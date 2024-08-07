Страхи перед строительством заводов на Украине: почему Запад неохотно разворачивает производство? - 07.08.2024 Украина.ру
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Страхи перед строительством заводов на Украине: почему Запад неохотно разворачивает производство?
Страхи перед строительством заводов на Украине: почему Запад неохотно разворачивает производство? - 07.08.2024 Украина.ру
Страхи перед строительством заводов на Украине: почему Запад неохотно разворачивает производство?
Давление Пентагона не становится решающим фактором для американских оборонных подрядчиков, которых принуждают к расширению сотрудничества с их украинскими коллегами. Фирмы союзников Киева заключают сделки медленнее из-за высоких рисков, пишет американское издание Defence One
2024-08-07T13:50
2024-08-07T13:50
украина
киев
пентагон
россия
сво
впк
производство
всу
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Среди причин, из-за которых затягивается процесс запуска американских оборонных заводов на Украине, выделяют продолжающуюся российскую спецоперацию – военные объекты быстро будут разрушены силами ВКС РФ. С другой стороны, украинская коррупция "вызывает беспокойство" партнеров, а ожидания, что ее масштабы станут меньше, никак не воплощаются в реальность.Журналисты также напоминают, что на запуск такого производства потребуются годы, а местные или региональные рынки могут не пережить боевые действия.Начать с "ползания" украинскому военно-промышленному комплексу советуют еще и потому, что судьба дальнейшего финансирования сопротивления Киева неизвестна. Здесь, вероятно, журналисты имеют ввиду смену власти в США.Несмотря на широкую поддержку администрацией Джо Байдена, бизнес остается бизнесом, а союзникам Киева в принципе не выгодно налаживать производство на Украине, потому как это составило бы конкуренцию США, которые зарабатывают миллиарды долларов, производя оружие, боеприпасы и прочую военную технику, считает военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.Украинская земля больше интересна не для строительства, а, например, для захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний. Доказательства того, что сын американского финансиста Джорджа Сороса Александр решил сделать из Украины огромную свалку, появились в сети еще в прошлом году. Так, глава Офиса президента Андрей Ермак передал 400 квадратных километров земель в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях под захоронение опасных отходов компаний Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi.А пока Владимир Зеленский анонсирует наращивание производства дронов и ракет для ВСУ, солдаты Украины стремительно оставляют позиции в Донбассе. По последним данным, российская армия водрузила триколор в центре Новогородского, которое на Украине называют Нью-Йорком. Дальше бойцы ВС РФ приблизятся к Славянску, Дружковке, Краматорску вплотную, а потеря этих населенных пунктов станет для Киева фатальной.Читайте также как танковое производство в России выходит на новый уровень в интервью военного эксперта, полковника запаса (ЛНР) Виталия Киселёва на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240630/1055958631.html
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украина, киев, пентагон, россия, сво, впк, производство, всу
Украина, Киев, Пентагон, Россия, СВО, ВПК, производство, ВСУ

Страхи перед строительством заводов на Украине: почему Запад неохотно разворачивает производство?

13:50 07.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Давление Пентагона не становится решающим фактором для американских оборонных подрядчиков, которых принуждают к расширению сотрудничества с их украинскими коллегами. Фирмы союзников Киева заключают сделки медленнее из-за высоких рисков, пишет американское издание Defence One
Среди причин, из-за которых затягивается процесс запуска американских оборонных заводов на Украине, выделяют продолжающуюся российскую спецоперацию – военные объекты быстро будут разрушены силами ВКС РФ. С другой стороны, украинская коррупция "вызывает беспокойство" партнеров, а ожидания, что ее масштабы станут меньше, никак не воплощаются в реальность.
Журналисты также напоминают, что на запуск такого производства потребуются годы, а местные или региональные рынки могут не пережить боевые действия.
"Должно быть экономическое обоснование того, что они (киевский режим – Ред.) пытаются сделать, и поэтому, возможно, стоит начать с технического обслуживания, ремонта и переоборудования, производства запасных частей, так что, своего рода, с философии типа "ползать-ходить-работать", прежде чем вы действительно перейдете к более продвинутым вещам", - цитирует СМИ американского чиновника.
Начать с "ползания" украинскому военно-промышленному комплексу советуют еще и потому, что судьба дальнейшего финансирования сопротивления Киева неизвестна. Здесь, вероятно, журналисты имеют ввиду смену власти в США.
Флаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине. - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
30 июня, 11:36
В Германии предупредили Киев об угрозе в связи с выборами в США Главный союзник и спонсор Украины может сменить курс и степень участия в конфликте, если победу в ноябрьских выборах одержит лидирующий кандидат Дональд Трамп, полагает генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай
Несмотря на широкую поддержку администрацией Джо Байдена, бизнес остается бизнесом, а союзникам Киева в принципе не выгодно налаживать производство на Украине, потому как это составило бы конкуренцию США, которые зарабатывают миллиарды долларов, производя оружие, боеприпасы и прочую военную технику, считает военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.
Украинская земля больше интересна не для строительства, а, например, для захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний. Доказательства того, что сын американского финансиста Джорджа Сороса Александр решил сделать из Украины огромную свалку, появились в сети еще в прошлом году.
Так, глава Офиса президента Андрей Ермак передал 400 квадратных километров земель в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях под захоронение опасных отходов компаний Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi.
А пока Владимир Зеленский анонсирует наращивание производства дронов и ракет для ВСУ, солдаты Украины стремительно оставляют позиции в Донбассе. По последним данным, российская армия водрузила триколор в центре Новогородского, которое на Украине называют Нью-Йорком. Дальше бойцы ВС РФ приблизятся к Славянску, Дружковке, Краматорску вплотную, а потеря этих населенных пунктов станет для Киева фатальной.
Читайте также как танковое производство в России выходит на новый уровень в интервью военного эксперта, полковника запаса (ЛНР) Виталия Киселёва на сайте Украина.ру.
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
20 июля, 18:00
Американские журналисты узнали, почему у США не получится нарастить производство ракет для ЗРК PatriotЯпонские заводы, на которые так рассчитывали в Вашингтоне в вопросах увеличения производства ракет для ЗРК Patriot для последующей передачи их Киеву, не смогут оперативно нарастить выпуск необходимых деталей. О срыве плана США пишет газета Reuters, ссылаясь на свои источники
 
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