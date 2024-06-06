https://ukraina.ru/20240606/1055506370.html

Оружие будущего: военный эксперт рассказал, как танковое производство в России выходит на новый уровень

Оружие будущего: военный эксперт рассказал, как танковое производство в России выходит на новый уровень - 06.06.2024 Украина.ру

Оружие будущего: военный эксперт рассказал, как танковое производство в России выходит на новый уровень

Танковое производство в России выходит на новый уровень, потому что предприятия следят за действиями танковых подразделений и легкой брони в зоне СВО. Все больше электроники приходит на помощь российским войскам. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-06-06T04:30

2024-06-06T04:30

2024-06-06T04:30

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россия

киселев

танки

т-90м "прорыв"

сво

производство

снаряды

"ланцет"

боеприпасы

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Российские военные не останавливаются в уничтожении противника в его тылах. Бойцы по-прежнему успешно используют барражирующий боеприпас "Ланцет". Сегодня это унифицированный беспилотник, который постоянно развивается. Также унифицируются "Герани" и ракеты, рассказал эксперт.Танковое производство в России выходит на новый уровень, потому что предприятия следят за действиями танковых подразделений и легкой брони в зоне СВО. В процессе что-то унифицируется, что-то модифицируется. Все больше электроники приходит на помощь ВС РФ, отметил Киселев."Наша обороноспособность усиливается в разы. Исследовательские институты предлагают боеприпасы, которые нужны армии. Возьмем тот же "Краснополь-М2". У него улучшенная баллистика и корректировка. Это уникальный снаряд. Их у нас будет все больше и больше", — сообщил полковник.Не нужно забывать и про классику. Когда у российской артиллерии будет больше электроники, мы возьмемся за буссоль и начнем работать точнее. Таким образом, мы от классики будем плавно переходить к высокоточному оружию, тем самым облегчая продвижение российских войск, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, может ли Великобритания передать "грязную" ядерную бомбу Украине читайте в интервью Евгения Норина: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США

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новости, россия, киселев, танки, т-90м "прорыв", сво, производство, снаряды, "ланцет", боеприпасы, украина