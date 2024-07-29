https://ukraina.ru/20240729/1056548550.html

Новый "мирный план" Киева: голос из Японии

Новый "мирный план" Киева: голос из Японии - 29.07.2024 Украина.ру

Новый "мирный план" Киева: голос из Японии

Владимир Зеленский 28 июля дал интервью японскому телеканалу NHK, в котором рассказал о подготовке нового мирного плана. Понятно, что до начала переговоров бывший украинский президент не даст понять, на какие уступки он готов пойти (и готов ли вообще), но некоторые его суждения представляют определённый интерес

2024-07-29T16:54

2024-07-29T16:54

2024-07-29T17:48

эксклюзив

владимир зеленский

япония

украина

россия

война

мир

переговоры

дипломатия

дональд трамп

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Начать, пожалуй, стоит с забавного момента — в заметке на сайте NHK указано, что "президент Украины Владимир Зеленский впервые за более чем два года дал эксклюзивное интервью NHK". Вероятно, это особенность нашего восприятия перевода, но на русском языке текст выглядит несколько оскорблённым — NHK два года стоял в очереди за эксклюзивом, а получил только сейчас… Хотя логично предположить, что за два году у Зеленского были более актуальные интервьюеры.С другой стороны, интерес Японии понятен — мирное урегулирование на Украине открывает для неё коридор возможностей: если Украине удастся вернуть часть территорий, которые сейчас включены в состав России, то у Японии появляется прецедент, позволяющий поставить вопрос о принадлежности Южных Курил, которые там по-прежнему числятся оккупированной территорией.Главное, что было сказано во время интервью:— "Я поручил эту задачу администрации президента и дипломатическим командам. План будет готов до конца ноября".Прежде всего надо обратить внимание на то, что "формула мира" из десяти пунктов окончательно похоронена — о ней уже никто не говорит. Однако это может быть только тактический ход — никто ведь не мешает вставить в новый "мирный план" все те же десять пунктов, для вида слегка перелицованных.В конце ноября должен состояться саммит, на который предполагается пригласить представителей России (на настоящий момент позиция российской стороны состоит в том, чтобы не участвовать).К этому времени выборы в США ещё не закончатся — 5 ноября пройдёт собственно голосование, а заседание коллегии выборщиков планируется только 17 декабря. Инаугурация вообще будет 20 января.Т. е. Зеленский попытается поставить новоизбранного президента США перед фактом: если удастся о чём-то договориться (трудно себе представить…), то все лавры достанутся Зеленскому, а если нет (вероятность примерно 146%), то коридор возможностей у нового президента США будет до предела сужен — так или иначе придётся идти на эскалацию (или убирать источник раздражения, но это будет слишком очевидно).— Подготовке плана "будет предшествовать серия переговоров с различными странами о территориальной целостности нашего государства".Зеленский может провести переговоры с Японией относительно принадлежности Курил и Сахалина и может даже милостиво даровать их Японии. В обмен, например, на Зелёный Клин (территория расселения украинцев на Дальнем Востоке).Это шутка, разумеется. Скорее всего, суть консультаций будет состоять в согласовании политико-дипломатической платформы для переговоров относительно возвращения российских территорий в состав Украины. Во всяком случае, ранее Зеленский уже согласился на то, чтобы не претендовать на возвращение всех территорий вооружённой силой. Да и в этом интервью он специально указал, что "терпение, поддержка и дипломатическое давление — три фактора для справедливого прекращения войны" (обратите внимания, мощного контрнаступления в списке нет).Однако в этом же интервью он говорит, что "не может положительно реагировать на призывы к прекращению огня, пока Россия всё ещё оккупирует часть украинской территории". Фактически это отказ от заключения каких-либо мирных соглашений с Россией и даже просто от прекращения боевых действий. Что, разумеется, совершенно не мешает провести саммит, не обнаружить на нём российских представителей и заявить, что от переговоров отказалась именно Россия (причем это даже не будет ложью).— "Если США и европейские страны сохранят единство, это будет проявлением дополнительного давления. Это покажет Москве, что у неё нет шансов".Это слабо замаскированный наезд на Дональда Трампа и Виктора Орбана, которые "подрывают единство Запада" в поддержке Украины.Судя по сказанному в интервью, Зеленский никаких внятных сигналов от Трампа не получил. Во всяком случае, он сосредоточился на своих словах, что Трампу нужно что-то "понять" и "увидеть".Относительно роли Китая бывший президент Украины тоже осторожен: "Китай не нападал на нас, поэтому мы не можем принуждать их к этому" (участию в саммите мира; надеемся, слово "принудить" — тут тоже ошибка переводчика, иначе будет слишком смешно)."Мы готовы встретиться с Китаем. Мы готовы выслушать их предложения" звучит не слишком увлекательно, особенно есть вспомнить, что интервью было дано после визита в Китай Дмитрия Кулебы. Очевидно, результаты визита Зеленского чем-то не удовлетворили.В целом интервью получилось достаточно противоречивым, оно породило больше вопросов, чем дало ответов. Очевидным остаётся только то, что Зеленский заговорил о переговорах только под давлением Запада и, пользуясь противоречивостью позиции западных стран, постарается их сорвать.О позиции Зеленского до того, как его заставили перейти к стратегии переговоров, можно прочитать в статье Василия Стоякина "Зеленский диктует США условия мира".

https://ukraina.ru/20240710/1056160428.html

https://ukraina.ru/20240724/1056454513.html

https://ukraina.ru/20240726/1056475128.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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эксклюзив, владимир зеленский, япония, украина, россия, война, мир, переговоры, дипломатия, дональд трамп, виктор орбан