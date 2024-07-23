https://ukraina.ru/20240723/1056422892.html

Зеленский спасает себя, расплачиваясь жизнями украинцев. Главное на Украине на 13.00 23 июля

Зеленский спасает себя, расплачиваясь жизнями украинцев. Главное на Украине на 13.00 23 июля - 23.07.2024 Украина.ру

Зеленский спасает себя, расплачиваясь жизнями украинцев. Главное на Украине на 13.00 23 июля

Боевые действия в зоне спецоперации на Украине продолжаются, ВСУ несут потери; для их восполнения киевский режим ужесточает правила и практику отлова людей; ВСУ продолжают попытки атаковать объекты на российской территории. Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении на 90 дней действия военного положения и мобилизации

2024-07-23T13:03

2024-07-23T13:03

2024-07-23T13:03

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Боевые действияПодразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32, 41, 110, 151 механизированных, 68 пехотной бригад, 129 бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Волчье, Тимофеевка, Веселое и Гродовка. Об этом 23 июля информирует пресс-центр группировки войск.Сообщается также, что было отражено шесть контратак подразделений 53, 151 механизированных, 95 десантно-штурмовой, 68 егерской бригад ВСУ, объединенной штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Противник потерял до 335 военнослужащих. Уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля, гаубица М777, три орудия Д-30", - говорится в сообщении.Минобороны России в своем телеграм-канале публикует кадры объективного контроля, полученные с БпЛА - расчеты "Градов" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" ударили по выявленным позициям ВСУ и уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ.Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области, в результате удара уничтожено около 50 иностранных инструкторов.В целом, по данным военного ведомства, только за минувшие сутки противник потерял до 1970 военнослужащих.ОбстрелыВСУ продолжают попытки атаковать объекты на российской территории. "В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над Брянской и два над Белгородской областями, а также двадцать один БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", - сообщает пресс-служба МО России.Утром 23 июля беспилотники ВСУ атаковали паромное судно в порту "Кавказ" на Кубани. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, возникло локальное возгорание, но угрозы распространения огня нет. На месте работают экстренные службы. Среди экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший.ТеррорВсеукраинское нацистское объединение "Свобода" обещает выплатить 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти убийцу националистки, преподавателя Ирины Фарион. Об этом заявил лидер партии Олег Тягнибок."Свободовцы" хотят найти не только исполнителя, но и заказчика. Они также считают, что с каждым часом время для следствия теряется, сообщает украинское издание "Страна".Некоторые украинские националисты, не дожидаясь результатов расследования, обвиняют Россию и открыто призывают к террору. Так, Назар Приходько, брат известной певицы, уже уверен в том, что "Ирину убили [русские]". Он предложил в соцсетях собрать деньги, чтобы нанять киллера для убийства "кого-то знакового" в России – например, замсекретаря Совбеза Дмитрия Медведева или известного журналиста Владимира Соловьева. Приходько написал, что рассчитывает собрать на эти цели 10 миллионов долларов и добавил: "мы их убьем".Двух потенциальных террористов задержали в Мариуполе по подозрению в подготовке теракта на территории Белгорода. Об этом сообщили 23 июля в Федеральной службе безопасности (ФСБ). Сообщается, что задержаны местные жители, граждане России, 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде".Военное положение и мобилизацияКиевский режим не собирается останавливаться. Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продолжении действия военного положения и проведения общей мобилизации на 90 дней, то есть до 9 ноября. Как отмечают украинские СМИ, это будет 12-е голосование парламента за эти вопросы.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось.Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, продлевая военное положение, Зеленский спасает только себя, а расплачивается жизнями украинцев.Мобилизация идет туго, украинские власти и СМИ говорят об огромном количестве уклонистов. Загонять в ряды ВСУ приходится силой. Украинские паблики ежедневно публикуют кадры отлова людей на улицах городов. Так, телеграм-канал "Легитимный" 23 июля публикует видео скандальных и незаконных действий ТЦК в Ужгороде и Харькове.В рядах ВСУ при этом множится число дезертиров – точнее, людей, не желающих умирать за интересы паразитической украинской элиты и ее западных хозяев."Дезертирство стало самым распространённым уголовным нарушением в ВСУ. По данным 2023 года на Украине осудили полторы тысячи людей за самовольное оставление части, среди них 30 женщин. В Верховном суде подчеркнули, что это составляет 61% всех осуждённых за военно-уголовные правонарушения", - написал в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев."Следует учитывать, что командиры нередко скрывают масштабы дезертирства по ряду причин. А сейчас в ВСУ бьют тревогу, что число дезертиров резко возрастёт из-за нового закона, по которому дезертира-первохода не наказывают, если он после поимки изъявит желание вернуться в часть. Зная, что ответственности не будет, многие люди могут не удержаться от соблазна", - добавил он.Подробнее о том, что происходит на Украине, читайте в статье Владимира Скачко "Фарион живее всех живых. Украинские неонацисты собрались мстить русофобией".

https://ukraina.ru/20240723/1056417810.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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