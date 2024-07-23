https://ukraina.ru/20240723/1056406496.html

Деньги приняли решение за Байдена. Юрист-международник о ближайшей пенсии нынешнего президента США

Деньги приняли решение за Байдена. Юрист-международник о ближайшей пенсии нынешнего президента США - 23.07.2024 Украина.ру

Деньги приняли решение за Байдена. Юрист-международник о ближайшей пенсии нынешнего президента США

В Америке финансы решают в том числе и политические споры, особенно когда речь идет о президентской кампании

2024-07-23T05:30

2024-07-23T05:30

2024-07-23T05:30

сша

америка

джо байден

дональд трамп

демократическая партия

камала харрис

президентские выборы

президент сша

василий стоякин

ростислав ищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056204749_0:0:2590:1458_1920x0_80_0_0_db5e3365dfb8375a0aa2afac57b21a6a.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра европейской информации и специалист по международным отношениям Николай Топорнин.Он добавил, что для нынешнего президента США это был явный сигнал, что истеблишмент демократической партии, авторитетные люди США не хотят, чтобы он выдвигался на второй срок.Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко считает, что Байдена "пытаются снять с пробега достаточно давно" — минимум два месяца."Лидерам демократов было заявлено, что пока Байден является кандидатом, партия не получит ни копейки, и сразу же дана утечка информации об этом в прессу. В результате старика начали активно убеждать уйти по-хорошему", — написал Ищенко.Автор издания Украина.ру Василий Стоякин в свою очередь отметил, что действующий президент США отказывается от возможности переизбрания впервые с 1968 года."Причина отказа Байдена от продолжения борьбы тривиальна – состояние здоровья. Поддерживать "самоходного деда" в работоспособном состоянии химическим путём ещё возможно, но это уже не оправдывает себя", — рассказал Стоякин.Он напомнил, что, по сообщению Reuters, ещё в ночь на субботу Байден думал продолжать гонку, но днём в воскресенье переменил решение. Об этом Стоякин написал в статье Байден - всё. Зато он уйдёт из Белого дома самГлава крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале прокомментировал отказ Байдена от возможности переизбрания."Коней тоже иногда меняют на переправе. Особенно, если конь — сивый мерин", — сыронизировал он.Политик отметил, что еще четыре месяца Байден будет продолжать формально исполнять обязанности президента. Однако фактически "политическая пенсия Байдена начнется, видимо, уже с этой недели". Об этом подробнее - в статье Байден уедет в очередной отпуск, демократов ждет раскол: Константинов о будущем СШАВ минувшее воскресенье Байден заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.Полный текст интервью Николай Топорнин: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240722/1056401445.html

https://ukraina.ru/20240722/1056402501.html

сша

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, америка, джо байден, дональд трамп, демократическая партия, камала харрис, президентские выборы, президент сша, василий стоякин, ростислав ищенко, украина.ру, миа "россия сегодня", новости