https://ukraina.ru/20240826/1057043663.html

Обманчивая "независимость" страны-камикадзе. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем

Обманчивая "независимость" страны-камикадзе. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем - 26.08.2024 Украина.ру

Обманчивая "независимость" страны-камикадзе. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем

В украинском экспертном сообществе обсуждают цену независимости и задаются вопросом: да есть ли она в реальности. Точнее, это даже не вопрос

2024-08-26T07:10

2024-08-26T07:10

2024-08-26T07:25

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киев

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игорь мосийчук

анатолий шарий

леонид кучма

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верховная рада

нато

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Украина отметила праздник — День Независимости. Правда, на праздник это похоже все меньше. Даже больше того, праздником этот день так и не стал, считают авторы популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный"."Если проследить весь путь Украины с 1991 года, то политики занимались только тем, что распиливали промышленные остатки от СССР. Каждый раз обещая жизнь как в Европе.Потом западные спонсоры нашли для Украины и нашей вороватой элиты, новую роль в "глобальном сериале". Нам досталась роль камикадзе, когда ценою своих территорий, инфраструктуры, жизни нации, мы должны нанести как можно больше урона своему соседу. За это нам дали кредиты и вводят в стране антисоциальные и антинародные законы, но с лозунгом о свободе и демократии. Абсурд? Нет, украинская реальность", - отмечает "Легитимный".Авторы канала дают прогноз будущего страны: "Как только западные спонсоры получат своё, нас просто спишут в утиль как ненужный актив. Но кредиты нам придётся отдавать, и тем самым Украина на 30-50 лет обречена быть нищей страной, как многие "богатые на ресурсы" страны Африки".Исчерпывающе, на наш взгляд, высказался вынужденно находящийся за пределами страны украинский журналист и блогер Анатолий Шарий."Что я мог бы рассказать о независимости Украины. Украина обрела независимость в 1991 году. Независимости Украины нет уже много лет.Праздновать и отмечать ее могут только психически нездоровые люди, не знающие, что их пенсии и зарплаты выплачиваются из кредитных средств.Это все, что я мог бы рассказать о независимости Украины", - написал Шарий в своем телеграм-канале.Обсуждают возможность прекращения конфликта. Экс-депутат Верховной рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук*, комментируя в эфире одного из ютуб-каналов визит премьер-министра Нарендры Моди в Киев, отметил, что Индия, даже обретя независимость, все равно очень тесно связана с британской короной. И тот факт, что Индия продолжает закупать нефть у России, говорит о многом.Что касается визита Моди в Киев, то Индия заинтересована в сотрудничестве не только с РФ, но и с Украиной, поэтому "Моди едет, прежде всего, искать свой интерес, и этот интерес взаимный", считает Мосийчук. Он добавил: "Поэтому его и не гонят палками".Политик назвал "бредом" и "ахинеей" предположения, что Моди что-то говорит "от Путина", поскольку, по его словам, "коммуникации, при желании, с Кремлем существовали и существуют (у Киева. — Ред.)", так что Моди приехал в Киев за своим экономическим интересом, будут какие-то новые контракты.Отметим, Моди в ходе визита в Киев сказал то же, что говорил в Москве, — что "проблемы не могут быть решены на поле боя" и "единственное решение — диалог и дипломатия".Однако, по мнению Мосийчука, никаких переговоров Россия не будет вести до тех пор, пока ВСУ занимают часть территории Курской области. Сам этот курский рейд он назвал ошибкой. Политик напомнил, что "Россия сдала свои территории Наполеону и даже Москву спалила".Вот и сейчас, по его словам, русские сдали часть Курской области, уже очевидно, что дальше ВСУ пойти не смогут, сами же мосты повзрывали – а ВС РФ будут тем временем забирать Донбасс и выходить на Днепр (бывший Днепропетровск). Поэтому, продолжил Мосийчук, заход в Курскую область был стратегической ошибкой, "надо было защищать и контрнаступать на Донбассе и Слобожанщине"."Я не вижу хорошего исхода продолжения войны. Говорил, говорю и буду повторять – в интересах Украины в самый краткий срок прекратить войну и вернуть мир на украинскую землю. Потому что дальше может быть военный крах, и дальше могут быть совершенно другие условия для переговоров", - сказал политик. Он пояснил: "когда будет прямая угроза Днепру (Днепропетровску), Запорожью и Кривому Рогу, то условия для начала переговорного процесса для Украины ухудшатся в разы, в десятки раз".Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в эфире интернет-канала Politeka отметил, что в России уже заявлено: никаких переговоров после захода ВСУ в Курскую область не будет. Однако условием для начала переговоров, по его мнению, может быть угроза удара ВСУ по Курской АЭС.Но что Киев будет говорить на этих переговорах, если они вдруг состоятся? Политолог предположил, что Украина может пойти на уступку, сказать, что "мы нейтральные" – а Украина так и так останется нейтральной, потому что, по его мнению, ей "ни НАТО, ни ЕС не светят"."Все сотрудничество с Западом привело к тому, что Украина потеряла сейчас часть своих территорий, имеет государственный внутренний и внешний долг… уже где-то порядка 160 миллиардов долларов, имеет полное разрушение своего ВВП, имеет тысяч триста раненых и убитых, разрушенные города, только семь миллионов беженцев в Европе – это результат сотрудничества с Западом. Ничего себе, хорошее сотрудничество – что на амбразуру вместо них легли", - обрисовал ситуацию экс-советник Кучмы.* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, читайте в статье Владимира Скачко "Смертельный подарок Борреля к независимости. В Европе Украину обрекают на смерть и без Америки".

https://ukraina.ru/20240826/1057040539.html

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Сергей Зуев

украина, киев, россия, игорь мосийчук, анатолий шарий, леонид кучма, вооруженные силы украины, верховная рада, нато, эксклюзив