Чешский след в украинской провокации на Курщине - 07.08.2024 Украина.ру
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Чешский след в украинской провокации на Курщине
Чешский след в украинской провокации на Курщине - 07.08.2024 Украина.ру
Чешский след в украинской провокации на Курщине
Большинство наблюдателей полагает, что наступление украинских войск в Курской области связано с желанием отвлечь внимание от поражений на донецком фронте и усилить переговорные позиции Украины. Это, конечно, возможно, но есть и третий фактор, оказавший влияние на планы украинского командования – внезапный кризис в Чехии
2024-08-07T15:09
2024-08-07T15:09
украина
чехия
россия
война
буча
мародерство
расстрел
суд
милош земан
курская область
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6 августа суд в Праге приговорил к семи годам лишения свободы за мародёрство бывшего чешского военнослужащего 27-летнего Филиппа Симана, который воевал добровольцем в рядах украинской армии. Процесс ещё не окончен – прокурор подал апелляцию, поскольку суд присудил срок меньше минимального по этой статье (10 лет).Обвинение настаивало на том, что Симан также совершил преступление, связанное со службой в иностранных вооружённых силах (наёмничество). Однако суд отвёл это обвинение, поскольку премьер-министр Пётр Фиала (ОДС) и тогдашний президент Милош Земан публично обещали безнаказанность чешским наёмникам в Украине. Мы бы решили, что это бред – с каких это пор заявление премьера заменяет закон? Но так написало чешское издание ČTК.В интервью изданию Seznam Zprávy он сам рассказал о том, как мародёрствовал в украинских городах, однако затем заявил, что "солгал, потому что хотел выглядеть интереснее". Но суд опирался не на его охотничьи рассказы, а на видеодоказательства и показания свидетелей.В апреле 2022 года Симана схватили и избили его же сослуживцы – обнаружили, что он грабил трупы убитых украинских солдат. После этого его выдали полиции, а та уже, не желая связываться с иностранцем, отправила его на родину (не совсем понятно, как он провёз награбленное).Рассказы Симана очень интересные.Он, например, утверждал, что собирал ценности для того, чтобы передать их в штаб с удивительной мотивацией: "мне сказали, что если русские отобьют наши позиции, то лучше, чтобы украинские вещи остались у украинцев, чем попадут в руки россиян". Причём кольцо и серебряные слитки ему разрешили забрать именно в штабе:Кстати, свидетели уверяют, что в батальоне "Карпатская Сечь"*, где служил Симан, мародёрство категорически запрещено. Охотно верим – в бандах всё полагается тащить в общак…Занимался он патрулированием и зачисткой: "мы были полицией, мы были судом, мы были расстрельной командой".История, конечно, не слишком благоухающая, но почему мы считаем, что она могла вызвать обеспокоенность украинского военно-политического руководства, да ещё такую, чтобы бросить резервные соединения в наступление на пассивном до этого направлении?Такое предположение у нас возникло исходя из того, что служил Симан в… Ирпене и Буче.Мы ведь отлично помним, что Украина отказалась от реализации Стамбульских договоренностей из-за вскрывшихся "преступлений россиян" в Буче. Позже Буча стала одним из символов нынешней войны и обоснованием отказа от заключения каких-либо мирных соглашений. Ну и местом паломничества западных дипломатов и политиков.И тут вдруг всплывает Симан, который прямо признаётся в мародёрстве и косвенно – в пытках и расстрелах российских военнослужащих и, очевидно, местных "коллаборационистов" (на прямой вопрос судьи он отвечать отказался). Причём из его рассказов очевидно, что ценности лежали в домах после отхода российских военных, но исчезли после прихода военных украинских.Для украинской власти очень обидно, но никак повлиять на суд нельзя – показания даны в Чехии – члене ЕС и НАТО. Более того, Чехия занимает последовательно антироссийскую позицию и играет значительную роль в военных поставках на Украину ("снарядная инициатива"). Это не Венгрия или Словакия, которые можно было бы обвинить в пророссийской позиции.Рассмотрение дела началось 4 июля, за это время вполне можно было спланировать самоубийственную операцию в Курской области, тем более, что резервы в Сумской области были уже сосредоточены.* Террористическая организация, запрещённая в России.
https://ukraina.ru/20240320/1054005809.html
https://ukraina.ru/20240402/1054264828.html
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Василий Стоякин
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украина, чехия, россия, война, буча, мародерство, расстрел, суд, милош земан, курская область, ес, нато, мнения
Украина, Чехия, Россия, война, Буча, мародерство, расстрел, Суд, Милош Земан, Курская область, ЕС, НАТО, Мнения

Чешский след в украинской провокации на Курщине

15:09 07.08.2024
 
© LinkedInФилипп Симан
Филипп Симан
© LinkedIn
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Большинство наблюдателей полагает, что наступление украинских войск в Курской области связано с желанием отвлечь внимание от поражений на донецком фронте и усилить переговорные позиции Украины. Это, конечно, возможно, но есть и третий фактор, оказавший влияние на планы украинского командования – внезапный кризис в Чехии
6 августа суд в Праге приговорил к семи годам лишения свободы за мародёрство бывшего чешского военнослужащего 27-летнего Филиппа Симана, который воевал добровольцем в рядах украинской армии. Процесс ещё не окончен – прокурор подал апелляцию, поскольку суд присудил срок меньше минимального по этой статье (10 лет).
Обвинение настаивало на том, что Симан также совершил преступление, связанное со службой в иностранных вооружённых силах (наёмничество). Однако суд отвёл это обвинение, поскольку премьер-министр Пётр Фиала (ОДС) и тогдашний президент Милош Земан публично обещали безнаказанность чешским наёмникам в Украине. Мы бы решили, что это бред – с каких это пор заявление премьера заменяет закон? Но так написало чешское издание ČTК.
"Симан неоднократно присваивал вещи как погибших солдат, так и мирных жителей в ходе выполнения приказов и в свободное от работы время. По словам прокурора, это были, например, золотое кольцо, золотые и серебряные слитки, различные украшения, наличные деньги, фирменные солнцезащитные очки. Подсудимый свою вину отрицает. Он признаёт лишь то, что взял себе кислородную маску (с самолёта "Мрия" - Авт.) на память о службе на Украине".
В интервью изданию Seznam Zprávy он сам рассказал о том, как мародёрствовал в украинских городах, однако затем заявил, что "солгал, потому что хотел выглядеть интереснее". Но суд опирался не на его охотничьи рассказы, а на видеодоказательства и показания свидетелей.
В апреле 2022 года Симана схватили и избили его же сослуживцы – обнаружили, что он грабил трупы убитых украинских солдат. После этого его выдали полиции, а та уже, не желая связываться с иностранцем, отправила его на родину (не совсем понятно, как он провёз награбленное).
- РИА Новости, 1920, 20.03.2024
20 марта, 18:41
"Снарядная коалиция". Чехия становится основным хабом по поставкам боеприпасов УкраинеНа предстоящем 21 и 22 марта саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза могут утвердить так называемую чешскую инициативу по закупке в третьих странах снарядов для Украины
Рассказы Симана очень интересные.
Он, например, утверждал, что собирал ценности для того, чтобы передать их в штаб с удивительной мотивацией: "мне сказали, что если русские отобьют наши позиции, то лучше, чтобы украинские вещи остались у украинцев, чем попадут в руки россиян". Причём кольцо и серебряные слитки ему разрешили забрать именно в штабе:
"Я следовал тому, что мне говорили. Командир сказал мне, что военные трофеи есть военные трофеи. Мы не сделали ничего такого, чего не делал бы кто-то другой. Оглядываясь назад, я признаю, что это, наверное, было глупо".
Кстати, свидетели уверяют, что в батальоне "Карпатская Сечь"*, где служил Симан, мародёрство категорически запрещено. Охотно верим – в бандах всё полагается тащить в общак…
Занимался он патрулированием и зачисткой: "мы были полицией, мы были судом, мы были расстрельной командой".
История, конечно, не слишком благоухающая, но почему мы считаем, что она могла вызвать обеспокоенность украинского военно-политического руководства, да ещё такую, чтобы бросить резервные соединения в наступление на пассивном до этого направлении?
Такое предположение у нас возникло исходя из того, что служил Симан в… Ирпене и Буче.
Мы ведь отлично помним, что Украина отказалась от реализации Стамбульских договоренностей из-за вскрывшихся "преступлений россиян" в Буче. Позже Буча стала одним из символов нынешней войны и обоснованием отказа от заключения каких-либо мирных соглашений. Ну и местом паломничества западных дипломатов и политиков.
ВСУ жители Пригород КИева Буча - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
2 апреля, 17:44
Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответыВ первые дни апреля отмечается вторая годовщина событий в Буче Киевской области, которые имели далеко идущие последствия для дальнейшего хода российско-украинского конфликта
И тут вдруг всплывает Симан, который прямо признаётся в мародёрстве и косвенно – в пытках и расстрелах российских военнослужащих и, очевидно, местных "коллаборационистов" (на прямой вопрос судьи он отвечать отказался). Причём из его рассказов очевидно, что ценности лежали в домах после отхода российских военных, но исчезли после прихода военных украинских.
Для украинской власти очень обидно, но никак повлиять на суд нельзя – показания даны в Чехии – члене ЕС и НАТО. Более того, Чехия занимает последовательно антироссийскую позицию и играет значительную роль в военных поставках на Украину ("снарядная инициатива"). Это не Венгрия или Словакия, которые можно было бы обвинить в пророссийской позиции.
Рассмотрение дела началось 4 июля, за это время вполне можно было спланировать самоубийственную операцию в Курской области, тем более, что резервы в Сумской области были уже сосредоточены.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
 
УкраинаЧехияРоссиявойнаБучамародерстворасстрелСудМилош ЗеманКурская областьЕСНАТОМнения
 
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