Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников ВСУ - 14.09.2024 Украина.ру
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Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников ВСУ
Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников ВСУ - 14.09.2024 Украина.ру
Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников ВСУ
Над территорией России в ночь на 14 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в своем телеграм-канале
2024-09-14T09:50
2024-09-14T09:50
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Над территорией Курской области были поражены 10 дронов, еще девять — над территорией Белгородской области.В ночь на 13 сентября ВСУ пытались атаковать шесть регионов России с помощью дронов. Министерство обороны сообщило об уничтожении 20 украинских беспилотников над российской территорией.Больше о попытках ВСУ атаковать объекты в глубине территории России "На фоне продления договоренностей с ЕС": ВСУ пытались ударить ракетой С-200у по тульскому газопроводу
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Новости
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новости, россия, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины, бпла, мо рф
Новости, Россия, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, БПЛА, МО РФ

Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников ВСУ

09:50 14.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Над территорией России в ночь на 14 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в своем телеграм-канале
Над территорией Курской области были поражены 10 дронов, еще девять — над территорией Белгородской области.
В ночь на 13 сентября ВСУ пытались атаковать шесть регионов России с помощью дронов. Министерство обороны сообщило об уничтожении 20 украинских беспилотников над российской территорией.
Больше о попытках ВСУ атаковать объекты в глубине территории России "На фоне продления договоренностей с ЕС": ВСУ пытались ударить ракетой С-200у по тульскому газопроводу
 
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10:05Украина: Последние минуты. Цитаты недели
09:50Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников ВСУ
09:29Американцы отрабатывают бои с армией России на базе Форт Ирвин в Калифорнии - РИА Новости
08:45"РЭБ и беспилотники – это всегда гонка": Линин рассказал об их роли в КТО
08:30Советник губернатора Курской области: "Никаких острых гуманитарных проблем в регионе нет"
08:17Спецоперация на минувшей неделе. Упорные бои на ключевых участках фронта, уголовники-убийцы в ВСУ
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08:10Эксперт: "Мы ближе к Третьей мировой, обмену ядерными ударами, чем во времена Карибского кризиса"
08:00Память и беспамятство: Столыпин в Киеве
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07:42Льстит Госдепу и мечтает о "Винницком княжестве". Чем знаменит бывший премьер-министр Владимир Гройсман
07:35Под Курском собрали огромное количество спецназа разной подведомственности, заявил Алехин
07:27Военкор Линин: "Наш Генштаб работает специфически, а ВСУ утонули в рутине и собственной глупости"
07:22Остановить российское наступление мы не можем.Украинские эксперты и военные о выходе из курской авантюры
07:04Линин: "Сперва надо физически уничтожить всех украинских операторов БПЛА"
06:58Владислав Евтушенко: У ВСУ в Полтаве есть много опасных объектов, но Россия обрушит их как в Авдеевке
06:39Ростислав Ищенко: Россия должна забрать Галичину, чтобы не оставить Польше зародыш будущей Украины
06:39Советник губернатора Курской области не верит в многомесячные позиционные бои с ВСУ
06:10"Начинается падение морального духа, разложение": военкор рассказал о важности ротации
05:45Советник губернатора Курской области рассказал о паникёрстве
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