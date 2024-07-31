Признали катастрофический провал: эксперты объяснили, с чем связана смена стратегии НАТО по России
Цели Североатлантического альянса осуществить государственный переворот в России и завладеть ресурсами нашей страны так и не были реализованы, а объявив о смене своей стратегии по РФ, НАТО это публично признали. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов
Ранее в этот же день помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам заявил, что НАТО намерена разработать новую стратегию в отношении России, которая объединит всех союзников.
"Таким образом нам сообщили, что стратегия НАТО в отношении России потерпела крах. Она оказалась неэффективной, не привела к запланированному результату, цель не была достигнута. Эта цель состояла в том, чтобы военное напряжение при экономическом давлении породило острый социально-экономический кризис и государственный переворот в России. Вслед за этим США получили бы контроль над страной и ее ресурсами", - указал эксперт.
Собеседник напомнил, что Украина имеет малосущественное значение для Америки, тогда как главный "приз" в ходе противостояния – Россия и все блага континентальной Евразии. Одержав победу, США продемонстрировали бы статус гегемона и другим странам, однако этого не произошло.
В качестве доказательства приведем публичное заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который признал, что установленный после холодной войны миропорядок уже прекратил свое существование, а Америка безвозвратно утратила доминирующий статус и это "не очень приятная картина".
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"В случае успеха, они получили бы возможность немного "покрутить головы" среднеазиатским правителям, которые в общем-то и так достаточно послушны, но все-таки ресурсы должны контролироваться американскими компаниями в соответствии с американской стратегией. И это лежит в основе стратегии НАТО – добыча материальных ресурсов, получить богатства континентальной Евразии – вот цель НАТО. В первую очередь для того, чтобы исправить бедственную ситуацию в англо-саксонской финансовой системе", - добавил Колташов.
Необходимо ждать эскалации
Победа России в противостоянии с Западом на Украине – это уже очевидный факт, а сама смена стратегии альянса по РФ является попыткой сыграть на опережение, чтобы до президентских выборов в США внести некие обязующие нормы, которые свяжут по рукам и ногам лидирующего кандидата на этот пост Дональда Трампа, считает политолог Владимир Шаповалов.
Комментируя стратегические изменения в военном блоке, он указал на существенную смену геополитической ситуации в мире и на стремление НАТО эскалировать ситуацию.
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"Очевидно, что эта стратегия не будет направлена на развитие добрососедских отношений с Россией. Необходимо ждать эскалации напряженности в отношениях НАТО и РФ. В этой связи хочу подчеркнуть важный момент: все-таки военный блок НАТО – это не военный союз равных государств. Это американская империя, которая имеет только одного хозяина – Соединенных Штатов Америки, а все остальные страны являются сателлитами и плацдармами для американского присутствия. В этом отношении выборы в США являются достаточно серьезным фактором, влияющим на ситуацию", - пояснил собеседник.
Он напомнил позицию Трампа, который всячески дистанцируется от европейских проблем, от конфликта с Россией, а также неоднократно заявлял ранее о том, покончит с украинским конфликтом очень быстро. В период своей первой каденции экс-президент сообщал о готовности вывести США из НАТО, а в этом случае, очевидно, альянс перестанет существовать.
"Нынешнее политическое руководство играет на опережение, чтобы до президентских выборов в США внести некие обязующие нормы, которые свяжут по рукам и ногам Трампа в случае его победы", - сказал Шаповалов.
На уточняющий вопрос о том, сможет ли Трамп снизить уровень напряженности между США и Россией эксперты ответили отрицательно, потому как если этого не удалось ранее, то рассчитывать на смену американского курса сейчас точно не приходится.
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"В первый срок Трампу не удалось снизить уровень напряженности между США и Россией, хотя он ставит себе в заслугу то, что конфликта в тот период не случилось. Думаю, что надежды на снижение эскалации США с Россией нет. Нужно учитывать несколько факторов, которые изменят ситуацию: первое – это усиление сил и потенциала России, только мы сами можем обеспечить свою собственную и всего мира безопасность. Мощь России – лучший инструмент против демонистских устремлений НАТО. И второе – это усиливающийся кризис внутри США", - дополнил политолог Шаповалов.
Он отметил, что большое влияние на ситуацию в США будет иметь не столько Дональд Трамп, сколько сами Штаты и логика развития экономического и политического процесса. По мнению эксперта, в совокупности это приведет к тому, что в обозримой перспективе США вынуждены будут сосредоточится на решении своих проблем, оставив в прошлом попытки управлять миром.
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