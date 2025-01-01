https://ukraina.ru/20250101/1059953026.html

"Наш главный союзник": Пинчук ответил, как Зеленский содействует планам России

"Наш главный союзник": Пинчук ответил, как Зеленский содействует планам России - 01.01.2025 Украина.ру

"Наш главный союзник": Пинчук ответил, как Зеленский содействует планам России

Трамп уже озвучил свое видение ситуации на Украине. Он желает склонить Россию к заморозке конфликта. Москва же не желает соглашаться на план избранного президента США, так как главные цели СВО еще не достигнуты. Владимира Зеленского в этой "схеме" вообще нет, поэтому он пытается любыми способами остановить подписание соглашений

2025-01-01T05:40

2025-01-01T05:40

2025-01-01T05:40

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ростислав ищенко

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук.По его словам, Зеленский как политическая единица уже слит."Украина — проблемное политическое образование. Зеленский же должен был аккумулировать весь негатив, перезагрузить войну и уйти. А он не хочет этого делать. Мир для него — это личный приговор. Если даже предположить, что будет конечный результат у этих доверенностей, то подписывать их будет уже не Зеленский", — заявил Пинчук.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что киевский режим готов рискнуть ядерной войной, так как если Запад окажется в прямой конфронтации с Россией, то для предотвращения ядерной войны обе стороны могут пойти на заморозку конфликта, что позволит Украине и Владимиру Зеленскому сохраниться."Если он уже уничтожил всю Украину, почему он будет переживать по поводу всего человечества?", — задался риторическим вопросом Ищенко.Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с РоссиейПолный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти

https://ukraina.ru/20241225/1059913844.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ростислав ищенко, детали