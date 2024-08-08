https://ukraina.ru/20240808/1056697090.html

Измайлов: российское командование "лечит" ВСУ особыми "пластырями"

Измайлов: российское командование "лечит" ВСУ особыми "пластырями" - 08.08.2024 Украина.ру

Измайлов: российское командование "лечит" ВСУ особыми "пластырями"

ВСУ отступают из Очеретино после прорыва ВС РФ, потому что у украинской армии попросту закончились резервы. И это заслуга российского командования, которое заставило противника метаться в попытках заткнуть свои кадровые дыры

2024-08-08T03:50

2024-08-08T03:50

2024-08-08T03:50

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апти алаудинов

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вс рф

всу

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов."Дело в том, что российское командование придумало целый ряд пластырей, которые оттягивают на себя все свободные и боеспособные украинские силы. Теперь очевидно, что это не только Волчанск, но и Часов Яр, села под Купянском, Дзержинск (Торецк)", - сказал Измайлов в интервью Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин также отметил, что прорыв под Очеретино стал одним из последних крупнейших успехов ВС РФ, когда российские силы подловили ВСУ на ротации и раскрыли "очеретинский цветок". Из него российские военные стали наступать во все стороны.Результат - к старым болевым точкам противника добавились две новые: "медвежий угол" на Дзержинском направлении и Угледар, откуда украинское командование выдернуло свои резервы, решив, что есть направления поважнее. Исход - СВ РФ ударили противнику "пальцем прямо в глаз", из-за чего ВСУ откатились ближе к рокадной дороге.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.

https://ukraina.ru/20240805/1056641957.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, очеретино, часов яр, олег измайлов, евгений норин, апти алаудинов, украина.ру, вс рф, всу