https://ukraina.ru/20240722/1056396872.html

Байден запятисотился, о проклятии Зеленского вспомнили. Главное на Украине на утро 21 июля

Байден запятисотился, о проклятии Зеленского вспомнили. Главное на Украине на утро 21 июля - 22.07.2024 Украина.ру

Байден запятисотился, о проклятии Зеленского вспомнили. Главное на Украине на утро 21 июля

Президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов главы государства, в связи с чем многие вспомнили о проклятии Владимира Зеленского

2024-07-22T09:12

2024-07-22T09:12

2024-07-22T10:31

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О своём решении Байден сообщил в соцсетях, опубликовав соответствующее заявление. В первой его части он рассказал об успехах США и о силе американского народа, а после — сообщил о принятом решении."Для меня было величайшей честью в моей жизни быть вашим президентом. И хотя моим намерением было добиваться переизбрания, я считаю, что в наилучших интересах моей партии и страны — чтобы я ушел в отставку и сосредоточился исключительно на выполнении своих обязанностей президента до конца моего срока полномочий. Позже на этой неделе я более подробно расскажу нации о своем решении. А пока позвольте мне выразить глубочайшую благодарность всем тем, кто так усердно трудился, чтобы меня переизбрали", — написал Байден.Он поблагодарил вице-президента Камалу Харрис за то, что та "была выдающимся партнёром во всей этой работе".Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Байден в эти выходные встретился со своими главными политическими помощниками, чтобы предпринять "последнюю отчаянную попытку" спасти свою избирательную кампанию.Позже Байден выступил с призывом поддержать на выборах Харрис. Телеканал CNN сообщил, что большинство сенаторов от Демократической партии поддержали кандидатуру Харрис."По меньшей мере 27 сенаторов-демократов публично поддержали кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента — это большинство демократов", — указывалось в сообщении.Его конкурент — 45-й президент США Дональд Трамп — заявил, что Байден покинул президентскую гонку с "полным позором"."Вашингтонский истеблишмент, ненавидящие Америку СМИ и коррумпированное глубинное государство сделали всё что могли, чтобы защитить Байдена, но он только что с полным позором вышел из гонки", — отметил он в разосланном через смс-рассылку сообщении.Также Трамп заявил, что ему легче будет одержать победу над Харрис, чем над Байденом.Многие вспомнили о заявлении Байдена что "только Господь всемогущий" может заставить его выйти из президентской гонки. Отдел газет Российской национальной библиотеки опубликовал фото заметки советской газеты "Известия" от 25 сентября 1987 года под названием "Дж. Байдена вывели из игры". Она была посвящена выходу Байдена из президентской гонки 37 лет тому назад.Автор одного из популярных телеграм-каналов, посвящённых истории, вспомнил о происходившем в СССР."Достаточно неожиданно для широкой советской общественности в феврале 1984 года умер генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов. Население просто не знало, что он тяжело болен, поэтому никто и не был готов. Кандидатура его преемника тоже удивляла – Константин Черненко никогда не ходил в медийных членах Политбюро. Но настоящим шоком стали первые появления Черненко на советском телевидении, наиболее близкий аналог состояния здоровья — Джо Байден", — отметил автор публикации.Но самое смешное, по его словам, было впереди."В июле 1984 года на центральном телевидении вышел небольшой репортаж, где Черненко в своё кабинете принял Вячеслава Молотова и вернул ему партийный билет. Дело в том, что советские люди о Вячеславе Михайловиче Молотове ничего не слышали с 1957 года – с тех пор, как Хрущёвым была разгромлена "антипартийная группа". Все были уверены, что сталинский нарком давно мёртв. А он был жив, более того, в свои 94 выглядел бодрее 72-летнего Черненко. Константин Устинович таким образом отдавал старый долг Молотову, который в конце 1940-х спас карьеру будущего генсека. Но советские люди привыкли к тому, что подобные символические акты, тем более показанные на всю страну, имеют какой-то важный смысл. Поэтому по стране поползла шутка о том, что Молотова в партию не просто так вернули – Черненко себе преемника готовит. Кстати, Вячеслав Михайлович на два года пережил Константина Устиновича", - указал он.Автор напомнил, что в США тоже есть политические долгожители."Это я к чему. Это я к тому, что всё ещё жив 39-й президент США Джимми Картер, ему всего 99 лет, он представляет Демократическую партию, он имеет право ещё один раз избраться президентом США, и он в свои годы явно более избирабилен, чем Камала Харрис", - отмечалось в публикации.В сети также вспомнили о "проклятии Владимира Зеленского": те политики, которым пожимал руки Зеленский после начала СВО, в итоге потерпели фиаско. Первый замглавы международного комитета Совета федерации РФ Владимир Джабаров назвал день заявления Байдена — чёрным днём для Зеленского."Сегодня чёрный день для Зеленского и Европы, они не любят Трампа", - отметил он в комментарии РИА Новости в ночь на 22 июля.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал Байдену здоровья."Байден всё… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты", - написал он в своём телеграм-канале.Примечательно, что в некоторых военных телеграм-каналах в отношении Байдена с иронией использовали слова "500-й" и "запятисотился": так в армии называют отказников.Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала расследовать преступления, совершённые во время президентства Байдена."Главный фокус, который сейчас должен был быть сделан, это не на его (Байдена) физической кондиции, а на том кошмарном по количеству преступном периоде пребывания Байдена и его команды во власти.. И тех преступных решений в масштабах всего мира, которые за него принимали люди, которых мы могли даже и не видеть, и не знать", — отметила она в эфире канала "Россия 1".Кто должен проводить такое расследование, Захарова не уточнила."Должно быть все сфокусировано на тех преступлениях, которые были совершены под эгидой его президентства", — отметила Захарова.Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев, между тем, призвал не сильно радоваться решению Байдена."То, что Байден выбыл из президентской гонки для нас может быть значимо только в одном. Как это повлияет на ситуацию на Украине и на поддержку, в том числе военную, киевского режима. Ответ: никак", - написал Медведев в своём телеграм-канале.По его словам, Вашингтон, даже сейчас в ситуации определенной турбулентности, "будет продолжать по мере возможностей, накачивать Киев оружием (ну сколько наскребётся, конечно), делать нам гадости, и одобрять удары по нашей территории"."Более того, это всё продолжится и в случае возможной победы Трампа. Честно, сейчас нет ни одного повода для оптимизма. Старика дожали, в выборах он участвовать не будет. Но до инаугурации следующего президента, дед Байден еще русской кровушки попьёт", - подчеркнул Медведев.По его словам, в сложившейся ситуации нужно продолжать делать то же, что и раньше."Что делать всем нам в такой ситуации? Да всё тоже самое, что делали прежде. Фронту помогать. Быть готовыми к любым сложностям. Не сдаваться никогда и ни за что. Всё прочее не важно", - подытожил он.Утром 22 июля Минобороны России сообщило об уничтожении 75 украинских беспилотников над регионами РФ: 47 БПЛА над Ростовской, 1 над Белгородской, 1 над Воронежской, 1 над Смоленской областями и 8 над Краснодарским краем, а также 17 БПЛА над акваториями Чёрного и Азовского морей.О решении Байдена - в статье Виктории Титовой "Байден уже почти не президент. Но всё самое интересное в этой ситуации ещё впереди"

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, сша, россия, украина, джо байден, владимир зеленский, камала харрис, демократическая партия