Трамп согласился приехать на Украину, но говорить о его встрече с Зеленским рано – ОП - 20.07.2024 Украина.ру
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Трамп согласился приехать на Украину, но говорить о его встрече с Зеленским рано – ОП
Трамп согласился приехать на Украину, но говорить о его встрече с Зеленским рано – ОП - 20.07.2024 Украина.ру
Трамп согласился приехать на Украину, но говорить о его встрече с Зеленским рано – ОП
В ходе телефонных переговоров Владимира Зеленского с бывшими президентом США и кандидатом на этот пост Дональдом Трампом обсуждалась возможность очной встречи, стороны высказали "принципиальное согласие". Об этом 20 июля сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в эфире национального телемарафона
2024-07-20T14:06
2024-07-20T14:12
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"Скажем так: было зафиксировано принципиальное согласие обеих сторон на встречу. Обсуждались определенные промежутки времени, когда эта встреча должна произойти. Но об этом говорить еще очень-очень рано. Это уже команды будут работать и согласовать графики, детали, когда это может быть возможно", – цитирует его агентство "Интерфакс-Украина". По его словам, пока преждевременно обозначать временные, а также геоданные предстоящей встречи. Никифоров также публично процитировал Трампа, который призвал Зеленского "не верить верить фейкам, что его победа на выборах может быть выгодна России". Накануне Зеленский провел телефонный разговор с Трампом в ходе которого назвал его президентом США, поздравил с выдвижением от Республиканской партии, осудил покушение, а также указал на высокую зависимость Украины от поддержки США. До этого Зеленский раскритиковал бывшего президента США.Подробнее о том, как первые за четыре года Зеленский добился внимания Трампа, но его ждёт очень неприятный разговор читайте в материале автора издания Украина.ру Евгения Кондакова.
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Новости, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, США, СВО, переговоры

Трамп согласился приехать на Украину, но говорить о его встрече с Зеленским рано – ОП

14:06 20.07.2024 (обновлено: 14:12 20.07.2024)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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В ходе телефонных переговоров Владимира Зеленского с бывшими президентом США и кандидатом на этот пост Дональдом Трампом обсуждалась возможность очной встречи, стороны высказали "принципиальное согласие". Об этом 20 июля сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в эфире национального телемарафона
"Скажем так: было зафиксировано принципиальное согласие обеих сторон на встречу. Обсуждались определенные промежутки времени, когда эта встреча должна произойти. Но об этом говорить еще очень-очень рано. Это уже команды будут работать и согласовать графики, детали, когда это может быть возможно", – цитирует его агентство "Интерфакс-Украина".
По его словам, пока преждевременно обозначать временные, а также геоданные предстоящей встречи.
Никифоров также публично процитировал Трампа, который призвал Зеленского "не верить верить фейкам, что его победа на выборах может быть выгодна России".
Накануне Зеленский провел телефонный разговор с Трампом в ходе которого назвал его президентом США, поздравил с выдвижением от Республиканской партии, осудил покушение, а также указал на высокую зависимость Украины от поддержки США. До этого Зеленский раскритиковал бывшего президента США.
Подробнее о том, как первые за четыре года Зеленский добился внимания Трампа, но его ждёт очень неприятный разговор читайте в материале автора издания Украина.ру Евгения Кондакова.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Вчера, 04:15
"Спектакли с предложением мира": эксперт о том, какой будет политика Трампа, если он станет президентом Если Трамп снова придет к власти, то могут быть "популистские спектакли" с предложением тех или иных условий мира, но США в эти условия не внесут отказ от своей гегемонии над Европой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
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