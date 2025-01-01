"Наш главный союзник": Пинчук ответил, как Зеленский содействует планам России
© News Agency/Globallookpress Фото: Владимир Зеленский
© News Agency/Globallookpress
Трамп уже озвучил свое видение ситуации на Украине. Он желает склонить Россию к заморозке конфликта. Москва же не желает соглашаться на план избранного президента США, так как главные цели СВО еще не достигнуты. Владимира Зеленского в этой "схеме" вообще нет, поэтому он пытается любыми способами остановить подписание соглашений
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук.
"При заморозке мы не решаем цель СВО — не устраняем стратегическую угрозу со стороны Украины. У меня надежда на главного нашего "союзника" по переговорам Вовку Зеленского, он точно не подведет, он не хочет, чтобы его повесили", — сыронизировал Пинчук.
По его словам, Зеленский как политическая единица уже слит.
"Украина — проблемное политическое образование. Зеленский же должен был аккумулировать весь негатив, перезагрузить войну и уйти. А он не хочет этого делать. Мир для него — это личный приговор. Если даже предположить, что будет конечный результат у этих доверенностей, то подписывать их будет уже не Зеленский", — заявил Пинчук.
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что киевский режим готов рискнуть ядерной войной, так как если Запад окажется в прямой конфронтации с Россией, то для предотвращения ядерной войны обе стороны могут пойти на заморозку конфликта, что позволит Украине и Владимиру Зеленскому сохраниться.
"Если он уже уничтожил всю Украину, почему он будет переживать по поводу всего человечества?", — задался риторическим вопросом Ищенко.
Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией