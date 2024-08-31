США получили список целей для ATACMS в России. Итоги 31 августа на Украине - 31.08.2024 Украина.ру
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США получили список целей для ATACMS в России. Итоги 31 августа на Украине
США получили список целей для ATACMS в России. Итоги 31 августа на Украине - 31.08.2024 Украина.ру
США получили список целей для ATACMS в России. Итоги 31 августа на Украине
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что передал США список целей в России для ударов ATACMS
2024-08-31T18:00
2024-08-31T18:00
эксклюзив
хроники
рустем умеров
россия
украина
сша
жозеп боррель
джо байден
вооруженные силы украины
ес
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Как заявил в интервью CNN глава Минобороны Украины Рустем Умеров, во время встречи с высокопоставленными чиновниками Соединённых Штатов Америки он передал им список целей в глубине территории России, которые Киев хочет поражать американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Он сообщил, что говорил с американскими чиновниками в Вашингтоне о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России."Мы объяснили, какие средства нам нужны &lt;...&gt;, поэтому я надеюсь, что нас услышали", – отметил он.По словам Умерова, среди целей, которые хочет Украина поражать американскими ракетами — российские аэродромы."Мы показываем, что аэродромы, которые они (россияне – Ред.) используют для ударов по нашим городам, находятся в пределах дальности глубоких ударов", - отметил Умеров.Он заявил, что Украина продолжит настаивать на снятии ограничений для ударов ATACMS."Мы хотим сдержать их (россиян — Ред.), мы хотим остановить их, мы не хотим позволить их авиации приблизиться к нашим границам", – пояснил Умеров.Ранее, 26 августа, американское издание Politico, сообщало, что во время визита в США Умеров и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак намеревались предоставить администрации Байдена перечень целей в глубине территории России и убедить США снять ограничения на применение американского оружия.По словам собеседников издания, в перечне несколько очень "жирных" целей, которые можно было бы достать с помощью американских дальнобойных ракет. На Украине надеялись таким шагом — предоставлением списка — убедить президента США Джо Байдена снять ограничения для ударов по территории России американским дальнобойным оружием.В Белом доме, утверждало издание, кроме опасений эскалации, указывали, что в разрешении Украине бить по целям в глубине России будет "мало тактических преимуществ": РФ выводит важные цели из зоны возможного поражения, а кроме того, Украине банально не хватить ракет ATACMS из тех, которые США могут передать, для нанесения ударов по всем целям.В то же время, как утверждало Politico, в администрации Байдена уверены, что кампания ударов Украины по целям в Крыму является результативной.За два дня до этой публикации, 24 августа, выступая с речью ко Дню независимости Украины Владимир Зеленский назвал ряд аэродромов в России."За всех наших людей, которые бы хотели никогда в жизни не знать названий этих проклятых мест: "Саваслейка", "Оленья", "Энгельс". Но, к сожалению, украинцы их знают. А потому и наш враг узнает, что такое расплата по-украински. Достойная, симметричная, дальнобойная. Будет знать, что в каждую точку РФ, которая является источником опасности... рано или поздно прилетит украинский ответ", - пообещал Зеленский.Через два дня, 26 августа, украинские дроны атаковали Энгельс.Кроме того, 29 августа министры иностранных дел Европейского Союза на заседании в Брюсселе обсудили возможное снятие с Украины ограничений на удары по целям в России.Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в тот день, страны ЕС не пришли к общему мнению в этом вопросе. По его словам, ряд европейских государств опасается начала войны с Россией при снятии запрета на удары, поэтому общеевропейского решения достичь не удалось."Я не согласен, это просто помощь Украине.... Моя позиция заключается в том, что необходимо предоставить Украине возможность поражать те места, откуда ведутся атаки на нее с территории России. &lt;...&gt; Но страны имеют разное мнение, и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза", - рассказал Боррель.Он отметил, что государства-члены ЕС хотят, чтобы за такое решение несли ответственность не коллегиально."В конце концов, вывод заключается в том, что это – решение отдельного государства, и государства-члены хотят, чтобы это и дальше было решением отдельных государств. И каждое из них будет принимать решение, которое считает целесообразным", – рассказал Боррель.По его словам, некоторые государства-члены ЕС не предоставляют Украине дальнобойных ракет, "поэтому это не то решение, в котором они имеют какую-либо практическую вовлечённость"."Поэтому это не решение на европейском уровне", – подытожил он.В тот же день издание Pravda.ru со ссылкой на источники в разведке сообщило о том, что Украина может готовить удар европейским оружием по территории России."Согласно информации, полученной от источников в разведсообществе США, ВСУ планируют нанести удар крылатыми ракетами Storm Shadow с дальностью до 600 км по важным объектам на территории России. В число выбранных целей входят: флот в Новороссийске; резиденция президента в Сочи; система противовоздушной обороны в Севастополе; оборонные и пороховые заводы; штабы, расположенные от юга России до Москвы; сама столица и Петербург; транспортные развязки, через которые проходят военная техника и топливо для российской армии", - указывалось в публикации издания.Днём позже, 30 августа, украинское издание РБК-Украина со ссылкой на информированный источник в дипломатических кругах сообщило о том, что Великобритания готова предоставить Украине разрешение на использование Storm Shadow для ударов вглубь России."Один из информированных собеседников РБК-Украина в дипломатических кругах говорит, что Лондон в принципе мог бы дать разрешение на удары по России со Storm Shadow. Однако для этого им также нужно согласие еще трех стран, говорит источник. Во-первых, Франции – ведь эти ракеты – совместная франко-британская разработка, и плюс Германии и США – их компоненты тоже содержатся в этих ракетах. А эти три страны все ещё выступают против из-за опасений эскалации", - указывалось в публикации.При этом, по словам источника, "курская операция должна была, напротив, развеять эти опасения". Издание также привело перечень западной техники, которая используется ВСУ во вторжении в Курскую область. Среди этой техники как американские, так и британские, немецкие и польские образцы.О происходящем в ВСУ - в статье Дмитрия Ковалевича ""В войсках происходит какой-то ужас"! Что говорят украинские военные и политики о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20240831/1057160658.html
https://ukraina.ru/20240831/1057155895.html
https://ukraina.ru/20240830/1057153101.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, рустем умеров, россия, украина, сша, жозеп боррель, джо байден, вооруженные силы украины, ес, politico
Эксклюзив, Хроники, Рустем Умеров, Россия, Украина, США, Жозеп Боррель, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ЕС, Politico

США получили список целей для ATACMS в России. Итоги 31 августа на Украине

18:00 31.08.2024
 
© commons.wikimedia.org / US Army employeeATACMS
ATACMS - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© commons.wikimedia.org / US Army employee
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что передал США список целей в России для ударов ATACMS
Как заявил в интервью CNN глава Минобороны Украины Рустем Умеров, во время встречи с высокопоставленными чиновниками Соединённых Штатов Америки он передал им список целей в глубине территории России, которые Киев хочет поражать американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Он сообщил, что говорил с американскими чиновниками в Вашингтоне о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.
"Мы объяснили, какие средства нам нужны <...>, поэтому я надеюсь, что нас услышали", – отметил он.
По словам Умерова, среди целей, которые хочет Украина поражать американскими ракетами — российские аэродромы.
"Мы показываем, что аэродромы, которые они (россияне – Ред.) используют для ударов по нашим городам, находятся в пределах дальности глубоких ударов", - отметил Умеров.
Он заявил, что Украина продолжит настаивать на снятии ограничений для ударов ATACMS.
"Мы хотим сдержать их (россиян — Ред.), мы хотим остановить их, мы не хотим позволить их авиации приблизиться к нашим границам", – пояснил Умеров.
Игорь Щедрин - лейтенант ГУР МОУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
13:09
ГУР атакует европейских политиков, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 августаСтало известно о созданной Главным управлением разведки Минобороны Украины террористической сети для атак на неугодных европейских политиков и дестабилизации в ЕС. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Ранее, 26 августа, американское издание Politico, сообщало, что во время визита в США Умеров и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак намеревались предоставить администрации Байдена перечень целей в глубине территории России и убедить США снять ограничения на применение американского оружия.
По словам собеседников издания, в перечне несколько очень "жирных" целей, которые можно было бы достать с помощью американских дальнобойных ракет. На Украине надеялись таким шагом — предоставлением списка — убедить президента США Джо Байдена снять ограничения для ударов по территории России американским дальнобойным оружием.
В Белом доме, утверждало издание, кроме опасений эскалации, указывали, что в разрешении Украине бить по целям в глубине России будет "мало тактических преимуществ": РФ выводит важные цели из зоны возможного поражения, а кроме того, Украине банально не хватить ракет ATACMS из тех, которые США могут передать, для нанесения ударов по всем целям.
В то же время, как утверждало Politico, в администрации Байдена уверены, что кампания ударов Украины по целям в Крыму является результативной.
За два дня до этой публикации, 24 августа, выступая с речью ко Дню независимости Украины Владимир Зеленский назвал ряд аэродромов в России.
"За всех наших людей, которые бы хотели никогда в жизни не знать названий этих проклятых мест: "Саваслейка", "Оленья", "Энгельс". Но, к сожалению, украинцы их знают. А потому и наш враг узнает, что такое расплата по-украински. Достойная, симметричная, дальнобойная. Будет знать, что в каждую точку РФ, которая является источником опасности... рано или поздно прилетит украинский ответ", - пообещал Зеленский.
Через два дня, 26 августа, украинские дроны атаковали Энгельс.
последствия удара ВСУ по Белгороду 30 августа - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
09:40
Трагедия в Белгороде, командующего ВВС принесли в жертву. Главное на Украине на утро 31 августаУкраина нанесла удар по Белгороду, погибли 5 человек, 46 получили ранения. В отставку отправили командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука*
Кроме того, 29 августа министры иностранных дел Европейского Союза на заседании в Брюсселе обсудили возможное снятие с Украины ограничений на удары по целям в России.
Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в тот день, страны ЕС не пришли к общему мнению в этом вопросе. По его словам, ряд европейских государств опасается начала войны с Россией при снятии запрета на удары, поэтому общеевропейского решения достичь не удалось.
"Я не согласен, это просто помощь Украине.... Моя позиция заключается в том, что необходимо предоставить Украине возможность поражать те места, откуда ведутся атаки на нее с территории России. <...> Но страны имеют разное мнение, и они решили оставить такое решение на уровне отдельных стран Евросоюза", - рассказал Боррель.
Он отметил, что государства-члены ЕС хотят, чтобы за такое решение несли ответственность не коллегиально.
"В конце концов, вывод заключается в том, что это – решение отдельного государства, и государства-члены хотят, чтобы это и дальше было решением отдельных государств. И каждое из них будет принимать решение, которое считает целесообразным", – рассказал Боррель.
По его словам, некоторые государства-члены ЕС не предоставляют Украине дальнобойных ракет, "поэтому это не то решение, в котором они имеют какую-либо практическую вовлечённость".
"Поэтому это не решение на европейском уровне", – подытожил он.
Французская ракета SCALP
Вчера, 18:00
"Пацаны, убивайте мирное население", массированный удар Storm Shadow. Итоги 30 августа на УкраинеРодившийся в России украинский футболист Александр Алиев призвал к расправе над мирными жителями в Курской области. Запад планирует предоставить разрешение Украине на массированный удар Storm Shadow вглубь России, сообщили СМИ
В тот же день издание Pravda.ru со ссылкой на источники в разведке сообщило о том, что Украина может готовить удар европейским оружием по территории России.
"Согласно информации, полученной от источников в разведсообществе США, ВСУ планируют нанести удар крылатыми ракетами Storm Shadow с дальностью до 600 км по важным объектам на территории России. В число выбранных целей входят: флот в Новороссийске; резиденция президента в Сочи; система противовоздушной обороны в Севастополе; оборонные и пороховые заводы; штабы, расположенные от юга России до Москвы; сама столица и Петербург; транспортные развязки, через которые проходят военная техника и топливо для российской армии", - указывалось в публикации издания.
Днём позже, 30 августа, украинское издание РБК-Украина со ссылкой на информированный источник в дипломатических кругах сообщило о том, что Великобритания готова предоставить Украине разрешение на использование Storm Shadow для ударов вглубь России.
"Один из информированных собеседников РБК-Украина в дипломатических кругах говорит, что Лондон в принципе мог бы дать разрешение на удары по России со Storm Shadow. Однако для этого им также нужно согласие еще трех стран, говорит источник. Во-первых, Франции – ведь эти ракеты – совместная франко-британская разработка, и плюс Германии и США – их компоненты тоже содержатся в этих ракетах. А эти три страны все ещё выступают против из-за опасений эскалации", - указывалось в публикации.
При этом, по словам источника, "курская операция должна была, напротив, развеять эти опасения". Издание также привело перечень западной техники, которая используется ВСУ во вторжении в Курскую область. Среди этой техники как американские, так и британские, немецкие и польские образцы.
О происходящем в ВСУ - в статье Дмитрия Ковалевича ""В войсках происходит какой-то ужас"! Что говорят украинские военные и политики о ситуации на фронте".
 
ЭксклюзивХроникиРустем УмеровРоссияУкраинаСШАЖозеп БоррельДжо БайденВооруженные силы УкраиныЕСPolitico
 
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Заголовок открываемого материала
18:00США получили список целей для ATACMS в России. Итоги 31 августа на Украине
17:32"Были вопросы": Песков об аресте Дурова во Франции
17:15Когда Украина войдет в Россию. История воссоединения свидетельствует, что это дело не одного десятилетия
17:12Закодировал с помощью гранаты: украинские СМИ сообщили о странном ЧП под Одессой
16:30Сбитый своим "Патриотом". В США с сарказмом отреагировали на крушение F-16
16:04Стреляли в спину: священник рассказал об атаке ВСУ на монастырь в Курской области
15:38"Непокорившаяся Франция" инициировала импичмент Макрона
14:53Рискнут ли совместно? Об ударах ВСУ по России и нашем ответе после настоящей "красной линии" – Акопов
13:26"Особенно в направлении Красноармейска": в Германии забеспокоились о судьбе ВСУ
13:09ГУР атакует европейских политиков, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 августа
12:49Крыса в углу: последний аккорд Зеленского
12:42Позволит выйти на Дзержинск: российские военные освободили Кирово
12:32"Лучше бежать в Россию": СМИ сообщили о "самоубийственных вылетах" ВСУ
12:01"Двухсотых было много": пленный вэсэушник пожаловался, что их силой гнали в Курскую область
11:49"В войсках происходит какой-то ужас"! Что говорят украинские военные и политики о ситуации на фронте
11:26Пункт назначения или ирония судьбы? Стали известны странные подробности о погибшем украинском пилоте
11:21Первый "шестнадцатый": кто сбил американский истребитель
11:03Западная Украина за минувшую неделю: Околоцерковные конфликты и судьба закарпатских цыган
10:49Достаточно серьезные бои: Ганчев раскрыл важную деталь сражений в Липцах
10:45Спецоперация на минувшей неделе. Противник по всему фронту несет потери, но перелом еще не наступил
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