Так кто же стоит за курской авантюрой Украины? - 12.08.2024 Украина.ру
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Так кто же стоит за курской авантюрой Украины?
Так кто же стоит за курской авантюрой Украины? - 12.08.2024 Украина.ру
Так кто же стоит за курской авантюрой Украины?
Сначала попробуем ответить на вопрос "кто?". Есть веские основания полагать, что решение о курской авантюре было принято во время визита Зеленского в Лондон в середине июля этого года.
2024-08-12T13:51
2024-08-12T13:55
украина
сша
курская область
владимир зеленский
дмитрий кулеба
андрей ермак
запорожская аэс
вооруженные силы украины
ес
мнения
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Именно тогда, 18 июля, состоялась ставка главнокомандующего Украины по защищённой конференцсвязи, на которой Зеленский огорошил своих генералов: "готовьтесь к наступлению, но где оно будет я скажу позже". При этом, с высочайшей вероятностью можно утверждать, что разработкой операции занимались именно британцы. В целом, автором комплекса террористических и фронтовых операций которые в виду замаячивших в будущем году возможных переговоров, я бы назвал предпродажной подготовкой режима Зеленского, похоже, является глава МИ6 Ричард Мур.Интересный факт в пользу этой версии, неожиданный африканский вояж министра Кулебы, совпавший по датам с началом операции по вторжению в Курскую область. Посетил он галопом Малави и Замбию, и на три дня, с 6-го по 8-е августа задержался на Маврикии. Бессмысленное дело, сели бы не одно но. По информации знающих людей в эти самые дни на Маврикии на отдыхе находился тот самый Ричард Мур, где между занятиями дайвингом встречался с Кулебой и координировал ход операции в Курске.Да и не только в Курске. Попытки украинского ГУР высадить десант на Тендеровской и Кинсбургской косе, атаки БПЛ на Курчатов и Запорожскую АЭС, это все звенья одной цепи. Непосредственно курировал разработку операции на курской границе, по-видимому, назначенный только в июне глава штаба сухопутных войск Великобритании Роланд Уокер. С 2003 по 2007 год – был в оперативных командировках в Ираке в составе SAS. Потом занимал командные должности в составе британского контингента в Афганистане. С 2018-го по 2021-й года глава SAS. Яростный русофоб (как и Мур, к слову). После назначения в июне отметился очень примечательными высказываниями:"Когда вы решите, что они [русские] повержены, они с ревом вернутся, чтобы отомстить"."… К 2027 или 2028 году сближение [между Россией, Китаем, Ираном и КНДР], возможно, достигнет своего рода сингулярности, и ваша способность справляться с ними изолированно ... значительно уменьшится..."Так же этот персонаж сказал, что хочет организовать "нечестную войну" (unfair war), в которой Британия была бы настолько могущественна, что ни один враг не осмелился бы напасть на неё. В общем, с британской стороной понятно.От украинской же стороны в разработке участвовала все сплошь британская клиентура - глава ГУР МО Кирилл Буданов, глава сил специального назначения Украины Александр Трепак, а так же Бархилевич (генштаб) и Драпатый (группа "Харьков") от ВСУ.Именно двойной характер операции в Курской области, совмещение войсковой операции с работой ДРГ и разведки, определил список разработчиков и кураторов. Политическое же решение принимали конечно же Зеленский с Ермаком. И вот здесь уже начинается ответ на вопрос "зачем?". Я уже выше называл происходящее предпродажной подготовкой режима. И всё, или почти всё говорит в польз этой версии. Зачем это Зеленскому с Ермаком и их окружению в целом понятно. "Гипс снимают, клиент уезжает". Почти наверняка, независимо от того кто окажется в кресле президента США в январе 2025 года, финансирование и военная поддержка Украины со стороны США будут резко сокращены. По непубличным каналам вовсю идет обсуждение разных форматов остановки конфликта. И украинский режим лишь хеджирует свои личные риски в попытках создать этими военными и экстремистскими операциями лучшую, как они считают, переговорную позицию. Куда интереснее, резоны Великобритании. А точнее теми кругами на Туманном Альбионе которые стоят за этой эскалацией. Я не раз писал и говорил о том, что британское разведсообщество (и силовики в принципе) это - государство в государстве. Оно является частью англосаксонского разведсообщества "Пяти глаз" и в более широком смысле частью того самого Deep state. Цели и задачи которого далеко не всегда совпадают с целями и задачами текущей администрации. И вот их можно в данном случае назвать настоящей "партией войны". В условиях возможного внутриполитического кризиса в США, в условиях очевидного кризиса ЕС, и с учетом кризиса в самой Британии эти "рептилоиды" видят выход в затягивании конфликта, а еще лучше в войне которая всё спишет, и прилагают для этого все усилия. Больше того, они так же заинтересованы в долгосрочной дестабилизации в России, так же с расчетом усадить своих марионеток. В худшем для себя случае, они намерены извлечь из управления ситуацией на Украине свои бонусы в переговорах с Белым домом, Даунинг-стрит и коллективным Брюсселем. В общем, ничего личного только бизнес. Кровавый бизнес.О других особенностях Курской операции украинских ВСУ - в статье Василия Стоякина "Чешский след в украинской провокации на Курщине"
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Михаил Павлив
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Михаил Павлив
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украина, сша, курская область, владимир зеленский, дмитрий кулеба, андрей ермак, запорожская аэс, вооруженные силы украины, ес, мнения, аналитика
Украина, США, Курская область, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Андрей Ермак, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, ЕС, Мнения, Аналитика

Так кто же стоит за курской авантюрой Украины?

13:51 12.08.2024 (обновлено: 13:55 12.08.2024)
 
Курск
Курск
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Сначала попробуем ответить на вопрос "кто?". Есть веские основания полагать, что решение о курской авантюре было принято во время визита Зеленского в Лондон в середине июля этого года.
Именно тогда, 18 июля, состоялась ставка главнокомандующего Украины по защищённой конференцсвязи, на которой Зеленский огорошил своих генералов: "готовьтесь к наступлению, но где оно будет я скажу позже".
При этом, с высочайшей вероятностью можно утверждать, что разработкой операции занимались именно британцы. В целом, автором комплекса террористических и фронтовых операций которые в виду замаячивших в будущем году возможных переговоров, я бы назвал предпродажной подготовкой режима Зеленского, похоже, является глава МИ6 Ричард Мур.
Интересный факт в пользу этой версии, неожиданный африканский вояж министра Кулебы, совпавший по датам с началом операции по вторжению в Курскую область. Посетил он галопом Малави и Замбию, и на три дня, с 6-го по 8-е августа задержался на Маврикии. Бессмысленное дело, сели бы не одно но. По информации знающих людей в эти самые дни на Маврикии на отдыхе находился тот самый Ричард Мур, где между занятиями дайвингом встречался с Кулебой и координировал ход операции в Курске.
Да и не только в Курске. Попытки украинского ГУР высадить десант на Тендеровской и Кинсбургской косе, атаки БПЛ на Курчатов и Запорожскую АЭС, это все звенья одной цепи.
Непосредственно курировал разработку операции на курской границе, по-видимому, назначенный только в июне глава штаба сухопутных войск Великобритании Роланд Уокер. С 2003 по 2007 год – был в оперативных командировках в Ираке в составе SAS. Потом занимал командные должности в составе британского контингента в Афганистане. С 2018-го по 2021-й года глава SAS. Яростный русофоб (как и Мур, к слову). После назначения в июне отметился очень примечательными высказываниями:
"Когда вы решите, что они [русские] повержены, они с ревом вернутся, чтобы отомстить".
"… К 2027 или 2028 году сближение [между Россией, Китаем, Ираном и КНДР], возможно, достигнет своего рода сингулярности, и ваша способность справляться с ними изолированно ... значительно уменьшится..."
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Так же этот персонаж сказал, что хочет организовать "нечестную войну" (unfair war), в которой Британия была бы настолько могущественна, что ни один враг не осмелился бы напасть на неё. В общем, с британской стороной понятно.
От украинской же стороны в разработке участвовала все сплошь британская клиентура - глава ГУР МО Кирилл Буданов, глава сил специального назначения Украины Александр Трепак, а так же Бархилевич (генштаб) и Драпатый (группа "Харьков") от ВСУ.
Именно двойной характер операции в Курской области, совмещение войсковой операции с работой ДРГ и разведки, определил список разработчиков и кураторов. Политическое же решение принимали конечно же Зеленский с Ермаком.
И вот здесь уже начинается ответ на вопрос "зачем?".
Я уже выше называл происходящее предпродажной подготовкой режима. И всё, или почти всё говорит в польз этой версии. Зачем это Зеленскому с Ермаком и их окружению в целом понятно. "Гипс снимают, клиент уезжает". Почти наверняка, независимо от того кто окажется в кресле президента США в январе 2025 года, финансирование и военная поддержка Украины со стороны США будут резко сокращены. По непубличным каналам вовсю идет обсуждение разных форматов остановки конфликта. И украинский режим лишь хеджирует свои личные риски в попытках создать этими военными и экстремистскими операциями лучшую, как они считают, переговорную позицию.
Куда интереснее, резоны Великобритании. А точнее теми кругами на Туманном Альбионе которые стоят за этой эскалацией.
Я не раз писал и говорил о том, что британское разведсообщество (и силовики в принципе) это - государство в государстве. Оно является частью англосаксонского разведсообщества "Пяти глаз" и в более широком смысле частью того самого Deep state.
Цели и задачи которого далеко не всегда совпадают с целями и задачами текущей администрации. И вот их можно в данном случае назвать настоящей "партией войны". В условиях возможного внутриполитического кризиса в США, в условиях очевидного кризиса ЕС, и с учетом кризиса в самой Британии эти "рептилоиды" видят выход в затягивании конфликта, а еще лучше в войне которая всё спишет, и прилагают для этого все усилия. Больше того, они так же заинтересованы в долгосрочной дестабилизации в России, так же с расчетом усадить своих марионеток. В худшем для себя случае, они намерены извлечь из управления ситуацией на Украине свои бонусы в переговорах с Белым домом, Даунинг-стрит и коллективным Брюсселем. В общем, ничего личного только бизнес. Кровавый бизнес.
О других особенностях Курской операции украинских ВСУ - в статье Василия Стоякина "Чешский след в украинской провокации на Курщине"
 
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13:51Так кто же стоит за курской авантюрой Украины?
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