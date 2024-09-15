Австралийский журналист задокументировал обстрел "Хаймерсами" детского сада в Белгороде - 15.09.2024 Украина.ру
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Австралийский журналист задокументировал обстрел "Хаймерсами" детского сада в Белгороде
Австралийский журналист задокументировал обстрел "Хаймерсами" детского сада в Белгороде - 15.09.2024 Украина.ру
Австралийский журналист задокументировал обстрел "Хаймерсами" детского сада в Белгороде
ВСУ расстреливают западным оружием гражданские объекты Белгорода. Об этом заявил РИА "Новости" независимый журналист из Австралии и автор Telegram-канала "CafeRevolution" Джони Х.
2024-09-15T17:49
2024-09-15T17:49
новости
белгород
донецк
австралия
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
сво
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новые регионы
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"Мы находимся в центре детской площадки. Вчера я был здесь во время ракетного обстрела. Нам пришлось укрыться в убежище. Это гражданский город. В городе нет ни одного военного. Люди пытаются жить здесь, и я испытываю чувство злости, когда нахожусь здесь, потому что ракеты, которые долетают сюда - это западные ракеты, которые мы поставляем. Мы, говорю я, потому что я с Запада. Я ничего не могу с этим поделать. Мы поставляем, а страдают мирные жители", - сообщил журналист.По его словам, он задокументировал факт разрушения детского сада в Белгороде – обстрел вёлся с украинской стороны американской реактивной системой залпового огня HIMARS."К счастью, это произошло за час до прихода детей в детский сад. Так что дети не погибли, но детский сад был полностью разрушен", - сказал австралийский журналист.По словам австралийского журналиста, за 15 месяцев в зоне СВО он побывал в нескольких новых регионах России, долгое время жил в Донецке и неоднократно посещал Белгород, который называет своим любимым русским городом. Журналист восхищается мужеством русских людей, которые под обстрелами продолжают жить полной жизнью."Я ничуть не удивлен. Русские люди не перестают жить. Мы видим это в Донецке и везде, куда бы ни поехали. Русские не перестают жить из-за угрозы", - заявил австралийский журналист.Ранее в новостях: ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области: ранены мирные жители, один погиб
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новости, белгород, донецк, австралия, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, сво, кто, новые регионы, россия, сша, himars, рсзо, обстрелы, детский сад, детские площадки, военная помощь, журналисты, журналист, журналистика
Новости, Белгород, Донецк, Австралия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, СВО, КТО, Новые регионы, Россия, США, HIMARS, РСЗО, обстрелы, детский сад, детские площадки, военная помощь, журналисты, журналист, журналистика

Австралийский журналист задокументировал обстрел "Хаймерсами" детского сада в Белгороде

17:49 15.09.2024
 
© commons.wikimedia.org / U.S. Army photoHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© commons.wikimedia.org / U.S. Army photo
Читать в
ВСУ расстреливают западным оружием гражданские объекты Белгорода. Об этом заявил РИА "Новости" независимый журналист из Австралии и автор Telegram-канала "CafeRevolution" Джони Х.
"Мы находимся в центре детской площадки. Вчера я был здесь во время ракетного обстрела. Нам пришлось укрыться в убежище. Это гражданский город. В городе нет ни одного военного. Люди пытаются жить здесь, и я испытываю чувство злости, когда нахожусь здесь, потому что ракеты, которые долетают сюда - это западные ракеты, которые мы поставляем. Мы, говорю я, потому что я с Запада. Я ничего не могу с этим поделать. Мы поставляем, а страдают мирные жители", - сообщил журналист.
По его словам, он задокументировал факт разрушения детского сада в Белгороде – обстрел вёлся с украинской стороны американской реактивной системой залпового огня HIMARS.
"К счастью, это произошло за час до прихода детей в детский сад. Так что дети не погибли, но детский сад был полностью разрушен", - сказал австралийский журналист.
По словам австралийского журналиста, за 15 месяцев в зоне СВО он побывал в нескольких новых регионах России, долгое время жил в Донецке и неоднократно посещал Белгород, который называет своим любимым русским городом. Журналист восхищается мужеством русских людей, которые под обстрелами продолжают жить полной жизнью.
"Я ничуть не удивлен. Русские люди не перестают жить. Мы видим это в Донецке и везде, куда бы ни поехали. Русские не перестают жить из-за угрозы", - заявил австралийский журналист.
Ранее в новостях: ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области: ранены мирные жители, один погиб
 
НовостиБелгородДонецкАвстралияВооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступленияСВОКТОНовые регионыРоссияСШАHIMARSРСЗОобстрелыдетский саддетские площадкивоенная помощьжурналистыжурналистжурналистика
 
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