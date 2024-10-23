Далеко не последний день Помпео, который хочет стать госсекретарем США - 23.10.2024 Украина.ру
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Далеко не последний день Помпео, который хочет стать госсекретарем США
Далеко не последний день Помпео, который хочет стать госсекретарем США - 23.10.2024 Украина.ру
Далеко не последний день Помпео, который хочет стать госсекретарем США
Майк Помпео – один из столпов американской политики времен первого президентского срока Дональда Трампа. На этот раз в команду кандидата от республиканцев его пока не берут, но все может измениться
2024-10-23T14:08
2024-10-23T14:08
эксклюзив
майк помпео
сша
дональд трамп
украина
госдеп сша
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Бывший танкистКарьерный взлет бывшего командира танкового взвода до вершины американского политического Олимпа – целиком и полностью заслуга Трампа. Не сказать, что до своего назначения директором ЦРУ в 2017 году Помпео пребывал совсем уж в безвестности, но считался вполне себе рядовым бизнесменом, который заседал в Палате представителей Конгресса от штата Канзас.Будущий госсекретарь родился в Калифорнии. Его предки – итальянцы, перебравшиеся в США. Окончив в 1982 году школу, он выбирал между Гарвардом и военной академией в Вест-Пойнте. Несколько лет он пробовал себя то там, то здесь, после чего ушел в армию.Службу он проходил в Западной Германии в течение пяти лет – до 1991 года. Командовал танковым взводом, затем получил должность замкомандира кавалерийского эскадрона по техническому обеспечению. Нет, Помпео не променял танк на коня, слово "кавалерийский" в названии соединения – лишь дань памяти прошлому.Выйдя в отставку в звании капитана, он все же устроился на учебу в Гарвард, где получил степень доктора права.Далее была работа адвокатом, а затем первые шаги в бизнесе. Пошло удачно. Помпео значится основателем таких компаний как Thayer Aerospace и Private Security. Являлся также президентом компании Sentry International, которая занималась нефтепромысловым оборудованием.Предпринимательская жилка пригодилась ему после окончания президентства Трампа. Вместе с наработанными за время госслужбы связями это позволило ему стать желанным гостем в советах директоров тех или иных компаний, которые ценили его лоббистский ресурс.Во главе ЦРУ...В 2011 году Помпео решил попробовать свои силы в политике. В Палату представителей Конгресса он попал от штата Канзас. Занимался вопросами энергетики и торговли, а также входил в спецкомитет по разведке.В 2016 году Дональд Трамп выиграл президентские выборы и неожиданно для многих назначил Помпео директором ЦРУ. На этом посту бывший конгрессмен был активно задействован в различной закулисной работе по контактам администрации Трампа с различными странами, например с РФ и Северной Кореей. Оба этих государства Помпео в свое время посетил лично.В качестве директора Центрального разведывательного управления он запомнился и как сторонник контактов с Россией в целях борьбы с терроризмом. Как писали СМИ, именно ЦРУ времен Помпео предоставило Москве информацию о готовящемся крупном теракте в Санкт-Петербурге, который в итоге удалось предотвратить.В начале 2018 года Помпео в Вашингтоне провел встречу с руководителем Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Как писала американская пресса, вместе с Нарышкиным на той встрече присутствовали директор ФСБ Александр Бортников и начальник Главного управления Генштаба (ГРУ) Игорь Коробов. Эти переговоры стали самой статусной встречей подобного рода за многие годы....и во главе ГосдепаЦРУ Помпео руководил чуть больше года, после чего получил назначение главой Государственного департамента. Трамп не скрывал, что доволен своим протеже. Он назвал его "патриотом с колоссальным талантом, энергией и интеллектом", который станет "огромным достоянием для нашей страны в это решающее время в истории".Несмотря на дипломатические экивоки, Помпео в новой должности особо не стеснялся в высказываниях. "Врагов" Америки он всегда называл "врагами":"Коммунистическая партия Китая бросает особый вызов США. Это страна, которая под руководством [председателя КНР] Си Цзиньпина желает, откровенно говоря, разрушить наш образ жизни, ту демократию, на которую мы полагаемся. На протяжении длительного времени мы позволяли им действовать несправедливо по отношению к нам" (2020 г.)"Россия агрессивно восстанавливает свои позиции, вторгнувшись на Украину, она угрожает Европе и почти ничего не делает для содействия разгрому ИГИЛ*" (2017 г.)"Руководство Ирана, скорее, напоминает мафию, чем правительство… США не боятся противостоять иранскому режиму на самом высшем уровне" (2018 г.)Именно Помпео приписывают решающую роль в принятии решения по убийству иранского генерала Касема Сулеймани в самом начале 2020 года. Трамп якобы долго не соглашался, однако госсекретарь сумел уговорить президента дать добро на операцию.К этому же времени относится визит Помпео в Белоруссию и его встреча с Александром Лукашенко. В тот момент Минск и Москва не могли договориться по вопросу поставок российской нефти. Соединенные Штаты решили подсуетиться, отправили в Белоруссию Помпео и предложили обеспечить эту страну нефтью в полном объеме.Смотрящий за "Киевстаром"Помпео возглавлял Госдеп до конца президентского срока Трампа. После этого он вернулся в бизнес, периодически выступая в СМИ по актуальным темам. Он стал советником японской сталелитейной компании Nippon Steel, а также членом совета директоров украинского сотового оператора "Киевстар".Несмотря на такую тесную связь с Украиной, Помпео скорее тяготеет к линии Трампа, где поддержка киевского режима сочетается с перераспределением этого финансового бремени на других союзников. При этом сохраняется общая непримиримая линия на нанесение стратегического поражения РФ, пусть и с тактическими маневрами вроде заморозки по линии фронта, молчаливого согласия с территориальными реалиями и т.д.В недавней колонке для The Wall Street Journal в соавторстве со старшим советником Трампа в предвыборной кампании 2016 года Дэвидом Урбаном он спрогнозировал, что в случае, если кандидат от республиканцев одержит победу, поставки оружия Киеву могут перейти в формат ленд-лиза."Вместо того, чтобы обременять налогоплательщиков США новыми счетами, позвольте Украине занять столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией", - написали они.Помпео и его соавтор полагают, что Вашингтон должен позволить Украине применять любое оружие в конфликте с Россией. Америке также следует ввести "реальные" санкции против РФ, считает Помпео, а восстановление Украины должно проводиться за счет замороженных российских золото-валютных резервов.На днях Помпео стал новой жертвой российских пранкеров Вована и Лексуса. В разговоре с ними ничего не подозревающий экс-госсекретарь признался, что Запад должен работать над тем, чтобы не допустить разворота России на восток, экономически РФ должна быть снова переориентирована на западные государства.Такой подход Помпео типичен для многих представителей американской элиты, которая умело комбинирует свой ястребиный подход с бизнес-составляющей, маневрируя в переговорах и достигая своих целей в том числе через посулы, мнимые уступки и т.д.Помпео признается, что в гипотетическую новую администрацию Трампа его пока не звали и что ему хорошо и вне большой политики, однако его опыт может быть полезен новому-старому президенту. В этом случае принципиально для России не изменится ничего, западная поддержка Украины возможно приобретет несколько иные формы, но ее цель останется все той же.*Деятельность организации запрещена в РФДругие материалы издания Украина.ру о ключевых соратниках Дональда Трампа и Камалы Харрис:И не друг, и не враг, а так. Что нам нужно знать об Илоне МаскеКарлсон против глубинного государства. Кто победит?Друг скулшутеров* и дезертир Тим Уолц: оправдает ли напарник Харрис надежды демократовСвязной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя КушнераЙеллен из Йеля: наследие Джо Байдена для Камалы Харрис
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Павел Котов
Павел Котов
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, майк помпео, сша, дональд трамп, украина, госдеп сша
Эксклюзив, Майк Помпео, США, Дональд Трамп, Украина, Госдеп США

Далеко не последний день Помпео, который хочет стать госсекретарем США

14:08 23.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Майк Помпео – один из столпов американской политики времен первого президентского срока Дональда Трампа. На этот раз в команду кандидата от республиканцев его пока не берут, но все может измениться
Бывший танкист
Карьерный взлет бывшего командира танкового взвода до вершины американского политического Олимпа – целиком и полностью заслуга Трампа. Не сказать, что до своего назначения директором ЦРУ в 2017 году Помпео пребывал совсем уж в безвестности, но считался вполне себе рядовым бизнесменом, который заседал в Палате представителей Конгресса от штата Канзас.
Будущий госсекретарь родился в Калифорнии. Его предки – итальянцы, перебравшиеся в США. Окончив в 1982 году школу, он выбирал между Гарвардом и военной академией в Вест-Пойнте. Несколько лет он пробовал себя то там, то здесь, после чего ушел в армию.
Службу он проходил в Западной Германии в течение пяти лет – до 1991 года. Командовал танковым взводом, затем получил должность замкомандира кавалерийского эскадрона по техническому обеспечению. Нет, Помпео не променял танк на коня, слово "кавалерийский" в названии соединения – лишь дань памяти прошлому.
Выйдя в отставку в звании капитана, он все же устроился на учебу в Гарвард, где получил степень доктора права.
Далее была работа адвокатом, а затем первые шаги в бизнесе. Пошло удачно. Помпео значится основателем таких компаний как Thayer Aerospace и Private Security. Являлся также президентом компании Sentry International, которая занималась нефтепромысловым оборудованием.
© president.gov.ua / Перейти в фотобанкЗеленский Помпео
Зеленский Помпео
© president.gov.ua
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Зеленский Помпео
Предпринимательская жилка пригодилась ему после окончания президентства Трампа. Вместе с наработанными за время госслужбы связями это позволило ему стать желанным гостем в советах директоров тех или иных компаний, которые ценили его лоббистский ресурс.
Во главе ЦРУ...
В 2011 году Помпео решил попробовать свои силы в политике. В Палату представителей Конгресса он попал от штата Канзас. Занимался вопросами энергетики и торговли, а также входил в спецкомитет по разведке.
В 2016 году Дональд Трамп выиграл президентские выборы и неожиданно для многих назначил Помпео директором ЦРУ. На этом посту бывший конгрессмен был активно задействован в различной закулисной работе по контактам администрации Трампа с различными странами, например с РФ и Северной Кореей. Оба этих государства Помпео в свое время посетил лично.
В качестве директора Центрального разведывательного управления он запомнился и как сторонник контактов с Россией в целях борьбы с терроризмом. Как писали СМИ, именно ЦРУ времен Помпео предоставило Москве информацию о готовящемся крупном теракте в Санкт-Петербурге, который в итоге удалось предотвратить.
Александр Перенджиев интервью
21 октября, 17:00
Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызовПринятие Верховной радой закона, который освобождает от мобилизации лиц от 18 до 25 лет, показывает, что даже на уровне Верховной рады есть силы, которые готовы противостоять не только Зеленскому как наместнику Запада, но и самому Западу. Возникает вопрос, насколько управляем киевский режим
В начале 2018 года Помпео в Вашингтоне провел встречу с руководителем Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Как писала американская пресса, вместе с Нарышкиным на той встрече присутствовали директор ФСБ Александр Бортников и начальник Главного управления Генштаба (ГРУ) Игорь Коробов. Эти переговоры стали самой статусной встречей подобного рода за многие годы.
...и во главе Госдепа
ЦРУ Помпео руководил чуть больше года, после чего получил назначение главой Государственного департамента. Трамп не скрывал, что доволен своим протеже. Он назвал его "патриотом с колоссальным талантом, энергией и интеллектом", который станет "огромным достоянием для нашей страны в это решающее время в истории".
Несмотря на дипломатические экивоки, Помпео в новой должности особо не стеснялся в высказываниях. "Врагов" Америки он всегда называл "врагами":
"Коммунистическая партия Китая бросает особый вызов США. Это страна, которая под руководством [председателя КНР] Си Цзиньпина желает, откровенно говоря, разрушить наш образ жизни, ту демократию, на которую мы полагаемся. На протяжении длительного времени мы позволяли им действовать несправедливо по отношению к нам" (2020 г.)
"Россия агрессивно восстанавливает свои позиции, вторгнувшись на Украину, она угрожает Европе и почти ничего не делает для содействия разгрому ИГИЛ*" (2017 г.)
"Руководство Ирана, скорее, напоминает мафию, чем правительство… США не боятся противостоять иранскому режиму на самом высшем уровне" (2018 г.)
Именно Помпео приписывают решающую роль в принятии решения по убийству иранского генерала Касема Сулеймани в самом начале 2020 года. Трамп якобы долго не соглашался, однако госсекретарь сумел уговорить президента дать добро на операцию.
© AP / Ashley Landis, Pool Майкл Помпео
 Майкл Помпео - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP / Ashley Landis, Pool
Майкл Помпео
К этому же времени относится визит Помпео в Белоруссию и его встреча с Александром Лукашенко. В тот момент Минск и Москва не могли договориться по вопросу поставок российской нефти. Соединенные Штаты решили подсуетиться, отправили в Белоруссию Помпео и предложили обеспечить эту страну нефтью в полном объеме.
Смотрящий за "Киевстаром"
Помпео возглавлял Госдеп до конца президентского срока Трампа. После этого он вернулся в бизнес, периодически выступая в СМИ по актуальным темам. Он стал советником японской сталелитейной компании Nippon Steel, а также членом совета директоров украинского сотового оператора "Киевстар".
Несмотря на такую тесную связь с Украиной, Помпео скорее тяготеет к линии Трампа, где поддержка киевского режима сочетается с перераспределением этого финансового бремени на других союзников. При этом сохраняется общая непримиримая линия на нанесение стратегического поражения РФ, пусть и с тактическими маневрами вроде заморозки по линии фронта, молчаливого согласия с территориальными реалиями и т.д.
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился в Сочи с госсекретарем США М. Помпео и главой МИД РФ С. Лавровым
Президент РФ В. Путин встретился в Сочи с госсекретарем США М. Помпео и главой МИД РФ С. Лавровым - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин встретился в Сочи с госсекретарем США М. Помпео и главой МИД РФ С. Лавровым
В недавней колонке для The Wall Street Journal в соавторстве со старшим советником Трампа в предвыборной кампании 2016 года Дэвидом Урбаном он спрогнозировал, что в случае, если кандидат от республиканцев одержит победу, поставки оружия Киеву могут перейти в формат ленд-лиза.
"Вместо того, чтобы обременять налогоплательщиков США новыми счетами, позвольте Украине занять столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией", - написали они.
Помпео и его соавтор полагают, что Вашингтон должен позволить Украине применять любое оружие в конфликте с Россией. Америке также следует ввести "реальные" санкции против РФ, считает Помпео, а восстановление Украины должно проводиться за счет замороженных российских золото-валютных резервов.
На днях Помпео стал новой жертвой российских пранкеров Вована и Лексуса. В разговоре с ними ничего не подозревающий экс-госсекретарь признался, что Запад должен работать над тем, чтобы не допустить разворота России на восток, экономически РФ должна быть снова переориентирована на западные государства.
Такой подход Помпео типичен для многих представителей американской элиты, которая умело комбинирует свой ястребиный подход с бизнес-составляющей, маневрируя в переговорах и достигая своих целей в том числе через посулы, мнимые уступки и т.д.
Помпео признается, что в гипотетическую новую администрацию Трампа его пока не звали и что ему хорошо и вне большой политики, однако его опыт может быть полезен новому-старому президенту. В этом случае принципиально для России не изменится ничего, западная поддержка Украины возможно приобретет несколько иные формы, но ее цель останется все той же.
*Деятельность организации запрещена в РФ
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