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Загадочная история похищения "крылатых гусар" Павкой Корчагиным из-под носа у Ежи Гофмана

Загадочная история похищения "крылатых гусар" Павкой Корчагиным из-под носа у Ежи Гофмана - 02.09.2024 Украина.ру

Загадочная история похищения "крылатых гусар" Павкой Корчагиным из-под носа у Ежи Гофмана

Ровно полвека назад, 2 сентября 1974 года, на киноэкраны Республики Польша вышел 4-серийный фильм польского режиссёра Ежи Юлиана Гофмана "Потоп". Позже, в июне 1976 года он вышел в прокат и в СССР. Картина собрала десятки миллионов зрителей. Мало кто знает, что снималась она сразу тремя киностудиями, в том числе двумя советскими

2024-09-02T16:00

2024-09-02T16:00

2024-09-02T16:00

история

история

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1970-е

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Польша была не в состоянии потянуть работу над киноэпопеей в одиночку, и тогда ей на помощь пришел "старший брат" по соцлагерю – СССР. Бюджет фильма составил порядка 100 миллионов злотых (1,5 миллиона советских рублей), а сама лента снималась на трех киностудиях: польской PRF "Zespol Filmowy", Киностудии им. Довженко и "Беларусьфильме".А началось все с того, что 28 марта 1969 года в Польше вышел фильм "Полковник Володыевский", снятый по книге польского писателя Генриха (Генрика) Иосифовича Сенкевича "Пожар в степи". Снял фильм режиссёр Ежи Гофман, который до того больше был известен как кинодокументалист, а из художественных работ на его счету был только комедийный фильм "Гангстеры и филантропы" (1962). Однако посвящённая истории столкновения Речи Посполитой и Османской империи в 1668-72 годах лента имела у польского народа такой огромный успех, что режиссёра стали буквально заваливать письмами с требованием экранизировать всю трилогию Сенкевича, к которой относился и роман "Пожар в степи". В 1973 году в интервью журналу "Советский экран" Гофман рассказывал:"В сознании польского читателя трилогия Сенкевича занимает такое же исключительное место, как "Война и мир" у читателя русского, то настольная книга нескольких поколений, к которой каждый поляк возвращается и в детстве, и в зрелости, и в старости. Когда я приступал к работе над "Володыевским", многие удивлялись, почему я, бывший документалист, казалось бы, навсегда "завербованный" современностью, ухожу далеко в историю. Я отвечал, что работа эта как нельзя более современна, что существует огромная зрительская потребность в патриотической, исторической эпике. И я не ошибся: у "Володыевского" было больше зрителей, чем у любой другой картины на протяжении всей истории нашего кино".За написание сценария "Потопа" взялись сам режиссёр, профессор истории Адам Керстен и писатель Войцех Жуковский. Авторы не стали слишком вдаваться в подробности подковёрной политики Европы той эпохи. Они сделали акцент на другом: на подвиге народа, который сумел изгнать врага со своей земли и перенести войну на его территорию. Все в том же интервью режиссер говорил:"Мы задумали "Потоп" несколько в ином ключе, чем "Володыевского". Если первая картина была скорее в жанре приключенческом, то на этот раз нам хотелось бы сделать эпическую фреску, фильм о подвиге народа, широкую панораму человеческих судеб. Естественно, что эта картина и постановочно много сложнее предыдущей. То будет 4-серийный фильм общей продолжительностью около пяти с половиной часов, а к тому же мы снимаем одновременно и вариант для телевидения – двадцать одну серию по часу каждая".Когда работу над сценарием закончили и готовый проект представили на польскую студию PRF "Zespol Filmowy", и ее финансисты составили смету предстоящих расходов, то дирекция поняла, что сумму в 100 миллионов злотых ей никак не осилить. Обратились за помощью к польскому правительству, но и там таких средств не оказалось. И тут на помощь пришёл СССР. Госкино взяло на себя львиную долю расходов. Кроме того, выделили в помощь полякам базы киностудий Довженко и "Беларусьфильм", и кавалерийское подразделение "Мосфильма" – в съемках главной батальной сцены задействованы около полутысячи кавалеристов.Взамен советская сторона вмешалась в сценарий фильма, потребовала ключевую на тот момент сцену обороны монастыря Ясная Гура в Ченстохове, когда поляки не позволили шведам захватить важнейшую польскую реликвию – икону Ченстоховская Мадонна (Черная Мадонна), переделать в более рядовую. В Москве обеспокоилось религиозным пафосом Сенкевича.Главные роли и роли первого плана в фильме исполнили польские актеры. Так главного героя Анджея Кмитица сыграл Даниэль Ольбрыхский, в советском варианте его дублировал Всеволод Ларионов, а роль Оленьки блистательно исполнила Малгожата Браунек. Надо сказать, что на главную женскую роль претендовало порядка 3 000 актрис, так что, выбор у режиссёра был явно не из простых. На роли первого плана пригласили еще порядка 70-ти польских актёров, и для эпизодических ролей задействовали ещё порядка 350-ти. Советских актёров и простых граждан приглашали исключительно на роли статистов, а было их задействовано немало. Так в главной батальной сцене приняли участие 3500 человек.Съёмки, которые продлились целых 535 дней, так же происходили на территории трёх республик. В Польше снимали многие натурные сцены и оборону монастыря Ясна Гура. В УССР, в сорока километрах от Киева в районе аэропорта Борисполь, изображались батальные сцены. В Белоруссии использовался наибольший набор локаций, съёмки на которых в основном проходили в зимний период.В Белоруссии во время подготовительных работ при выборе будущих мест съемок с Ежи Гофманом и главным оператором ленты – Ежи Вуйциком – произошёл курьёзный случай. Им очень понравились фотографии излучины реки Неман, и они решили съездить на местность и посмотреть её в натуре. По прибытии выяснилось, что в том месте дислоцируется какая-то танковая часть – у иностранных киношников потребовали объяснений. Если бы не официальные документы, которыми их снабдили, ещё не известно, чем бы этот выезд на локацию закончился. В результате снимать решили в районе Смолевичей.Не обошлось без курьёзов и в Киеве. Съемки масштабных батальных сцен затягивались, а на Довженко было принято платить за съёмочные дни, а не за выполненный объём работ. Чтобы отснять яркий эпизод атаки крылатых гусар, полякам пришлось прождать две недели, оплачивая кавалеристам их безделье. И только много лет спустя Гофман узнал, что в это же самое время киевский режиссер Николай Мащенко снимал фильм "Как закалялась сталь" (1973), и под это дело украинские киноделы втихаря уводили у польских кавалерию.2 сентября 1974 года премьера фильма "Потоп" состоялась в Польше. За время проката его там посмотрели 27,6 миллиона человек. В СССР дублированный вариант ленты вышел в прокат в июне 1976 года на 616 копиях и за прокатный период его посмотрели 30,5 миллиона человек. Всего же фильм в разные годы показывали и в прокате, и на кинофестивалях в восьми странах: США, Венгрии, Чехословакии, Германии (ГДР), Франции, Японии, Южной Корее и Эстонии.Огромное впечатление "Потоп" произвёл не только на рядового зрителя, но и на кинокритиков. За эту работу и режиссёр, и актёры получили множество наград. А в 1975 году фильм был номинирован на "Оскар", как лучший фильм на иностранном языке. Но на 47-й церемонии вручения премии, вожделенную статуэтку получил не он, а итальянская комедия "Амаркорд".Через 40 лет после премьеры в Польше снова состоялась премьера фильма "Потоп", только на этот раз он назывался "Потоп: Возвращение".Изначально Польский институт кино хотел восстановить цвета и звуки картинки, а также устранить все дефекты на катушках пленки. Компания, которая взялась за эту работу совместно с оператором "Потопа" Ежи Вуйчиком, добилась феноменальных результатов. Опытные специалисты и компьютерные технологии извлекли из выцветшей пленки невероятные цвета, сделав фильм более интересным и ярким для просмотра, чем многие современные блокбастеры. Ежи Гофман был настолько впечатлён результатами, что принял неожиданное решение.Режиссер хотел, чтобы современная аудитория смогла увидеть "Потоп" на большом экране и решил освежить фильм, сделав его более динамичным. Для этого Гофман пригласил молодого, но уже опытного монтажёра Марцина Бастковского, с которым он снял свой последний фильм.Гофман решил убрать из фильма большой объем материала с целью создания динамичного и современного повествования. Бастковский сократил длительность фильма более чем на 2 часа. Многие сцены были изменены, а значительная часть сюжетной линии исчезла. Тем не менее, новая версия сохранила всё очарование оригинала, а также его идеи и пафос.Премьера нового "Потопа" состоялась в Польше 15 сентября 2014 года. Так что фильм живет, и даже в России находит новых зрителей и критиков. Особенно много их среди ценителей исторического фехтования – соответствующие сцены "Потопа" считаются одними из наиболее достоверно и талантливо снятых за всю историю кинематографа. Ну а в Польше он является обязательным для многократного просмотра каждым сознательным поляком, так что жить он, пожалуй, будет столько, сколько будет существовать польская нация.

https://ukraina.ru/20181013/1021381971.html

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история, польша, ссср, киев, кино, фильм, кинематограф, 1970-е