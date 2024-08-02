https://ukraina.ru/20240802/1056636611.html

Обмен без Украины, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 2 августа

Обмен без Украины, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 2 августа - 02.08.2024 Украина.ру

Обмен без Украины, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 2 августа

Между странами Запада и Россией прошёл обмен заключенными. Украинские военные атаковали Севастополь

2024-08-02T09:27

2024-08-02T09:27

2024-08-02T10:38

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Президент России Владимир Путин обнял освобожденных россиян при встрече во Внуково у трапа самолёта. Видео встречи опубликовало РИА "Новости".Первым из самолета вышел Вадим Соколов (Красиков), президент его обнял и пожал руку.Анна Дульцева вышла из самолёта, держа за руку дочку. Спускаясь по трапу, она расплакалась. Путин обнял ее и подарил ей и дочке букеты. Затем Путин лично встретил и обнял всех освобожденных.После этого освобождённые граждане России вместе с президентом прошли в здание терминала.Ранее в ФСБ сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идёт о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Кроме того, в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО: Артём Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв.На Запад был направлен ряд обвинённых в шпионаже американских граждан, а также ряд россиян. Как обратили внимание многие, среди обмененных не было ни одного украинского агента. В частности, в обмене не принимала участие террористка Дарья Трепова, устроившая теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, и ранения получили многие собравшиеся с ним на встречу люди. Некоторые эксперты отметили, что отсутствие украинских агентов благотворно сказалось на обмене."Заметили, что сегодняшний обмен прошел без скандалов, срывов договоренностей и конфликтов? Знаете почему? Потому что в нём не участвовали украинцы", - указал ориенталист Игорь Димитриев.Многие также обратили внимание на то, что вернувшихся по обмену россиян встречал президент РФ."Почётный караул, красная дорожка. Это показывает отношение государства и государя к тем, кто ради страны выполняет самые сложные и рискованные задачи. И к тем, кто ликвидирует врагов страны", - написал в своём телеграм-канале вице-спикер Мосгордумы, журналист Андрей Медведев.Адвокат Максим Пашков вспомнил о гэдээровском прошлом Путина."Сегодняшний обмен между четырьмя странами уже не первый случай, когда наши спецслужбы демонстрируют своим людям: если вы себя ведете хорошо, родина вас не забудет и рано или поздно обменяет. Такое поведение родины совершенно ободряет её секретных сотрудников - находясь в роли Штирлица в тылу врага приятно чувствовать у себя за спиной державу. Нет сомнений, что такие вопросы курирует лично президент. Как выходец из спецслужб, он придает очень большое значение вопросам такого рода. Тут есть ещё одна интересная деталь", - отметил Пашков.Он указал, что Путин работал в ГДР."Как известно, президент имеет в своей трудовой биографии запись о работе в ГДР, где, как говорят, он получил ласковое прозвище "Штази". Главой службы внешней разведки ГДР и заместителем министра безопасности "Штази" являлся Маркус Вольф - фигура в мире разведки легендарная. Дядя Миша-Вольф провел детские годы в Москве, являлся, наверное, самым известным в мире выпускником МАИ, блестяще владел русским языком - был для своих подчиненных воистину отцом родным. Судьба агента-нелегала всегда полна превратностей, и контрразведка противника тоже работать умеет, и попасться в плен можно всегда. Все нелегалы Штази знали: если ты попался, но ведешь себя достойно и никого не сдаешь, Шеф тебя вытащит, и неважно, сколько американцев, англичан или весси он на тебя обменяет - десять, двадцать, пятьдесят, — неважно. Дядя Миша своих не бросал. Никогда. Естественно, президент об этом знал. И очень хорошо, что уроки дяди Миши были нашим Президентом выучены на отлично", - отметил Пашков.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что нужно было вытащить граждан России из западных застенков."Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас. А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей", - написал он в своём телеграм-канале.Ряд источников сообщил, что списки на обмен на Западе готовило ЦРУ, что подтверждает тех, кто обвинял российскую оппозицию в связях с западной разведкой.Атака на СевастопольВ ночь на 2 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале рассказал об атаке ВСУ на Севастополь. Сначала он сообщил о ракетной атаке. Потом он написал об обломках сбитых украинских ракет."Уважаемые севастопольцы! Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. ПВО продолжает работу. По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. Также обломки упали в районе улицы Острякова, по предварительной информации, горят части сбитого БПЛА. Также обломки сбитых воздушных целей упали в районе улицы Симонка и Учкуевки. Информация о пострадавших уточняется. Если вы видите обломки - не подходите к ним, сразу звоните в 112", - написал он в 01:43.Спустя менее чем через полчаса Развожаев сообщил новые подробности о последствиях атаки."Ситуация к этому часу: наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. Сигнала отбоя воздушной тревоги еще нет, оставайтесь во временных укрытиях или безопасных местах. По предварительной информации, сбито уже больше 4 воздушных целей. В районе улицы Острякова часть от сбитой ракеты упала на газон, оборвав линию электропередач. В районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. В районе ул. Симонка — фрагменты сбитого БПЛА, на Пилипенко на крыше дома также часть сбитого БПЛА. На Морских пехотинцев перед домом лежит часть ракеты. На Неглинной во дворе частного дома, часть сбитой ракеты. По информации от людей поступают сообщения об упавших металлических фрагментах на Романова, Победы и Горпищенко. По предварительной информации сбитые воздушные цели были начинены поражающими металлическими элементами", - написал он в 02:11.В 05:40 Развожаев сообщил, что на один из домов упали части ракеты ATACMS, а не обломки БПЛА, как считалось ранее."После обследования одного из домов на улице Симонка выяснилось, что на крышу 9-этажного дома упали не части БПЛА, а сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал. На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения. После того как спецслужбы закончат работы, все смогут вернуться домой", - указал он.Как отметил инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев, атака ВСУ была действительно массовой."Налёт реально массовый. Причём, что интересно, судя по высоте перехвата, сбили баллистические ракеты, ATACMS cкорее, и при этом били по низколетящим БПЛА. То есть ВСУ скоординировали удар по времени таким образом, чтоб максимально перегружать наше ПВО. Но наши парни отбили полностью всё, по крайней мере в пределах видимости. Так что ПВО красавчики. Честь им и хвала", - указал он.В городе работают экстренные службы.О том, что происходит в Харькове — в статье Дмитрия Ковалевича "Партизанские поджоги, приказ о расстрелах и нехватка медиков. Что происходит в Харькове"

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, севастополь, запад, россия, вооруженные силы украины, нато, внуково, михаил развожаев, дарья трепова