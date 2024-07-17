https://ukraina.ru/20240717/1056305760.html

"Слабая фракция и партия": нардеп Безуглая со скандалом вышла из "Слуг народа"

"Слабая фракция и партия": нардеп Безуглая со скандалом вышла из "Слуг народа" - 17.07.2024 Украина.ру

"Слабая фракция и партия": нардеп Безуглая со скандалом вышла из "Слуг народа"

Партия "Слуга народа" является слабой, а ее "нардепы втыкают нож в спину", поэтому депутат Марьяна Безуглая, известная своей критикой руководства ВСУ, приняла решение покинуть фракцию

2024-07-17T12:02

2024-07-17T12:02

2024-07-17T12:10

новости

марьяна безуглая

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

рада

слуга народа

сво

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О своем решении она сообщила постом в соцсети, указав, что по-прежнему поддерживает Владимира Зеленского, но не хочет больше иметь связей с нардепами из "Слуг". Она также прокомментировала решение отозвать ее с должности заместителя председателя оборонного комитета. Увольнение из партии в Раде оставляет Безуглую "мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами", указала нардеп. Теперь в партии Зеленского осталось 233 депутата. Ранее Безуглая публично заявила, что главком ВСУ Александр Сырский согласен на капитуляцию украинских войск, а само его пребывание на посту снижает боеспособность армии. Оборонный комитета Верховной Рады проголосовал за снятие Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. После этого Безуглая угодила в базу "Миротворца" за "целенаправленную и системную деятельность против руководства ВСУ".Подробнее о том, как Украина добивает свободу слова пока Россия борется в терроризмом читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.

https://ukraina.ru/20240716/1056272318.html

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новости, марьяна безуглая, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, рада, слуга народа, сво