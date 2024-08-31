США получили список целей для ATACMS в России. Итоги 31 августа на Украине
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что передал США список целей в России для ударов ATACMS
Как заявил в интервью CNN глава Минобороны Украины Рустем Умеров, во время встречи с высокопоставленными чиновниками Соединённых Штатов Америки он передал им список целей в глубине территории России, которые Киев хочет поражать американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Он сообщил, что говорил с американскими чиновниками в Вашингтоне о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.
"Мы объяснили, какие средства нам нужны <...>, поэтому я надеюсь, что нас услышали", – отметил он.
По словам Умерова, среди целей, которые хочет Украина поражать американскими ракетами — российские аэродромы.
"Мы показываем, что аэродромы, которые они (россияне – Ред.) используют для ударов по нашим городам, находятся в пределах дальности глубоких ударов", - отметил Умеров.
Он заявил, что Украина продолжит настаивать на снятии ограничений для ударов ATACMS.
"Мы хотим сдержать их (россиян — Ред.), мы хотим остановить их, мы не хотим позволить их авиации приблизиться к нашим границам", – пояснил Умеров.
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Ранее, 26 августа, американское издание Politico, сообщало, что во время визита в США Умеров и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак намеревались предоставить администрации Байдена перечень целей в глубине территории России и убедить США снять ограничения на применение американского оружия.
По словам собеседников издания, в перечне несколько очень "жирных" целей, которые можно было бы достать с помощью американских дальнобойных ракет. На Украине надеялись таким шагом — предоставлением списка — убедить президента США Джо Байдена снять ограничения для ударов по территории России американским дальнобойным оружием.
В Белом доме, утверждало издание, кроме опасений эскалации, указывали, что в разрешении Украине бить по целям в глубине России будет "мало тактических преимуществ": РФ выводит важные цели из зоны возможного поражения, а кроме того, Украине банально не хватить ракет ATACMS из тех, которые США могут передать, для нанесения ударов по всем целям.
В то же время, как утверждало Politico, в администрации Байдена уверены, что кампания ударов Украины по целям в Крыму является результативной.
За два дня до этой публикации, 24 августа, выступая с речью ко Дню независимости Украины Владимир Зеленский назвал ряд аэродромов в России.
"За всех наших людей, которые бы хотели никогда в жизни не знать названий этих проклятых мест: "Саваслейка", "Оленья", "Энгельс". Но, к сожалению, украинцы их знают. А потому и наш враг узнает, что такое расплата по-украински. Достойная, симметричная, дальнобойная. Будет знать, что в каждую точку РФ, которая является источником опасности... рано или поздно прилетит украинский ответ", - пообещал Зеленский.
Через два дня, 26 августа, украинские дроны атаковали Энгельс.
Кроме того, 29 августа министры иностранных дел Европейского Союза на заседании в Брюсселе обсудили возможное снятие с Украины ограничений на удары по целям в России.
Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в тот день, страны ЕС не пришли к общему мнению в этом вопросе. По его словам, ряд европейских государств опасается начала войны с Россией при снятии запрета на удары, поэтому общеевропейского решения достичь не удалось.
"Я не согласен, это просто помощь Украине.... Моя позиция заключается в том, что необходимо предоставить Украине возможность поражать те места, откуда ведутся атаки на нее с территории России. <...> Но страны имеют разное мнение, и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза", - рассказал Боррель.
Он отметил, что государства-члены ЕС хотят, чтобы за такое решение несли ответственность не коллегиально.
"В конце концов, вывод заключается в том, что это – решение отдельного государства, и государства-члены хотят, чтобы это и дальше было решением отдельных государств. И каждое из них будет принимать решение, которое считает целесообразным", – рассказал Боррель.
По его словам, некоторые государства-члены ЕС не предоставляют Украине дальнобойных ракет, "поэтому это не то решение, в котором они имеют какую-либо практическую вовлечённость".
"Поэтому это не решение на европейском уровне", – подытожил он.
Вчера, 18:00"Пацаны, убивайте мирное население", массированный удар Storm Shadow. Итоги 30 августа на УкраинеРодившийся в России украинский футболист Александр Алиев призвал к расправе над мирными жителями в Курской области. Запад планирует предоставить разрешение Украине на массированный удар Storm Shadow вглубь России, сообщили СМИ
В тот же день издание Pravda.ru со ссылкой на источники в разведке сообщило о том, что Украина может готовить удар европейским оружием по территории России.
"Согласно информации, полученной от источников в разведсообществе США, ВСУ планируют нанести удар крылатыми ракетами Storm Shadow с дальностью до 600 км по важным объектам на территории России. В число выбранных целей входят: флот в Новороссийске; резиденция президента в Сочи; система противовоздушной обороны в Севастополе; оборонные и пороховые заводы; штабы, расположенные от юга России до Москвы; сама столица и Петербург; транспортные развязки, через которые проходят военная техника и топливо для российской армии", - указывалось в публикации издания.
Днём позже, 30 августа, украинское издание РБК-Украина со ссылкой на информированный источник в дипломатических кругах сообщило о том, что Великобритания готова предоставить Украине разрешение на использование Storm Shadow для ударов вглубь России.
"Один из информированных собеседников РБК-Украина в дипломатических кругах говорит, что Лондон в принципе мог бы дать разрешение на удары по России со Storm Shadow. Однако для этого им также нужно согласие еще трех стран, говорит источник. Во-первых, Франции – ведь эти ракеты – совместная франко-британская разработка, и плюс Германии и США – их компоненты тоже содержатся в этих ракетах. А эти три страны все ещё выступают против из-за опасений эскалации", - указывалось в публикации.
При этом, по словам источника, "курская операция должна была, напротив, развеять эти опасения". Издание также привело перечень западной техники, которая используется ВСУ во вторжении в Курскую область. Среди этой техники как американские, так и британские, немецкие и польские образцы.
О происходящем в ВСУ - в статье Дмитрия Ковалевича ""В войсках происходит какой-то ужас"! Что говорят украинские военные и политики о ситуации на фронте".