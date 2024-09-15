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ПВО уничтожила украинский БПЛА в Рязанской области и ещё 29 в других областях

ПВО уничтожила украинский БПЛА в Рязанской области и ещё 29 в других областях - 15.09.2024 Украина.ру

ПВО уничтожила украинский БПЛА в Рязанской области и ещё 29 в других областях

Утром 15 сентября российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ

2024-09-15T09:16

2024-09-15T09:16

2024-09-15T09:16

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Украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Рязанской области российскими дежурными средствами ПВО, сказано в официальном сообщении."Около 07.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - уточнили в Минобороны РФ.Там также сообщили, что за прошедшую ночь пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. При этом дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых: пятнадцать сбиты над территорией Брянской области; пять – над Курской областью; четыре – над Смоленской областью; два – над Орловской областью и по одному – над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей.Накануне сообщалось, что Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников ВСУ

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