https://ukraina.ru/20240808/1056695919.html

Грозное предупреждение для ВСУ: Измайлов об угледарском уроке Киева

Грозное предупреждение для ВСУ: Измайлов об угледарском уроке Киева - 08.08.2024 Украина.ру

Грозное предупреждение для ВСУ: Измайлов об угледарском уроке Киева

Российские войска перерезали трассу Угледар - село Константиновка. Насколько важен этот логистический маршрут?

2024-08-08T03:10

2024-08-08T03:10

2024-08-08T03:10

новости

угледар

киев

олег измайлов

всу

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515251_0:97:2959:1761_1920x0_80_0_0_f4ee4ec7138abba7ab641ae06a0d5b44.jpg

На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов."С логистической точки зрения этот маршрут не так важен, как с тактической, потому что по ней вряд ли был большой поток боеприпасов для гарнизона в Угледаре. И в самой Константиновке к тому времени уже шли бои. Но сейчас гарнизон ВСУ в Угледаре понимает, что с севера над ним нависает группировка российской армии. То, что это грозное предупреждение для ВСУ, очевидно", - пояснил собеседник издания в интервью Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин отметил, что Угледар стал одной из самых болевых точек ВСУ.Он пояснил, что украинское командование повыдергивало с этого участка фронта свои силы, решив, что есть направления поважнее. В результате ВС РФ ударили противнику "пальцем прямо в глаз", из-за чего ВСУ откатились ближе к рокадной дороге.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.

https://ukraina.ru/20240805/1056641957.html

угледар

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, угледар, киев, олег измайлов, всу, украина.ру