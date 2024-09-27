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Отравили ртутью: уволенный Зеленским экс-глава конституционного суда пережил покушение

Отравили ртутью: уволенный Зеленским экс-глава конституционного суда пережил покушение - 27.09.2024 Украина.ру

Отравили ртутью: уволенный Зеленским экс-глава конституционного суда пережил покушение

Бывший глава конституционного суда Украины Александр Тупицкий, которого уволили по решению Владимира Зеленского, пережил покушение в Австрии. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука

2024-09-27T08:08

2024-09-27T08:08

2024-09-27T08:08

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украина

владимир зеленский

тупицкий

австрия

верховная рада

игорь мосийчук

отравление

покушение

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По его словам, есть предположение, что в качестве отравляющего вещества была использована ртуть, так как в крови Тупицкого нашли семикратное превышение нормы этого металла.Мосийчук отметил, что бывший судья находится под наблюдением медиков в одной из австрийских больниц и уже обратился по факту преступления в Венскую прокуратуру.Тупицкий лишился поста руководителя КС в 2021 году после длительного конфликта между судебным органом и главой государства. Позднее на экс-главу ведомства завели уголовное дело по подозрению в подкупе свидетелей. В 2022 году его объявили в международный розыск в связи с выездом за границу после начала спецоперации.Подробнее о конфликте - в материале Зеленский захватывает Конституционный суд Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, тупицкий, австрия, верховная рада, игорь мосийчук, отравление, покушение