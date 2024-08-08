Будет гигантский котел: Измайлов указал, где "очеретинский цветок" поглотит ВСУ - 08.08.2024 Украина.ру
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Будет гигантский котел: Измайлов указал, где "очеретинский цветок" поглотит ВСУ
Будет гигантский котел: Измайлов указал, где "очеретинский цветок" поглотит ВСУ - 08.08.2024 Украина.ру
Будет гигантский котел: Измайлов указал, где "очеретинский цветок" поглотит ВСУ
Разрастание "очеретинского цветка" - плохая примета для ВСУ, ведь как только ВС РФ освободят Красноармейск (Покровск), украинские войска упадут в гигантский котел
2024-08-08T05:30
2024-08-08T05:30
новости
олег измайлов
украина.ру
очеретино
вс рф
всу
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.Он отметил, что "очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях и продолжает разрастаться, подходя в том числе и к Красноармейску (Покровску).Он добавил, что российское командование работает в тактике ложных наступлений, заставляя противника хаотично перебрасывать свои силы, а потом бьет "пальцем прямо в глаз".Это приведет к тому, что уже зимой-весной 2025 года украинский фронт окончательно разрушится, резюмировал Измайлов в интервью Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов отметил, что взятие российскими силами Красноармейска (Покровска) рассечет Донецкую группировку ВСУ надвое, оставив ее без снабжения. При этом ВС РФ получат возможность атаковать в любом направлении.По мнению эксперта, процесс освобождения Красноармейска займет у ВС РФ как минимум две недели.Историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин подчеркнул, что прорыв под Очеретино стал одним из последних крупнейших успехов ВС РФ, когда российские силы подловили ВСУ на ротации и раскрыли "очеретинский цветок", откуда начали наступления в разные стороны.Результат - к старым болевым точкам противника добавились две новые: "медвежий угол" на Дзержинском направлении и Угледар, откуда украинское командование выдернуло свои резервы, решив, что есть направления поважнее. Исход - СВ РФ ударили противнику "пальцем прямо в глаз", из-за чего ВСУ откатились ближе к рокадной дороге.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
https://ukraina.ru/20240806/1056680023.html
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новости, олег измайлов, украина.ру, очеретино, вс рф, всу
Новости, Олег Измайлов, Украина.ру, Очеретино, ВС РФ, ВСУ

Будет гигантский котел: Измайлов указал, где "очеретинский цветок" поглотит ВСУ

05:30 08.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки войск "Запад"
Боевая работа танкистов группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Разрастание "очеретинского цветка" - плохая примета для ВСУ, ведь как только ВС РФ освободят Красноармейск (Покровск), украинские войска упадут в гигантский котел
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.
Он отметил, что "очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях и продолжает разрастаться, подходя в том числе и к Красноармейску (Покровску).
"Стоит одной из точек рухнуть, как рухнет все. Наступление "очеретинского цветка" угрожает и уничтожением Запорожского фронта ВСУ. Потому что когда будет взят Красноармейск (Покровск), где идет дорога на Павлоград и Днепропетровск, возникнет гигантский котел. Не чета тому котлу, который наметился в Новгородском (Нью-Йорке)", - заявил собеседник издания.
Он добавил, что российское командование работает в тактике ложных наступлений, заставляя противника хаотично перебрасывать свои силы, а потом бьет "пальцем прямо в глаз".
Это приведет к тому, что уже зимой-весной 2025 года украинский фронт окончательно разрушится, резюмировал Измайлов в интервью Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов отметил, что взятие российскими силами Красноармейска (Покровска) рассечет Донецкую группировку ВСУ надвое, оставив ее без снабжения. При этом ВС РФ получат возможность атаковать в любом направлении.
По мнению эксперта, процесс освобождения Красноармейска займет у ВС РФ как минимум две недели.
Танк Т-80 группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
6 августа, 05:10
Куда ВС РФ будут наступать после Красноармейска? Анпилогов ответилВ настоящее время ВС РФ наступают от Авдеевки на Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград), рассекая Донецкую группировку ВСУ надвое. Освобождение этих городов позволит российским силам в дальнейшем разворачивать наступление в любую сторону
Историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин подчеркнул, что прорыв под Очеретино стал одним из последних крупнейших успехов ВС РФ, когда российские силы подловили ВСУ на ротации и раскрыли "очеретинский цветок", откуда начали наступления в разные стороны.
Результат - к старым болевым точкам противника добавились две новые: "медвежий угол" на Дзержинском направлении и Угледар, откуда украинское командование выдернуло свои резервы, решив, что есть направления поважнее. Исход - СВ РФ ударили противнику "пальцем прямо в глаз", из-за чего ВСУ откатились ближе к рокадной дороге.
Танкист группировки Центр в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 06:20
Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в УгледареУ противника уже было несколько болевых точек, а сейчас появляются новые. Самая очевидная новая болевая точка — Дзержинское направление. Нельзя сказать, что Украина расслабилась, просто у нее дефицит боеспособных войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
 
НовостиОлег ИзмайловУкраина.руОчеретиноВС РФВСУ
 
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