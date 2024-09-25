В ВСУ признали окружение Угледара и нашли "виновного" - 25.09.2024 Украина.ру
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В ВСУ признали окружение Угледара и нашли "виновного"
В ВСУ признали окружение Угледара и нашли "виновного" - 25.09.2024 Украина.ру
В ВСУ признали окружение Угледара и нашли "виновного"
ВС РФ продвигается по флангам Угледара, ситуация близка к "полуокружению", речи об "оперативном окружении" уже не идет. Такое заключение 25 сентября сделал глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в комментарии "Радио Свобода"*
2024-09-25T13:05
2024-09-25T13:05
новости
украина
угледар
вооруженные силы украины
вс рф
окружение
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Он отметил, что продвижению российских войск способствует отсутствие на местности жилой застройки, где можно было бы держать оборону, а издание констатировало, что силы ВСУ уже начали постепенно из города выводить.Накануне "Страна.ua" сообщила, что российские войска зашли в восточные окраины Угледара, а значит город близок к падению. Интересно, что почти сразу после публикации этой информации в Киеве кинулись искать оправдания потере населенного пункта.Руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко счел, что все дело в русских корректируемых авиационных бомбах.Ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, назвал в качестве причины скорой потери Угледара введение резервов из теробороны, а американское издание Forbes объявило: украинская бригада численностью две тысячи человек, "безусловно, устала" после 20 месяцев боев на угледарском выступе.Еще днем ранее о скором падении Угледара говорила депутат Верховной Рады Украины, недавно снятая с поста замглавы парламентского комитета по обороне, Марьяна Безуглая. Она заявила, что потеря города является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского."За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала Безуглая.Она предложила Сырскому и "дальше играть в своей "Курской песочнице", но задалась вопросом "сколько еще жизней и территорий он вместе с (министром обороны Рустемом – ред.) Умеровым готовы обменять?".* СМИ-иноагентЕще по теме - материал Александра Чаленко Угледар накануне падения. После мощного авиаудара по ВСУ в город вошли российские штурмовики.
https://ukraina.ru/20240924/1057654420.html
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новости, украина, угледар, вооруженные силы украины, вс рф, окружение
Новости, Украина, Угледар, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, окружение

В ВСУ признали окружение Угледара и нашли "виновного"

13:05 25.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ продвигается по флангам Угледара, ситуация близка к "полуокружению", речи об "оперативном окружении" уже не идет. Такое заключение 25 сентября сделал глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в комментарии "Радио Свобода"*
Он отметил, что продвижению российских войск способствует отсутствие на местности жилой застройки, где можно было бы держать оборону, а издание констатировало, что силы ВСУ уже начали постепенно из города выводить.
Накануне "Страна.ua" сообщила, что российские войска зашли в восточные окраины Угледара, а значит город близок к падению. Интересно, что почти сразу после публикации этой информации в Киеве кинулись искать оправдания потере населенного пункта.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко счел, что все дело в русских корректируемых авиационных бомбах.
Ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, назвал в качестве причины скорой потери Угледара введение резервов из теробороны, а американское издание Forbes объявило: украинская бригада численностью две тысячи человек, "безусловно, устала" после 20 месяцев боев на угледарском выступе.
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Вчера, 15:30
ВС РФ только зашли в Угледар, а в Киеве уже придумывают оправдание ВСУРоссийские военные зашли в восточные окраины Угледара. Не прошло и пары часов после сообщения об этом, как противник начал искать отправдания своему уже очевидному провалу
Еще днем ранее о скором падении Угледара говорила депутат Верховной Рады Украины, недавно снятая с поста замглавы парламентского комитета по обороне, Марьяна Безуглая. Она заявила, что потеря города является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского.
"За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала Безуглая.
Она предложила Сырскому и "дальше играть в своей "Курской песочнице", но задалась вопросом "сколько еще жизней и территорий он вместе с (министром обороны Рустемом – ред.) Умеровым готовы обменять?".
* СМИ-иноагент
Вчера, 18:00
ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине
Еще по теме - материал Александра Чаленко Угледар накануне падения. После мощного авиаудара по ВСУ в город вошли российские штурмовики.
 
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