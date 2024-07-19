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Впервые за четыре года: Зеленский добился внимания Трампа, но его ждёт очень неприятный разговор

Впервые за четыре года: Зеленский добился внимания Трампа, но его ждёт очень неприятный разговор - 19.07.2024 Украина.ру

Впервые за четыре года: Зеленский добился внимания Трампа, но его ждёт очень неприятный разговор

Владимир Зеленский, осознавая слабые шансы президента США Джо Байдена на переизбрание, начал активно пытаться наладить контакт с его предшественником Дональдом Трампом, который с большой долей вероятности придёт к власти в январе. Телефонная беседа политиков, не испытывающих симпатии друг к другу, запланирована на сегодня, 19 июля

2024-07-19T14:02

2024-07-19T14:02

2024-07-19T14:02

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Трамп дал громкое обещание насчёт украинского конфликтаКульминация национального съезда Республиканской партии настала в заключительный день – вечером 18 июля состоялось первое после покушения выступление бывшего президента США Дональда Трампа, официально номинированного два дня назад кандидатом на высший государственный пост.Как говорил сам политик, после произошедшего в Пенсильвании он полностью переписал речь: изначально она должна была посвящена неэффективной работе нынешней администрации, а в итоге ключевым лейтмотивом стало единство нации. По словам источников, Трамп лично писал текст."Я баллотируюсь на пост президента ради всей Америки, не половины Америки. Потому что нет победы в том, чтобы выиграть для половины Америки. Так что сегодня с верой и преданностью я с гордостью принимаю ваше предложение о выдвижении кандидатом в президенты США. Спасибо", - заявил Трамп.Произносил он эти слова на фоне крыльца Белого дома. Нет, республиканцы не выдвинулись на лужайку около администрации в Вашингтоне, - соответствующую картинку вывели на экран за спиной Трампа, и оттого складывалось впечатление, что бывший президент произносит речь уже после победы на выборах.Вопреки информации источников издания Politico о том, что Трамп ни разу не упомянет в своей речи нынешнего американского лидера Джо Байдена, однажды он его всё-таки вспомнил - сказав, что тот "пополнил десятку худших президентов". А демократов в целом кандидат от республиканцев критиковал по полной программе, обвинив в разрушении страны, которая была "лучшей и более сильной".Комментируя начатые против него судебные дела, Трамп назвал бывшего председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси сумасшедшей."Если демократы хотят объединить нашу страну, то им пора прекратить охоту на ведьм по партийному принципу, с которой мне приходится иметь дело последние восемь лет. <...> Нельзя объявлять инакомыслие вне закона или демонизировать политическое несогласие. Демократическая партия должна перестать использовать судебную систему в качестве оружия и объявлять своих политических оппонентов врагами демократии", - заявил Трамп.Он стал первым в истории страны бывшим президентом, подвергшимся уголовному преследованию. Верховный суд США признал наличие у него частичного иммунитета от судебного преследования, благодаря чему его адвокаты получили возможность обжаловать обвинительный вердикт по делу о подлоге финансовой документации при выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс в 2016 году за молчание о якобы имевшей место интимной близости.Им также удалось отложить вынесение приговора, которое планировалось 11 июля (за четыре дня до съезда), на более поздний срок – не исключено, что оно произойдёт уже после выборов. А по делу о незаконном хранении секретных документов в личной резиденции по окончании срока президентства суд во Флориде 15 июля снял обвинения с Трампа, аргументировав своё решение тем, что спецпрокурор, проводивший расследование, был назначен в нарушение Конституции без участия Конгресса.Трамп не упустил шанс в очередной раз похвалиться результатами своего правления."Я не хвастун, но Виктор Орбан говорил обо мне: Россия его боялась, Китай его боялся, все его боялись. Ничего не могло случиться и во всём мире царил мир. А теперь мир вокруг нас взрывается. При президенте Буше Россия вторглась в Грузию. При президенте Обаме Россия захватила Крым. При нынешней администрации Россия нацелилась на всю Украину. При президенте Трампе Россия ничего не получила. <…> При мне не было войн, кроме как с "Исламским государством"*, я нанёс им поражение. Я мог прекращать войны телефонным звонком. Я мог прекращать войны с помощью лишь телефона", - заявил он.Политик утверждает, что он был первым президентом в новейшей истории, который не начал ни одной новой войны, а нынешняя администрация унаследовала мир во всём мире и превратила его в планету войн."Посмотрите на то, что происходит на Украине. Это началось с катастрофического вывода войск из Афганистана. Воодушевлённая этим провалом, Россия вторглась на Украину. Они увидели, что эти люди некомпетентны", - сказал Трамп, назвав вывод войск из Афганистана самым большим унижением в истории США. "Мы оставили там военную технику общей стоимостью $85 млрд и многих американских солдат", - добавил он.Тезис о связи окончания миссии в Афганистане и началом СВО на Украине 45-й президент озвучивает не впервые. Однако в действительности Россия действовала исключительно исходя из ситуации с безопасностью на своих границах без оглядки на действия американцев на Ближнем Востоке и уж точно не глядя на компетентность администрации Белого дома.В случае победы на выборах Трамп обещает согражданам вернуть уважение к США в мире и сделать Америку снова успешной, свободной и великой. Границы станут полностью безопасными, а экономика будет процветать."Я закончу каждый международный кризис, который создала нынешняя администрация, включая ужасную войну с участием России и Украины, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом", – заявил бывший и, возможно, будущий президент США.Зеленский и Трамп. Новая глава непростых отношенийВидимо, в этом контексте Трамп и собрался 19 июля позвонить Владимиру Зеленскому, как сообщили два источника телеканала CNN. В последнее время велось обсуждение, касающегося подходящего времени для беседы, поскольку графики политиков часто меняются, и предварительно её согласовали на сегодня.Как отмечает CNN, этот разговор станет первым с тех пор, как Трамп покинул Белый дом, и состоится на фоне опасений Европы, связанных с возможным изменением подхода Вашингтона к украинскому вопросу в случае его возвращения к власти. 45-й президент неоднократно критиковал военную помощь США Киеву и заявлял, что мог бы урегулировать войну на Украине за один день, напоминает телеканал, отмечая, что до сих пор не ясно, как он собирается добиться этой цели.Насчёт идеи завершить конфликт всего за 24 часа Зеленский высказался в интервью телекомпании BBC в день выступления Трампа на съезде. "Это простой путь, [который состоит в том, чтобы] заставить нас заплатить. Это значит просто остановиться и забыть: санкции, Путин заберёт землю и сделает победу для своего общества. Мы никогда на это не пойдём. И нет ни одного парня в мире, который нас к этому подтолкнёт", - утверждает глава киевского режима.При этом он признал, что отвоевать утраченные территории силой Киев не сможет.А комментируя фразу сенатора Джея Ди Вэнса, утверждённого кандидатом в вице-президенты от республиканцев, о том, что ему всё равно, что происходит на Украине, Зеленский сказал, что "может быть, он действительно не понимает, что происходит на Украине".Тем не менее, он не стал оскорбительно высказываться в адрес тандема, а просто признал, что, если Трамп и Ди Вэнс придут к власти, украинским властям придётся работать с ними, поскольку они нуждаются в поддержке Соединённых Штатов."Думаю, это будет тяжёлая работа. Тяжёлая работа. Уговорить их будет непросто. Да, но мы не боимся, я имею в виду, мы не боимся тяжёлой работы", - добавил Зеленский.А чего ждать от Трампа в отношении Украины в случае прихода к власти, две недели назад предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive: "Он даст понять Зеленскому: "Халява закончилась. Как только я вступлю в должность 20 января, мы вас полностью отрежем [от финансирования]. И если ты заставишь меня ждать до 20 января с мирным урегулированием, условия для тебя будут гораздо хуже".По его мнению, Трамп поставит Киеву условия по предоставлению политического убежища Зеленскому, а после инаугурации, т.е. после 20 января, США бросят главу киевского режима на произвол судьбы в ожидании переворота, и Зеленский в итоге вполне может принять предложение американского президента в страхе за свою жизнь."Это как если бы вы шли по парковке к своей машине и на вас напал вооружённый бандит. Зеленский очнётся и поймёт: "Он (Трамп — ред.) навёл на меня пушку, и мне придётся расстаться с кошельком". И он с радостью расстанется с кошельком, лишь бы не расстаться с жизнью. Не думаю, что он самоубийца", — пояснил Джонсон.Зеленский бы, конечно, предпочёл, чтобы Соединёнными Штатами продолжали править демократы, более лояльно относящиеся к Украине, а уж тем более Байден, активно поддерживавший активистов Майдана во время госпереворота 2013-2014 годов. Но он прекрасно понимает маловероятность этой перспективы. В связи с этим при помощи лоббистов Офис президента пытался организовать встречу Зеленского с Трампом в начале июля, когда украинский лидер находился в Вашингтоне на саммите НАТО, но миллиардер отказался.О том, почему Трамп испытывает личную неприязнь к Зеленскому, читайте в статье Зеленский чуть не стал "Путиным" и хочет поменять Байдена на Трампа. Получается не очень* террористическая группировка, запрещённая в РФ

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