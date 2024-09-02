Загадочная история похищения "крылатых гусар" Павкой Корчагиным из-под носа у Ежи Гофмана - 02.09.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20240902/1057190128.html
Загадочная история похищения "крылатых гусар" Павкой Корчагиным из-под носа у Ежи Гофмана
Загадочная история похищения "крылатых гусар" Павкой Корчагиным из-под носа у Ежи Гофмана - 02.09.2024 Украина.ру
Загадочная история похищения "крылатых гусар" Павкой Корчагиным из-под носа у Ежи Гофмана
Ровно полвека назад, 2 сентября 1974 года, на киноэкраны Республики Польша вышел 4-серийный фильм польского режиссёра Ежи Юлиана Гофмана "Потоп". Позже, в июне 1976 года он вышел в прокат и в СССР. Картина собрала десятки миллионов зрителей. Мало кто знает, что снималась она сразу тремя киностудиями, в том числе двумя советскими
2024-09-02T16:00
2024-09-02T16:00
история
история
польша
ссср
киев
кино
фильм
кинематограф
1970-е
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Польша была не в состоянии потянуть работу над киноэпопеей в одиночку, и тогда ей на помощь пришел "старший брат" по соцлагерю – СССР. Бюджет фильма составил порядка 100 миллионов злотых (1,5 миллиона советских рублей), а сама лента снималась на трех киностудиях: польской PRF "Zespol Filmowy", Киностудии им. Довженко и "Беларусьфильме".А началось все с того, что 28 марта 1969 года в Польше вышел фильм "Полковник Володыевский", снятый по книге польского писателя Генриха (Генрика) Иосифовича Сенкевича "Пожар в степи". Снял фильм режиссёр Ежи Гофман, который до того больше был известен как кинодокументалист, а из художественных работ на его счету был только комедийный фильм "Гангстеры и филантропы" (1962). Однако посвящённая истории столкновения Речи Посполитой и Османской империи в 1668-72 годах лента имела у польского народа такой огромный успех, что режиссёра стали буквально заваливать письмами с требованием экранизировать всю трилогию Сенкевича, к которой относился и роман "Пожар в степи". В 1973 году в интервью журналу "Советский экран" Гофман рассказывал:"В сознании польского читателя трилогия Сенкевича занимает такое же исключительное место, как "Война и мир" у читателя русского, то настольная книга нескольких поколений, к которой каждый поляк возвращается и в детстве, и в зрелости, и в старости. Когда я приступал к работе над "Володыевским", многие удивлялись, почему я, бывший документалист, казалось бы, навсегда "завербованный" современностью, ухожу далеко в историю. Я отвечал, что работа эта как нельзя более современна, что существует огромная зрительская потребность в патриотической, исторической эпике. И я не ошибся: у "Володыевского" было больше зрителей, чем у любой другой картины на протяжении всей истории нашего кино".За написание сценария "Потопа" взялись сам режиссёр, профессор истории Адам Керстен и писатель Войцех Жуковский. Авторы не стали слишком вдаваться в подробности подковёрной политики Европы той эпохи. Они сделали акцент на другом: на подвиге народа, который сумел изгнать врага со своей земли и перенести войну на его территорию. Все в том же интервью режиссер говорил:"Мы задумали "Потоп" несколько в ином ключе, чем "Володыевского". Если первая картина была скорее в жанре приключенческом, то на этот раз нам хотелось бы сделать эпическую фреску, фильм о подвиге народа, широкую панораму человеческих судеб. Естественно, что эта картина и постановочно много сложнее предыдущей. То будет 4-серийный фильм общей продолжительностью около пяти с половиной часов, а к тому же мы снимаем одновременно и вариант для телевидения – двадцать одну серию по часу каждая".Когда работу над сценарием закончили и готовый проект представили на польскую студию PRF "Zespol Filmowy", и ее финансисты составили смету предстоящих расходов, то дирекция поняла, что сумму в 100 миллионов злотых ей никак не осилить. Обратились за помощью к польскому правительству, но и там таких средств не оказалось. И тут на помощь пришёл СССР. Госкино взяло на себя львиную долю расходов. Кроме того, выделили в помощь полякам базы киностудий Довженко и "Беларусьфильм", и кавалерийское подразделение "Мосфильма" – в съемках главной батальной сцены задействованы около полутысячи кавалеристов.Взамен советская сторона вмешалась в сценарий фильма, потребовала ключевую на тот момент сцену обороны монастыря Ясная Гура в Ченстохове, когда поляки не позволили шведам захватить важнейшую польскую реликвию – икону Ченстоховская Мадонна (Черная Мадонна), переделать в более рядовую. В Москве обеспокоилось религиозным пафосом Сенкевича.Главные роли и роли первого плана в фильме исполнили польские актеры. Так главного героя Анджея Кмитица сыграл Даниэль Ольбрыхский, в советском варианте его дублировал Всеволод Ларионов, а роль Оленьки блистательно исполнила Малгожата Браунек. Надо сказать, что на главную женскую роль претендовало порядка 3 000 актрис, так что, выбор у режиссёра был явно не из простых. На роли первого плана пригласили еще порядка 70-ти польских актёров, и для эпизодических ролей задействовали ещё порядка 350-ти. Советских актёров и простых граждан приглашали исключительно на роли статистов, а было их задействовано немало. Так в главной батальной сцене приняли участие 3500 человек.Съёмки, которые продлились целых 535 дней, так же происходили на территории трёх республик. В Польше снимали многие натурные сцены и оборону монастыря Ясна Гура. В УССР, в сорока километрах от Киева в районе аэропорта Борисполь, изображались батальные сцены. В Белоруссии использовался наибольший набор локаций, съёмки на которых в основном проходили в зимний период.В Белоруссии во время подготовительных работ при выборе будущих мест съемок с Ежи Гофманом и главным оператором ленты – Ежи Вуйциком – произошёл курьёзный случай. Им очень понравились фотографии излучины реки Неман, и они решили съездить на местность и посмотреть её в натуре. По прибытии выяснилось, что в том месте дислоцируется какая-то танковая часть – у иностранных киношников потребовали объяснений. Если бы не официальные документы, которыми их снабдили, ещё не известно, чем бы этот выезд на локацию закончился. В результате снимать решили в районе Смолевичей.Не обошлось без курьёзов и в Киеве. Съемки масштабных батальных сцен затягивались, а на Довженко было принято платить за съёмочные дни, а не за выполненный объём работ. Чтобы отснять яркий эпизод атаки крылатых гусар, полякам пришлось прождать две недели, оплачивая кавалеристам их безделье. И только много лет спустя Гофман узнал, что в это же самое время киевский режиссер Николай Мащенко снимал фильм "Как закалялась сталь" (1973), и под это дело украинские киноделы втихаря уводили у польских кавалерию.2 сентября 1974 года премьера фильма "Потоп" состоялась в Польше. За время проката его там посмотрели 27,6 миллиона человек. В СССР дублированный вариант ленты вышел в прокат в июне 1976 года на 616 копиях и за прокатный период его посмотрели 30,5 миллиона человек. Всего же фильм в разные годы показывали и в прокате, и на кинофестивалях в восьми странах: США, Венгрии, Чехословакии, Германии (ГДР), Франции, Японии, Южной Корее и Эстонии.Огромное впечатление "Потоп" произвёл не только на рядового зрителя, но и на кинокритиков. За эту работу и режиссёр, и актёры получили множество наград. А в 1975 году фильм был номинирован на "Оскар", как лучший фильм на иностранном языке. Но на 47-й церемонии вручения премии, вожделенную статуэтку получил не он, а итальянская комедия "Амаркорд".Через 40 лет после премьеры в Польше снова состоялась премьера фильма "Потоп", только на этот раз он назывался "Потоп: Возвращение".Изначально Польский институт кино хотел восстановить цвета и звуки картинки, а также устранить все дефекты на катушках пленки. Компания, которая взялась за эту работу совместно с оператором "Потопа" Ежи Вуйчиком, добилась феноменальных результатов. Опытные специалисты и компьютерные технологии извлекли из выцветшей пленки невероятные цвета, сделав фильм более интересным и ярким для просмотра, чем многие современные блокбастеры. Ежи Гофман был настолько впечатлён результатами, что принял неожиданное решение.Режиссер хотел, чтобы современная аудитория смогла увидеть "Потоп" на большом экране и решил освежить фильм, сделав его более динамичным. Для этого Гофман пригласил молодого, но уже опытного монтажёра Марцина Бастковского, с которым он снял свой последний фильм.Гофман решил убрать из фильма большой объем материала с целью создания динамичного и современного повествования. Бастковский сократил длительность фильма более чем на 2 часа. Многие сцены были изменены, а значительная часть сюжетной линии исчезла. Тем не менее, новая версия сохранила всё очарование оригинала, а также его идеи и пафос.Премьера нового "Потопа" состоялась в Польше 15 сентября 2014 года. Так что фильм живет, и даже в России находит новых зрителей и критиков. Особенно много их среди ценителей исторического фехтования – соответствующие сцены "Потопа" считаются одними из наиболее достоверно и талантливо снятых за всю историю кинематографа. Ну а в Польше он является обязательным для многократного просмотра каждым сознательным поляком, так что жить он, пожалуй, будет столько, сколько будет существовать польская нация.
https://ukraina.ru/20181013/1021381971.html
https://ukraina.ru/20210619/1031275591.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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история, польша, ссср, киев, кино, фильм, кинематограф, 1970-е
История, История, Польша, СССР, Киев, кино, фильм, кинематограф, 1970-е

Загадочная история похищения "крылатых гусар" Павкой Корчагиным из-под носа у Ежи Гофмана

16:00 02.09.2024
 
Кадр из фильма Е. Гофмана "Потоп" (1974 год)
Кадр из фильма Е. Гофмана Потоп (1974 год)
Читать в
Алексей Стаценко
публицист
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Ровно полвека назад, 2 сентября 1974 года, на киноэкраны Республики Польша вышел 4-серийный фильм польского режиссёра Ежи Юлиана Гофмана "Потоп". Позже, в июне 1976 года он вышел в прокат и в СССР. Картина собрала десятки миллионов зрителей. Мало кто знает, что снималась она сразу тремя киностудиями, в том числе двумя советскими
Польша была не в состоянии потянуть работу над киноэпопеей в одиночку, и тогда ей на помощь пришел "старший брат" по соцлагерю – СССР. Бюджет фильма составил порядка 100 миллионов злотых (1,5 миллиона советских рублей), а сама лента снималась на трех киностудиях: польской PRF "Zespol Filmowy", Киностудии им. Довженко и "Беларусьфильме".
А началось все с того, что 28 марта 1969 года в Польше вышел фильм "Полковник Володыевский", снятый по книге польского писателя Генриха (Генрика) Иосифовича Сенкевича "Пожар в степи". Снял фильм режиссёр Ежи Гофман, который до того больше был известен как кинодокументалист, а из художественных работ на его счету был только комедийный фильм "Гангстеры и филантропы" (1962). Однако посвящённая истории столкновения Речи Посполитой и Османской империи в 1668-72 годах лента имела у польского народа такой огромный успех, что режиссёра стали буквально заваливать письмами с требованием экранизировать всю трилогию Сенкевича, к которой относился и роман "Пожар в степи". В 1973 году в интервью журналу "Советский экран" Гофман рассказывал:
"В сознании польского читателя трилогия Сенкевича занимает такое же исключительное место, как "Война и мир" у читателя русского, то настольная книга нескольких поколений, к которой каждый поляк возвращается и в детстве, и в зрелости, и в старости. Когда я приступал к работе над "Володыевским", многие удивлялись, почему я, бывший документалист, казалось бы, навсегда "завербованный" современностью, ухожу далеко в историю. Я отвечал, что работа эта как нельзя более современна, что существует огромная зрительская потребность в патриотической, исторической эпике. И я не ошибся: у "Володыевского" было больше зрителей, чем у любой другой картины на протяжении всей истории нашего кино".
За написание сценария "Потопа" взялись сам режиссёр, профессор истории Адам Керстен и писатель Войцех Жуковский. Авторы не стали слишком вдаваться в подробности подковёрной политики Европы той эпохи. Они сделали акцент на другом: на подвиге народа, который сумел изгнать врага со своей земли и перенести войну на его территорию. Все в том же интервью режиссер говорил:
"Мы задумали "Потоп" несколько в ином ключе, чем "Володыевского". Если первая картина была скорее в жанре приключенческом, то на этот раз нам хотелось бы сделать эпическую фреску, фильм о подвиге народа, широкую панораму человеческих судеб. Естественно, что эта картина и постановочно много сложнее предыдущей. То будет 4-серийный фильм общей продолжительностью около пяти с половиной часов, а к тому же мы снимаем одновременно и вариант для телевидения – двадцать одну серию по часу каждая".
13 октября 2018, 08:30
Огнём, мечом и киноплёнкойЕжи Гофман из украинофобского романа Сенкевича «Огнём и мечом» попытался создать примиряющий Польшу и Украину фильм, да ещё и с антироссийским финалом
Когда работу над сценарием закончили и готовый проект представили на польскую студию PRF "Zespol Filmowy", и ее финансисты составили смету предстоящих расходов, то дирекция поняла, что сумму в 100 миллионов злотых ей никак не осилить. Обратились за помощью к польскому правительству, но и там таких средств не оказалось. И тут на помощь пришёл СССР. Госкино взяло на себя львиную долю расходов. Кроме того, выделили в помощь полякам базы киностудий Довженко и "Беларусьфильм", и кавалерийское подразделение "Мосфильма" – в съемках главной батальной сцены задействованы около полутысячи кавалеристов.
Взамен советская сторона вмешалась в сценарий фильма, потребовала ключевую на тот момент сцену обороны монастыря Ясная Гура в Ченстохове, когда поляки не позволили шведам захватить важнейшую польскую реликвию – икону Ченстоховская Мадонна (Черная Мадонна), переделать в более рядовую. В Москве обеспокоилось религиозным пафосом Сенкевича.
Кадр из фильма Е. Гофмана "Потоп" (1974 год)
Кадр из фильма Е. Гофмана Потоп (1974 год)
Кадр из фильма Е. Гофмана "Потоп" (1974 год)
Главные роли и роли первого плана в фильме исполнили польские актеры. Так главного героя Анджея Кмитица сыграл Даниэль Ольбрыхский, в советском варианте его дублировал Всеволод Ларионов, а роль Оленьки блистательно исполнила Малгожата Браунек. Надо сказать, что на главную женскую роль претендовало порядка 3 000 актрис, так что, выбор у режиссёра был явно не из простых. На роли первого плана пригласили еще порядка 70-ти польских актёров, и для эпизодических ролей задействовали ещё порядка 350-ти. Советских актёров и простых граждан приглашали исключительно на роли статистов, а было их задействовано немало. Так в главной батальной сцене приняли участие 3500 человек.
Съёмки, которые продлились целых 535 дней, так же происходили на территории трёх республик. В Польше снимали многие натурные сцены и оборону монастыря Ясна Гура. В УССР, в сорока километрах от Киева в районе аэропорта Борисполь, изображались батальные сцены. В Белоруссии использовался наибольший набор локаций, съёмки на которых в основном проходили в зимний период.
19 июня 2021, 15:36
«Знахарь»: мелодрама, победившая войнуВ 1969 году на экраны вышел первый батальный фильм Ежи Гофмана — «Пан Володыёвский». Надо заметить, что по части военного кино с этим польским режиссером мало кто может потягаться. Однако наивысшего успеха в советском прокате достигла мелодрама Гофмана: фильм «Знахарь» в первый же год проката посмотрел 41 миллион граждан СССР
В Белоруссии во время подготовительных работ при выборе будущих мест съемок с Ежи Гофманом и главным оператором ленты – Ежи Вуйциком – произошёл курьёзный случай. Им очень понравились фотографии излучины реки Неман, и они решили съездить на местность и посмотреть её в натуре. По прибытии выяснилось, что в том месте дислоцируется какая-то танковая часть – у иностранных киношников потребовали объяснений. Если бы не официальные документы, которыми их снабдили, ещё не известно, чем бы этот выезд на локацию закончился. В результате снимать решили в районе Смолевичей.
Не обошлось без курьёзов и в Киеве. Съемки масштабных батальных сцен затягивались, а на Довженко было принято платить за съёмочные дни, а не за выполненный объём работ. Чтобы отснять яркий эпизод атаки крылатых гусар, полякам пришлось прождать две недели, оплачивая кавалеристам их безделье. И только много лет спустя Гофман узнал, что в это же самое время киевский режиссер Николай Мащенко снимал фильм "Как закалялась сталь" (1973), и под это дело украинские киноделы втихаря уводили у польских кавалерию.
"Крылатые гусары". Кадр из фильма Е. Гофмана "Потоп" (1974 год)
Крылатые гусары. Кадр из фильма Е. Гофмана Потоп (1974 год)
"Крылатые гусары". Кадр из фильма Е. Гофмана "Потоп" (1974 год)
2 сентября 1974 года премьера фильма "Потоп" состоялась в Польше. За время проката его там посмотрели 27,6 миллиона человек. В СССР дублированный вариант ленты вышел в прокат в июне 1976 года на 616 копиях и за прокатный период его посмотрели 30,5 миллиона человек. Всего же фильм в разные годы показывали и в прокате, и на кинофестивалях в восьми странах: США, Венгрии, Чехословакии, Германии (ГДР), Франции, Японии, Южной Корее и Эстонии.
Огромное впечатление "Потоп" произвёл не только на рядового зрителя, но и на кинокритиков. За эту работу и режиссёр, и актёры получили множество наград. А в 1975 году фильм был номинирован на "Оскар", как лучший фильм на иностранном языке. Но на 47-й церемонии вручения премии, вожделенную статуэтку получил не он, а итальянская комедия "Амаркорд".
Через 40 лет после премьеры в Польше снова состоялась премьера фильма "Потоп", только на этот раз он назывался "Потоп: Возвращение".
Изначально Польский институт кино хотел восстановить цвета и звуки картинки, а также устранить все дефекты на катушках пленки. Компания, которая взялась за эту работу совместно с оператором "Потопа" Ежи Вуйчиком, добилась феноменальных результатов. Опытные специалисты и компьютерные технологии извлекли из выцветшей пленки невероятные цвета, сделав фильм более интересным и ярким для просмотра, чем многие современные блокбастеры. Ежи Гофман был настолько впечатлён результатами, что принял неожиданное решение.
Фильм Дежа вю - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января 2022, 12:08
Шпион, киллер, гетман: Как польские типажи попадали в наше киноВ 1989 году в СССР были начаты съёмки фильмов «Трудно быть богом» и «Дежа вю», в которых главные роли сыграли польские актёры Эдвард Зентара и Ежи Штур. С тех пор в российских лентах сыграло немало их известных коллег и земляков
Режиссер хотел, чтобы современная аудитория смогла увидеть "Потоп" на большом экране и решил освежить фильм, сделав его более динамичным. Для этого Гофман пригласил молодого, но уже опытного монтажёра Марцина Бастковского, с которым он снял свой последний фильм.
Гофман решил убрать из фильма большой объем материала с целью создания динамичного и современного повествования. Бастковский сократил длительность фильма более чем на 2 часа. Многие сцены были изменены, а значительная часть сюжетной линии исчезла. Тем не менее, новая версия сохранила всё очарование оригинала, а также его идеи и пафос.
Премьера нового "Потопа" состоялась в Польше 15 сентября 2014 года. Так что фильм живет, и даже в России находит новых зрителей и критиков. Особенно много их среди ценителей исторического фехтования – соответствующие сцены "Потопа" считаются одними из наиболее достоверно и талантливо снятых за всю историю кинематографа. Ну а в Польше он является обязательным для многократного просмотра каждым сознательным поляком, так что жить он, пожалуй, будет столько, сколько будет существовать польская нация.
 
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