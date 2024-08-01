https://ukraina.ru/20240801/1056620728.html

Большой обмен заключенными между Россией и США: новый виток эскалации или разрядка перед переговорами?

Большой обмен заключенными между Россией и США: новый виток эскалации или разрядка перед переговорами? - 01.08.2024 Украина.ру

Большой обмен заключенными между Россией и США: новый виток эскалации или разрядка перед переговорами?

Вокруг масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада уже появилось большое количество спекуляций, которые касаются причин, последствий и имен тех, кто вернется домой. В действительности же, список персон пока засекречен, указал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько

2024-08-01T14:14

2024-08-01T14:14

2024-08-01T14:14

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Все, что известно об этой операции – известно только из СМИ. Так, 31 июля, словенский телеканал N1 первым сообщил, что между Россией, Белоруссией, США, Германией, Словенией и несколькими другими странами "в ближайшие часы" должен был произойти крупный обмен заключенными.Отмечалось, что Любляна обменяет россиян Артема и Анну Дульцевых, которые осуждены по делу о шпионаже, а также в РФ вернется Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за убийство в Берлине грузинского чеченца Зелимхана Хангошвили.В рамках обмена из России в США должны вернуться американский журналист Эван Гершкович и военнослужащий Пол Уилан, отбывающие срок за шпионаж. Немец Рико Кригер, которого приговорили к смертной казни в Белоруссии, но помиловали 30 июля, также может участвовать в обмене, информировали журналисты."Персоны, которые возвращаются из США в Россию засекречены. Появляется информация о том, что это примерно семь человек и скорее всего это люди, которые работали в области разведки. Что касается американских граждан, то это, прежде всего Гершкович и еще несколько человек", - сказал эксперт в интервью изданию "Украина.ру".Издание Reuters предполагает, что признаком масштабного обмена является то, что за последние дни из российских тюрем исчезли несколько оппозиционеров и антивоенных активистов.В числе тех, кто якобы оказался в списках на обмен значатся имена политика Ильи Яшина*, правозащитника Олега Орлова* и Данила Кринари, осужденного за тайное сотрудничество с иностранными правительствами. Среди иных — гражданин Германии и России Кевин Лик, осужденный за государственную измену, активисты оппозиции Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, а также антивоенная художница Саша Скочиленко.Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России не разделяет мнение о том, что предстоящий обмен является самым масштабным за всю историю. По его словам, это не более чем компромисс на тему возврата именно тех людей, освобождения которых давно добивались как США, так и Россия."Я не сказал бы, что это самый большой обмен. Практика обмена разведчиками, диссидентами и другими людьми существует достаточно давно. Сложно говорить об этом вопросе, потому как детальной информацией обладают только специализированные ведомства. Вокруг этого обмена сейчас очень много спекуляций, в том числе слухи о том, что в качестве обменного фонда Россия будет использовать арестованных или даже уже осужденных журналистов, диссидентов и разного рода антироссийских деятелей. Может это и так, но это будет хорошо, потому что Россия избавится отчасти от людей, которые работали против государства. С другой стороны, она подчеркнет свой имидж государства, которое идет на компромисс, является гуманным", - подчеркнул Богдан Безпалько.Комментируя слухи о том, что обмен может свидетельствовать об эскалации обстановки в мире, мол Запад возвращает "своих" сейчас, потому что потом может быть поздно, собеседник отметил, что ни один идеологизированный русофоб не принесет США и другим странам великой пользы в противостоянии с Россией.В Кремле информацию, появившуюся на первых полосах СМИ, не комментируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ограничился лишь фразой, что эта тема "любит тишину". Тем временем по данным портала Flightradar24, 1 августа из Калининграда вылетел самолет RA-61727, который ранее использовался для обмена Виктора Бута на Бритни Грайнер. Во время полета борт был самым отслеживаемым на сайте портала.*Признан в РФ иностранным агентом.**Организация признана в РФ экстремистской и запрещена.

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Анастасия Градинарова

россия, сша, запад, иноагент, обмен, заключенные, политзаключенные, сво, спецоперация, новости