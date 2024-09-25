В ВСУ признали окружение Угледара и нашли "виновного"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
ВС РФ продвигается по флангам Угледара, ситуация близка к "полуокружению", речи об "оперативном окружении" уже не идет. Такое заключение 25 сентября сделал глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в комментарии "Радио Свобода"*
Он отметил, что продвижению российских войск способствует отсутствие на местности жилой застройки, где можно было бы держать оборону, а издание констатировало, что силы ВСУ уже начали постепенно из города выводить.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко счел, что все дело в русских корректируемых авиационных бомбах.
Ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, назвал в качестве причины скорой потери Угледара введение резервов из теробороны, а американское издание Forbes объявило: украинская бригада численностью две тысячи человек, "безусловно, устала" после 20 месяцев боев на угледарском выступе.
Еще днем ранее о скором падении Угледара говорила депутат Верховной Рады Украины, недавно снятая с поста замглавы парламентского комитета по обороне, Марьяна Безуглая. Она заявила, что потеря города является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского.
"За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала Безуглая.
Она предложила Сырскому и "дальше играть в своей "Курской песочнице", но задалась вопросом "сколько еще жизней и территорий он вместе с (министром обороны Рустемом – ред.) Умеровым готовы обменять?".
* СМИ-иноагент
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