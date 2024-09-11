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Мигранты, кошки и Тейлор Свифт: в США прошли дебаты Харрис и Трампа

Мигранты, кошки и Тейлор Свифт: в США прошли дебаты Харрис и Трампа - 11.09.2024 Украина.ру

Мигранты, кошки и Тейлор Свифт: в США прошли дебаты Харрис и Трампа

В США состоялись дебаты кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Впечатления неоднозначные, мнения разделились. Большого электорального преимущества не получил никто.

2024-09-11T13:26

2024-09-11T13:26

2024-09-11T13:26

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Но стоит отметить, что Харрис выглядела подготовленной и убедительной. Правда, в сети уже вовсю пишут, что причиной внезапного красноречия действующего вице-президента Камалы стал скрытый наушник в виде жемчужной серьги, с помощью которого Харрис получала подсказки. Самой же главной сенсацией вечера стали не сами дебаты, а последовавший за ними пост самой авторитетной и популярной американской кантри-звезды Тейлор Свифт, которая поддержала демократов. Эксперты посмотрели дебаты, разобрались во всех тонкостях вербальных и не только сигналов от кандидатов в президенты США и поделились выводами на своих страницах в соцсетях.Политик Олег ЦаревСогласно результатам первого после дебатов опроса телеканал CNN:44% зрителей считают, что Харрис победила на дебатах с Трампом и в целом лучше понимает их проблемы. Но Трамп не сильно отстал и получил поддержку 40% зрителей.... Можно констатировать главное – Харрис точно не провалилась, как опасались многие сторонники демократов. Харрис была подготовлена. Она несколько сбила Трампа с толку своим приветствием и потом била его же оружием – нападала и цепляла, чтобы выбить Трампа из игры. Она упомянула о судимости Трампа и нерешенных юридических проблемах, назвала Трампа “слабым” и “неправильным”. Она сказала, что Трампа уволил 81 миллион избирателей – столько же, сколько проголосовало за президента Джо Байдена в 2020 году. Стратегия сработала: Трамп часто выходил из-под контроля. Вместо разговора о своих политических достоинствах он вновь ударился в разговоры о том, что мигранты едят домашних животных американцев, а также о своем нечестном, по его мнению, поражении в выборах 4 года назад. ... Важно понимать, что Трамп согласился на дебаты на площадке демократов. И выступал один против Харрис и двух ведущих, которые явно не были нейтральны и подыгрывали Камале. По мнению CNN дебаты были менее удачными для Трампа, чем для Камалы. 82% из тех, кто смотрел дебаты, утверждают, что дебаты не повлияли на их выбор президента, 14% пересмотрели мнение, но не изменили его, и 4% изменили свое мнение о кандидатах. Борьба за неопределившихся американцев, похоже, еще впереди. Следующий этап — дебаты кандидатов в вице-президенты 1 октября.Политический аналитик Георгий БовтПо ощущениям, Камала Харрис выиграла эти дебаты, хотя и не с таким преимуществом, как выиграл Трамп у Байдена. Она заставила Трампа обороняться и оправдываться. Ведущие ABC при этом были явно на ее стороне и подыгрывали ей. Несколько раз ведущий просто прямо опровергал сказанное Трампом или ставил под сомнение интонационно. Эта победа может помочь Харрис выиграть и выборы в целом. Ну и наконец, главный факап Трампа - это россказни о том, как нелегальные иммигранты едят кошек и собак в Огайо. Тут модератор как раз его и опроверг, сказав, что это неправда. Харрис смотрелась лучше чисто визуально. Доминирующая картинка дебатов: слева (невыгодная позиция) мрачный Трамп с застывшей почти всегда физиономией и справа Харрис, смотрящая на Трампа (он на нее вообще не смотрел) снисходительно улыбаясь, ставя мимикой под сомнение все, что он говорит. Хотя микрофоны были выключены в момент , когда говорил оппонент, по ее губам можно было прочитать "It's not true". То есть чисто визуально она переиграла Трампа точно.Украинский политический эксперт Сергей МарченкоЕще тогда, когда Байден отчаянно пытался остановить время и конкурировать с более крепким и энергичным Трампом, у меня в голове было одно мнение: если вместо Байдена демократы выставят любую молодую черную женщину, она победит Трампа. Камала Харрис имела объективно плохие стартовые позиции для победы. Правительство Байдена не нравилось американцам. Большая часть рейтинга Байдена была порождена антирейтингом Трампа. Люди выбирали меньшее зло. Харрис работала в команде Байдена и несла на себе весь негатив от не лучшей экономической и социальной политики Байдена. Но даже это не помешает ей победить.Дебаты не имели ярко выраженного победителя. Каждый кандидат исправно отработал на своего избирателя. Знакомые тезисы, знакомые месседжи, знакомые подколки друг друга. Но если Трамп сконцентрировался исключительно на своем ультраконсервативном избирателе, Харрис уделила внимание и тем, кто не определился. Она однозначно была более близкой и понятной для таких избирателей, чем высокомерный, самовлюбленный, шаблонно однообразный Трамп. И эти проценты, или даже судьбы процентов колеблющихся позволят Харрис победить в ключевых штатах. Но более важное событие произошло не на прениях, а после них. Тейлор Свифт написала пост …, что поддержит Харрис.Тейлор Свифт же не просто поп-звезда, это американская икона, которую поддерживают 53% американцев. И это еще один мощный удар по Трампу. В первую очередь это побуждает голосовать за Харрис тех, кто не определился. А те, кто не определился, – ключ к победе на этих выборах.В заключение, о кадровой политике. Свой пост Тейлор Свифт подписала "Бездетная кошатница". Это троллинг недоумка Джей Ди Вэнса за его пренебрежительное высказывание насчет женщин. В то время как вице-президент от демократов стал одним из факторов, который привлек в кампанию Харрис Тейлор Свифт. Кадровая политика тоже многое говорит об интеллектуальном потенциале кандидатов в президенты.Политолог Анна ДиановаИ вот настал тот момент, когда мечтающие на самом деле о переговорах и об окончании войны украинцы, вдруг поняли, что они в заложниках у Камалы Харрис и демов, которые хотят, чтобы "Украина победила" и готовы ей дальше "помогать". Изощренное издевательство, как приятно так "дружить", не так ли?Украинский политический эксперт Дмитрий ЗолотухинТрамп похвастался, что его поддерживает Орбан. А Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис, еще и потроллила Джей Ди Венса котом.Ну, я бы все еще не стал бы отдавать предпочтение одному кандидату. Нам нужен план на случай, если политика Белого дома станет капитулянтской.Украинский политик Евгений ШевченкоТрампу нужно было проиграть этот раунд дебатов с Харрис для того, чтобы выиграть выборы в целом. Тот случай, когда проигранный бой дает возможности для изменения стратегии, которая приводит к победе.Политолог-американист Малек ДудаковСтратегия штаба Харрис была следующей — всячески отстраниться от печального наследия эпохи Байдена. Не говорить ничего о своей программе, который де-факто и не существует. Ну и запугать избирателей теми "ужасами", которые будут их ждать в случае победы Трампа. Обещанные им тарифы приведут к инфляции, произойдёт полный запрет абортов. Оппоненты США укрепят позиции, а Россия одержит верх над Украиной. Какого-то своего плана реформ Харрис предложить не могла, да и не хотела. В ответ на заявления Трампа Камале оставалось лишь нервно смеяться. Похожим образом она старалась игнорировать и любые вопросы о том, почему так часто меняет свои взгляды. Постфактум начали разгораться скандалы о том, что Харрис якобы использовала наушник во время дебатов, в который ей подсказывали ответы. Поэтому она и не страдала своим традиционным косноязычием. Такие уловки вполне в духе демократов, которые пытаются выжать из дебатов максимум для себя и своей президентской кампанииЕсли бы Харрис разгромно проиграла на дебатах, то её кампания оказалась бы на грани краха. Этого демократам избежать удалось. Но смогут ли они перехватить инициативу сейчас, пока под вопросом. Харрис на дебатах не проиграла — но и не выиграла. Так что в итоге может даже оказаться, что эффект от дебатов окажется незначительным...Ещё на эту тему: Путин заявил о поддержке хохочущей Харрис

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эксклюзив, эксперты, соцсети, сша, россия, украина, дональд трамп, камала харрис, джо байден, cnn