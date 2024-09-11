"На фоне продления договоренностей с ЕС": ВСУ пытались ударить ракетой С-200у по тульскому газопроводу
Украинскую ракету С-200у сбили в небе над Тульской областью. По предварительным данным, ВСУ пытались с ее помощью атаковать инфраструктуру газопровода Тула - Шостка - Киев. Об этом 11 сентября сообщил телеграм-канал Mash
"На фоне процесса по продлению договора о транзите топлива в ЕС. Который Киев очень не хочет исполнять, но вынужден из-за давления. По нашей информации, переделанная украинцами советская 10-метровая ракета "Ангара" упала недалеко от газовой магистрали. Предварительно, разрушений инфраструктуры и пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в публикации канала.
В среду, 11 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, нет ли опасений в Кремле, что массированные атаки по объектам нефтяной инфраструктуры могут повлиять на поставки бензина для нужд СВО и в целом нанести удар по экономике.
"Благодаря средствам защиты, благодаря эффективности работы противовоздушной обороны эффективность этих массированных ударов минимальна. Никаких опасений на этот счет нет", - заверил Песков.
13:02Песков рассказал о последствиях атак на нефтяную инфраструктуру РоссииПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 сентября ответил на вопрос журналистов, нет ли опасений в Кремле, что массированные атаки по объектам нефтяной инфраструктуры могут повлиять на поставки бензина для нужд СВО и в целом нанести удар по экономике
Тем временем киевский режим активно пытается атаковать российские регионы. И нередко их объектами становятся нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). В частности, совсем недавно российским пожарным пришлось тушить нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, а в конце августа украинский дрон пытался атаковать НПЗ в Ярославле.