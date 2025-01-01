"Наш главный союзник": Пинчук ответил, как Зеленский содействует планам России - 01.01.2025 Украина.ру
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"Наш главный союзник": Пинчук ответил, как Зеленский содействует планам России
"Наш главный союзник": Пинчук ответил, как Зеленский содействует планам России - 01.01.2025 Украина.ру
"Наш главный союзник": Пинчук ответил, как Зеленский содействует планам России
Трамп уже озвучил свое видение ситуации на Украине. Он желает склонить Россию к заморозке конфликта. Москва же не желает соглашаться на план избранного президента США, так как главные цели СВО еще не достигнуты. Владимира Зеленского в этой "схеме" вообще нет, поэтому он пытается любыми способами остановить подписание соглашений
2025-01-01T05:40
2025-01-01T05:40
новости
украина
россия
запад
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ростислав ищенко
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук.По его словам, Зеленский как политическая единица уже слит."Украина — проблемное политическое образование. Зеленский же должен был аккумулировать весь негатив, перезагрузить войну и уйти. А он не хочет этого делать. Мир для него — это личный приговор. Если даже предположить, что будет конечный результат у этих доверенностей, то подписывать их будет уже не Зеленский", — заявил Пинчук.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что киевский режим готов рискнуть ядерной войной, так как если Запад окажется в прямой конфронтации с Россией, то для предотвращения ядерной войны обе стороны могут пойти на заморозку конфликта, что позволит Украине и Владимиру Зеленскому сохраниться."Если он уже уничтожил всю Украину, почему он будет переживать по поводу всего человечества?", — задался риторическим вопросом Ищенко.Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с РоссиейПолный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти
https://ukraina.ru/20241225/1059913844.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ростислав ищенко, детали
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ростислав Ищенко, детали

"Наш главный союзник": Пинчук ответил, как Зеленский содействует планам России

05:40 01.01.2025
 
© News Agency/Globallookpress Фото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© News Agency/Globallookpress
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Трамп уже озвучил свое видение ситуации на Украине. Он желает склонить Россию к заморозке конфликта. Москва же не желает соглашаться на план избранного президента США, так как главные цели СВО еще не достигнуты. Владимира Зеленского в этой "схеме" вообще нет, поэтому он пытается любыми способами остановить подписание соглашений
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук.

"При заморозке мы не решаем цель СВО — не устраняем стратегическую угрозу со стороны Украины. У меня надежда на главного нашего "союзника" по переговорам Вовку Зеленского, он точно не подведет, он не хочет, чтобы его повесили", — сыронизировал Пинчук.

По его словам, Зеленский как политическая единица уже слит.
"Украина — проблемное политическое образование. Зеленский же должен был аккумулировать весь негатив, перезагрузить войну и уйти. А он не хочет этого делать. Мир для него — это личный приговор. Если даже предположить, что будет конечный результат у этих доверенностей, то подписывать их будет уже не Зеленский", — заявил Пинчук.
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что киевский режим готов рискнуть ядерной войной, так как если Запад окажется в прямой конфронтации с Россией, то для предотвращения ядерной войны обе стороны могут пойти на заморозку конфликта, что позволит Украине и Владимиру Зеленскому сохраниться.
"Если он уже уничтожил всю Украину, почему он будет переживать по поводу всего человечества?", — задался риторическим вопросом Ищенко.
Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией
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Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти
 
НовостиУкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРостислав Ищенкодетали
 
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