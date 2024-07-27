https://ukraina.ru/20240727/1056454172.html

"С Россией нельзя разговаривать, и точка". Трухачев о бойкоте, который объявил ЕС

"С Россией нельзя разговаривать, и точка". Трухачев о бойкоте, который объявил ЕС - 27.07.2024 Украина.ру

"С Россией нельзя разговаривать, и точка". Трухачев о бойкоте, который объявил ЕС

Если Венгрию исключат из ЕС, евробюрократы распишутся в том, что ошибочно приняли страну в объединение, а допустить факт ошибки у самих себя они не могут

2024-07-27T14:47

2024-07-27T14:47

2024-07-27T14:47

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.Он обратил внимание, что Обрану не досталось за то, что он съездил в Китай — потому что там до политика уже были европейские деятели.Политолог, американист, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин в интервью изданию Украина.ру заявил, что Виктор Орбан действовал, судя по всему, по поручению Трампа."А нынешняя элита Евросоюза ненавидит Трампа. Это первая причина, почему они стали ругать Орбана и выступили с такими резкими заявлениями. Вторая причина в том, что нынешняя евробюрократия уже распределила военные бюджеты на несколько лет вперед. Видимо, уже назначены свои "попилы" — сколько и кому достанется. В Европе противостояние с Россией — это уже бизнес. Есть люди, которые на этом наживаются, как бы отвратительно это ни звучало. Соответственно, "мирная миссия" Орбана ударит евробюрократов по карману, поэтому они выступили его противниками", — рассказал Каргин.Более подробно об этом — в интервью Александр Каргин о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в СШАВиктор Орбан в начале июля посетил с необъявленными визитами Киев и Москву, где встретился с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным соответственно. Свои визиты премьер-министр Венгрии назвал "мирной миссией", надеясь на возможное посредничество Будапешта в переговорах между Россией и Украиной.В связи с этим Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен решила бойкотировать полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что встреча глав МИД Евросоюза, которую планировали провести в Венгрии, переносится в Бельгию.Подробнее об этом — в статье Венгрию выгоняют из ЕС? Желая наказать Орбана, Брюссель показал своё истинное лицоПолный текст интервью Вадим Трухачев: Запад бойкотирует Орбана не только за "мирную миссию" на Украине — есть еще две причины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240722/1056402501.html

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венгрия, россия, украина, виктор орбан, ес, еврокомиссия, евросоюз, новости, трухачев, александр каргин, украина.ру