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Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников ВСУ

Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников ВСУ - 14.09.2024 Украина.ру

Российская ПВО за ночь уничтожила 19 беспилотников ВСУ

Над территорией России в ночь на 14 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в своем телеграм-канале

2024-09-14T09:50

2024-09-14T09:50

2024-09-14T09:50

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Над территорией Курской области были поражены 10 дронов, еще девять — над территорией Белгородской области.В ночь на 13 сентября ВСУ пытались атаковать шесть регионов России с помощью дронов. Министерство обороны сообщило об уничтожении 20 украинских беспилотников над российской территорией.Больше о попытках ВСУ атаковать объекты в глубине территории России "На фоне продления договоренностей с ЕС": ВСУ пытались ударить ракетой С-200у по тульскому газопроводу

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новости, россия, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины, бпла, мо рф