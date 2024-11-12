Депутата Рады возмутило, что на фронт мобилизуют украинцев с ВИЧ, а заводчан прячут - 12.11.2024 Украина.ру
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Депутата Рады возмутило, что на фронт мобилизуют украинцев с ВИЧ, а заводчан прячут
Депутата Рады возмутило, что на фронт мобилизуют украинцев с ВИЧ, а заводчан прячут - 12.11.2024 Украина.ру
Депутата Рады возмутило, что на фронт мобилизуют украинцев с ВИЧ, а заводчан прячут
Действие брони от мобилизации сотрудников предприятий приостановлено до 15 ноября. Тем временем в ряды ВСУ мобилизуют людей с ВИЧ, с открытой формой туберкулеза и даже с умственной отсталостью. Об этом 12 ноября в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Федиенко
2024-11-12T15:30
2024-11-12T15:30
новости
украина
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вооруженные силы украины
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потери всу
мобилизация
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Он добавил, что руководству Министерств обороны и здравоохранения страны стоит самим попробовать "выполнить любое задание на полигоне, с условиями, когда они не слышат, а командир дает команду".Также Федиенко обратил внимание на то, что срок бронирования истекает, и работодатели увольняют тех своих сотрудников, которые под него не попадают, чтобы спрятать их от призыва.Ранее мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов рассказал, что Украина мобилизует людей с ВИЧ и психическими заболеваниями."ВИЧ-инфицированные, там с такими болячками, есть психиатрически нездоровые люди, когда у человека рот открыт и он начинает себя вести иногда, сказать неадекватно — это сказать ничего… ему выдают оружие, ему выдают форму", — заявил Погорелов.Пока Федиенко критикует процесс мобилизации, его коллега по парламенту Ярослав Железняк считает деньги, которые Киев недополучил от легализованной в стране порнографии. Подробности здесь: Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю.
https://ukraina.ru/20241107/1058715717.html
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новости, украина, рада, минздрав, вооруженные силы украины, всу, потери всу, мобилизация
Новости, Украина, Рада, Минздрав, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, мобилизация

Депутата Рады возмутило, что на фронт мобилизуют украинцев с ВИЧ, а заводчан прячут

15:30 12.11.2024
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Действие брони от мобилизации сотрудников предприятий приостановлено до 15 ноября. Тем временем в ряды ВСУ мобилизуют людей с ВИЧ, с открытой формой туберкулеза и даже с умственной отсталостью. Об этом 12 ноября в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Федиенко
"Что имеем, мобилизация: [призывают людей с] ВИЧ, с открытой формой туберкулеза. Недавно мобилизовали человека, который не слышит. А еще человека, у которого в заключении ВВК (военно-врачебная комиссия. - Ред.) написано: "умственная отсталость, нарушение речи, частичная атрофия мозга", - написал Федиенко.
Он добавил, что руководству Министерств обороны и здравоохранения страны стоит самим попробовать "выполнить любое задание на полигоне, с условиями, когда они не слышат, а командир дает команду".
Также Федиенко обратил внимание на то, что срок бронирования истекает, и работодатели увольняют тех своих сотрудников, которые под него не попадают, чтобы спрятать их от призыва.
Зеленский Шмыгаль
7 ноября, 17:19
Шмыгаль дал уклонистам-тунеядцам неделю, чтобы сбежать от мобилизацииК 15 ноября на Украине должен быть проведен аудит списка критически важных предприятий. До этого времени компании еще могут успеть "забронировать" ключевых специалистов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Ранее мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов рассказал, что Украина мобилизует людей с ВИЧ и психическими заболеваниями.
"ВИЧ-инфицированные, там с такими болячками, есть психиатрически нездоровые люди, когда у человека рот открыт и он начинает себя вести иногда, сказать неадекватно — это сказать ничего… ему выдают оружие, ему выдают форму", — заявил Погорелов.
Фото: Думська, украинский военнослужащий
31 октября, 07:41
"И ему выдают оружие": пленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с ВИЧ и психическими болезнямиВ ВСУ мобилизуют уже не только людей с серьезными заболеваниями, противоречащими выполнению военных задач, но даже с ВИЧ и психическими диагнозами. Об этом журналистам агентства РИА Новости рассказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов
Пока Федиенко критикует процесс мобилизации, его коллега по парламенту Ярослав Железняк считает деньги, которые Киев недополучил от легализованной в стране порнографии. Подробности здесь: Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю.
 
НовостиУкраинаРадаМинздравВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУмобилизация
 
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