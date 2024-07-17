"Слабая фракция и партия": нардеп Безуглая со скандалом вышла из "Слуг народа"
12:02 17.07.2024 (обновлено: 12:10 17.07.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна БезуглаяМарьяна Безуглая
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
Партия "Слуга народа" является слабой, а ее "нардепы втыкают нож в спину", поэтому депутат Марьяна Безуглая, известная своей критикой руководства ВСУ, приняла решение покинуть фракцию
О своем решении она сообщила постом в соцсети, указав, что по-прежнему поддерживает Владимира Зеленского, но не хочет больше иметь связей с нардепами из "Слуг".
Она также прокомментировала решение отозвать ее с должности заместителя председателя оборонного комитета.
"Мне не нужна ваша квота заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, когда вы требуете, чтобы я молчала, что Комитет нацбезопасности бездельничает, кто и что творит в комитете. Вы закрываете глаза на проблемы советщины и убийства наших граждан генералитетом, коррупцию в секторе и продолжаете работать с ОПЗЖ и тому подобное", — написала чиновница.
Увольнение из партии в Раде оставляет Безуглую "мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами", указала нардеп.
Теперь в партии Зеленского осталось 233 депутата.
Ранее Безуглая публично заявила, что главком ВСУ Александр Сырский согласен на капитуляцию украинских войск, а само его пребывание на посту снижает боеспособность армии.
Оборонный комитета Верховной Рады проголосовал за снятие Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. После этого Безуглая угодила в базу "Миротворца" за "целенаправленную и системную деятельность против руководства ВСУ".