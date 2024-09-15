ПВО уничтожила украинский БПЛА в Рязанской области и ещё 29 в других областях - 15.09.2024 Украина.ру
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ПВО уничтожила украинский БПЛА в Рязанской области и ещё 29 в других областях
ПВО уничтожила украинский БПЛА в Рязанской области и ещё 29 в других областях - 15.09.2024 Украина.ру
ПВО уничтожила украинский БПЛА в Рязанской области и ещё 29 в других областях
Утром 15 сентября российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ
2024-09-15T09:16
2024-09-15T09:16
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Украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Рязанской области российскими дежурными средствами ПВО, сказано в официальном сообщении."Около 07.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - уточнили в Минобороны РФ.Там также сообщили, что за прошедшую ночь пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. При этом дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых: пятнадцать сбиты над территорией Брянской области; пять – над Курской областью; четыре – над Смоленской областью; два – над Орловской областью и по одному – над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей.Накануне сообщалось, что Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников ВСУ
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новости, рязанская область, россия, брянская область, вооруженные силы украины, всу, бпла, дроны, беспилотники, сво, минобороны рф, сводка, украина, орловская область, курская область, белгородская область, калужская область, ростовская область
Новости, Рязанская область, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, БПЛА, дроны, беспилотники, СВО, Минобороны РФ, сводка, Украина, Орловская область, Курская область, Белгородская область, Калужская область, Ростовская область

ПВО уничтожила украинский БПЛА в Рязанской области и ещё 29 в других областях

09:16 15.09.2024
 
Лелека-100
Лелека-100
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Утром 15 сентября российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ
Украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Рязанской области российскими дежурными средствами ПВО, сказано в официальном сообщении.
"Около 07.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - уточнили в Минобороны РФ.
Там также сообщили, что за прошедшую ночь пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. При этом дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых: пятнадцать сбиты над территорией Брянской области; пять – над Курской областью; четыре – над Смоленской областью; два – над Орловской областью и по одному – над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей.
Накануне сообщалось, что Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников ВСУ
 
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