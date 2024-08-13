"Сместить Зеленского", Курск, ВСУ несут потери. Главное на Украине на 15:00 13 августа - 13.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240813/1056845081.html
"Сместить Зеленского", Курск, ВСУ несут потери. Главное на Украине на 15:00 13 августа
"Сместить Зеленского", Курск, ВСУ несут потери. Главное на Украине на 15:00 13 августа - 13.08.2024 Украина.ру
"Сместить Зеленского", Курск, ВСУ несут потери. Главное на Украине на 15:00 13 августа
По данным СВР, в США задумали сместить Владимира Зеленского, чтобы заменить более управляемой фигурой. Тем временем боевые действия в зоне спецоперации на Украине продолжаются, идут бои и в Курской области России
2024-08-13T14:57
2024-08-13T15:32
эксклюзив
сво
украина
потери всу
россия
курская область
владимир зеленский
арсен аваков
вс рф
хроники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0c/1056831021_0:26:1728:997_1920x0_80_0_0_d66dba1e9f8a47d19cadbd68594d4a37.jpg
Сместить ЗеленскогоВ пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что в Вашингтоне прорабатывают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Феде­рации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, в амери­канской элите растет недовольство В. Зеленским. Как в Демо­кратической, так и в Республиканской партии все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в "целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи", которую получает Ки­ев. Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие вы­ходом эскалации далеко за пределы Украины. Глава киевского режима перешел к "лихорадочным действиям", поскольку оза­бочен главным образом сохранением собственных властных по­зиций, пошатнувшихся после истечения 20 мая с. г. срока его президентских полномочий", — говорится в сообщении.По данным СВР, "в складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатыва­ют варианты замены украинского руководителя на "более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая уст­роила бы большинство западных союзников". Предполагается, что это "позволит Западу лучше подготовиться к возмож­ному началу переговоров с Россией по урегулированию кон­фликта"."В качестве подходящего кандидата в настоящий момент рассматривается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков", отметили в СВР.По данным разведки, аффилиро­ванным неправительственным организациям уже поручена проработка сценария прихода Авакова к власти на Украине. Сообщается, что сейчас этот вопрос обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий "Батькивщина" Юлией Тимошенко и "Европейская солидарность" Петром Порошенко, а также с рядом влиятельных депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа".Но замена Зеленского на Авакова вряд ли поможет, считает глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Информация СВР — еще одно подтверждение факта внешнего управления на Украине. Как сказал Владимир Путин, в настоящий момент разговаривать не о чем. И да, не с кем", — сказал Слуцкий РИА "Новости".Политик добавил, что, возможно, в США "не могут игнорировать очевидность: Зеленский утратил не только легитимность, но и адекватность", провокация в Курской области — тому свидетельство.Боевые действия в зоне СВО"Южная" группировка улучшила тактическое положение, а также нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Миньковка, Переездное, Часов Яр и Курахово. В числе потерь: восемь гаубиц калибрами 105, 122 и 155 мм. Об этом говорится в сводке МО РФ.Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Лисичное, также нанесено поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Торецк, Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное. Отбиты четыре контратаки ВСУ.Совокупные потери ВСУ за сутки превысили 1800 военнослужащих ВСУ. Ударами ВС РФ уничтожены истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ. Средствами ПВО сбиты вертолет Ми-8 и 52 беспилотника противника.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, сообщают в МО РФ.ОбстрелыВ Лисичанске под удар ВСУ попал автобус. Как сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник, один человек погиб, 28 пострадали. Шесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами в Лисичанске пострадал ребенок 12 лет.ВСУ продолжают обстрелы окраин Энергодара. Слуцкий в своем телеграм-канале отметил, что ВСУ "бьют по инфраструктуре с упорством маньяка, невзирая на риски ядерной катастрофы и повторения Чернобыльской трагедии".При этом, по его словам, "МАГАТЭ снова не хватило воли признать украинский режим ядерной угрозой".Ситуация в Курской областиВ Курской области продолжаются встречные боестолкновения. ВСУ используют в боях западные, в том числе и немецкие вооружения. В России поставки западного оружия киевскому режиму считают неприемлемыми. Этот факт отметил посол России в ФРГ Сергей Нечаев."Поставки западных вооружений, в том числе из ФРГ, не имеют ничего общего с соблюдением норм международного права. Они лишь служат орудием преступлений киевского режима", — заявил посол, говоря о применении ВСУ немецкого оружия против мирных граждан в Курской области.МО РФ информирует, что за прошедшую ночь российскими средствами ПВО уничтожено 14 украинских БПЛА самолетного типа: двенадцать — над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями.Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что в разработке курской операции ВСУ "изначально принимали штабы блока НАТО"."Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский… И было задействовано очень большое количество иностранных наемников, может быть, и сами непосредственно специалисты вооруженных сил этих стран тоже принимали участие, потому что мы фиксировали большое количество иностранцев на всех участках фронта", — сказал Алаудинов.ВСУ в Курской области продолжают нести потери. По данным Минобороны РФ, "за сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие". Сообщается, что украинские войска за все время боевых действий на Курском направлении потеряли до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 БМП, 179 других бронированных машин, 4 ЗРК, 2 пусковые установки РСЗО и 14 орудий полевой артиллерии.Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области России, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан в настоящее время действует режим КТО.Подробнее о происходящем на Украине читайте в статье Елены Мурзиной "Опасное лето Украины – 2024. Где миллионная армия Зеленского?"
https://ukraina.ru/20240813/1056839065.html
https://ukraina.ru/20240813/1056834075.html
https://ukraina.ru/20240812/1056811814.html
украина
россия
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0c/1056831021_183:0:1544:1021_1920x0_80_0_0_2a644bb47ad0d2eb35c30631dc810586.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, потери всу, россия, курская область, владимир зеленский, арсен аваков, вс рф, хроники
Эксклюзив, СВО, Украина, потери ВСУ, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, Арсен Аваков, ВС РФ, Хроники

"Сместить Зеленского", Курск, ВСУ несут потери. Главное на Украине на 15:00 13 августа

14:57 13.08.2024 (обновлено: 15:32 13.08.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Уничтожение военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
Все материалы
По данным СВР, в США задумали сместить Владимира Зеленского, чтобы заменить более управляемой фигурой. Тем временем боевые действия в зоне спецоперации на Украине продолжаются, идут бои и в Курской области России
Сместить Зеленского
В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что в Вашингтоне прорабатывают варианты замены Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Феде­рации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, в амери­канской элите растет недовольство В. Зеленским. Как в Демо­кратической, так и в Республиканской партии все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в "целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи", которую получает Ки­ев.
Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие вы­ходом эскалации далеко за пределы Украины. Глава киевского режима перешел к "лихорадочным действиям", поскольку оза­бочен главным образом сохранением собственных властных по­зиций, пошатнувшихся после истечения 20 мая с. г. срока его президентских полномочий", — говорится в сообщении.
По данным СВР, "в складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатыва­ют варианты замены украинского руководителя на "более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая уст­роила бы большинство западных союзников". Предполагается, что это "позволит Западу лучше подготовиться к возмож­ному началу переговоров с Россией по урегулированию кон­фликта".
"В качестве подходящего кандидата в настоящий момент рассматривается бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков", отметили в СВР.
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
12:09
США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режимаСоединенные Штаты недовольны Владимиром Зеленским и намерены сместить его с поста президента Украины. Более того, российская внешняя разведка выяснила, кого именно Вашингтон рассматривает в качестве следующего главы украинского государства
По данным разведки, аффилиро­ванным неправительственным организациям уже поручена проработка сценария прихода Авакова к власти на Украине. Сообщается, что сейчас этот вопрос обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий "Батькивщина" Юлией Тимошенко и "Европейская солидарность" Петром Порошенко, а также с рядом влиятельных депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа".

"В дальнейшем предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост", — сообщает пресс-бюро СВР.

Но замена Зеленского на Авакова вряд ли поможет, считает глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Информация СВР — еще одно подтверждение факта внешнего управления на Украине. Как сказал Владимир Путин, в настоящий момент разговаривать не о чем. И да, не с кем", — сказал Слуцкий РИА "Новости".
Политик добавил, что, возможно, в США "не могут игнорировать очевидность: Зеленский утратил не только легитимность, но и адекватность", провокация в Курской области — тому свидетельство.
Боевые действия в зоне СВО
"Южная" группировка улучшила тактическое положение, а также нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Миньковка, Переездное, Часов Яр и Курахово. В числе потерь: восемь гаубиц калибрами 105, 122 и 155 мм. Об этом говорится в сводке МО РФ.
Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Лисичное, также нанесено поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Торецк, Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное. Отбиты четыре контратаки ВСУ.
Совокупные потери ВСУ за сутки превысили 1800 военнослужащих ВСУ. Ударами ВС РФ уничтожены истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ. Средствами ПВО сбиты вертолет Ми-8 и 52 беспилотника противника.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, сообщают в МО РФ.
Обстрелы
В Лисичанске под удар ВСУ попал автобус. Как сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник, один человек погиб, 28 пострадали. Шесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами в Лисичанске пострадал ребенок 12 лет.
ВСУ продолжают обстрелы окраин Энергодара. Слуцкий в своем телеграм-канале отметил, что ВСУ "бьют по инфраструктуре с упорством маньяка, невзирая на риски ядерной катастрофы и повторения Чернобыльской трагедии".
горящая градирня на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
08:15
Ядерный терроризм как последняя фаза украинского кризиса: эксперты с Украины о происходящемНа Украине задумались, во что обойдется солдатам и простым людям курская авантюра киевского режима, оправдают ли результаты пролитую кровь и какими, собственно, могут быть эти результаты
При этом, по его словам, "МАГАТЭ снова не хватило воли признать украинский режим ядерной угрозой".
Ситуация в Курской области
В Курской области продолжаются встречные боестолкновения. ВСУ используют в боях западные, в том числе и немецкие вооружения. В России поставки западного оружия киевскому режиму считают неприемлемыми. Этот факт отметил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
"Поставки западных вооружений, в том числе из ФРГ, не имеют ничего общего с соблюдением норм международного права. Они лишь служат орудием преступлений киевского режима", — заявил посол, говоря о применении ВСУ немецкого оружия против мирных граждан в Курской области.
МО РФ информирует, что за прошедшую ночь российскими средствами ПВО уничтожено 14 украинских БПЛА самолетного типа: двенадцать — над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями.
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что в разработке курской операции ВСУ "изначально принимали штабы блока НАТО".
"Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский… И было задействовано очень большое количество иностранных наемников, может быть, и сами непосредственно специалисты вооруженных сил этих стран тоже принимали участие, потому что мы фиксировали большое количество иностранцев на всех участках фронта", — сказал Алаудинов.
ВСУ в Курской области продолжают нести потери. По данным Минобороны РФ, "за сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие".
Курск
Вчера, 08:04
"До черты невозврата"? Украинские и российские эксперты и политики о курской авантюре КиеваВ украинском экспертном сообществе думают о том, чего достиг киевский режим заходом в Курскую область России и что он может в результате потерять
Сообщается, что украинские войска за все время боевых действий на Курском направлении потеряли до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 БМП, 179 других бронированных машин, 4 ЗРК, 2 пусковые установки РСЗО и 14 орудий полевой артиллерии.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области России, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан в настоящее время действует режим КТО.
Подробнее о происходящем на Украине читайте в статье Елены Мурзиной "Опасное лето Украины – 2024. Где миллионная армия Зеленского?"
 
ЭксклюзивСВОУкраинапотери ВСУРоссияКурская областьВладимир ЗеленскийАрсен АваковВС РФХроники
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:49Медведев пригрозил украинскому руководству ответом за нападение на Курскую область
15:49"Максимальное содействие": Совбез Белоруссии пообещал обсудил мирное урегулирование украинского конфликта
15:46ВСУ потеряли на Курском направлении за сутки более 400 военнослужащих – МО РФ
14:57"Сместить Зеленского", Курск, ВСУ несут потери. Главное на Украине на 15:00 13 августа
14:45В МИД Украины впервые назвали "цели ВСУ" в Курской области
14:35Украинские военные ударили по автобусу с мирными жителями в Лисичанске: есть жертвы
14:20Хроника энергетической войны: российский СПГ завоевывает Европу, иранская нефть − Азию
14:12Депутат Рады настаивает на отправке на фронт совсем юных украинцев
14:01Бесконечный комендантский час и драки с военкомами. Что происходит в Харькове
14:00Что может спасти жизнь на фронте: реальная история бывшего бойца ЧВК "Вагнер". Наш эксклюзив
13:59Вторжение ВСУ в Курскую область имеет для Зеленского медийное значение - немецкий военный
13:59Эвакуацию в Курской области расширили на еще один район
13:58На Украине конфисковали поставленные из ЕС запчасти
13:55Меликов предложил дагестанцам помочь жителям Курской области однодневным заработком
13:46Путин лучший в своём деле, а Киев не в самом приятном положении: что Трамп думает о конфликте на Украине
13:34Алаудинов рассказал, что станет с отправленными Киеву F-16
13:10Опасное лето Украины – 2024. Где миллионная армия Зеленского?
13:01С начала года в России предотвращено более 100 терактов – НАК
13:01В Молдавии ликвидировали крупный мошеннический кол-центр
12:59Слуцкий предупредил ВСУ о рисках ядерной катастрофы
Лента новостейМолния