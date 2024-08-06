"Залихватское заявление": Литовкин рассказал, какие ракеты хочет и может производить Украина
Заявление Владимира Зеленского о будущем украинской ракетной программы представляет собой информационный шум, который не имеет никаких оснований. В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин оценил перспективы военно-промышленного комплекса Украины
Сегодня в ходе Ставки верховного главнокомандующего Зеленский обсудил потребность Сил обороны до конца года и динамику собственного производства оружия и боеприпасов.
"Решением Ставки направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше", - пообещал он.
Комментируя его слова, эксперт указал, что на сегодня Киев обладает ограниченными ресурсами для собственного массового производства, в том числе потому, что российская спецоперация продолжается.
"Если говорить о производстве ракет стратегических, которые создавались в Днепропетровске, то, конечно, этого не будет, потому что, во-первых, это запрещено Будапештским меморандумом и Лиссабонскими соглашениями. Единственное, что может создавать Украина – это ракеты для научных исследований, для запуска спутников в космос. Однако и об этом можно было говорить ровно до тех пор, пока наши ракеты не обрушили "Южмаш", - сказал Литовкин.
Цеха "Южного машиностроительного завода имени А. Макарова" по производству комплектующих и ремонту ракет "Точка-У" в Днепропетровске были разрушены в 2022 году, но не полностью.
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Завод когда-то был гигантом советской индустрии, а сегодня представляет собой стратегическое предприятие, несмотря на курс на деиндустриализацию Украины. Там производят различную технику и оборудование, включая дроны разных типов для нужд украинской армии, а потому по объекту продолжает "прилетать".
"На сегодня сложно представить себе, какие ракеты может создавать Киев, потому как на Украине оборонно-промышленный комплекс был разворован еще до начала специальной военной операции и разрушен уже после ее начала окончательно и бесповоротно. Когда на Украине воссоздадут всю эту промышленность никто не знает, потому что Западу это не выгодно, им не нужен конкурент в виде украинских ракет", - подчеркнул собеседник.
Вопреки распространенному мнению о том, что союзники Киева могут использовать территорию страны для различного рода производств, эксперт указал, что Запад задействует Украину как "дешевую рабочую силу, пока она располагает инженерами, техниками и другими специалистами, хотя и те в большинстве уже давно уехали в Северную Корею, Иран и другие страны".
В мае сообщалось, что США вложат в украинский ПВК еще два миллиарда долларов. Для этого был даже создан специальный фонд Defense Enterprise Fund, благодаря средства которого Киеву помогут купить американское оружие. Проще говоря, доллары останутся дома.
Военный обозреватель не считает, что стоит говорить о некоем будущем украинской ракетной программы, если само существование этой страны под вопросом. Вместе с тем, и сам Зеленский ранее признавал, что зарождающаяся украинская военная промышленность не в состоянии удовлетворить потребности, чтобы вызвать решительный сдвиг против России, у которой больше ресурсов.
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