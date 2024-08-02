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"Выцепили наших!" Невероятный успех России и зона обмена: Как Путин опять переиграл Запад

"Выцепили наших!" Невероятный успех России и зона обмена: Как Путин опять переиграл Запад - 02.08.2024 Украина.ру

"Выцепили наших!" Невероятный успех России и зона обмена: Как Путин опять переиграл Запад

В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключёнными в количестве 26 человек. России были переданы западными странами 10 человек (из них двое детей). Освобожденных россиян в аэропорту Внуково встречал президент России. Рассказываем, какая реакция на это событие в политическом "болоте" западных стран. И что говорят наши сограждане

2024-08-02T14:05

2024-08-02T14:05

2024-08-02T14:40

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Как поссорились Байден и Шольц из-за русского разведчикаПо трапу самолёта спускается человек в кепке, надвинутой на глаза. Он быстро здоровается с Президентом России и отходит в сторону, чтобы дать дорогу другим освобождённым.Этот человек - Вадим Красиков, именно из-за него на прошлой неделе чуть не поссорились президент Германии и президент США.CNN сообщили, что Шольц не хотел отпускать Красикова, и Байден был вынужден лично с ним поговорить об этом.По сведениям западной прессы, еще в июле 2022 года Россия просила включить Красикова в список для обмена, США также просили об этом Германию, но те отказались.В декабре 2022 года Россия пыталась обменять Красикова на американца Пола Уилана, но опять получила отказ.Канцлер ФРГ назвал в своём обращении своё нынешнее решение отдать Вадима Красикова на обмен "трудным".Ещё бы. Ему пришлось нарушить законы своей страны и наплевать на все внутренние процедуры. Так торопил немцев Байден. Пришлось даже прикрикнуть, наверное, на неповоротливых бюргеров.Но в итоге Красиков сидел в самолёте, который улетел в Анкару (там, в Турции, в аэропорту состоялся переход наших и "не наших" в самолёты, чья территория уже считается под юрисдикцией страны принадлежности самолета).Трамп категорически против!Дональд Трамп уже заявил, что крайне недоволен обменом заключёнными, который произошёл между Россией и несколькими странами Запада."Я вернул домой много заключённых, не возвращая никого взамен и уж тем более не давая никаких денег за это. Наши "представители на переговорах" позорят нас! Они называют сделку сложной, чтобы никто не понял, насколько всё плохо! " - дышит злобой Трамп.Понятно, что для него это логичный шаг в предвыборной кампании: показать, что ничего хорошего в этом обмене нет, что Байден и Харрис - некомпетентные лидеры, что они проигрывают России.Но именно эта реакция Трампа также показывает, насколько этот обмен был важен, насколько его считают удачным для России в мировом политикуме и в разведывательном сообществе.Про то, насколько это важно для вернувшихся домой наших сограждан, понятно и без объяснений.Вадим Красиков: за что был осужденВадим Красиков был приговорён к пожизненному заключению в ФРГ за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.Он, видимо, является сотрудником спецслужб России. На Западе Красикова, не мудрствуя лукаво, окрестили "спецназовцем ФСБ".Именно о Красикове говорил Владимир Путин в своём знаменитом интервью с Такером Карлсоном:"Сидит в одной стране, союзнике Соединённых штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита.Во время событий на Кавказе, знаете, что этот бандит делал? Не хочется говорить, но скажу. Он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? Но нашёлся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц."Кстати, интересный вопрос: что делал военный преступник, бандит Хангошвили в "одной из европейских столиц"? Наверное, подонок скрывался от правосудия?Как и почему его приютили у себя власти Германии?Но бегство в "европейскую столицу" не помогло. Хангошвили был ликвидирован."Зелимхана Хангошвили застрелили в берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года. Человек на велосипеде выпустил в него две пули. Затем выбросил Глок и парик в реку и попытался скрыться, но был задержан полицией", - сообщали газеты.Красиков не смог незаметно покинуть место ликвидации боевика, так как его случайно увидели двое подростков.А впоследствии в суд ФРГ прибыли "родственники" с Украины.Родичи из ХарьковаКрасикова осудили в ФРГ при активнейшем участии граждан Украины.Вторая жена Красикова, Екатерина, родом из Харькова. Муж её сестры специально приехал в Берлин участвовать в суде. Он опознал Красикова. Семья предоставила фотографии, которые подтвердили идентичность Красикова.Также предатель заявил, что его жена видела якобы у Красикова удостоверение сотрудника ФСО, в звании полковника.В общем, сдал родственника.Удивляться нечему, некоторые граждане Украины сдают местным спецслужбам детей и родителей, а не только деверей и шуринов."Выцепили наших"!Конечно, этот обмен уже стал сенсацией, и комментарии в соцсетях однозначные: "выкупили наших, выцепили, ура!"Конечно, неизгладимое впечатление оставили кадры встречи освобождённых с Президентом России прямо на лётном поле, возле трапа самолёта.Многие обсуждают "идеальный обмен", "удачный обмен".Вспоминают фильм "Мертвый сезон" и обмен нашего разведчика на "их шпиона". Кстати, это один из любимых фильмов Владимира Путина.Обмен действительно очень удачный.Как сказал политолог Дмитрий Солонников: "Мы возвращаем наших героев, которые работали на нашу страну. Запад получает граждан России, которые работали на них. Что они там с ними будут делать? Их эффективность минимальна."Очень все сочувствуют женщине, которая кинулась на шею Владимиру Путину. И её можно понять.Это русская разведчица Анна Дульцева. Она прилетела со своим мужем, тоже разведчиком Артёмом Дульцевым и двумя их детьми.Вместе с ними и с Красиковым домой прилетели: Владислав Клюшин, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Вадим Конощенок,Роман Селезнев, сын депутата Государственной думы члена ЛДПР Валерия Селезнева.Каждый из этих людей заслуживает отдельной истории.Все счастливы теперь, все уже дома.Вот что сказал потом на короткой официальной встрече в аэропорту Владимир Путин:"Прежде всего хочу вас всех поздравить с возвращением на родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала. И вот вы дома!"Это действительно большая удача "наших".Ставим на просмотр фильмы "Мёртвый сезон" и "12 мгновений весны".Сегодня мы увидели продолжение этих фильмов.Новые серии "про наших разведчиков", которые закончились встречей с президентом во Внуково-2.О реакции российского общества на произошедший обмен - в статье Егора Леева "Обмен без Украины, атака на Севастополь. Главное на Украине и в России на утро 2 августа"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

россия, германия, запад, владимир путин, джо байден, дональд трамп, cnn, фсб, лдпр, эксклюзив