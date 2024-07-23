https://ukraina.ru/20240723/1056428473.html

Шоумены уже поладили: британские журналисты о том, когда Трамп будет дружить с Зеленским и вооружать ВСУ

Шоумены уже поладили: британские журналисты о том, когда Трамп будет дружить с Зеленским и вооружать ВСУ - 23.07.2024 Украина.ру

Шоумены уже поладили: британские журналисты о том, когда Трамп будет дружить с Зеленским и вооружать ВСУ

Телефонный разговор кандидата на пост президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского "воодушевил" киевский режим после череды нелестных заявлений экс-главы Белого дома в отношении дальнейшей поддержки Украины. Об этом говорится в статье The Telegraph

2024-07-23T15:00

2024-07-23T15:00

2024-07-23T15:00

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Авторы публикации полагают, что окончательно лед в отношениях Трампа с Зеленским растает, Вашингтон продолжит финансировать Киев, когда нынешний президент США Джо Байден, уже отказавшийся от предвыборной гонки, полностью покинет политическую арену. "Два великих политических шоумена, впервые прославившихся своими телешоу, похоже, хорошо ладят. До сих пор мистер Трамп чувствовал необходимость критиковать любую политику, связанную с Байденом. Теперь, когда мистер Байден покинул предвыборную арену, можно надеяться, что он увидит политическую выгоду в том, чтобы взять на себя инициативу по оказанию помощи Украине", – утверждает автор публикации. СМИ напоминает и о слабой поддержке киевского режима администрацией Байдена, которая "выдает Украине отличное снаряжение, но затем ограничивает его использование". Запрет связан с мрачными перспективами применения Россией тактического ядерного оружия, что "приводит в ужас Белый дом, особенно советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана", сказано в статье.Ранее в Киеве рассказали, чем обернулась для Украины нерешительность Байдена и к чему приведет его уход.Подробнее о том, как США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы читайте в интервью политолога-международника Дмитрия Бавырина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240719/1056356974.html

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новости, украина, сша, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, сво, военная помощь, всу, финансирование