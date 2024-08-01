Большой обмен заключенными между Россией и США: новый виток эскалации или разрядка перед переговорами? - 01.08.2024 Украина.ру
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Большой обмен заключенными между Россией и США: новый виток эскалации или разрядка перед переговорами?
Большой обмен заключенными между Россией и США: новый виток эскалации или разрядка перед переговорами? - 01.08.2024 Украина.ру
Большой обмен заключенными между Россией и США: новый виток эскалации или разрядка перед переговорами?
Вокруг масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада уже появилось большое количество спекуляций, которые касаются причин, последствий и имен тех, кто вернется домой. В действительности же, список персон пока засекречен, указал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько
2024-08-01T14:14
2024-08-01T14:14
россия
сша
запад
иноагент
обмен
заключенные
политзаключенные
сво
спецоперация
новости
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Все, что известно об этой операции – известно только из СМИ. Так, 31 июля, словенский телеканал N1 первым сообщил, что между Россией, Белоруссией, США, Германией, Словенией и несколькими другими странами "в ближайшие часы" должен был произойти крупный обмен заключенными.Отмечалось, что Любляна обменяет россиян Артема и Анну Дульцевых, которые осуждены по делу о шпионаже, а также в РФ вернется Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за убийство в Берлине грузинского чеченца Зелимхана Хангошвили.В рамках обмена из России в США должны вернуться американский журналист Эван Гершкович и военнослужащий Пол Уилан, отбывающие срок за шпионаж. Немец Рико Кригер, которого приговорили к смертной казни в Белоруссии, но помиловали 30 июля, также может участвовать в обмене, информировали журналисты."Персоны, которые возвращаются из США в Россию засекречены. Появляется информация о том, что это примерно семь человек и скорее всего это люди, которые работали в области разведки. Что касается американских граждан, то это, прежде всего Гершкович и еще несколько человек", - сказал эксперт в интервью изданию "Украина.ру".Издание Reuters предполагает, что признаком масштабного обмена является то, что за последние дни из российских тюрем исчезли несколько оппозиционеров и антивоенных активистов.В числе тех, кто якобы оказался в списках на обмен значатся имена политика Ильи Яшина*, правозащитника Олега Орлова* и Данила Кринари, осужденного за тайное сотрудничество с иностранными правительствами. Среди иных — гражданин Германии и России Кевин Лик, осужденный за государственную измену, активисты оппозиции Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, а также антивоенная художница Саша Скочиленко.Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России не разделяет мнение о том, что предстоящий обмен является самым масштабным за всю историю. По его словам, это не более чем компромисс на тему возврата именно тех людей, освобождения которых давно добивались как США, так и Россия."Я не сказал бы, что это самый большой обмен. Практика обмена разведчиками, диссидентами и другими людьми существует достаточно давно. Сложно говорить об этом вопросе, потому как детальной информацией обладают только специализированные ведомства. Вокруг этого обмена сейчас очень много спекуляций, в том числе слухи о том, что в качестве обменного фонда Россия будет использовать арестованных или даже уже осужденных журналистов, диссидентов и разного рода антироссийских деятелей. Может это и так, но это будет хорошо, потому что Россия избавится отчасти от людей, которые работали против государства. С другой стороны, она подчеркнет свой имидж государства, которое идет на компромисс, является гуманным", - подчеркнул Богдан Безпалько.Комментируя слухи о том, что обмен может свидетельствовать об эскалации обстановки в мире, мол Запад возвращает "своих" сейчас, потому что потом может быть поздно, собеседник отметил, что ни один идеологизированный русофоб не принесет США и другим странам великой пользы в противостоянии с Россией.В Кремле информацию, появившуюся на первых полосах СМИ, не комментируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ограничился лишь фразой, что эта тема "любит тишину". Тем временем по данным портала Flightradar24, 1 августа из Калининграда вылетел самолет RA-61727, который ранее использовался для обмена Виктора Бута на Бритни Грайнер. Во время полета борт был самым отслеживаемым на сайте портала.*Признан в РФ иностранным агентом.**Организация признана в РФ экстремистской и запрещена.
https://ukraina.ru/20191219/1026100375.html
https://ukraina.ru/20240609/1055549960.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, сша, запад, иноагент, обмен, заключенные, политзаключенные, сво, спецоперация, новости
Россия, США, Запад, иноагент, обмен, заключенные, политзаключенные, СВО, Спецоперация, Новости

Большой обмен заключенными между Россией и США: новый виток эскалации или разрядка перед переговорами?

14:14 01.08.2024
 
© Фото : пресс-служба НАБУнаручники задержание
наручники задержание - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : пресс-служба НАБУ
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Анастасия Градинарова
Все материалы
Вокруг масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада уже появилось большое количество спекуляций, которые касаются причин, последствий и имен тех, кто вернется домой. В действительности же, список персон пока засекречен, указал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько
Все, что известно об этой операции – известно только из СМИ. Так, 31 июля, словенский телеканал N1 первым сообщил, что между Россией, Белоруссией, США, Германией, Словенией и несколькими другими странами "в ближайшие часы" должен был произойти крупный обмен заключенными.
Отмечалось, что Любляна обменяет россиян Артема и Анну Дульцевых, которые осуждены по делу о шпионаже, а также в РФ вернется Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за убийство в Берлине грузинского чеченца Зелимхана Хангошвили.
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В рамках обмена из России в США должны вернуться американский журналист Эван Гершкович и военнослужащий Пол Уилан, отбывающие срок за шпионаж. Немец Рико Кригер, которого приговорили к смертной казни в Белоруссии, но помиловали 30 июля, также может участвовать в обмене, информировали журналисты.

"Персоны, которые возвращаются из США в Россию засекречены. Появляется информация о том, что это примерно семь человек и скорее всего это люди, которые работали в области разведки. Что касается американских граждан, то это, прежде всего Гершкович и еще несколько человек", - сказал эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Издание Reuters предполагает, что признаком масштабного обмена является то, что за последние дни из российских тюрем исчезли несколько оппозиционеров и антивоенных активистов.
В числе тех, кто якобы оказался в списках на обмен значатся имена политика Ильи Яшина*, правозащитника Олега Орлова* и Данила Кринари, осужденного за тайное сотрудничество с иностранными правительствами. Среди иных — гражданин Германии и России Кевин Лик, осужденный за государственную измену, активисты оппозиции Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, а также антивоенная художница Саша Скочиленко.
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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России не разделяет мнение о том, что предстоящий обмен является самым масштабным за всю историю. По его словам, это не более чем компромисс на тему возврата именно тех людей, освобождения которых давно добивались как США, так и Россия.
"Я не сказал бы, что это самый большой обмен. Практика обмена разведчиками, диссидентами и другими людьми существует достаточно давно. Сложно говорить об этом вопросе, потому как детальной информацией обладают только специализированные ведомства. Вокруг этого обмена сейчас очень много спекуляций, в том числе слухи о том, что в качестве обменного фонда Россия будет использовать арестованных или даже уже осужденных журналистов, диссидентов и разного рода антироссийских деятелей. Может это и так, но это будет хорошо, потому что Россия избавится отчасти от людей, которые работали против государства. С другой стороны, она подчеркнет свой имидж государства, которое идет на компромисс, является гуманным", - подчеркнул Богдан Безпалько.
Комментируя слухи о том, что обмен может свидетельствовать об эскалации обстановки в мире, мол Запад возвращает "своих" сейчас, потому что потом может быть поздно, собеседник отметил, что ни один идеологизированный русофоб не принесет США и другим странам великой пользы в противостоянии с Россией.
"Я никак не могу увязать этот обмен с эскалацией конфликта между Россией и США. Неужели Гершкович или какие-нибудь наши безумные, идеологизированные, русофобские журналисты так уже необходимы для борьбы против России там на Западе? Таких людей там и так достаточно, одних релокантов, которые туда сбежали, которые представляют весь спектр: от ЛГБТ** до каких-нибудь нацистов. Скорее не эскалация, а напротив – может предшествовать какой-то разрядке, каким-то договоренностям, потому что пока и об этом говорить достаточно рано", - добавил эксперт.
В Кремле информацию, появившуюся на первых полосах СМИ, не комментируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ограничился лишь фразой, что эта тема "любит тишину".
Тем временем по данным портала Flightradar24, 1 августа из Калининграда вылетел самолет RA-61727, который ранее использовался для обмена Виктора Бута на Бритни Грайнер. Во время полета борт был самым отслеживаемым на сайте портала.
*Признан в РФ иностранным агентом.
**Организация признана в РФ экстремистской и запрещена.
Иван Лошкарев интервью - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
1 июля, 19:30
Иван Лошкарев: Трамп будет грубо принуждать Азию к "миру", но Россия уже готова к эскалации Если мы посмотрим на окружение Трампа, то здравомыслящих людей там пока немного. Это значит, что если они и будут договариваться, то языком ультиматумов, который для России неприемлем с учётом ситуации на поле боя, где все для нас складывается пока неплохо. Поэтому разумных компромиссов со стороны администрации Трампа я бы не ждал.
 
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