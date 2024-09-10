https://ukraina.ru/20240910/1057358069.html

Бить или не бить: эксперт о заявлениях Шойгу и Пескова и будущем энергосистемы Украины

Бить или не бить: эксперт о заявлениях Шойгу и Пескова и будущем энергосистемы Украины - 10.09.2024 Украина.ру

Бить или не бить: эксперт о заявлениях Шойгу и Пескова и будущем энергосистемы Украины

Удары по энергетическим объектам Украины представляют собой инструмент давления на Киев, и всегда это ответ на провокации и террор Вооруженных сил Украины, санкционирует применение которого высшее руководство России

2024-09-10T17:42

2024-09-10T17:42

2024-09-10T17:42

россия

украина

игорь юшков

сергей шойгу

дмитрий песков

вооруженные силы украины

сво

энергосистема украины

спецоперация

ракетный удар

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Так прокомментировал Украине.ру слова бывшего министра обороны РФ и нынешнего секретаря Совбеза Сергея Шойгу о том, что Москва готова была отказаться от подобных атак аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.Ранее в этот день Шойгу в интервью телеканалу Россия 24 заявил, что до наступления Вооруженных сил Украины на Курскую область президент России Владимир Путин был готов прекратить удары по украинским энергетическим объектам. По его словам, такое предложение озвучила турецкая сторона, однако киевский режим отказался от инициативы, решив атакой на Курскую область попытаться принудить Москву пойти на переговоры на своих условиях. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова Шойгу, указав, что между Россией и Украиной не было и нет четких договоренностей относительно ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По мнению Юшкова, удары по энергетическим объектам - это вопросы политического решения. Термин, который уже два года имеет широкое распространение, "удары возмездия", появился еще в 2022 году, когда в ответ на атаку ВСУ на Керченский мост в Крыму, российское военное руководство отдало распоряжение нанести первый групповой массированный удар по критическим объектам энергосистемы Украины. С тех пор дроны "Герань" и крылатые ракеты морского базирования "Калибр" успешно поражают цели, однако такую работу нельзя назвать системной, отметил Игорь Юшков. Эксперт указал на существенный урон, который наносят такие волны, однако периодически этот процесс останавливается, о самих атаках ВКС России на украинские энергообъекты порой не слышно месяцами. Это указывает на отсутствие плана, а с учетом специфичности энергетической структуры, российской армии приходится действовать с особой осторожностью. С куда более меньшей избирательностью действует в этом плане украинская армия, направляя десятки дронов-камикадзе в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которую контролирует РФ. В МИД России называют такие действия актом ядерного терроризма, который демонстрирует суть режима Владимира Зеленского, подстрекаемого Западом ко все новым преступным авантюрам. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно осуждало обстрелы ЗАЭС, не указывая на виновных. Агрессором для них была и остается Россия. С утверждением о том, что атаки на энергосистему Украины не являются частью российской спецоперации, эксперт Юшков отказался согласиться. По его словам, такие удары все же существенно влияют на обороноспособность страны. Будь у Украины больше проблем в этой отрасли, лидеры киевского режима больше времени уделяли бы налаживанию работы системы внутри страны, а не поездкам по всему миру в статусе попрошаек снарядов и оружия. Он также напомнил, что в плане ударов по энергообъектам Россия не является пионером, но действует максимально избирательно, в отличие от США. "Если мы посмотрим предыдущие войны - вторжение Соединенных Штатов в Ирак, бомбардировки Югославии - они первым делом "выносили" энергосистему, буквально за десять дней уничтожая ее полностью. Американские лидеры, напомню, в открытую заявляли, мол, да, у вас там умирают люди в больницах, потому что электричества нет, но это ваши проблемы, а гибель мирных - это сопутствующий ущерб", - сказал Юшков. Тем временем сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна "пройдет эту зиму", но отказался точно сказать, сколько часов украинцы будут сидеть без света и отопления, когда столбики термометров поползут вниз. Он также отметил, что 85% объектов "Укрэнерго" сегодня уже защищены от атак, но самая сложная ситуация в Харькове. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности подчеркнул, что сегодня вся энергосистема Украины держится на оставшихся трех атомных электростанциях, и, в меньшей степени, гидростанциях. Таким образом, нарушив такой каркас, Россия способствует разрыву всей структуры, однако делать это "Герани" начали только спустя два года после начала спецоперации. Читайте также при каких обстоятельствах энергосистема Украины может обрушиться уже этой зимой в интервью эксперта Института энергетических стратегий страны Юрия Корольчука на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240402/1054269040.html

https://ukraina.ru/20240812/1056814911.html

https://ukraina.ru/20240910/1057354697.html

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россия, украина, игорь юшков, сергей шойгу, дмитрий песков, вооруженные силы украины, сво, энергосистема украины, спецоперация, ракетный удар, всу, вс рф, вкс, новости, эксклюзив