"Слабая фракция и партия": нардеп Безуглая со скандалом вышла из "Слуг народа" - 17.07.2024 Украина.ру
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"Слабая фракция и партия": нардеп Безуглая со скандалом вышла из "Слуг народа"
"Слабая фракция и партия": нардеп Безуглая со скандалом вышла из "Слуг народа" - 17.07.2024 Украина.ру
"Слабая фракция и партия": нардеп Безуглая со скандалом вышла из "Слуг народа"
Партия "Слуга народа" является слабой, а ее "нардепы втыкают нож в спину", поэтому депутат Марьяна Безуглая, известная своей критикой руководства ВСУ, приняла решение покинуть фракцию
2024-07-17T12:02
2024-07-17T12:10
новости
марьяна безуглая
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
рада
слуга народа
сво
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О своем решении она сообщила постом в соцсети, указав, что по-прежнему поддерживает Владимира Зеленского, но не хочет больше иметь связей с нардепами из "Слуг". Она также прокомментировала решение отозвать ее с должности заместителя председателя оборонного комитета. Увольнение из партии в Раде оставляет Безуглую "мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами", указала нардеп. Теперь в партии Зеленского осталось 233 депутата. Ранее Безуглая публично заявила, что главком ВСУ Александр Сырский согласен на капитуляцию украинских войск, а само его пребывание на посту снижает боеспособность армии. Оборонный комитета Верховной Рады проголосовал за снятие Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. После этого Безуглая угодила в базу "Миротворца" за "целенаправленную и системную деятельность против руководства ВСУ".Подробнее о том, как Украина добивает свободу слова пока Россия борется в терроризмом читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
https://ukraina.ru/20240716/1056272318.html
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новости, марьяна безуглая, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, рада, слуга народа, сво
Новости, Марьяна Безуглая, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Рада, Слуга народа, СВО

"Слабая фракция и партия": нардеп Безуглая со скандалом вышла из "Слуг народа"

12:02 17.07.2024 (обновлено: 12:10 17.07.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна БезуглаяМарьяна Безуглая
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
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Партия "Слуга народа" является слабой, а ее "нардепы втыкают нож в спину", поэтому депутат Марьяна Безуглая, известная своей критикой руководства ВСУ, приняла решение покинуть фракцию
О своем решении она сообщила постом в соцсети, указав, что по-прежнему поддерживает Владимира Зеленского, но не хочет больше иметь связей с нардепами из "Слуг".
Она также прокомментировала решение отозвать ее с должности заместителя председателя оборонного комитета.
"Мне не нужна ваша квота заместителя председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, когда вы требуете, чтобы я молчала, что Комитет нацбезопасности бездельничает, кто и что творит в комитете. Вы закрываете глаза на проблемы советщины и убийства наших граждан генералитетом, коррупцию в секторе и продолжаете работать с ОПЗЖ и тому подобное", — написала чиновница.
Увольнение из партии в Раде оставляет Безуглую "мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами", указала нардеп.
Теперь в партии Зеленского осталось 233 депутата.
Ранее Безуглая публично заявила, что главком ВСУ Александр Сырский согласен на капитуляцию украинских войск, а само его пребывание на посту снижает боеспособность армии.
Оборонный комитета Верховной Рады проголосовал за снятие Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. После этого Безуглая угодила в базу "Миротворца" за "целенаправленную и системную деятельность против руководства ВСУ".
Подробнее о том, как Украина добивает свободу слова пока Россия борется в терроризмом читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
Максим Вилков интервью - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Вчера, 04:43
Максим Вилков: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег Рейтинг Зеленского падает от месяца к месяцу. Вы можете проводить какую угодно пропагандистскую политику, но если экономическая ситуация в стране крайне печальна, ваша популярность будет падать
 
НовостиМарьяна БезуглаяВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныРадаСлуга народаСВО
 
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