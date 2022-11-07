Майкл Бом: кто он - 07.11.2022 Украина.ру
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Майкл Бом: кто он
Майкл Бом: кто он - 07.11.2022 Украина.ру
Майкл Бом: кто он
Майкл Бом – независимый американский журналист, политический обозреватель, частый участник российских политических ток-шоу "Время покажет", "60 минут", "Место... Украина.ру, 07.11.2022
2022-11-07T16:40
2022-11-07T16:47
новости
майкл бом
журналист
сша
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Майкл Бом – независимый американский журналист, политический обозреватель, частый участник российских политических ток-шоу "Время покажет", "60 минут", "Место встречи", "Вечер с Владимиром Соловьевым"Бом родился 8 ноября 1965 года в городе Сент-Луис, штата Миссури.По образованию страховой агент, в этом качестве он и работал в России с 1987 по 1997 год. Причем приехал он тогда еще в Советский Союз практически с нулевым знанием русского.Потом Бом вернулся в США, где изучал международные отношения в Колумбийском университете, параллельно опубликовал на основе своих воспоминаний книгу о России. Однако успеха она не имела.В 2007 году уже бывший страховщик снова отправился в Москву, где до 2014 года сотрудничал с еженедельной газетой на английском языке The Moscow Times. Это издание освещало политические события, а также новости в сфере бизнеса и культуры.За это время Бом выпустил такие статьи как "Почему русские не улыбаются?", "Воры должны сидеть в тюрьме", "5 причин, почему Россия никогда не вступит в НАТО", "Наш ответ Магнитскому", "Путинский псевдопатриотизм", "Ищете агентов запада не в том месте", "Россия превращается в Иран", "Гордость Путина не продается", "Гомофобия как усилитель карьерного роста".С 2014 года Майкл Бом начал активно участвовать в российских политических ток-шоу, где защищает позицию США и Запада в целом. Многие называют его роль в таких программах "мальчиком для битья", сам Бом называет себя "неофициальным публичным дипломатом" и утверждает, что отстаивает американские интересы, но любит Россию.Майкл Бом регулярно посещает спортзал, а также увлекается коллекционированием русских пословиц и поговорок. Сам признается, что пока любимым его местным высказыванием является формулировка "бред сивой кобылы".В 2018 году одна из зрительниц пригласила американского журналиста к себе в гости в Ульяновск, чтобы обменяться "копилками" поговорок. Женщина налила Бому чая, спела частушки и сводила к дому, где жил Владимир Ульянов-Ленин.
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Новости
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новости, майкл бом, журналист, сша
Новости, Майкл Бом, журналист, США

Майкл Бом: кто он

16:40 07.11.2022 (обновлено: 16:47 07.11.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Майкл БомМайкл Бом
Майкл Бом - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Майкл Бом
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Майкл Бом – независимый американский журналист, политический обозреватель, частый участник российских политических ток-шоу "Время покажет", "60 минут", "Место встречи", "Вечер с Владимиром Соловьевым"
Бом родился 8 ноября 1965 года в городе Сент-Луис, штата Миссури.
По образованию страховой агент, в этом качестве он и работал в России с 1987 по 1997 год. Причем приехал он тогда еще в Советский Союз практически с нулевым знанием русского.
Потом Бом вернулся в США, где изучал международные отношения в Колумбийском университете, параллельно опубликовал на основе своих воспоминаний книгу о России. Однако успеха она не имела.
В 2007 году уже бывший страховщик снова отправился в Москву, где до 2014 года сотрудничал с еженедельной газетой на английском языке The Moscow Times. Это издание освещало политические события, а также новости в сфере бизнеса и культуры.
За это время Бом выпустил такие статьи как "Почему русские не улыбаются?", "Воры должны сидеть в тюрьме", "5 причин, почему Россия никогда не вступит в НАТО", "Наш ответ Магнитскому", "Путинский псевдопатриотизм", "Ищете агентов запада не в том месте", "Россия превращается в Иран", "Гордость Путина не продается", "Гомофобия как усилитель карьерного роста".
С 2014 года Майкл Бом начал активно участвовать в российских политических ток-шоу, где защищает позицию США и Запада в целом. Многие называют его роль в таких программах "мальчиком для битья", сам Бом называет себя "неофициальным публичным дипломатом" и утверждает, что отстаивает американские интересы, но любит Россию.
Майкл Бом регулярно посещает спортзал, а также увлекается коллекционированием русских пословиц и поговорок. Сам признается, что пока любимым его местным высказыванием является формулировка "бред сивой кобылы".
В 2018 году одна из зрительниц пригласила американского журналиста к себе в гости в Ульяновск, чтобы обменяться "копилками" поговорок. Женщина налила Бому чая, спела частушки и сводила к дому, где жил Владимир Ульянов-Ленин.
© Из личного архиваМайкл Бом
Майкл Бом
© Из личного архива
Майкл Бом
 
НовостиМайкл БомжурналистСША
 
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