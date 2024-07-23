В Киеве рассказали, чем обернулась для Украины нерешительность Байдена и к чему приведет его уход - 23.07.2024 Украина.ру
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В Киеве рассказали, чем обернулась для Украины нерешительность Байдена и к чему приведет его уход
В Киеве рассказали, чем обернулась для Украины нерешительность Байдена и к чему приведет его уход - 23.07.2024 Украина.ру
В Киеве рассказали, чем обернулась для Украины нерешительность Байдена и к чему приведет его уход
Политика действующего президента США Джо Байдена в отношении Украины и запрет на удары ВСУ в российский тыл привели к негативным последствиям, которые в свою очередь вызвали разочарование в ключевом союзнике Киева. Об этом в интервью журналистам AP заявил старший советник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас
2024-07-23T12:25
2024-07-23T12:37
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Несмотря на то, что Вашингтон является самым важным сторонником Киева, при Байдене США порой рассматривали как "разочаровывающего друга", а само "продолжение линии Байдена уже довольно мрачно". "Стоя на площади Независимости в Киеве рядом с морем маленьких украинских флагов, оставленных в память о погибших на войне, солдат сказал, что победа "невозможна без поддержки США, это факт. У них самое большое количество оружия, влияния и всего остального. Тем не менее, солдат (...) сказал, что если бы США оказали больше поддержки, "война закончилась бы давным-давно", – цитирует военнослужащего ВСУ издание. Администрация вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис "не будет сильно отличаться от Байдена", считает профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Шотландии Филлипс О'Брайен. Отмечается, что Украину ждут трудные времена, независимо от того, кто победит на ноябрьских выборах в США. В очередной раз выражаются опасения по поводу вероятного переизбрания Дональда Трампа. В ВСУ полагают, что Украину заставят пойти на уступки, чтобы положить конец боевым действиям, в которых войска Кремля постепенно добиваются успехов. "Если победит Трамп, оружия будет мало или его вообще не будет", – указал военнослужащий украинской армии.Президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов главы государства 21 июля, о чем сообщил в соцсетях, опубликовав соответствующее заявление. В первой его части он рассказал об успехах США и о силе американского народа, а после — сообщил о принятом решении.Подробнее о том, как деньги приняли решение за Байдена читайте в интервью директора Центра европейской информации и специалиста по международным отношениям Николая Топорнина на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, джо байден, дональд трамп, камала харрис, вооруженные силы украины, сво
Новости, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины, СВО

В Киеве рассказали, чем обернулась для Украины нерешительность Байдена и к чему приведет его уход

12:25 23.07.2024 (обновлено: 12:37 23.07.2024)
 
© AP / Gerald Herbert
- РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© AP / Gerald Herbert
Читать в
Политика действующего президента США Джо Байдена в отношении Украины и запрет на удары ВСУ в российский тыл привели к негативным последствиям, которые в свою очередь вызвали разочарование в ключевом союзнике Киева. Об этом в интервью журналистам AP заявил старший советник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас
"Украинцы очень разочарованы Байденом. Его нерешительность имеет свою цену, которая выражается в разрушении украинской инфраструктуры и резне мирных жителей Украины, а также в ненужных потерях на поле боя", – указал он.
Несмотря на то, что Вашингтон является самым важным сторонником Киева, при Байдене США порой рассматривали как "разочаровывающего друга", а само "продолжение линии Байдена уже довольно мрачно".
"Стоя на площади Независимости в Киеве рядом с морем маленьких украинских флагов, оставленных в память о погибших на войне, солдат сказал, что победа "невозможна без поддержки США, это факт. У них самое большое количество оружия, влияния и всего остального. Тем не менее, солдат (...) сказал, что если бы США оказали больше поддержки, "война закончилась бы давным-давно", – цитирует военнослужащего ВСУ издание.
Администрация вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис "не будет сильно отличаться от Байдена", считает профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Шотландии Филлипс О'Брайен.
Отмечается, что Украину ждут трудные времена, независимо от того, кто победит на ноябрьских выборах в США. В очередной раз выражаются опасения по поводу вероятного переизбрания Дональда Трампа.
В ВСУ полагают, что Украину заставят пойти на уступки, чтобы положить конец боевым действиям, в которых войска Кремля постепенно добиваются успехов.

"Если победит Трамп, оружия будет мало или его вообще не будет", – указал военнослужащий украинской армии.

Президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов главы государства 21 июля, о чем сообщил в соцсетях, опубликовав соответствующее заявление. В первой его части он рассказал об успехах США и о силе американского народа, а после — сообщил о принятом решении.
Подробнее о том, как деньги приняли решение за Байдена читайте в интервью директора Центра европейской информации и специалиста по международным отношениям Николая Топорнина на сайте Украина.ру.
Вчера, 13:52
Президенты войны. Как Байден вернул США в 1968 год Обсуждая главную тему дня, американские политологи подчеркивают – добровольный отказ действующего президента США Джо Байдена от борьбы за пост главы государства в 2024 году – это первый подобный случай за последние полвека.
 
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