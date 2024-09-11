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"На фоне продления договоренностей с ЕС": ВСУ пытались ударить ракетой С-200у по тульскому газопроводу

"На фоне продления договоренностей с ЕС": ВСУ пытались ударить ракетой С-200у по тульскому газопроводу - 11.09.2024 Украина.ру

"На фоне продления договоренностей с ЕС": ВСУ пытались ударить ракетой С-200у по тульскому газопроводу

Украинскую ракету С-200у сбили в небе над Тульской областью. По предварительным данным, ВСУ пытались с ее помощью атаковать инфраструктуру газопровода Тула - Шостка - Киев. Об этом 11 сентября сообщил телеграм-канал Mash

2024-09-11T14:13

2024-09-11T14:13

2024-09-11T14:13

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В среду, 11 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, нет ли опасений в Кремле, что массированные атаки по объектам нефтяной инфраструктуры могут повлиять на поставки бензина для нужд СВО и в целом нанести удар по экономике."Благодаря средствам защиты, благодаря эффективности работы противовоздушной обороны эффективность этих массированных ударов минимальна. Никаких опасений на этот счет нет", - заверил Песков.Контракт о транзите природного топлива, заключенный между Киевом и Москвой истекает в конце этого года. Последний раз этот документ продляли в 2019-м, но его условиям, Москва прокачивала через Украину не менее 225 млрд кубометров природного газа.Тем временем киевский режим активно пытается атаковать российские регионы. И нередко их объектами становятся нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). В частности, совсем недавно российским пожарным пришлось тушить нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, а в конце августа украинский дрон пытался атаковать НПЗ в Ярославле.

https://ukraina.ru/20240911/1057374425.html

https://ukraina.ru/20240826/1057046738.html

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новости, киев, украина, россия, москва, дмитрий песков, ес, вооруженные силы украины, нпз, удары, ракета