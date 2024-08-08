https://ukraina.ru/20240808/1056698096.html

"Очеретинский цветок" распустился: Измайлов ответил, есть ли у ВСУ спасение от "смертельного букета"

"Очеретинский цветок" распустился: Измайлов ответил, есть ли у ВСУ спасение от "смертельного букета" - 08.08.2024 Украина.ру

"Очеретинский цветок" распустился: Измайлов ответил, есть ли у ВСУ спасение от "смертельного букета"

"Очеретинский цветок" распустился в пяти направлениях и продолжает разрастаться, подходя в том числе и к Красноармейску (Покровску)

2024-08-08T04:50

2024-08-08T04:50

2024-08-08T04:50

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Есть ли у ВСУ ресурсы избежать "смертельного букета", в интервью изданию Украина.ру ответил журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.Он отметил, что сейчас ВСУ останавливать "очеретинский цветок" уже нечем и негде. Причина - укрепрайоны противника на всем протяжении от Очеретино до Гродовки и Желанной настолько скромные, что ВС РФ берут их без особого труда. Также Измайлов отметил, что врагу не хватает сил: мобилизационные резервы уже исчерпаны, а "дядечки 45-50 лет", пойманные на улицах украинских городов, "не бог весть какие солдаты"."А наши резервы еще скажут свое слово. "Цветок" распустился в пяти направлениях, и командование ВСУ не знает, где будет нанесен новый удар. То ли пойдут в сторону Калиновки на город Константиновку, то ли на Новогродовку, Селидово, то ли пойдут на юг на Карловское водохранилище, бить гарнизон, который сидит в Карловке", - резюмировал Измайлов в интервью Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин также отметил, что прорыв под Очеретино стал одним из последних крупнейших успехов ВС РФ, когда российские силы подловили ВСУ на ротации и раскрыли "очеретинский цветок". Из него российские военные стали наступать во все стороны.Результат - к старым болевым точкам противника добавились две новые: "медвежий угол" на Дзержинском направлении и Угледар, откуда украинское командование выдернуло свои резервы, решив, что есть направления поважнее. Исход - СВ РФ ударили противнику "пальцем прямо в глаз", из-за чего ВСУ откатились ближе к рокадной дороге.Еще раньше в интервью изданию Украина.ру военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов уточнил, что взятие российскими силами Красноармейска (Покровска) рассечет Донецкую группировку ВСУ надвое, оставив ее без снабжения. При этом ВС РФ получат возможность атаковать в любом направлении.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.

https://ukraina.ru/20240805/1056641957.html

https://ukraina.ru/20240806/1056685394.html

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новости, очеретино, олег измайлов, украина.ру, вс рф, всу