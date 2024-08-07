https://ukraina.ru/20240807/1056738413.html

Чешский след в украинской провокации на Курщине

Чешский след в украинской провокации на Курщине - 07.08.2024 Украина.ру

Чешский след в украинской провокации на Курщине

Большинство наблюдателей полагает, что наступление украинских войск в Курской области связано с желанием отвлечь внимание от поражений на донецком фронте и усилить переговорные позиции Украины. Это, конечно, возможно, но есть и третий фактор, оказавший влияние на планы украинского командования – внезапный кризис в Чехии

2024-08-07T15:09

2024-08-07T15:09

2024-08-07T15:09

украина

чехия

россия

война

буча

мародерство

расстрел

суд

милош земан

курская область

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6 августа суд в Праге приговорил к семи годам лишения свободы за мародёрство бывшего чешского военнослужащего 27-летнего Филиппа Симана, который воевал добровольцем в рядах украинской армии. Процесс ещё не окончен – прокурор подал апелляцию, поскольку суд присудил срок меньше минимального по этой статье (10 лет).Обвинение настаивало на том, что Симан также совершил преступление, связанное со службой в иностранных вооружённых силах (наёмничество). Однако суд отвёл это обвинение, поскольку премьер-министр Пётр Фиала (ОДС) и тогдашний президент Милош Земан публично обещали безнаказанность чешским наёмникам в Украине. Мы бы решили, что это бред – с каких это пор заявление премьера заменяет закон? Но так написало чешское издание ČTК.В интервью изданию Seznam Zprávy он сам рассказал о том, как мародёрствовал в украинских городах, однако затем заявил, что "солгал, потому что хотел выглядеть интереснее". Но суд опирался не на его охотничьи рассказы, а на видеодоказательства и показания свидетелей.В апреле 2022 года Симана схватили и избили его же сослуживцы – обнаружили, что он грабил трупы убитых украинских солдат. После этого его выдали полиции, а та уже, не желая связываться с иностранцем, отправила его на родину (не совсем понятно, как он провёз награбленное).Рассказы Симана очень интересные.Он, например, утверждал, что собирал ценности для того, чтобы передать их в штаб с удивительной мотивацией: "мне сказали, что если русские отобьют наши позиции, то лучше, чтобы украинские вещи остались у украинцев, чем попадут в руки россиян". Причём кольцо и серебряные слитки ему разрешили забрать именно в штабе:Кстати, свидетели уверяют, что в батальоне "Карпатская Сечь"*, где служил Симан, мародёрство категорически запрещено. Охотно верим – в бандах всё полагается тащить в общак…Занимался он патрулированием и зачисткой: "мы были полицией, мы были судом, мы были расстрельной командой".История, конечно, не слишком благоухающая, но почему мы считаем, что она могла вызвать обеспокоенность украинского военно-политического руководства, да ещё такую, чтобы бросить резервные соединения в наступление на пассивном до этого направлении?Такое предположение у нас возникло исходя из того, что служил Симан в… Ирпене и Буче.Мы ведь отлично помним, что Украина отказалась от реализации Стамбульских договоренностей из-за вскрывшихся "преступлений россиян" в Буче. Позже Буча стала одним из символов нынешней войны и обоснованием отказа от заключения каких-либо мирных соглашений. Ну и местом паломничества западных дипломатов и политиков.И тут вдруг всплывает Симан, который прямо признаётся в мародёрстве и косвенно – в пытках и расстрелах российских военнослужащих и, очевидно, местных "коллаборационистов" (на прямой вопрос судьи он отвечать отказался). Причём из его рассказов очевидно, что ценности лежали в домах после отхода российских военных, но исчезли после прихода военных украинских.Для украинской власти очень обидно, но никак повлиять на суд нельзя – показания даны в Чехии – члене ЕС и НАТО. Более того, Чехия занимает последовательно антироссийскую позицию и играет значительную роль в военных поставках на Украину ("снарядная инициатива"). Это не Венгрия или Словакия, которые можно было бы обвинить в пророссийской позиции.Рассмотрение дела началось 4 июля, за это время вполне можно было спланировать самоубийственную операцию в Курской области, тем более, что резервы в Сумской области были уже сосредоточены.* Террористическая организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20240320/1054005809.html

https://ukraina.ru/20240402/1054264828.html

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украина, чехия, россия, война, буча, мародерство, расстрел, суд, милош земан, курская область, ес, нато, мнения