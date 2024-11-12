https://ukraina.ru/20241112/1058840369.html

Депутата Рады возмутило, что на фронт мобилизуют украинцев с ВИЧ, а заводчан прячут

Депутата Рады возмутило, что на фронт мобилизуют украинцев с ВИЧ, а заводчан прячут - 12.11.2024 Украина.ру

Депутата Рады возмутило, что на фронт мобилизуют украинцев с ВИЧ, а заводчан прячут

Действие брони от мобилизации сотрудников предприятий приостановлено до 15 ноября. Тем временем в ряды ВСУ мобилизуют людей с ВИЧ, с открытой формой туберкулеза и даже с умственной отсталостью. Об этом 12 ноября в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Федиенко

2024-11-12T15:30

2024-11-12T15:30

2024-11-12T15:30

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Он добавил, что руководству Министерств обороны и здравоохранения страны стоит самим попробовать "выполнить любое задание на полигоне, с условиями, когда они не слышат, а командир дает команду".Также Федиенко обратил внимание на то, что срок бронирования истекает, и работодатели увольняют тех своих сотрудников, которые под него не попадают, чтобы спрятать их от призыва.Ранее мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов рассказал, что Украина мобилизует людей с ВИЧ и психическими заболеваниями."ВИЧ-инфицированные, там с такими болячками, есть психиатрически нездоровые люди, когда у человека рот открыт и он начинает себя вести иногда, сказать неадекватно — это сказать ничего… ему выдают оружие, ему выдают форму", — заявил Погорелов.Пока Федиенко критикует процесс мобилизации, его коллега по парламенту Ярослав Железняк считает деньги, которые Киев недополучил от легализованной в стране порнографии. Подробности здесь: Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю.

https://ukraina.ru/20241107/1058715717.html

https://ukraina.ru/20241031/1058498524.html

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новости, украина, рада, минздрав, вооруженные силы украины, всу, потери всу, мобилизация