https://ukraina.ru/20240812/1056821740.html

Так кто же стоит за курской авантюрой Украины?

Так кто же стоит за курской авантюрой Украины? - 12.08.2024 Украина.ру

Так кто же стоит за курской авантюрой Украины?

Сначала попробуем ответить на вопрос "кто?". Есть веские основания полагать, что решение о курской авантюре было принято во время визита Зеленского в Лондон в середине июля этого года.

2024-08-12T13:51

2024-08-12T13:51

2024-08-12T13:55

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Именно тогда, 18 июля, состоялась ставка главнокомандующего Украины по защищённой конференцсвязи, на которой Зеленский огорошил своих генералов: "готовьтесь к наступлению, но где оно будет я скажу позже". При этом, с высочайшей вероятностью можно утверждать, что разработкой операции занимались именно британцы. В целом, автором комплекса террористических и фронтовых операций которые в виду замаячивших в будущем году возможных переговоров, я бы назвал предпродажной подготовкой режима Зеленского, похоже, является глава МИ6 Ричард Мур.Интересный факт в пользу этой версии, неожиданный африканский вояж министра Кулебы, совпавший по датам с началом операции по вторжению в Курскую область. Посетил он галопом Малави и Замбию, и на три дня, с 6-го по 8-е августа задержался на Маврикии. Бессмысленное дело, сели бы не одно но. По информации знающих людей в эти самые дни на Маврикии на отдыхе находился тот самый Ричард Мур, где между занятиями дайвингом встречался с Кулебой и координировал ход операции в Курске.Да и не только в Курске. Попытки украинского ГУР высадить десант на Тендеровской и Кинсбургской косе, атаки БПЛ на Курчатов и Запорожскую АЭС, это все звенья одной цепи. Непосредственно курировал разработку операции на курской границе, по-видимому, назначенный только в июне глава штаба сухопутных войск Великобритании Роланд Уокер. С 2003 по 2007 год – был в оперативных командировках в Ираке в составе SAS. Потом занимал командные должности в составе британского контингента в Афганистане. С 2018-го по 2021-й года глава SAS. Яростный русофоб (как и Мур, к слову). После назначения в июне отметился очень примечательными высказываниями:"Когда вы решите, что они [русские] повержены, они с ревом вернутся, чтобы отомстить"."… К 2027 или 2028 году сближение [между Россией, Китаем, Ираном и КНДР], возможно, достигнет своего рода сингулярности, и ваша способность справляться с ними изолированно ... значительно уменьшится..."Так же этот персонаж сказал, что хочет организовать "нечестную войну" (unfair war), в которой Британия была бы настолько могущественна, что ни один враг не осмелился бы напасть на неё. В общем, с британской стороной понятно.От украинской же стороны в разработке участвовала все сплошь британская клиентура - глава ГУР МО Кирилл Буданов, глава сил специального назначения Украины Александр Трепак, а так же Бархилевич (генштаб) и Драпатый (группа "Харьков") от ВСУ.Именно двойной характер операции в Курской области, совмещение войсковой операции с работой ДРГ и разведки, определил список разработчиков и кураторов. Политическое же решение принимали конечно же Зеленский с Ермаком. И вот здесь уже начинается ответ на вопрос "зачем?". Я уже выше называл происходящее предпродажной подготовкой режима. И всё, или почти всё говорит в польз этой версии. Зачем это Зеленскому с Ермаком и их окружению в целом понятно. "Гипс снимают, клиент уезжает". Почти наверняка, независимо от того кто окажется в кресле президента США в январе 2025 года, финансирование и военная поддержка Украины со стороны США будут резко сокращены. По непубличным каналам вовсю идет обсуждение разных форматов остановки конфликта. И украинский режим лишь хеджирует свои личные риски в попытках создать этими военными и экстремистскими операциями лучшую, как они считают, переговорную позицию. Куда интереснее, резоны Великобритании. А точнее теми кругами на Туманном Альбионе которые стоят за этой эскалацией. Я не раз писал и говорил о том, что британское разведсообщество (и силовики в принципе) это - государство в государстве. Оно является частью англосаксонского разведсообщества "Пяти глаз" и в более широком смысле частью того самого Deep state. Цели и задачи которого далеко не всегда совпадают с целями и задачами текущей администрации. И вот их можно в данном случае назвать настоящей "партией войны". В условиях возможного внутриполитического кризиса в США, в условиях очевидного кризиса ЕС, и с учетом кризиса в самой Британии эти "рептилоиды" видят выход в затягивании конфликта, а еще лучше в войне которая всё спишет, и прилагают для этого все усилия. Больше того, они так же заинтересованы в долгосрочной дестабилизации в России, так же с расчетом усадить своих марионеток. В худшем для себя случае, они намерены извлечь из управления ситуацией на Украине свои бонусы в переговорах с Белым домом, Даунинг-стрит и коллективным Брюсселем. В общем, ничего личного только бизнес. Кровавый бизнес.О других особенностях Курской операции украинских ВСУ - в статье Василия Стоякина "Чешский след в украинской провокации на Курщине"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

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