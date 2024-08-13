https://ukraina.ru/20240813/1056845081.html

"Сместить Зеленского", Курск, ВСУ несут потери. Главное на Украине на 15:00 13 августа

"Сместить Зеленского", Курск, ВСУ несут потери. Главное на Украине на 15:00 13 августа - 13.08.2024 Украина.ру

"Сместить Зеленского", Курск, ВСУ несут потери. Главное на Украине на 15:00 13 августа

По данным СВР, в США задумали сместить Владимира Зеленского, чтобы заменить более управляемой фигурой. Тем временем боевые действия в зоне спецоперации на Украине продолжаются, идут бои и в Курской области России

2024-08-13T14:57

2024-08-13T14:57

2024-08-13T15:32

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украина

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владимир зеленский

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хроники

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Сместить ЗеленскогоВ пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что в Вашингтоне прорабатывают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Феде­рации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, в амери­канской элите растет недовольство В. Зеленским. Как в Демо­кратической, так и в Республиканской партии все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в "целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи", которую получает Ки­ев. Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие вы­ходом эскалации далеко за пределы Украины. Глава киевского режима перешел к "лихорадочным действиям", поскольку оза­бочен главным образом сохранением собственных властных по­зиций, пошатнувшихся после истечения 20 мая с. г. срока его президентских полномочий", — говорится в сообщении.По данным СВР, "в складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатыва­ют варианты замены украинского руководителя на "более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая уст­роила бы большинство западных союзников". Предполагается, что это "позволит Западу лучше подготовиться к возмож­ному началу переговоров с Россией по урегулированию кон­фликта"."В качестве подходящего кандидата в настоящий момент рассматривается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков", отметили в СВР.По данным разведки, аффилиро­ванным неправительственным организациям уже поручена проработка сценария прихода Авакова к власти на Украине. Сообщается, что сейчас этот вопрос обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий "Батькивщина" Юлией Тимошенко и "Европейская солидарность" Петром Порошенко, а также с рядом влиятельных депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа".Но замена Зеленского на Авакова вряд ли поможет, считает глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Информация СВР — еще одно подтверждение факта внешнего управления на Украине. Как сказал Владимир Путин, в настоящий момент разговаривать не о чем. И да, не с кем", — сказал Слуцкий РИА "Новости".Политик добавил, что, возможно, в США "не могут игнорировать очевидность: Зеленский утратил не только легитимность, но и адекватность", провокация в Курской области — тому свидетельство.Боевые действия в зоне СВО"Южная" группировка улучшила тактическое положение, а также нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Миньковка, Переездное, Часов Яр и Курахово. В числе потерь: восемь гаубиц калибрами 105, 122 и 155 мм. Об этом говорится в сводке МО РФ.Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Лисичное, также нанесено поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Торецк, Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное. Отбиты четыре контратаки ВСУ.Совокупные потери ВСУ за сутки превысили 1800 военнослужащих ВСУ. Ударами ВС РФ уничтожены истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ. Средствами ПВО сбиты вертолет Ми-8 и 52 беспилотника противника.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, сообщают в МО РФ.ОбстрелыВ Лисичанске под удар ВСУ попал автобус. Как сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник, один человек погиб, 28 пострадали. Шесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами в Лисичанске пострадал ребенок 12 лет.ВСУ продолжают обстрелы окраин Энергодара. Слуцкий в своем телеграм-канале отметил, что ВСУ "бьют по инфраструктуре с упорством маньяка, невзирая на риски ядерной катастрофы и повторения Чернобыльской трагедии".При этом, по его словам, "МАГАТЭ снова не хватило воли признать украинский режим ядерной угрозой".Ситуация в Курской областиВ Курской области продолжаются встречные боестолкновения. ВСУ используют в боях западные, в том числе и немецкие вооружения. В России поставки западного оружия киевскому режиму считают неприемлемыми. Этот факт отметил посол России в ФРГ Сергей Нечаев."Поставки западных вооружений, в том числе из ФРГ, не имеют ничего общего с соблюдением норм международного права. Они лишь служат орудием преступлений киевского режима", — заявил посол, говоря о применении ВСУ немецкого оружия против мирных граждан в Курской области.МО РФ информирует, что за прошедшую ночь российскими средствами ПВО уничтожено 14 украинских БПЛА самолетного типа: двенадцать — над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями.Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что в разработке курской операции ВСУ "изначально принимали штабы блока НАТО"."Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский… И было задействовано очень большое количество иностранных наемников, может быть, и сами непосредственно специалисты вооруженных сил этих стран тоже принимали участие, потому что мы фиксировали большое количество иностранцев на всех участках фронта", — сказал Алаудинов.ВСУ в Курской области продолжают нести потери. По данным Минобороны РФ, "за сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие". Сообщается, что украинские войска за все время боевых действий на Курском направлении потеряли до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 БМП, 179 других бронированных машин, 4 ЗРК, 2 пусковые установки РСЗО и 14 орудий полевой артиллерии.Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области России, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан в настоящее время действует режим КТО.Подробнее о происходящем на Украине читайте в статье Елены Мурзиной "Опасное лето Украины – 2024. Где миллионная армия Зеленского?"

https://ukraina.ru/20240813/1056839065.html

https://ukraina.ru/20240813/1056834075.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, россия, курская область, владимир зеленский, арсен аваков, вс рф, хроники