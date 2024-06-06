Оружие будущего: военный эксперт рассказал, как танковое производство в России выходит на новый уровень - 06.06.2024 Украина.ру
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Оружие будущего: военный эксперт рассказал, как танковое производство в России выходит на новый уровень
Оружие будущего: военный эксперт рассказал, как танковое производство в России выходит на новый уровень - 06.06.2024 Украина.ру
Оружие будущего: военный эксперт рассказал, как танковое производство в России выходит на новый уровень
Танковое производство в России выходит на новый уровень, потому что предприятия следят за действиями танковых подразделений и легкой брони в зоне СВО. Все больше электроники приходит на помощь российским войскам. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-06-06T04:30
2024-06-06T04:30
новости
россия
киселев
танки
т-90м "прорыв"
сво
производство
снаряды
"ланцет"
боеприпасы
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Российские военные не останавливаются в уничтожении противника в его тылах. Бойцы по-прежнему успешно используют барражирующий боеприпас "Ланцет". Сегодня это унифицированный беспилотник, который постоянно развивается. Также унифицируются "Герани" и ракеты, рассказал эксперт.Танковое производство в России выходит на новый уровень, потому что предприятия следят за действиями танковых подразделений и легкой брони в зоне СВО. В процессе что-то унифицируется, что-то модифицируется. Все больше электроники приходит на помощь ВС РФ, отметил Киселев."Наша обороноспособность усиливается в разы. Исследовательские институты предлагают боеприпасы, которые нужны армии. Возьмем тот же "Краснополь-М2". У него улучшенная баллистика и корректировка. Это уникальный снаряд. Их у нас будет все больше и больше", — сообщил полковник.Не нужно забывать и про классику. Когда у российской артиллерии будет больше электроники, мы возьмемся за буссоль и начнем работать точнее. Таким образом, мы от классики будем плавно переходить к высокоточному оружию, тем самым облегчая продвижение российских войск, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, может ли Великобритания передать "грязную" ядерную бомбу Украине читайте в интервью Евгения Норина: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, киселев, танки, т-90м "прорыв", сво, производство, снаряды, "ланцет", боеприпасы, украина
Новости, Россия, Киселев, танки, Т-90М "Прорыв", СВО, производство, снаряды, "Ланцет", боеприпасы, Украина

Оружие будущего: военный эксперт рассказал, как танковое производство в России выходит на новый уровень

04:30 06.06.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДемонстрационная программа в рамках форума "ТВМ-2014". День второй
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Танковое производство в России выходит на новый уровень, потому что предприятия следят за действиями танковых подразделений и легкой брони в зоне СВО. Все больше электроники приходит на помощь российским войскам. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Российские военные не останавливаются в уничтожении противника в его тылах. Бойцы по-прежнему успешно используют барражирующий боеприпас "Ланцет". Сегодня это унифицированный беспилотник, который постоянно развивается. Также унифицируются "Герани" и ракеты, рассказал эксперт.

"Мы уже неоднократно видели, как работает противотанковый комплекс "Корнет". Мы видели первые бои танка "Т-90". Мы о нем раньше ничего не знали, а теперь это оружие будущего", — добавил он.

Танковое производство в России выходит на новый уровень, потому что предприятия следят за действиями танковых подразделений и легкой брони в зоне СВО. В процессе что-то унифицируется, что-то модифицируется. Все больше электроники приходит на помощь ВС РФ, отметил Киселев.
"Наша обороноспособность усиливается в разы. Исследовательские институты предлагают боеприпасы, которые нужны армии. Возьмем тот же "Краснополь-М2". У него улучшенная баллистика и корректировка. Это уникальный снаряд. Их у нас будет все больше и больше", сообщил полковник.
Не нужно забывать и про классику. Когда у российской артиллерии будет больше электроники, мы возьмемся за буссоль и начнем работать точнее. Таким образом, мы от классики будем плавно переходить к высокоточному оружию, тем самым облегчая продвижение российских войск, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.ру
О том, может ли Великобритания передать "грязную" ядерную бомбу Украине читайте в интервью Евгения Норина: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США
Евгений Норин интервью
Вчера, 06:01
Евгений Норин: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка СШАРоссия в ходе СВО продолжит реализовывать свою стратегию, ставящую целью нанести Украине поражение по принципу Первой мировой войны. Украина постарается проиграть как можно позже по принципу: "или ишак, или падишах". А Запад попытается придумать кунштюк, чтобы выйти из войны, сохранив лицо и объяснив своему избирателю, что Россия не победила
 
НовостиРоссияКиселевтанкиТ-90М "Прорыв"СВОпроизводствоснаряды"Ланцет"боеприпасыУкраина
 
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