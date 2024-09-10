Бить или не бить: эксперт о заявлениях Шойгу и Пескова и будущем энергосистемы Украины
Российская армия ударила по Славянской ТЭС пятью ракетами, повредив ряд объектов
Удары по энергетическим объектам Украины представляют собой инструмент давления на Киев, и всегда это ответ на провокации и террор Вооруженных сил Украины, санкционирует применение которого высшее руководство России
Так прокомментировал Украине.ру слова бывшего министра обороны РФ и нынешнего секретаря Совбеза Сергея Шойгу о том, что Москва готова была отказаться от подобных атак аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Ранее в этот день Шойгу в интервью телеканалу Россия 24 заявил, что до наступления Вооруженных сил Украины на Курскую область президент России Владимир Путин был готов прекратить удары по украинским энергетическим объектам. По его словам, такое предложение озвучила турецкая сторона, однако киевский режим отказался от инициативы, решив атакой на Курскую область попытаться принудить Москву пойти на переговоры на своих условиях.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова Шойгу, указав, что между Россией и Украиной не было и нет четких договоренностей относительно ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
"Трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области", — подчеркнул спикер Кремля.
По мнению Юшкова, удары по энергетическим объектам - это вопросы политического решения. Термин, который уже два года имеет широкое распространение, "удары возмездия", появился еще в 2022 году, когда в ответ на атаку ВСУ на Керченский мост в Крыму, российское военное руководство отдало распоряжение нанести первый групповой массированный удар по критическим объектам энергосистемы Украины.
2 апреля, 20:50ДТЭК увеличил импорт электроэнергии из Европы из-за плачевного состояния энергосистемы Украины После массированных атак российской армии на энергообъекты Украины, компания ДТЭК увеличила импорт электроэнергии из Европы. Об этом 2 апреля сообщил портал "РБК-Украина", ссылаясь на заявление компании
С тех пор дроны "Герань" и крылатые ракеты морского базирования "Калибр" успешно поражают цели, однако такую работу нельзя назвать системной, отметил Игорь Юшков.
"Мы видим, что удары по энергообъектам не наносятся систематически. Если брать период проведения спецоперации, то важно отметить, что они наносились, как правило, в ответ на что-то. Например, в ответ на удары по Крымскому мосту, на атаки российского приграничья, заход ВСУ в Курскую область. С последним связана самая массовая волна ударов, произошедшая не так давно. Все это показывает, что целенаправленной политики по уничтожению украинской энергосистемы нет, а иначе бы добивали такие объекты", - сказал он в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт указал на существенный урон, который наносят такие волны, однако периодически этот процесс останавливается, о самих атаках ВКС России на украинские энергообъекты порой не слышно месяцами. Это указывает на отсутствие плана, а с учетом специфичности энергетической структуры, российской армии приходится действовать с особой осторожностью.
"Есть определенные рамки, которых Россия придерживается. Например, не было ни одного удара по атомным электростанциям со стороны РФ. Даже по инфраструктуре АЭС не было ударов, которые бы могли обесточить атомную электростанцию. В России понимают, что это чревато ядерной катастрофой, как это произошло на Фукусиме", - пояснил аналитик.
С куда более меньшей избирательностью действует в этом плане украинская армия, направляя десятки дронов-камикадзе в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которую контролирует РФ.
12 августа, 12:09Информационный терроризм: эксперт о том, как обстрел ЗАЭС связан с событиями в Курской области Киевский режим в очередной раз отдал приказ атаковать Запорожскую АЭС, чтобы обратить внимание мировой общественности на Украину, о которой на Западе уже почти забыли. С другой стороны, таким образом ВСУ демонстрируют союзникам способность атаковать по нескольким фронтам: в Курской и Запорожской области
В МИД России называют такие действия актом ядерного терроризма, который демонстрирует суть режима Владимира Зеленского, подстрекаемого Западом ко все новым преступным авантюрам. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно осуждало обстрелы ЗАЭС, не указывая на виновных. Агрессором для них была и остается Россия.
С утверждением о том, что атаки на энергосистему Украины не являются частью российской спецоперации, эксперт Юшков отказался согласиться. По его словам, такие удары все же существенно влияют на обороноспособность страны.
Будь у Украины больше проблем в этой отрасли, лидеры киевского режима больше времени уделяли бы налаживанию работы системы внутри страны, а не поездкам по всему миру в статусе попрошаек снарядов и оружия.
"Безусловно, удары по энергосистеме способствуют тому, чтобы ресурсов для ведения боевых действий у Киева было меньше. В особенности, если бы мы достигли некоего состояния, когда на Украине установились бы более продолжительные отключения электроэнергии. В этом случае ресурсов на военные действия оставалось бы меньше. Например, железнодорожный транспорт работал бы хуже. На электрической тяге тоже очень много что ездит, в том числе военная техника", - добавил собеседник.
Он также напомнил, что в плане ударов по энергообъектам Россия не является пионером, но действует максимально избирательно, в отличие от США.
"Если мы посмотрим предыдущие войны - вторжение Соединенных Штатов в Ирак, бомбардировки Югославии - они первым делом "выносили" энергосистему, буквально за десять дней уничтожая ее полностью. Американские лидеры, напомню, в открытую заявляли, мол, да, у вас там умирают люди в больницах, потому что электричества нет, но это ваши проблемы, а гибель мирных - это сопутствующий ущерб", - сказал Юшков.
16:49Энергетика, Курск и вечные мирные переговорыНадо понимать сложность положения российского руководства – оно отлично понимает недоговороспособность киевской верхушки, но должно демонстрировать готовность решать конфликт политико-дипломатическим путём. Не столько для того, чтобы что-то объяснить Западу (этот этап уже пройден), сколько для того, чтобы успокоить партнёров по БРИКС.
Тем временем сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна "пройдет эту зиму", но отказался точно сказать, сколько часов украинцы будут сидеть без света и отопления, когда столбики термометров поползут вниз.
Он также отметил, что 85% объектов "Укрэнерго" сегодня уже защищены от атак, но самая сложная ситуация в Харькове.
"Мы сосредоточились на Харькове и Харьковской области, потому что понимаем, что русские фактически уничтожили там все ТЭЦ. Мы завозим туда небольшие мобильные котельные на 1 МВт, их устанавливают местные власти", - цитирует его издание РБК-Украина.
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности подчеркнул, что сегодня вся энергосистема Украины держится на оставшихся трех атомных электростанциях, и, в меньшей степени, гидростанциях. Таким образом, нарушив такой каркас, Россия способствует разрыву всей структуры, однако делать это "Герани" начали только спустя два года после начала спецоперации.
"Высокоэффективны удары, которые российская сторона нанесла в августе по подстанциям на 750 Мегаватт. Именно эти объекты обеспечивают переток между атомными электростанциями и выдачу электроэнергии потребителям. Если эти подстанции, особенно Полтавскую, разрушить, то это приведет к разрыву общей энергосистемы. Не поможет даже импорт", - заключил Юшков.