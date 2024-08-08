https://ukraina.ru/20240808/1056698923.html

Будет гигантский котел: Измайлов указал, где "очеретинский цветок" поглотит ВСУ

Будет гигантский котел: Измайлов указал, где "очеретинский цветок" поглотит ВСУ - 08.08.2024 Украина.ру

Будет гигантский котел: Измайлов указал, где "очеретинский цветок" поглотит ВСУ

Разрастание "очеретинского цветка" - плохая примета для ВСУ, ведь как только ВС РФ освободят Красноармейск (Покровск), украинские войска упадут в гигантский котел

2024-08-08T05:30

2024-08-08T05:30

2024-08-08T05:30

новости

олег измайлов

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.Он отметил, что "очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях и продолжает разрастаться, подходя в том числе и к Красноармейску (Покровску).Он добавил, что российское командование работает в тактике ложных наступлений, заставляя противника хаотично перебрасывать свои силы, а потом бьет "пальцем прямо в глаз".Это приведет к тому, что уже зимой-весной 2025 года украинский фронт окончательно разрушится, резюмировал Измайлов в интервью Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов отметил, что взятие российскими силами Красноармейска (Покровска) рассечет Донецкую группировку ВСУ надвое, оставив ее без снабжения. При этом ВС РФ получат возможность атаковать в любом направлении.По мнению эксперта, процесс освобождения Красноармейска займет у ВС РФ как минимум две недели.Историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин подчеркнул, что прорыв под Очеретино стал одним из последних крупнейших успехов ВС РФ, когда российские силы подловили ВСУ на ротации и раскрыли "очеретинский цветок", откуда начали наступления в разные стороны.Результат - к старым болевым точкам противника добавились две новые: "медвежий угол" на Дзержинском направлении и Угледар, откуда украинское командование выдернуло свои резервы, решив, что есть направления поважнее. Исход - СВ РФ ударили противнику "пальцем прямо в глаз", из-за чего ВСУ откатились ближе к рокадной дороге.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.

https://ukraina.ru/20240806/1056680023.html

https://ukraina.ru/20240805/1056641957.html

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новости, олег измайлов, украина.ру, очеретино, вс рф, всу