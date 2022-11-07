https://ukraina.ru/20221107/1040572787.html

Майкл Бом: кто он

Майкл Бом: кто он - 07.11.2022 Украина.ру

Майкл Бом: кто он

Майкл Бом – независимый американский журналист, политический обозреватель, частый участник российских политических ток-шоу "Время покажет", "60 минут", "Место... Украина.ру, 07.11.2022

2022-11-07T16:40

2022-11-07T16:40

2022-11-07T16:47

новости

майкл бом

журналист

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040570191_0:70:1044:657_1920x0_80_0_0_0438b70c11f0231b9df6e01182eabc14.jpg.webp

Майкл Бом – независимый американский журналист, политический обозреватель, частый участник российских политических ток-шоу "Время покажет", "60 минут", "Место встречи", "Вечер с Владимиром Соловьевым"Бом родился 8 ноября 1965 года в городе Сент-Луис, штата Миссури.По образованию страховой агент, в этом качестве он и работал в России с 1987 по 1997 год. Причем приехал он тогда еще в Советский Союз практически с нулевым знанием русского.Потом Бом вернулся в США, где изучал международные отношения в Колумбийском университете, параллельно опубликовал на основе своих воспоминаний книгу о России. Однако успеха она не имела.В 2007 году уже бывший страховщик снова отправился в Москву, где до 2014 года сотрудничал с еженедельной газетой на английском языке The Moscow Times. Это издание освещало политические события, а также новости в сфере бизнеса и культуры.За это время Бом выпустил такие статьи как "Почему русские не улыбаются?", "Воры должны сидеть в тюрьме", "5 причин, почему Россия никогда не вступит в НАТО", "Наш ответ Магнитскому", "Путинский псевдопатриотизм", "Ищете агентов запада не в том месте", "Россия превращается в Иран", "Гордость Путина не продается", "Гомофобия как усилитель карьерного роста".С 2014 года Майкл Бом начал активно участвовать в российских политических ток-шоу, где защищает позицию США и Запада в целом. Многие называют его роль в таких программах "мальчиком для битья", сам Бом называет себя "неофициальным публичным дипломатом" и утверждает, что отстаивает американские интересы, но любит Россию.Майкл Бом регулярно посещает спортзал, а также увлекается коллекционированием русских пословиц и поговорок. Сам признается, что пока любимым его местным высказыванием является формулировка "бред сивой кобылы".В 2018 году одна из зрительниц пригласила американского журналиста к себе в гости в Ульяновск, чтобы обменяться "копилками" поговорок. Женщина налила Бому чая, спела частушки и сводила к дому, где жил Владимир Ульянов-Ленин.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, майкл бом, журналист, сша