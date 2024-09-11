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Харрис не победила, а Трамп не проиграл. За кем остался первый раунд дебатов кандидатов в президенты США

Харрис не победила, а Трамп не проиграл. За кем остался первый раунд дебатов кандидатов в президенты США - 11.09.2024 Украина.ру

Харрис не победила, а Трамп не проиграл. За кем остался первый раунд дебатов кандидатов в президенты США

Вице-президент США Камала Харрис предстала в глазах избирателей в новом образе и сыграла на обидах 45-го американского президента Трампа, но он сумел выдержать удар. Без упоминания российского лидера Владимира Путина и Украины участники президентских дебатов обойтись не смогли.

2024-09-11T15:43

2024-09-11T15:43

2024-09-11T15:46

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владимир путин

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Кандидаты появились в студии практически одновременно, однако Камала Харрис зашла на несколько мгновений раньше как представитель партии, находящейся у власти, и протянула руку Дональду Трампу, чего он явно не ожидал. Это первое с 2016 года рукопожатие на предвыборных дебатах, последний раз миллиардер-республиканец обменивался им с бывшим госсекретарём США Хиллари Клинтон, а с действующим главой государства Джо Байденом такого не было ни в 2020-м, ни в предыдущем раунде дебатов нынешней кампании.В остальном встреча проходила по тем же правилам, что и в июне: по две минуты на выступление и ответ на вопрос, одна минута на уточнение, вступать в полемику друг с другом нельзя, задавать вопросы напрямую – тоже, хотя демократы и пытались внести изменения в регламент о выключенном микрофоне, пока конкурент говорит. А раз перебивать Трампа было нельзя, Харрис оставалось лишь мимикой выражать своё отношение к его словам: она иронически улыбалась, смеялась, ухмылялась, качала головой. Во время собственного выступления голос у Камалы сначала дрожал, но к рекламной паузе она взяла себя в руки и стала выглядеть увереннее.Внутренняя политикаПервая часть дискуссии касалась внутренней политики, именно эти вопросы волнуют американских избирателей больше всего.Поскольку оба претендента на высший пост имеют непосредственное отношение к власти, не обошлось без взаимных обвинений в некомпетентном управлении страной."Мы разгребали беспорядок, оставшийся от Дональда Трампа", - посетовала Харрис, заявив, что после предыдущего президента осталась самая высокая со времён Великой депрессии (1929-1939 гг.) безработица, проблемы в сфере здравоохранении, а также один из крупнейших в истории Америки торговых дефицитов, который способствовал началу торговых войн с ЕС и Китаем.Трамп, конечно же, не мог не вспомнить о своём заклятом конкуренте Байдене, которому проиграл выборы четыре года назад, чего не признаёт до сих пор. Причём он говорил о нём так часто, что в какой-то момент Харрис напомнила, что против него баллотируется она, а не Байден. Таким образом вице-президент хотела ещё и дистанцироваться от ставшего "хромой уткой" президента, но Трамп не дал ей этого сделать. Саму Харрис он уличил он в отсутствии собственной политической позиции: часть тезисов она якобы переняла у Байдена, а часть - у него."Я хотел послать ей кепку MAGA", - сказал кандидат от Республиканской партии.Вот кто точно был бы рад такому подарку, так это родственники напарника Харрис, кандидата в вице-президенты от демократов Тима Уолца, поддерживающие в нынешней президентской гонке Трампа.Без перехода на личности не обошлось. Трамп окрестил соперницу марксисткой, аргументировав, что отец - профессор экономики, марксист, хорошо её учил. Харрис же сказала, что мировые лидеры насмехаются над Трампом, а в американских военных кругах его считают "позорищем".Внешняя политикаВнешняя политика традиционно не оказывает решающего влияния на ход президентской гонки в США, но оставить её без внимания невозможно, тем более, сейчас.Отвечая на вопрос ведущих, желает ли он победы Украины, Трамп заявил: "Я хочу остановить войну. Полагаю, что в интересах США - положить конец этой войне и договориться о сделке. Я сделаю это быстро и закончу войну Украины и России. Если я буду избранным президентом, то сделаю это ещё до того, как стану президентом. Что я сделаю? Поговорю с одним, с другим президентом, я проведу переговоры между ними".Байден даже не попытался урегулировать этот конфликт, подчеркнул кандидат-республиканец, за два года он ни разу не позвонил президенту РФ Владимиру Путину."Байден понятия не имел, как разговаривать с [Путиным]. Он понятия не имел, как это остановить, а теперь у вас миллионы погибших, и ситуация только ухудшается. Это может привести к жертвам, к Третьей мировой войне", — продолжал Трамп.И вновь повторил тезис о том, что, если бы он оставался президентом США, то конфликт на Украине не начался бы.На что Харрис парировала: "Мы объединили 50 стран в поддержке Украины, в её праведной самообороне. Потому что мы их поддерживаем, потому что мы поставляем им Javelin, танки Abrams. Украина сейчас пока остаётся свободной страной, независимой страной. Если бы президентом был Дональд Трамп, то Путин уже был бы в Киеве и смотрел бы на другие страны Европы. И почему бы вам не рассказать 800 тысячам американцев польского происхождения здесь, в Пенсильвании, как быстро вы бы отказались от всего ради благосклонности и того, что вы считаете дружбой с тем, кого называют диктатором, который съест вас на ланч".Стоит напомнить, что Путин отдал распоряжение отвести силы от Киева в самом начале военных действий, когда правительственные делегации в ходе переговоров в Белоруссии, а затем в Турции согласовали мирное соглашение и даже парафировали его. Но в конечном итоге оно так и осталось на бумаге из-за противодействия западных партнёров Киева.Также Трамп фактически обвинил Харрис в развязывании войны на Украине."Просто чтобы вы поняли: они послали её вести переговоры о мире ещё до того, как началась эта война. Три дня спустя он вошёл и начал войну, потому что всё, что они говорили, было слабым и глупым. Они послали её на переговоры с Зеленским и Путиным. А война началась три дня спустя. На мой взгляд, она хуже Байдена", - заявил бывший президент США.Харрис, естественно, всё отрицала, в том числе слова Трампа о встрече с Путиным накануне начала СВО. Зато признала, что незадолго до 22 февраля 2022 года виделась с Владимиром Зеленским (а всего они встречались пять раз) и поделилась данными американской разведки, чтобы он мог защищаться.Детали той встречи в Европе рассказал журнал The Time полтора месяца назад. Вице-президент США констатировала, что российская военная операция неизбежна, на что Зеленский попросил американские власти обеспечить Украину оружием и ввести против РФ превентивные санкции, которые, по его мнению, заставили бы Путина пересмотреть своё решение, однако Харрис отвергла обе просьбы. С тех пор-то отношения между политиками и не складываются.По мнению представительницы Демократической партии, причина, по которой Трамп говорит, что война на Украине закончится в течение 24 часов, заключается в том, что он просто откажется от неё, и что он готов отказаться от помощи Украине "ради благосклонности и дружбы" президента РФ Владимира Путина.Фамилия российского лидера прозвучала за 90 минут дебатов прозвучала минимум 12 раз: из уст Трампа – восемь, от Харрис – четыре (для сравнения, в предыдущем раунде Трамп и Байден о Путине сказали по семь раз). Россию Трамп упомянул девять раз, Украину – шесть (Харрис – два и пять раз соответственно).Республиканец вспомнил фразу Путина, которая его, как он сам признавался, очень обидела – о поддержке Харрис после выхода Байдена из гонки. Российский президент сказал об этом в шутку на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, но Трамп воспринял сказанное Путиным всерьёз."Путин поддержал её на прошлой неделе, сказал: "Надеюсь, она победит". И, я думаю, он действительно так считает", - заявил он.На самом же деле позиция Путина относительно предпочтений России на выборах президента США остаётся неизменной – это выбор американских граждан, и кого они выберут, с тем Москва и будет работать.Кто вышел победителемВ преддверии дебатов телеканал ABC, в студии которого они прошли, совместно с социологической службой Ipsos провёл опрос (с 23 по 27 августа), по результатам которого большинство респондентов выразили мнение, что победителем этой словесной дуэли выйдет Харрис - так сказали 43%. За Трампа высказались 37% респондентов, 18% - думали, что будет ничья.В заключительном слове 45-й президент-республиканец заявил, что это были его лучшие дебаты, однако американские СМИ присудили победу Харрис - даже телеканал Fox News, симпатизирующий республиканцам.Очевидно, что политтехнологи провели грамотную работу по подготовке вице-президента. Когда речь заходила на невыгодные для демократов темы (миграция, инфляция, например), она грамотно переводила разговор на Трампа, и тот сам не замечал, как ему уже приходилось защищаться. Вот один из эпизодов: начали с границы с Мексикой, через которую в США проникают нелегальные мигранты, а вылилось всё в спор о численности участников митингов кандидата-республиканца.Харрис вышла победителем благодаря тому, что дразнила Трампа и заставляла его говорить о старых неудачах и личных обидах, связанных в том числе с президентским сроком, отмечают аналитики газеты The Wall Street Journal. Она умело "расставляла ловушки", а он "всегда ловился на наживку" и начинал говорить о потоках мигрантов, о Байдене, но не о новых инициативах. Таким образом, разговоры Трампа о прошлом сыграли на руку Харрис, она призвала перевернуть страницу и стала в глазах зрителей теледебатов кандидатом, выступающим за перемены.К тому же Камала вынуждала оппонента перескакивать с мысль на мысль, а если бы он сосредоточился как следует, то мог бы выгодно для себя развить определённые тезисы. В том числе о смене политических взглядов Камалы по сравнению с прошлой президентской кампанией, когда она участвовала в партийных праймериз. Так Трамп мог бы оказать влияние на симпатии электората колеблющихся штатов, где у кандидатов до этого дня сохранялся паритет.Да и с эмоциями 45-й президент до конца совладать не сумел, повышал голос, и это сыграло против него.По словам политолога Ника Бошампа, Харрис отчасти переняла тактику, которую Трамп использовал в июне против Байдена, — выводила оппонента на спорные высказывания, высмеивая их, а сама сосредоточилась на общих словах о равенстве, свободе, уклонившись при этом от неудобных вопросов, и это было, возможно, лучшим стратегическим вариантом.Однако стоит отметить очень важный аспект – фактически это были дебаты не один на один, а один против трёх, о чём Трамп также упомянул в заключительной реплике. Ведущие телеканала ABC Дэвид Мюэр и Линдси Дэвис, модерировавшие дискуссию, однозначно были на стороне Харрис: не задавали ей неудобных вопросов и не проверяли её утверждения на соответствие действительности. К республиканцу они были более придирчивы.Кроме того, пользователи соцсетей заподозрили Камалу в использовании суфлёра: очень уж её серьги с жемчугом визуально похожи на беспроводные наушники модели Nova H1 Audio. Именно поэтому, считает музыкант Джонни Кинг, вице-президент постоянно делала заметки, хотя заранее обговаривалось, что кандидаты этим заниматься не будут.Впрочем, не все согласны с тем, что Харрис вышла победителем. Журналист Джон Гиззи, освещающий деятельность Белого дома, уверен, что дебаты завершились чистой ничьей. С его точки зрения, Камала сохраняла самообладание, говорила осторожно и смогла вывести Трампа из себя комментариями о скучных митингах. Он же в свою очередь решительно парировал наступление вице-президента и несколько раз вернулся удачным для себя образом к теме изменения Харрис позиции по фрекингу (добыче углеводородов посредством гидравлического разрыва пласта), что крайне важно для Пенсильвании, где проходили дебаты, и это единственный из колеблющихся штатов, где кандидаты имели равный рейтинг. Меж тем Пенсильвания даёт 19 голосов выборщиков.Трамп однозначно лучше выступил по теме экономики: предпочтение бывшему президенту отдали 55% респондентов экспресс-опроса CNN, Харрис - 35%.Даже The New York Times написала: "Несмотря на обилие острых моментов, кажется, так и не случился нокаут, который мог бы кардинально изменить динамику накануне очень напряжённых выборов в ноябре". Но при этом издание отметило, что Камале по большей части удалось донести до зрителей чёткую и ясную позицию, а Трамп казался злым и оборонялся.Штаб Харрис, по словам источников, остался доволен прошедшими дебатами. У Трампа такого желания нет."Я не настроен этого делать, поскольку я победил с большим перевесом. Мы выиграли дебаты", - заявил он в эфире Fox News, подводя итоги дебатов.Так или иначе, нас ещё ждёт столкновение двух штабов – 1 октября на дебатах выступят кандидаты в вице-президенты демократ Тим Уолц и республиканец Джей Ди Вэнс.На ту же тему: Мигранты, кошки и Тейлор Свифт: в США прошли дебаты Харрис и Трампа

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