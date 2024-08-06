Від Богдана до Івана: хроники Руины - 06.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20240806/1048465975.html
Від Богдана до Івана: хроники Руины
Від Богдана до Івана: хроники Руины - 06.08.2024 Украина.ру
Від Богдана до Івана: хроники Руины
В России XVII век начался со Смуты – периода стихийных бедствий, гражданской войны и иностранной интервенции, которые продолжались с 1598 (по другим оценкам – с 1601) до 1613 года. Позже в Европе разразилась Тридцатилетняя война 1618-48 годов. А потом череда конфликтов догнала и Украину, где после смерти Богдана Хмельницкого началась Руина
2024-08-06T08:00
2024-08-06T15:56
история
история
история украины
история малороссии
казаки
гетманщина
xvii век
руина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048465802_0:155:800:605_1920x0_80_0_0_871b336e4c254faac0cfb857fe64412a.jpg
В результате Освободительной войны на политической карте Европы появилось новое государство. Гетманщина (официальное название по Переяславскому договору – Запорожское войско с городами и землями) имело армию, довольно определённую (в представлениях XVIIвека) территорию, военно-гражданскую администрацию (опять же – норма для тех времён), законодательство (в основном заимствованное у Речи Посполитой), право внешних сношений (кроме Польши и Крыма). Не хватало своей денежной системы и правящей династии.Присяга, данная российскому царю, рассматривалась скорее по модели подчинённости русских княжеств Золотой Орде, чем по модели Речи Посполитой (там была династическая уния, в раках которой польский король одновременно был великом князем литовским). Причём, насколько можно понять, такое мнение было характерно не только для Чигирина, но и для Москвы.У российского руководства определённого представления о том, что делать с Украиной не было. В Москве своеобразие украинской ситуации не учитывали и ориентировались на текущего гетмана, который, как правило, водил Москву за нос (в частности, занимался этим и Богдан Хмельницкий, заключивший под конец жизни тайный договор со Швецией и Семиградьем о разделе Речи Посполитой).Хотя украинцы добыли независимость и построили государство, определённого представления о том, что делать дальше, у них не было.Крестьяне и мещане были скорее настроены на более глубокую интеграцию в России при сохранении своих свобод (в городах – Магдебургского права, а большинство крестьян перестали быть зависимыми от бежавших польских магнатов и шляхты). То же касалось и части казаков – ведь реестр (находившиеся на оплачиваемой службе казаки) вырос до невиданных 60 тысяч, в то время как в Польше он больше 20 тыс. не был (точнее – не утверждался Сеймом). Впрочем, даже и среди них ходили слухи, что "царь хочет, чтобы казаки не носили красных сапогов, а непременно все обулись в чёрные, а посполитые одевались бы, как великорусские мужики, и ходили в лаптях".Казацкая старшина желала большей самостоятельности в рамках Переяславских статей – иметь своё государство, всю полноту власти и, при этом, гарантии безопасности, предоставленные Россией (как видим, не меняется почти ничего). Их нервировало то, что казаки, мещане и селяне слишком серьёзно относились к обязательствам перед российским царём, а это подталкивало старшину в сторону Польши.Шляхта скорее тяготела в Речи Посполитой, порядки которой ей были более понятны – хотелось только получить равные права с католиками и равный статус с Польшей и Литвой.Очень может быть, что популярный и владеющий ситуацией гетман сумел бы направить всё это разнообразие в общее русло… Но 6 августа 1657 года Богдан Хмельницкий умре. Его талантливый и популярный сын Тимош погиб в 1653 году по время неудачного похода в Бессарабию. Гетманом стал Юрий Хмельницкий (в источниках – Юрась Хмельниченко), которому было только 16 лет и который, видимо, вообще не был способен к государственной деятельности.Регентом при нём был назначен Генеральный писарь (глава МИД) Иван Выговский – глава "польской" партии, человек умный, но очень непопулярный. Тем не менее, чуть больше чем через месяц он стал новым гетманом, что соответствовало законам, но фактически ломало построенную Хмельницким схему. Ещё более непопулярной стала его политика, ориентированная на усиление влияния шляхты, подавление самостоятельности казацкой старшины и новый "союзный договор" с Польшей, где Гетманщина становилась Великим княжеством Русским.Против нового гетмана сразу же началось восстание и… восстания и войны между конкурирующими гетманами продолжались последующие три десятилетия. Ориентировочно она продолжалась до 1687 года, когда гетманом был избран Иван Мазепа, что отразилось в украинской поговорке "от Богдана до Ивана не было у нас гетмана". Впрочем, если мы вспомним последующие события, впору усомниться, что с установлением власти Мазепы Руина кончилась – скорее перешла в другую форму.В промежутке же между этими событиями имело место Андрусовское перемирие 1667 года, по которому Украина была поделена на две части, в результате гетманы тоже поделились на левобережных (обычно ориентированных на Россию) и правобережных (ориентированных на Польшу). Иногда они меняли свою позицию, иногда нет.Пропольскими были Выговский (казнён поляками), Павел Тетеря и Михаил Ханенко. К этой же группе относился и Юрий Хмельницкий, хотя начал он с подписания (под диктовку наказного гетмана Якима Сомко) нового договора с Москвой, существенно ограничивавшего права Гетманщины. Потом его носило туда-сюда-обратно и кончил он плохо.Пророссийскими обычно считаются Демьян Многогрешный (который вначале воевал с царскими войсками), Иван Самойловичи Иван Брюховецкий. Последний, кстати, внёс исключительный вклад в украинскую политическую культуру легализовав Майдан под названием "Чёрная Рада". После честных и демократичных выборов соперников Брюховецкого Сомко и Золотаренкочестно и демократично убили (гетману их выдала российская сторона – так же, как четыре десятилетия спустя Москва выдала Мазепе его врагов). А пять лет спустя убили самого Брюховецкого, потому что бог троицу любит. Мнение Многогрешного: "желаю прежде смерти сдать гетманство. Если мне смерть приключится, то у казаков такой обычай — гетманские пожитки все разнесут; жену, детей и родственников моих нищими сделают; да и то у казаков бывает, что гетманы своею смертью не умирают".Особняком держался Пётр Дорошенко, который сначала обещал объединить обе части Украины под властью польского короля, а потом совершенно неожиданно оказался представителем турецкого султана Мехмеда IV, который воспользовался бардаком, чтобы установить свою власть хотя бы над частью Гетманщины. А потом ещё более неожиданно оказался воеводой московского царя…Вмешательство российской армии далеко не всегда оказывалось эффективным. В частности, русские войска потерпели поражения под Конотопом и Чудновым (в первом случае на стороне поляков и крымских татар воевал Выговский, что позволяет пропаганде говорить от "украинской победе"). Впрочем, попытка польского короля Яна Казимирав 1664 году вломиться на Левобережье закончилось более явным поражением. Герцог Антуан де Грамон, будущий маршал Франции, вспоминал: "сам король спасся с большим трудом. (…) Было потеряно 40 000 коней, вся кавалерия и весь обоз и, без преувеличения, три четверти армии".Последствия этих, как выражаются украинские историки "визвольних змагань" ("освободительных соревнований" – термин применяется обычно к событиям 1917-20 года, но подходит и к Руине) были поистине чудовищными.Измена Выговского и Хмельницкого была одной из причин того, что Россия не смогла удержать контроль над Правобережной Украиной и были подписаны Андрусовское перемирие и "Вечный мир" с Польшей, зафиксировавшее раздел Украины. Восстановление единства пришлось ждать ещё больше столетия.Гетманщина была страшно разорена – гетманы-временщики приводили с собой поляков (которые мстили крестьянам и казакам за былые унижения), татар (с которыми расплачивались ясаком), русских (от них бед было меньше всего, но все армии того времени находись на самообеспечении – то есть питались за счёт грабежа местного населения).В результате огромные территории были опустошены. Казацкий летописец (секретарь Мазепы, отстранённый от службы после казни Кочубея) Самуил (Самийло) Величко писал:"Видел я многие города и замки безлюдные, опустелые, валы высокие, как горы, насыпанные трудами рук человеческих; видел развалины стен, приплюснутые к земле, покрытые плесенью, обросшие бурьяном, где гнездились гады и черви, видел покинутые впусте привольные украино-малороссийские поля, раскидистые долины, прекрасные рощи и дубравы, обширные сады, реки, пруды, озера, заросшие мхом, тростником и сорною травою; видел на разных местах и множество костей человеческих, которым было покровом одно небо, видел и спрашивал в уме своем: кто были эти? Вот она – эта Украина, которую поляки нарекли раем света польского".Другие территории, напротив, были заселены. Так возникла Слободская Украина, населённая, изначально, беженцами с Гетманщины. В частности, Харьков в 1669 году стал полковым центром.Гражданская война сама по себе пошла на спад по мере гибели достаточно активных деятелей и формирования у выживших понимания того, что абсолютно любой иностранный оккупационный режим будет лучше попыток играть дальше в собственную государственность.Это, кстати, одна из причин того, почему общественность позже не поддержала мятеж Мазепы – наигрались, хватит…Между гражданскими войнами в России и на Украине была принципиальная разница: в России начиная с XVвека шла борьба за великокняжеский престол, на Украине – только за кусочек власти на кусочке территории для какого-то представителя местной элиты. Это, разумеется, является следствием отсутствия у элиты представления о ценности самостоятельной государственности.
https://ukraina.ru/20190225/1022806360.html
https://ukraina.ru/20191025/1025464467.html
https://ukraina.ru/20220329/1033642022.html
https://ukraina.ru/20230617/1047291635.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048465802_0:15:800:615_1920x0_80_0_0_5655b7b2e904fbff48e21efd275d4cb5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, история малороссии, казаки, гетманщина, xvii век, руина
История, История, история Украины, история Малороссии, казаки, Гетманщина, XVII век, Руина

Від Богдана до Івана: хроники Руины

08:00 06.08.2024 (обновлено: 15:56 06.08.2024)
 
© commons.wikimedia.orgКарта Украины Г. де Боплана (1648 год)
Карта Украины Г. де Боплана (1648 год) - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© commons.wikimedia.org
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
В России XVII век начался со Смуты – периода стихийных бедствий, гражданской войны и иностранной интервенции, которые продолжались с 1598 (по другим оценкам – с 1601) до 1613 года. Позже в Европе разразилась Тридцатилетняя война 1618-48 годов. А потом череда конфликтов догнала и Украину, где после смерти Богдана Хмельницкого началась Руина
В результате Освободительной войны на политической карте Европы появилось новое государство. Гетманщина (официальное название по Переяславскому договору – Запорожское войско с городами и землями) имело армию, довольно определённую (в представлениях XVIIвека) территорию, военно-гражданскую администрацию (опять же – норма для тех времён), законодательство (в основном заимствованное у Речи Посполитой), право внешних сношений (кроме Польши и Крыма). Не хватало своей денежной системы и правящей династии.
Присяга, данная российскому царю, рассматривалась скорее по модели подчинённости русских княжеств Золотой Орде, чем по модели Речи Посполитой (там была династическая уния, в раках которой польский король одновременно был великом князем литовским). Причём, насколько можно понять, такое мнение было характерно не только для Чигирина, но и для Москвы.
У российского руководства определённого представления о том, что делать с Украиной не было. В Москве своеобразие украинской ситуации не учитывали и ориентировались на текущего гетмана, который, как правило, водил Москву за нос (в частности, занимался этим и Богдан Хмельницкий, заключивший под конец жизни тайный договор со Швецией и Семиградьем о разделе Речи Посполитой).
Хотя украинцы добыли независимость и построили государство, определённого представления о том, что делать дальше, у них не было.
Крестьяне и мещане были скорее настроены на более глубокую интеграцию в России при сохранении своих свобод (в городах – Магдебургского права, а большинство крестьян перестали быть зависимыми от бежавших польских магнатов и шляхты). То же касалось и части казаков – ведь реестр (находившиеся на оплачиваемой службе казаки) вырос до невиданных 60 тысяч, в то время как в Польше он больше 20 тыс. не был (точнее – не утверждался Сеймом). Впрочем, даже и среди них ходили слухи, что "царь хочет, чтобы казаки не носили красных сапогов, а непременно все обулись в чёрные, а посполитые одевались бы, как великорусские мужики, и ходили в лаптях".
Памятник Богдан хмельницкий Киев флаг украины Софийская площадь
25 февраля 2019, 17:14
«Русский националист» или «украинский автономист»? Два образа Богдана ХмельницкогоПамятник гетману Богдану Хмельницкому на Софийской площади - одна из главных достопримечательностей Киева. Он был открыт 11 июля 1888 г., но объектом ожесточенных историко-политических споров стал задолго до этого.
Казацкая старшина желала большей самостоятельности в рамках Переяславских статей – иметь своё государство, всю полноту власти и, при этом, гарантии безопасности, предоставленные Россией (как видим, не меняется почти ничего). Их нервировало то, что казаки, мещане и селяне слишком серьёзно относились к обязательствам перед российским царём, а это подталкивало старшину в сторону Польши.
Шляхта скорее тяготела в Речи Посполитой, порядки которой ей были более понятны – хотелось только получить равные права с католиками и равный статус с Польшей и Литвой.
Очень может быть, что популярный и владеющий ситуацией гетман сумел бы направить всё это разнообразие в общее русло… Но 6 августа 1657 года Богдан Хмельницкий умре. Его талантливый и популярный сын Тимош погиб в 1653 году по время неудачного похода в Бессарабию. Гетманом стал Юрий Хмельницкий (в источниках – Юрась Хмельниченко), которому было только 16 лет и который, видимо, вообще не был способен к государственной деятельности.
Регентом при нём был назначен Генеральный писарь (глава МИД) Иван Выговский – глава "польской" партии, человек умный, но очень непопулярный. Тем не менее, чуть больше чем через месяц он стал новым гетманом, что соответствовало законам, но фактически ломало построенную Хмельницким схему. Ещё более непопулярной стала его политика, ориентированная на усиление влияния шляхты, подавление самостоятельности казацкой старшины и новый "союзный договор" с Польшей, где Гетманщина становилась Великим княжеством Русским.
Против нового гетмана сразу же началось восстание и… восстания и войны между конкурирующими гетманами продолжались последующие три десятилетия. Ориентировочно она продолжалась до 1687 года, когда гетманом был избран Иван Мазепа, что отразилось в украинской поговорке "от Богдана до Ивана не было у нас гетмана". Впрочем, если мы вспомним последующие события, впору усомниться, что с установлением власти Мазепы Руина кончилась – скорее перешла в другую форму.
Иван Выговский
25 октября 2019, 16:00
Первый гетман-изменник. Путь к власти Ивана ВыговскогоИван Выговский - крайне противоречивая историческая личность. Современная украинская историография говорит о нем как об одном из героев национально-освободительной борьбы против Москвы. Но ближайший соратник Хмельницкого плодотворно сотрудничал с Россией, а его избрание гетманом 25 октября 1667 года принесло не национальное освобождение, а Руину
В промежутке же между этими событиями имело место Андрусовское перемирие 1667 года, по которому Украина была поделена на две части, в результате гетманы тоже поделились на левобережных (обычно ориентированных на Россию) и правобережных (ориентированных на Польшу). Иногда они меняли свою позицию, иногда нет.
Пропольскими были Выговский (казнён поляками), Павел Тетеря и Михаил Ханенко. К этой же группе относился и Юрий Хмельницкий, хотя начал он с подписания (под диктовку наказного гетмана Якима Сомко) нового договора с Москвой, существенно ограничивавшего права Гетманщины. Потом его носило туда-сюда-обратно и кончил он плохо.
Пророссийскими обычно считаются Демьян Многогрешный (который вначале воевал с царскими войсками), Иван Самойловичи Иван Брюховецкий. Последний, кстати, внёс исключительный вклад в украинскую политическую культуру легализовав Майдан под названием "Чёрная Рада". После честных и демократичных выборов соперников Брюховецкого Сомко и Золотаренкочестно и демократично убили (гетману их выдала российская сторона – так же, как четыре десятилетия спустя Москва выдала Мазепе его врагов). А пять лет спустя убили самого Брюховецкого, потому что бог троицу любит. Мнение Многогрешного: "желаю прежде смерти сдать гетманство. Если мне смерть приключится, то у казаков такой обычай — гетманские пожитки все разнесут; жену, детей и родственников моих нищими сделают; да и то у казаков бывает, что гетманы своею смертью не умирают".
Особняком держался Пётр Дорошенко, который сначала обещал объединить обе части Украины под властью польского короля, а потом совершенно неожиданно оказался представителем турецкого султана Мехмеда IV, который воспользовался бардаком, чтобы установить свою власть хотя бы над частью Гетманщины. А потом ещё более неожиданно оказался воеводой московского царя…
Вмешательство российской армии далеко не всегда оказывалось эффективным. В частности, русские войска потерпели поражения под Конотопом и Чудновым (в первом случае на стороне поляков и крымских татар воевал Выговский, что позволяет пропаганде говорить от "украинской победе"). Впрочем, попытка польского короля Яна Казимирав 1664 году вломиться на Левобережье закончилось более явным поражением. Герцог Антуан де Грамон, будущий маршал Франции, вспоминал: "сам король спасся с большим трудом. (…) Было потеряно 40 000 коней, вся кавалерия и весь обоз и, без преувеличения, три четверти армии".
29 марта 2022, 13:00
Султан и его украинские друзья. Почему «туркомания» Киева имеет глубокие исторические корниПосле неоднократных предложений Турции о посредничестве российско-украинские переговоры прошли в Стамбуле. С делегациями лично встречался президент Эрдоган, которого за стремление к возрождению османской мощи часто называют «султаном». При этом Турция снабжает Киев новейшим оружием, на которое украинская пропаганда возлагает особые надежды
Последствия этих, как выражаются украинские историки "визвольних змагань" ("освободительных соревнований" – термин применяется обычно к событиям 1917-20 года, но подходит и к Руине) были поистине чудовищными.
Измена Выговского и Хмельницкого была одной из причин того, что Россия не смогла удержать контроль над Правобережной Украиной и были подписаны Андрусовское перемирие и "Вечный мир" с Польшей, зафиксировавшее раздел Украины. Восстановление единства пришлось ждать ещё больше столетия.
Гетманщина была страшно разорена – гетманы-временщики приводили с собой поляков (которые мстили крестьянам и казакам за былые унижения), татар (с которыми расплачивались ясаком), русских (от них бед было меньше всего, но все армии того времени находись на самообеспечении – то есть питались за счёт грабежа местного населения).
В результате огромные территории были опустошены. Казацкий летописец (секретарь Мазепы, отстранённый от службы после казни Кочубея) Самуил (Самийло) Величко писал:
"Видел я многие города и замки безлюдные, опустелые, валы высокие, как горы, насыпанные трудами рук человеческих; видел развалины стен, приплюснутые к земле, покрытые плесенью, обросшие бурьяном, где гнездились гады и черви, видел покинутые впусте привольные украино-малороссийские поля, раскидистые долины, прекрасные рощи и дубравы, обширные сады, реки, пруды, озера, заросшие мхом, тростником и сорною травою; видел на разных местах и множество костей человеческих, которым было покровом одно небо, видел и спрашивал в уме своем: кто были эти? Вот она – эта Украина, которую поляки нарекли раем света польского".
Гетман Иван Брюховецкий
17 июня 2023, 07:56История
Гетман Иван Брюховецкий – человек и… станицаИван Мартынович Брюховецкий, погибший 355 лет назад – 17 июня 1668 года, был одним из ярких и, в то же время, трагических персонажей периода украинской истории, позже названного Руиной. Да и мог ли быть иным гетман Войска Запорожского и первый московский боярин, происходивший из казаков.
Другие территории, напротив, были заселены. Так возникла Слободская Украина, населённая, изначально, беженцами с Гетманщины. В частности, Харьков в 1669 году стал полковым центром.
Гражданская война сама по себе пошла на спад по мере гибели достаточно активных деятелей и формирования у выживших понимания того, что абсолютно любой иностранный оккупационный режим будет лучше попыток играть дальше в собственную государственность.
Это, кстати, одна из причин того, почему общественность позже не поддержала мятеж Мазепы – наигрались, хватит…
Между гражданскими войнами в России и на Украине была принципиальная разница: в России начиная с XVвека шла борьба за великокняжеский престол, на Украине – только за кусочек власти на кусочке территории для какого-то представителя местной элиты. Это, разумеется, является следствием отсутствия у элиты представления о ценности самостоятельной государственности.
 
ИсторияИсторияистория Украиныистория МалороссииказакиГетманщинаXVII векРуина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области
16:01Держитесь, падаем. Что происходит на западных биржах
15:41Леонид Савин: кто он
15:40Леонид Савин: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны
15:36Московский суд вынес приговор бывшему главреду Republic за фейки о Буче
14:46Шойгу заявил о сужении окна возможностей для Киева
14:29Отчаянная попытка: эксперт обозначил потери ВСУ при попытке прорыва госграницы в Курской области
14:26Константинов назвал обмен сигналом о готовности Запада к переговорам
14:23Попытка прорыва ВСУ в Курской области: удары по мирным и "повестка" для переговоров
14:11Бывший военком за деньги спасал украинцев от мобилизации и поплатился
13:45Рванет или нет? Мир наблюдает за Ближним Востоком
13:41Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в рефрижераторе с мясом
13:39Кто бежит в Россию, почему так и что дальше? Подробный разбор вопросов по миграции с Марией Бутиной
13:26Иловайск-2.0: на Украине опасаются "огромного котла" для ВСУ в ДНР
13:00Атака на Курскую область, попытка десанта, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 августа
12:53Свидомое рабство: насильственная мобилизация встречает протест
12:50Шойгу рассказал о потерях Украины, которые можно было избежать
12:39В Геническе строят жилой микрорайон - впервые в новой истории Херсонской области
12:37Начальник Генштаба РФ наградил бойцов группировки "Центр" в зоне СВО
12:37Шойгу высказался о реакции Киева на условия Путина по урегулированию конфликта
Лента новостейМолния