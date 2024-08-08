Грозное предупреждение для ВСУ: Измайлов об угледарском уроке Киева
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Российские войска перерезали трассу Угледар - село Константиновка. Насколько важен этот логистический маршрут?
На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов.
"С логистической точки зрения этот маршрут не так важен, как с тактической, потому что по ней вряд ли был большой поток боеприпасов для гарнизона в Угледаре. И в самой Константиновке к тому времени уже шли бои. Но сейчас гарнизон ВСУ в Угледаре понимает, что с севера над ним нависает группировка российской армии. То, что это грозное предупреждение для ВСУ, очевидно", - пояснил собеседник издания в интервью Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин отметил, что Угледар стал одной из самых болевых точек ВСУ.
Он пояснил, что украинское командование повыдергивало с этого участка фронта свои силы, решив, что есть направления поважнее. В результате ВС РФ ударили противнику "пальцем прямо в глаз", из-за чего ВСУ откатились ближе к рокадной дороге.
5 августа, 06:20Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в УгледареУ противника уже было несколько болевых точек, а сейчас появляются новые. Самая очевидная новая болевая точка — Дзержинское направление. Нельзя сказать, что Украина расслабилась, просто у нее дефицит боеспособных войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.