Деньги приняли решение за Байдена. Юрист-международник о ближайшей пенсии нынешнего президента США - 23.07.2024 Украина.ру
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Деньги приняли решение за Байдена. Юрист-международник о ближайшей пенсии нынешнего президента США
Деньги приняли решение за Байдена. Юрист-международник о ближайшей пенсии нынешнего президента США - 23.07.2024 Украина.ру
Деньги приняли решение за Байдена. Юрист-международник о ближайшей пенсии нынешнего президента США
В Америке финансы решают в том числе и политические споры, особенно когда речь идет о президентской кампании
2024-07-23T05:30
2024-07-23T05:30
сша
америка
джо байден
дональд трамп
демократическая партия
камала харрис
президентские выборы
президент сша
василий стоякин
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра европейской информации и специалист по международным отношениям Николай Топорнин.Он добавил, что для нынешнего президента США это был явный сигнал, что истеблишмент демократической партии, авторитетные люди США не хотят, чтобы он выдвигался на второй срок.Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко считает, что Байдена "пытаются снять с пробега достаточно давно" — минимум два месяца."Лидерам демократов было заявлено, что пока Байден является кандидатом, партия не получит ни копейки, и сразу же дана утечка информации об этом в прессу. В результате старика начали активно убеждать уйти по-хорошему", — написал Ищенко.Автор издания Украина.ру Василий Стоякин в свою очередь отметил, что действующий президент США отказывается от возможности переизбрания впервые с 1968 года."Причина отказа Байдена от продолжения борьбы тривиальна – состояние здоровья. Поддерживать "самоходного деда" в работоспособном состоянии химическим путём ещё возможно, но это уже не оправдывает себя", — рассказал Стоякин.Он напомнил, что, по сообщению Reuters, ещё в ночь на субботу Байден думал продолжать гонку, но днём в воскресенье переменил решение. Об этом Стоякин написал в статье Байден - всё. Зато он уйдёт из Белого дома самГлава крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале прокомментировал отказ Байдена от возможности переизбрания."Коней тоже иногда меняют на переправе. Особенно, если конь — сивый мерин", — сыронизировал он.Политик отметил, что еще четыре месяца Байден будет продолжать формально исполнять обязанности президента. Однако фактически "политическая пенсия Байдена начнется, видимо, уже с этой недели". Об этом подробнее - в статье Байден уедет в очередной отпуск, демократов ждет раскол: Константинов о будущем СШАВ минувшее воскресенье Байден заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.Полный текст интервью Николай Топорнин: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа читайте на сайте Украина.ру.
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сша, америка, джо байден, дональд трамп, демократическая партия, камала харрис, президентские выборы, президент сша, василий стоякин, ростислав ищенко, украина.ру, миа "россия сегодня", новости
США, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп, Демократическая партия, Камала Харрис, президентские выборы, президент США, Василий Стоякин, Ростислав Ищенко, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", Новости

Деньги приняли решение за Байдена. Юрист-международник о ближайшей пенсии нынешнего президента США

05:30 23.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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В Америке финансы решают в том числе и политические споры, особенно когда речь идет о президентской кампании
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра европейской информации и специалист по международным отношениям Николай Топорнин.
"Руководство Демократической партии перестало доверять Байдену, и главное стали отказывать в поддержке влиятельные бизнесмены и корпорации, которые являются основными спонсорами демпартии. Последние недели практически прекратил пополняться спонсорский избирательный фонд Байдена. В Америке деньги многое значат, особенно когда речь идет о президентской кампании", — объяснил Топорнин.
Он добавил, что для нынешнего президента США это был явный сигнал, что истеблишмент демократической партии, авторитетные люди США не хотят, чтобы он выдвигался на второй срок.
Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко считает, что Байдена "пытаются снять с пробега достаточно давно" — минимум два месяца.
"Лидерам демократов было заявлено, что пока Байден является кандидатом, партия не получит ни копейки, и сразу же дана утечка информации об этом в прессу. В результате старика начали активно убеждать уйти по-хорошему", — написал Ищенко.
Вчера, 13:52
Президенты войны. Как Байден вернул США в 1968 год Обсуждая главную тему дня, американские политологи подчеркивают – добровольный отказ действующего президента США Джо Байдена от борьбы за пост главы государства в 2024 году – это первый подобный случай за последние полвека.
Автор издания Украина.ру Василий Стоякин в свою очередь отметил, что действующий президент США отказывается от возможности переизбрания впервые с 1968 года.
"Причина отказа Байдена от продолжения борьбы тривиальна – состояние здоровья. Поддерживать "самоходного деда" в работоспособном состоянии химическим путём ещё возможно, но это уже не оправдывает себя", — рассказал Стоякин.
Он напомнил, что, по сообщению Reuters, ещё в ночь на субботу Байден думал продолжать гонку, но днём в воскресенье переменил решение. Об этом Стоякин написал в статье Байден - всё. Зато он уйдёт из Белого дома сам
Глава крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале прокомментировал отказ Байдена от возможности переизбрания.
"Коней тоже иногда меняют на переправе. Особенно, если конь — сивый мерин", — сыронизировал он.
Политик отметил, что еще четыре месяца Байден будет продолжать формально исполнять обязанности президента. Однако фактически "политическая пенсия Байдена начнется, видимо, уже с этой недели". Об этом подробнее - в статье Байден уедет в очередной отпуск, демократов ждет раскол: Константинов о будущем США
Максим Бардин интервью
Вчера, 15:20
Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешаетсяЧлен Высшего совета "Сильной России", специалист по международным отношениям Максим Бардин считает, что deep state в США открыто идет на фальсификации, используя Камалу Харрис, чтобы обойти Трампа
В минувшее воскресенье Байден заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Полный текст интервью Николай Топорнин: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа читайте на сайте Украина.ру.
 
СШААмерикаДжо БайденДональд ТрампДемократическая партияКамала Харриспрезидентские выборыпрезидент СШАВасилий СтоякинРостислав ИщенкоУкраина.руМИА "Россия сегодня"Новости
 
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