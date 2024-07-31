Семен Багдасаров: Пока Иран в раздумьях, Израиль провоцирует большую войну без оглядки на США - 31.07.2024 Украина.ру
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Семен Багдасаров: Пока Иран в раздумьях, Израиль провоцирует большую войну без оглядки на США
Семен Багдасаров: Пока Иран в раздумьях, Израиль провоцирует большую войну без оглядки на США - 31.07.2024 Украина.ру
Семен Багдасаров: Пока Иран в раздумьях, Израиль провоцирует большую войну без оглядки на США
Известный востоковед считает, что перед Ираном стоит очень сложный выбор в связи с гибелью на его территории лидера ХАМАС. Цена вопроса: потеря авторитета Тегераном или большая война на Ближнем Востоке.
2024-07-31T17:51
2024-07-31T18:00
интервью
израиль
иран
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
хезболла
россия
война
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Об этом полковник запаса Семен Багдасаров рассказал в интервью изданию Украина.ру. Палестинское движение ХАМАС в среду, 31 июля, сообщило в телеграм-канале о гибели главы политического бюро Исмаила Хании в Иране. В заявлении говорится, что он погиб в результате израильской атаки на его резиденцию в Тегеране. Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал произошедшее политическим убийством.— Семен Аркадьевич, какие меры со стороны Ирана может повлечь убийство Хании в Тегеране?— Перед иранцами стоит очень сложный выбор.Во-первых, убит не простой гость, а знаковая фигура — глава политбюро палестинского движения ХАМАС, которого пригласили на инаугурацию избранного президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана. Во-вторых, он убит непосредственно в столице Ирана, в Тегеране. Это даже не посольство Ирана в Сирии, как было в прошлый раз.Поэтому иранцы могут ответить только более жестко: не имитируя полет над отдельными стратегическими объектами Израиля, а нанеся по ним прямые удары. Больше ответа никакого не может быть. В противном случае авторитет Ирана упадет как никогда низко.— Что будет делать Хезболла?— Хезболла уже запустила беспилотники-камидзе в сторону Израиля в ответ на удары по южным кварталам Бейрута, где расположена вся инфраструктура и штабы ливанского движения. То есть, да, Хезболла вообще-то должна ответить ударом по какому-то ключевому городу в Израиле типа Тель-Авива, Хайфы. — Какими опасными последствиям для всего региона чревата эта акция?— Скорее всего, последует еще больше ударов со стороны Хезболлы и Ирана по Израилю. В свою очередь, и Израиль будет бить по ним. То есть и дальше продолжатся подобные вспышки в регионе.Вполне может разгореться большой конфликт. В принципе, израильский лидер Биньямин Нетаньяху этого и хочет. Хочет он этого по одной простой причине — затяжной конфликт, который сейчас происходит, не выгоден Израилю.Первое. В Израиле мобилизованы сотни тысяч людей. Состав израильской армии сейчас насчитывает более 500 тысяч человек. Второе — страна несет колоссальные экономические расходы. Третье — порт Эйлата закрывается на юге. И есть еще много других причин.В принципе, это отвечает интересам стратегии, которая поддерживается проиранскими группировками и вообще антиизраильскими структурами. Поэтому Нетаньяху хочет как-то разрубить этот узел подобными решениями — даже если Соединенные Штаты против. По принципу "куда вы денетесь, все равно поддержите".— А сам Израиль готов к большому противостоянию?— Сам Израиль не готов, а с поддержкой США — да.Пока что США делают все, чтобы такого конфликта не было. Советник президента США, специальный представитель по Израилю Амос Хохштейн делает все возможное для этого. Он находится в еврейском государстве, подключает какие-то структуры через Ливан, и так далее.Но Нетаньяху гнет свое. Он не хочет ждать итогов выборов президента в Штатах и возможного избрания Трампа — до января может произойти что угодно. Поэтому Нетаньяху идет ва-банк. — Минобороны США заявило, что ему нечего сказать по поводу произошедшего…— А что еще делать США? Не будут же они публично осуждать Израиль. Это за кулисами они [американцы] могут как-то действовать.— Китай, Россия, Турция осудили политическое убийство Хании. Это как-то повлияет на их отношения с Западом?— Не думаю. Осудили и осудили, хорошо. Там все сами разберутся. Главные игроки в этой истории Израиль, США, Иран, Хезболла. Нам же надо просто говорить: мы за мир.О том, что последует за убийством Хании, в материале Начало большой войны? Убит лидер ХАМАС.
https://ukraina.ru/20230119/1042780095.html
https://ukraina.ru/20240730/1056573213.html
израиль
иран
сша
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ближний восток
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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96
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интервью, израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, хезболла, россия, война, ближний восток
Интервью, Израиль, Иран, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, Хезболла, Россия, война, Ближний Восток

Семен Багдасаров: Пока Иран в раздумьях, Израиль провоцирует большую войну без оглядки на США

17:51 31.07.2024 (обновлено: 18:00 31.07.2024)
 
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийСемен Багдасаров интервью
Семен Багдасаров интервью - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Известный востоковед считает, что перед Ираном стоит очень сложный выбор в связи с гибелью на его территории лидера ХАМАС. Цена вопроса: потеря авторитета Тегераном или большая война на Ближнем Востоке.
Об этом полковник запаса Семен Багдасаров рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Палестинское движение ХАМАС в среду, 31 июля, сообщило в телеграм-канале о гибели главы политического бюро Исмаила Хании в Иране. В заявлении говорится, что он погиб в результате израильской атаки на его резиденцию в Тегеране. Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал произошедшее политическим убийством.
— Семен Аркадьевич, какие меры со стороны Ирана может повлечь убийство Хании в Тегеране?
— Перед иранцами стоит очень сложный выбор.
Во-первых, убит не простой гость, а знаковая фигура — глава политбюро палестинского движения ХАМАС, которого пригласили на инаугурацию избранного президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана.
Во-вторых, он убит непосредственно в столице Ирана, в Тегеране. Это даже не посольство Ирана в Сирии, как было в прошлый раз.
Поэтому иранцы могут ответить только более жестко: не имитируя полет над отдельными стратегическими объектами Израиля, а нанеся по ним прямые удары. Больше ответа никакого не может быть. В противном случае авторитет Ирана упадет как никогда низко.
Форум Афганское наркопроизводство - угроза мировому сообществу - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января 2023, 16:31
Семен Багдасаров: кто онРоссийский политический деятель, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Член партии "Справедливая Россия"
— Что будет делать Хезболла?
— Хезболла уже запустила беспилотники-камидзе в сторону Израиля в ответ на удары по южным кварталам Бейрута, где расположена вся инфраструктура и штабы ливанского движения. То есть, да, Хезболла вообще-то должна ответить ударом по какому-то ключевому городу в Израиле типа Тель-Авива, Хайфы.
— Какими опасными последствиям для всего региона чревата эта акция?
— Скорее всего, последует еще больше ударов со стороны Хезболлы и Ирана по Израилю. В свою очередь, и Израиль будет бить по ним. То есть и дальше продолжатся подобные вспышки в регионе.
Вполне может разгореться большой конфликт. В принципе, израильский лидер Биньямин Нетаньяху этого и хочет. Хочет он этого по одной простой причине — затяжной конфликт, который сейчас происходит, не выгоден Израилю.
Первое. В Израиле мобилизованы сотни тысяч людей. Состав израильской армии сейчас насчитывает более 500 тысяч человек. Второе — страна несет колоссальные экономические расходы. Третье — порт Эйлата закрывается на юге. И есть еще много других причин.
В принципе, это отвечает интересам стратегии, которая поддерживается проиранскими группировками и вообще антиизраильскими структурами. Поэтому Нетаньяху хочет как-то разрубить этот узел подобными решениями — даже если Соединенные Штаты против. По принципу "куда вы денетесь, все равно поддержите".
— А сам Израиль готов к большому противостоянию?
— Сам Израиль не готов, а с поддержкой США — да.
Пока что США делают все, чтобы такого конфликта не было. Советник президента США, специальный представитель по Израилю Амос Хохштейн делает все возможное для этого. Он находится в еврейском государстве, подключает какие-то структуры через Ливан, и так далее.
Но Нетаньяху гнет свое. Он не хочет ждать итогов выборов президента в Штатах и возможного избрания Трампа — до января может произойти что угодно. Поэтому Нетаньяху идет ва-банк.
- РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Вчера, 19:08
Нетаньяху на похоронах Байдена. Почему Израиль шантажирует США большой войной на Ближнем ВостокеИзраиль продолжает наносить ограниченные удары по Ливану. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), 30 июля израильские военные нанесли удары по десяти "террористическим объектам" шиитского движения "Хезболла".
— Минобороны США заявило, что ему нечего сказать по поводу произошедшего…
— А что еще делать США? Не будут же они публично осуждать Израиль. Это за кулисами они [американцы] могут как-то действовать.
Китай, Россия, Турция осудили политическое убийство Хании. Это как-то повлияет на их отношения с Западом?
— Не думаю. Осудили и осудили, хорошо. Там все сами разберутся. Главные игроки в этой истории Израиль, США, Иран, Хезболла. Нам же надо просто говорить: мы за мир.
О том, что последует за убийством Хании, в материале Начало большой войны? Убит лидер ХАМАС.
 
ИнтервьюИзраильИранСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампХАМАСХезболлаРоссиявойнаБлижний Восток
 
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