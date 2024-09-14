Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников ВСУ
Над территорией России в ночь на 14 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в своем телеграм-канале
Над территорией Курской области были поражены 10 дронов, еще девять — над территорией Белгородской области.
В ночь на 13 сентября ВСУ пытались атаковать шесть регионов России с помощью дронов. Министерство обороны сообщило об уничтожении 20 украинских беспилотников над российской территорией.
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