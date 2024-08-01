https://ukraina.ru/20240801/1056603120.html

Пентагон или соседи? Каринэ Геворгян о том, кто виноват в гибели лидера ХАМАС в Иране

Пентагон или соседи? Каринэ Геворгян о том, кто виноват в гибели лидера ХАМАС в Иране - 01.08.2024 Украина.ру

Пентагон или соседи? Каринэ Геворгян о том, кто виноват в гибели лидера ХАМАС в Иране

Нужно спросить Пентагон, зачем Израиль получил дефицитные вооружения из США. Возможно, в этом кроется ответ на вопрос, кто заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке.

2024-08-01T05:11

2024-08-01T05:11

2024-08-01T05:11

интервью

иран

израиль

ближний восток

дональд трамп

биньямин нетаньяху

джо байден

хамас

игил

пентагон

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала известный востоковед, политолог Каринэ Геворгян.Она также отметила, что популярность Дональда Трампа в США могла стать косвенной причиной гибели лидера ХАМАС, но истинного виновника откроет лишь расследование. Палестинское движение ХАМАС в среду, 31 июля, сообщило в телеграм-канале о гибели главы политического бюро Исмаила Хании в Иране. В заявлении говорится, что он погиб в результате израильской атаки на его резиденцию в Тегеране. Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал произошедшее политическим убийством.— Каринэ Александровна, что последует за смертью Хании на территории Ирана? Предпримет ли Тегеран какие-то действия?— Я хотела бы сказать, что Иран, на территории которого произошел этот террористический акт, никогда не торопится с ответом. Соответственно, должно быть расследование, по которому станет ясно, откуда был нанесен удар.Уже высказано предположение, что ударить могли с территории соседних государств. Имеется в виду Ирак и постсоветский Азербайджан. Это важно — с какой стороны была атака.Второе. Совершенно очевидно, что сами иранские власти сейчас проведут закрытое расследование, каким образом местные службы безопасности пропустили этот удар. Он был осуществлен не по какому-то отдельно стоящему гражданскому зданию, а по одной из резиденций Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на севере Тегерана. Это особо охраняемая зона и само по себе здание должно было быть под защитой.Поэтому, как я понимаю, в Иране сейчас серьезный разбор полетов, немедленно был созван Совет безопасности.Израиль не берет на себя ответственность за удар зданию, где находился Исмаил Хания. В данном случае нужно разобраться: была ли это атака со стороны израильтян или кого-то еще. Напомню, что несколько дней назад именно ИГИЛ* объявил войну движению ХАМАС. Поэтому это могут быть действия в том числе игиловцев. Кто их руки [против лидера ХАМАС] направлял — это отдельная тема.Понятно, что Иран имеет большие претензии, как они выражаются, к сионистскому режиму, но нужно точно понимать, на ком лежит ответственность за убийство Хании.Это произошло на следующий день после убийства в Южном Бейруте второго человека в движении Хезболла Фуада Шукра. Это, конечно, создает некий кумулятивный, эмоциональный эффект для того, чтобы принять спонтанное решение и замахнуться во всю мощь… Но, отмечу, это очень не в стиле иранского руководства.Более того, если они вычислят и точно назовут ответственных, то по обыкновению предупредят о своих ударах — причем, заранее. Вспомните, как было, когда они нанесли удар по Израилю. Поэтому пока нужно ждать. Спонтанного ответа не будет.— Каковы, на ваш взгляд, дальнейшие шаги Нетаньяху?— Ему невыгодна гибель Хании, я считаю. Именно поэтому и выражаю некоторые сомнения [в том, кто на самом деле стоит за этим актом агрессии].Нетаньяху — политический, а не военный руководитель. Он вел переговоры касательно заложников. А сейчас в Израиле, Тель-Авиве с новой силой могут вспыхнуть демонстрации против Нетаньяху со стороны представителей семей заложников. То есть для него террористический акт против Хании означал бы уход с имеющегося положения. Поэтому мне представляется, что никакого смысла в уничтожении именно Исмаила Хании для израильского лидера не было.— Кто из стран больше всего заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке?— Ситуация на Ближнем Востоке всегда связана с макрополитическими процессами. Среди таковых, нравится нам это или нет, довольно нервная ситуация в Соединенных Штатах. Она имеет большой потенциал для того, чтобы разворачивать те или иные действия в той или иной точке земного шара.Еще ранее у меня были предположения, что вместо Байдена выйдет Харрис. Среди последних постов в моем открытом телеграм-канале я отметила, что ситуация вокруг американских выборов может быть осложнена со стороны нынешней администрации США событиями на Ближнем Востоке — с тем, чтобы или отложить выборы, или в какой-то форме снизить популярность Трампа.Трампа обычно позиционируют как лучшего друга Израиля. Нетаньяху с ним встречался во время последнего визита в США.Почему я об этом говорю? Потому что именно эта администрация дала распоряжение Пентагону, и за последние дни большое количество вооружений было доставлено в Израиль военно-транспортными самолетами. Это же неспроста — такие усиленные поставки вооружений. При том, что в США есть дефицит вооружений.Поэтому, думаю, что действующему правительству США это может быть выгодно для сохранения власти.— Вы предсказали Харрис вместо Байдена. Как считаете, от нее многое зависит из того, что будет происходить на Ближнем Востоке, на Украине?— Я думаю, это будет зависеть не от Харрис, а от той команды, которая будет двигать ее руками и ногами, шептать ей в уши. Считать ее серьезным политиком международного уровня не приходится.Джо Байден, даже будучи в преклонном возрасте, обладал серьезным, последовательным политическим опытом. Вся его карьера после определенного периода, с семидесятых годов, была связана с международной обстановкой. Понятно, что сейчас он состарился и стал деградировать.Что касается Харрис, у нее такого опыта нет и не было. Как я пониманию, за ней будут стоять политические круги, которые заинтересованы в том, чтобы именно их группа в Соединенных Штатах не потеряла бы власть.Мы видим, что в этом смысле страна поляризируется, коса на камень нашла. Сторонники и противники Трампа невероятно ожесточены друг к другу и не могут договориться.Видимо, в связи с этим определенные, более трезвомыслящие руководители тех же транснациональных компаний решили, что может быть лучше лошадей на переправе не менять и попробовать воспользоваться некоторыми пунктами программы того же Трампа. Даже Байден это делал.Поэтому они любыми силами хотят остаться у власти, потому что, если к руководству придет Трамп, я не исключаю, что начнутся различные судебные процессы.— Новый президент в Иране. Что-то будет меняться в связи с этим в отношениях с Россией и на внешнем треке республики?— Президент, безусловно, важная должность в исполнительной власти. Но в Иране система устроена таким образом, что сами по себе институты не позволяют ему, скажем, менять внешнеполитической курс страны. Конечно, очень интересно, возникнет ли у него личная симпатия или химия с нашим президентом, но это не будет решающим аргументом.Вопрос в том, когда Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом, чья инаугурация состоялась вчера, будет подписано всеобъемлющее соглашение между Ираном и Россией, которое предполагает полномасштабное расширение и достаточно глубокие перспективы сотрудничества.О том, в чем цена вопроса ответа Ирана на убийство лидера ХАМАС, в интервью Семен Багдасаров: Пока Иран в раздумьях, Израиль провоцирует большую войну без оглядки на США.*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ

https://ukraina.ru/20230310/1044273311.html

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Анна Черкасова

интервью, иран, израиль, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, игил, пентагон, сша, украина.ру