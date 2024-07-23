Шоумены уже поладили: британские журналисты о том, когда Трамп будет дружить с Зеленским и вооружать ВСУ
© коллаж Украина.РуЗеленский Трамп
© коллаж Украина.Ру
Телефонный разговор кандидата на пост президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского "воодушевил" киевский режим после череды нелестных заявлений экс-главы Белого дома в отношении дальнейшей поддержки Украины. Об этом говорится в статье The Telegraph
Авторы публикации полагают, что окончательно лед в отношениях Трампа с Зеленским растает, Вашингтон продолжит финансировать Киев, когда нынешний президент США Джо Байден, уже отказавшийся от предвыборной гонки, полностью покинет политическую арену.
"Два великих политических шоумена, впервые прославившихся своими телешоу, похоже, хорошо ладят. До сих пор мистер Трамп чувствовал необходимость критиковать любую политику, связанную с Байденом. Теперь, когда мистер Байден покинул предвыборную арену, можно надеяться, что он увидит политическую выгоду в том, чтобы взять на себя инициативу по оказанию помощи Украине", – утверждает автор публикации.
СМИ напоминает и о слабой поддержке киевского режима администрацией Байдена, которая "выдает Украине отличное снаряжение, но затем ограничивает его использование". Запрет связан с мрачными перспективами применения Россией тактического ядерного оружия, что "приводит в ужас Белый дом, особенно советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана", сказано в статье.
Ранее в Киеве рассказали, чем обернулась для Украины нерешительность Байдена и к чему приведет его уход.
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