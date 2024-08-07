https://ukraina.ru/20240807/1056735778.html

Страхи перед строительством заводов на Украине: почему Запад неохотно разворачивает производство?

Страхи перед строительством заводов на Украине: почему Запад неохотно разворачивает производство? - 07.08.2024 Украина.ру

Страхи перед строительством заводов на Украине: почему Запад неохотно разворачивает производство?

Давление Пентагона не становится решающим фактором для американских оборонных подрядчиков, которых принуждают к расширению сотрудничества с их украинскими коллегами. Фирмы союзников Киева заключают сделки медленнее из-за высоких рисков, пишет американское издание Defence One

2024-08-07T13:50

2024-08-07T13:50

2024-08-07T13:50

украина

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Среди причин, из-за которых затягивается процесс запуска американских оборонных заводов на Украине, выделяют продолжающуюся российскую спецоперацию – военные объекты быстро будут разрушены силами ВКС РФ. С другой стороны, украинская коррупция "вызывает беспокойство" партнеров, а ожидания, что ее масштабы станут меньше, никак не воплощаются в реальность.Журналисты также напоминают, что на запуск такого производства потребуются годы, а местные или региональные рынки могут не пережить боевые действия.Начать с "ползания" украинскому военно-промышленному комплексу советуют еще и потому, что судьба дальнейшего финансирования сопротивления Киева неизвестна. Здесь, вероятно, журналисты имеют ввиду смену власти в США.Несмотря на широкую поддержку администрацией Джо Байдена, бизнес остается бизнесом, а союзникам Киева в принципе не выгодно налаживать производство на Украине, потому как это составило бы конкуренцию США, которые зарабатывают миллиарды долларов, производя оружие, боеприпасы и прочую военную технику, считает военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.Украинская земля больше интересна не для строительства, а, например, для захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний. Доказательства того, что сын американского финансиста Джорджа Сороса Александр решил сделать из Украины огромную свалку, появились в сети еще в прошлом году. Так, глава Офиса президента Андрей Ермак передал 400 квадратных километров земель в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях под захоронение опасных отходов компаний Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi.А пока Владимир Зеленский анонсирует наращивание производства дронов и ракет для ВСУ, солдаты Украины стремительно оставляют позиции в Донбассе. По последним данным, российская армия водрузила триколор в центре Новогородского, которое на Украине называют Нью-Йорком. Дальше бойцы ВС РФ приблизятся к Славянску, Дружковке, Краматорску вплотную, а потеря этих населенных пунктов станет для Киева фатальной.Читайте также как танковое производство в России выходит на новый уровень в интервью военного эксперта, полковника запаса (ЛНР) Виталия Киселёва на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240630/1055958631.html

https://ukraina.ru/20240720/1056382510.html

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украина, киев, пентагон, россия, сво, впк, производство, всу