В Киеве рассказали, чем обернулась для Украины нерешительность Байдена и к чему приведет его уход
12:25 23.07.2024 (обновлено: 12:37 23.07.2024)
© AP / Gerald Herbert
© AP / Gerald Herbert
Политика действующего президента США Джо Байдена в отношении Украины и запрет на удары ВСУ в российский тыл привели к негативным последствиям, которые в свою очередь вызвали разочарование в ключевом союзнике Киева. Об этом в интервью журналистам AP заявил старший советник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас
"Украинцы очень разочарованы Байденом. Его нерешительность имеет свою цену, которая выражается в разрушении украинской инфраструктуры и резне мирных жителей Украины, а также в ненужных потерях на поле боя", – указал он.
"Стоя на площади Независимости в Киеве рядом с морем маленьких украинских флагов, оставленных в память о погибших на войне, солдат сказал, что победа "невозможна без поддержки США, это факт. У них самое большое количество оружия, влияния и всего остального. Тем не менее, солдат (...) сказал, что если бы США оказали больше поддержки, "война закончилась бы давным-давно", – цитирует военнослужащего ВСУ издание.
Администрация вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис "не будет сильно отличаться от Байдена", считает профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Шотландии Филлипс О'Брайен.
Отмечается, что Украину ждут трудные времена, независимо от того, кто победит на ноябрьских выборах в США. В очередной раз выражаются опасения по поводу вероятного переизбрания Дональда Трампа.
В ВСУ полагают, что Украину заставят пойти на уступки, чтобы положить конец боевым действиям, в которых войска Кремля постепенно добиваются успехов.
"Если победит Трамп, оружия будет мало или его вообще не будет", – указал военнослужащий украинской армии.
Президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов главы государства 21 июля, о чем сообщил в соцсетях, опубликовав соответствующее заявление. В первой его части он рассказал об успехах США и о силе американского народа, а после — сообщил о принятом решении.