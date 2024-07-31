https://ukraina.ru/20240731/1056585563.html

Признали катастрофический провал: эксперты объяснили, с чем связана смена стратегии НАТО по России

Признали катастрофический провал: эксперты объяснили, с чем связана смена стратегии НАТО по России - 31.07.2024 Украина.ру

Признали катастрофический провал: эксперты объяснили, с чем связана смена стратегии НАТО по России

Цели Североатлантического альянса осуществить государственный переворот в России и завладеть ресурсами нашей страны так и не были реализованы, а объявив о смене своей стратегии по РФ, НАТО это публично признали. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов

2024-07-31T12:05

2024-07-31T12:05

2024-07-31T12:05

россия

сша

нато

евразия

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колташов

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военная эскалация

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Ранее в этот же день помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам заявил, что НАТО намерена разработать новую стратегию в отношении России, которая объединит всех союзников.Собеседник напомнил, что Украина имеет малосущественное значение для Америки, тогда как главный "приз" в ходе противостояния – Россия и все блага континентальной Евразии. Одержав победу, США продемонстрировали бы статус гегемона и другим странам, однако этого не произошло.В качестве доказательства приведем публичное заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который признал, что установленный после холодной войны миропорядок уже прекратил свое существование, а Америка безвозвратно утратила доминирующий статус и это "не очень приятная картина"."В случае успеха, они получили бы возможность немного "покрутить головы" среднеазиатским правителям, которые в общем-то и так достаточно послушны, но все-таки ресурсы должны контролироваться американскими компаниями в соответствии с американской стратегией. И это лежит в основе стратегии НАТО – добыча материальных ресурсов, получить богатства континентальной Евразии – вот цель НАТО. В первую очередь для того, чтобы исправить бедственную ситуацию в англо-саксонской финансовой системе", - добавил Колташов.Необходимо ждать эскалацииПобеда России в противостоянии с Западом на Украине – это уже очевидный факт, а сама смена стратегии альянса по РФ является попыткой сыграть на опережение, чтобы до президентских выборов в США внести некие обязующие нормы, которые свяжут по рукам и ногам лидирующего кандидата на этот пост Дональда Трампа, считает политолог Владимир Шаповалов.Комментируя стратегические изменения в военном блоке, он указал на существенную смену геополитической ситуации в мире и на стремление НАТО эскалировать ситуацию."Очевидно, что эта стратегия не будет направлена на развитие добрососедских отношений с Россией. Необходимо ждать эскалации напряженности в отношениях НАТО и РФ. В этой связи хочу подчеркнуть важный момент: все-таки военный блок НАТО – это не военный союз равных государств. Это американская империя, которая имеет только одного хозяина – Соединенных Штатов Америки, а все остальные страны являются сателлитами и плацдармами для американского присутствия. В этом отношении выборы в США являются достаточно серьезным фактором, влияющим на ситуацию", - пояснил собеседник.Он напомнил позицию Трампа, который всячески дистанцируется от европейских проблем, от конфликта с Россией, а также неоднократно заявлял ранее о том, покончит с украинским конфликтом очень быстро. В период своей первой каденции экс-президент сообщал о готовности вывести США из НАТО, а в этом случае, очевидно, альянс перестанет существовать."Нынешнее политическое руководство играет на опережение, чтобы до президентских выборов в США внести некие обязующие нормы, которые свяжут по рукам и ногам Трампа в случае его победы", - сказал Шаповалов.На уточняющий вопрос о том, сможет ли Трамп снизить уровень напряженности между США и Россией эксперты ответили отрицательно, потому как если этого не удалось ранее, то рассчитывать на смену американского курса сейчас точно не приходится."В первый срок Трампу не удалось снизить уровень напряженности между США и Россией, хотя он ставит себе в заслугу то, что конфликта в тот период не случилось. Думаю, что надежды на снижение эскалации США с Россией нет. Нужно учитывать несколько факторов, которые изменят ситуацию: первое – это усиление сил и потенциала России, только мы сами можем обеспечить свою собственную и всего мира безопасность. Мощь России – лучший инструмент против демонистских устремлений НАТО. И второе – это усиливающийся кризис внутри США", - дополнил политолог Шаповалов.Он отметил, что большое влияние на ситуацию в США будет иметь не столько Дональд Трамп, сколько сами Штаты и логика развития экономического и политического процесса. По мнению эксперта, в совокупности это приведет к тому, что в обозримой перспективе США вынуждены будут сосредоточится на решении своих проблем, оставив в прошлом попытки управлять миром.Подробнее о перспективах президентского срока Трампа - в интервью Дениса Рудомётова Иван Лошкарев: Трамп будет грубо принуждать Азию к "миру", но Россия уже готова к эскалации на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240730/1056545979.html

https://ukraina.ru/20240729/1056512620.html

https://ukraina.ru/20240728/1056530044.html

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Анастасия Градинарова

россия, сша, нато, евразия, дональд трамп, евгения шаповалова, колташов, сво, война, военная эскалация, альянс, новости