментировал эту новость телеграм-канал Украина.ру.История с львовским "Холмом Славы" - показатель того, к чему приводит "культивирование местечковыми режимами тотальной ненависти и промывка мозгов", отмечал телеграм-канал "Рыбарь"."Еще недавно даже среди антироссийски настроенных граждан подобные мысли были уделом совсем уж маргиналов. Сейчас же при виде таких новостей у населения ничего не щелкает, и мерзостью эту мерзость оно не считает. Бесконтрольное раскручивание маховика пропаганды приводит к закономерному финалу — расчеловечиванию собственных граждан и предков с постепенной потерей человеческого облика", - говорится в сообщении канала.Современное украинское государство объявило тотальную войну русской культуре. Делается это с особым цинизмом в худших традициях нацистских практик. Два года назад власти страны отчитались, что уничтожили 11 млн экземпляров русскоязычных книг, которые находились в фондах местных библиотек. Чем не костры из неугодных книг, которые устраивали в Германии идейные предшественники киевского режима?Украинские активисты пытаются также диктовать свою волю другим странам. На днях в Италии был отменен концерт Валерия Гергиева из-за протестов живущих там украинцев, которые при этом не спешат отправляться воевать за свою страну на фронт.Кол-центры и диверсииУкраинские телефонные мошенники и диверсанты уже давно неотличимы друг от друга. Процесс выманивания денег у россиян сопровождается провоцированием жертвы на совершение терактов: атаки на военкоматы, банки, отделения полиции, поджоги и т.д.По данным ФСБ на май этого года, на Украине действует от 120 до 150 мошеннических кол-центров, которые за 2024 год нанесли России совокупный ущерб в более, чем 170 млрд рублей."Механизмы мошеннической деятельности ежегодно совершенствуются: ее организаторы исключают личное общение с исполнителями либо используют их "в темную"; применяются средства анонимизации (сокрытие и подмена номеров телефонов, передача голосовой и текстовой информации в мессенджерах <…>, большое количество подставных электронных платежных реквизитов и др.); используются технологии нейролингвистического программирования, искусственного интеллекта по генерации аудиофайлов и "дипфейков", а также изображений должностных лиц, различных геральдических знаков правоохранительных и кредитно-финансовых структур", - отмечали в ФСБ.Практически все эти центры координируются и "крышуются" украинскими правоохранительными органами и спецслужбами, которые совмещают приятное с полезным: терроризируют россиян, а также кормятся с этих преступных доходов.Еще один популярный у украинских спецслужб инструментарий – организация диверсий и терактов в России руками самих россиян. Как правило, в качестве исполнителей выступают подростки и молодые люди, которых вербуют через мессенджеры и соцсети. За денежное вознаграждение (обычно сравнительно небольшое) они соглашаются осуществить поджог какого-нибудь объекта инфраструктуры.Ущерб от таких акций для самой инфраструктуры минимален, организаторы добиваются скорее психологического эффекта. Однако для исполнителей таких терактов все заканчивается плохо.В феврале этого года суд в Санкт-Петербурге приговорил к 10 годам тюрьмы 29-летнего местного жителя, который за 40 тыс. рублей по заданию с Украины согласился поджечь распределительный щит одного из сотовых операторов. Его знакомый, который оплатил покупку бензина для совершения поджога получил 8 лет заключения за содействие в проведении диверсии. Первые 2,5 года оба проведут в тюрьме, а оставшийся срок будут отбывать в колонии строго режима.Гонения на православиеУкраина стала первой европейской страной со времен падения соцлагеря, власти которой пошли в открытое наступление на религию. Под удар попала Украинская православная церковь (УПЦ), которая исторически организационно относилась к Московской патриархии. Этот факт и стал поводом к расправе с этой церковью.Сначала в пику ей была создана раскольническая Православная церковь Украины, а затем УПЦ фактически вытеснили за рамки правового поля. Год назад в стране был принят закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", по которому деятельность УПЦ должна быть запрещена, так как она якобы "аффилирована" с "религиозным центром", расположенном в "государстве-агрессоре".Каноническая УПЦ оказалась в сложном положении. С одной стороны, эта церковь встала на "патриотические" позиции, поддержав киевский режим после начала СВО, несмотря на то, что этот режим хочет ее ликвидировать, с другой, полностью от своих связей с Москвой эта структура так и не отказалась.В 2022 году УПЦ формально прекратила свои административные связи с РПЦ и объявила о своей широкой автономии, в то же время автокефалии (то есть официального провозглашения себя самостоятельной церковью) объявлено не было.Для православной церкви – это сверхсерьезный шаг, который должен подкрепляться безупречными аргументами, обоснованием, исторической основой. В противном случае – это уход в раскол, грубое нарушение всех правил, посягательство на многовековые основы православного мира и в конечном счете переход церкви в маргинальную сферу.Теперь УПЦ выставлен ультиматум окончательно отрегулировать свой устав так, чтобы он не противоречил закону в ближайшие недели. Это умозаключение основано на выводах специальной религиоведческой экспертизы, проведенной ранее с подачи Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести.В этом документе говорится, что в уставе церкви содержится пункт о том, что ее канонической основой является грамота патриарха Московского и всея Руси от 1990 года, по которой УПЦ ставится в зависимость от РПЦ. Из этого делается вывод, что УПЦ продолжает быть связанной с Москвой.Теперь УПЦ нужно или отредактировать свой устав под диктовку властей, что во многом поставит вопрос о законности самой этой структуры с точки зрения церковного канонического права, либо же не делать этого и лишиться законности уже с точки зрения права государственного.Как видно из всего вышеизложенного, Украина ведет с РФ борьбу везде, где это возможно, не считаясь со средствами и целесообразностью. Все, что может навредить соседу хоть как-нибудь – все идет в ход. Это важно понимать в контексте того, с каким противником Россия вынуждена иметь дело и какие меры должны быть приняты для прекращения этой антироссийской вакханалии.Идеологи этой циничной войны знают, что Россия не станет отвечать зеркально: сносить памятники известным украинцам, запрещать мову, давить украинскую культуру, тревожить покой мертвых.Фраза "мы не такие" в последнее время все чаще стала употребляться в саркастическом ключе, дескать, Россия не может или не хочет отвечать Украине тем же, но в данном случае она как нельзя лучше объясняет происходящее. Мы действительно не такие.О том, сколько еще продержится Украина - в материале издания Украина.ру Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, африка, владимир зеленский, андрей садовый, упц