Трамп согласился приехать на Украину, но говорить о его встрече с Зеленским рано – ОП
14:06 20.07.2024 (обновлено: 14:12 20.07.2024)
Дональд Трамп
В ходе телефонных переговоров Владимира Зеленского с бывшими президентом США и кандидатом на этот пост Дональдом Трампом обсуждалась возможность очной встречи, стороны высказали "принципиальное согласие". Об этом 20 июля сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в эфире национального телемарафона
"Скажем так: было зафиксировано принципиальное согласие обеих сторон на встречу. Обсуждались определенные промежутки времени, когда эта встреча должна произойти. Но об этом говорить еще очень-очень рано. Это уже команды будут работать и согласовать графики, детали, когда это может быть возможно", – цитирует его агентство "Интерфакс-Украина".
По его словам, пока преждевременно обозначать временные, а также геоданные предстоящей встречи.
Никифоров также публично процитировал Трампа, который призвал Зеленского "не верить верить фейкам, что его победа на выборах может быть выгодна России".
Накануне Зеленский провел телефонный разговор с Трампом в ходе которого назвал его президентом США, поздравил с выдвижением от Республиканской партии, осудил покушение, а также указал на высокую зависимость Украины от поддержки США. До этого Зеленский раскритиковал бывшего президента США.
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