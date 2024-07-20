https://ukraina.ru/20240720/1056380479.html

Трамп согласился приехать на Украину, но говорить о его встрече с Зеленским рано – ОП

Трамп согласился приехать на Украину, но говорить о его встрече с Зеленским рано – ОП - 20.07.2024 Украина.ру

Трамп согласился приехать на Украину, но говорить о его встрече с Зеленским рано – ОП

В ходе телефонных переговоров Владимира Зеленского с бывшими президентом США и кандидатом на этот пост Дональдом Трампом обсуждалась возможность очной встречи, стороны высказали "принципиальное согласие". Об этом 20 июля сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в эфире национального телемарафона

2024-07-20T14:06

2024-07-20T14:06

2024-07-20T14:12

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"Скажем так: было зафиксировано принципиальное согласие обеих сторон на встречу. Обсуждались определенные промежутки времени, когда эта встреча должна произойти. Но об этом говорить еще очень-очень рано. Это уже команды будут работать и согласовать графики, детали, когда это может быть возможно", – цитирует его агентство "Интерфакс-Украина". По его словам, пока преждевременно обозначать временные, а также геоданные предстоящей встречи. Никифоров также публично процитировал Трампа, который призвал Зеленского "не верить верить фейкам, что его победа на выборах может быть выгодна России". Накануне Зеленский провел телефонный разговор с Трампом в ходе которого назвал его президентом США, поздравил с выдвижением от Республиканской партии, осудил покушение, а также указал на высокую зависимость Украины от поддержки США. До этого Зеленский раскритиковал бывшего президента США.Подробнее о том, как первые за четыре года Зеленский добился внимания Трампа, но его ждёт очень неприятный разговор читайте в материале автора издания Украина.ру Евгения Кондакова.

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новости, дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша, сво, переговоры