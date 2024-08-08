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Измайлов: российское командование "лечит" ВСУ особыми "пластырями"
Измайлов: российское командование "лечит" ВСУ особыми "пластырями" - 08.08.2024 Украина.ру
Измайлов: российское командование "лечит" ВСУ особыми "пластырями"
ВСУ отступают из Очеретино после прорыва ВС РФ, потому что у украинской армии попросту закончились резервы. И это заслуга российского командования, которое заставило противника метаться в попытках заткнуть свои кадровые дыры
2024-08-08T03:50
2024-08-08T03:50
2024-08-08T03:50
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов."Дело в том, что российское командование придумало целый ряд пластырей, которые оттягивают на себя все свободные и боеспособные украинские силы. Теперь очевидно, что это не только Волчанск, но и Часов Яр, села под Купянском, Дзержинск (Торецк)", - сказал Измайлов в интервью Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин также отметил, что прорыв под Очеретино стал одним из последних крупнейших успехов ВС РФ, когда российские силы подловили ВСУ на ротации и раскрыли "очеретинский цветок". Из него российские военные стали наступать во все стороны.Результат - к старым болевым точкам противника добавились две новые: "медвежий угол" на Дзержинском направлении и Угледар, откуда украинское командование выдернуло свои резервы, решив, что есть направления поважнее. Исход - СВ РФ ударили противнику "пальцем прямо в глаз", из-за чего ВСУ откатились ближе к рокадной дороге.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
https://ukraina.ru/20240805/1056641957.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, очеретино, часов яр, олег измайлов, евгений норин, апти алаудинов, украина.ру, вс рф, всу
Новости, Россия, Очеретино, Часов Яр, Олег Измайлов, Евгений Норин, Апти Алаудинов, Украина.ру, ВС РФ, ВСУ
Измайлов: российское командование "лечит" ВСУ особыми "пластырями"
ВСУ отступают из Очеретино после прорыва ВС РФ, потому что у украинской армии попросту закончились резервы. И это заслуга российского командования, которое заставило противника метаться в попытках заткнуть свои кадровые дыры
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.
"Дело в том, что российское командование придумало целый ряд пластырей, которые оттягивают на себя все свободные и боеспособные украинские силы. Теперь очевидно, что это не только Волчанск, но и Часов Яр, села под Купянском, Дзержинск (Торецк)", - сказал Измайлов в интервью Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин также отметил, что прорыв под Очеретино стал одним из последних крупнейших успехов ВС РФ, когда российские силы подловили ВСУ на ротации и раскрыли "очеретинский цветок". Из него российские военные стали наступать во все стороны.
Результат - к старым болевым точкам противника добавились две новые: "медвежий угол" на Дзержинском направлении и Угледар, откуда украинское командование выдернуло свои резервы, решив, что есть направления поважнее. Исход - СВ РФ ударили противнику "пальцем прямо в глаз", из-за чего ВСУ откатились ближе к рокадной дороге.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.