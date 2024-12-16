Из одного котла в другой: вэсэушник пожаловался на безвыходную ситуацию в Курахово
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Положение ВСУ в районе Курахово продолжает ухудшаться: часть окруженных в Успеновке украинских подразделений смогли вырваться из котла, но тут же оказались в "кармане" у Курахово. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным Алекс
"Не успели толком завершить вывод подразделений из района Успеновки, как [ВС РФ] начинают пытаться брать Курахово в кольцо", - написал Алекс в своем Tтелеграм-канале.
Он уточнил, что российские военные уже "продавили" позиции ВСУ в районе Сухих Ялов и Зеленовки, и до полного окружения украинских подразделений им осталось зачистить буквально одно село.
В конце прошлой недели стало известно о блокировании группировки ВСУ в районе села Успеновка к югу от Курахово. Отмечалось, что речь идет об огневом мешке протяженностью более четырех километров. Эксперты уверены, что выйти из него ВСУ "очевидно не удастся".
Тем не менее, украинское командование всеми силами пытается удержать не только очевидно уходящее из рук Курахово, но и Красноармейск (Покровск), где ситуация также складывается не в пользу Киева.
Для этого в пятницу, 13 декабря, командование ВСУ уволило генерала Александра Луценко с должности командующего оперативно-тактической группировки "Донецк", на его место назначен генерал Александр Тарнавский.
В понедельник, 16 декабря, экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* возмутился, что украинские командиры оставили в поселке Шевченко, что в нескольких километрах к югу от Красноармейска (Покровска) половину 3-й бригады Нацгвардии Украины.
"В Шевченко произошла настоящая катастрофа. Элитная бригада попала в огневой мешок (благодаря командованию), и сейчас уже более половины бригады не существует", - написал экс-депутат, подчеркнув, что Киев отправил в направлении Шевченко и Песчаного бригаду нацгвардейцев, не получившую должной военной поддержки.
Он обвинил командиров в том, что они "бессмысленно отправляют на мясо личный состав" и признался, что у него после такого "начинаются фобии".
16:30В огневом мешке в Шевченко погибла половина бригады Нацгвардии ВСУ - Мосийчук*В поселке Шевченко, который находится в нескольких километрах к югу от Красноармейска (Покровска) погибла половина 3-й бригады Нацгвардии Украины. Об этом в своем телеграм-канале написал экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*
* Признан в РФ террористом и экстремистом.