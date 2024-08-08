Измайлов: российское командование "лечит" ВСУ особыми "пластырями" - 08.08.2024 Украина.ру
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Измайлов: российское командование "лечит" ВСУ особыми "пластырями"
Измайлов: российское командование "лечит" ВСУ особыми "пластырями" - 08.08.2024 Украина.ру
Измайлов: российское командование "лечит" ВСУ особыми "пластырями"
ВСУ отступают из Очеретино после прорыва ВС РФ, потому что у украинской армии попросту закончились резервы. И это заслуга российского командования, которое заставило противника метаться в попытках заткнуть свои кадровые дыры
2024-08-08T03:50
2024-08-08T03:50
новости
россия
очеретино
часов яр
олег измайлов
евгений норин
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вс рф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов."Дело в том, что российское командование придумало целый ряд пластырей, которые оттягивают на себя все свободные и боеспособные украинские силы. Теперь очевидно, что это не только Волчанск, но и Часов Яр, села под Купянском, Дзержинск (Торецк)", - сказал Измайлов в интервью Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин также отметил, что прорыв под Очеретино стал одним из последних крупнейших успехов ВС РФ, когда российские силы подловили ВСУ на ротации и раскрыли "очеретинский цветок". Из него российские военные стали наступать во все стороны.Результат - к старым болевым точкам противника добавились две новые: "медвежий угол" на Дзержинском направлении и Угледар, откуда украинское командование выдернуло свои резервы, решив, что есть направления поважнее. Исход - СВ РФ ударили противнику "пальцем прямо в глаз", из-за чего ВСУ откатились ближе к рокадной дороге.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
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Новости
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новости, россия, очеретино, часов яр, олег измайлов, евгений норин, апти алаудинов, украина.ру, вс рф, всу
Новости, Россия, Очеретино, Часов Яр, Олег Измайлов, Евгений Норин, Апти Алаудинов, Украина.ру, ВС РФ, ВСУ

Измайлов: российское командование "лечит" ВСУ особыми "пластырями"

03:50 08.08.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВСУ отступают из Очеретино после прорыва ВС РФ, потому что у украинской армии попросту закончились резервы. И это заслуга российского командования, которое заставило противника метаться в попытках заткнуть свои кадровые дыры
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.
"Дело в том, что российское командование придумало целый ряд пластырей, которые оттягивают на себя все свободные и боеспособные украинские силы. Теперь очевидно, что это не только Волчанск, но и Часов Яр, села под Купянском, Дзержинск (Торецк)", - сказал Измайлов в интервью Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин также отметил, что прорыв под Очеретино стал одним из последних крупнейших успехов ВС РФ, когда российские силы подловили ВСУ на ротации и раскрыли "очеретинский цветок". Из него российские военные стали наступать во все стороны.
Результат - к старым болевым точкам противника добавились две новые: "медвежий угол" на Дзержинском направлении и Угледар, откуда украинское командование выдернуло свои резервы, решив, что есть направления поважнее. Исход - СВ РФ ударили противнику "пальцем прямо в глаз", из-за чего ВСУ откатились ближе к рокадной дороге.
Танкист группировки Центр в танке Т-80 на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 06:20
Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в УгледареУ противника уже было несколько болевых точек, а сейчас появляются новые. Самая очевидная новая болевая точка — Дзержинское направление. Нельзя сказать, что Украина расслабилась, просто у нее дефицит боеспособных войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
 
НовостиРоссияОчеретиноЧасов ЯрОлег ИзмайловЕвгений НоринАпти АлаудиновУкраина.руВС РФВСУ
 
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