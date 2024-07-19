https://ukraina.ru/20240719/1056346814.html

Зеленский высказал недовольство Трампом

Зеленский высказал недовольство Трампом - 19.07.2024 Украина.ру

Зеленский высказал недовольство Трампом

Бывший президент США Дональд Трамп не понимает, что происходит на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Би-би-си

2024-07-19T09:27

2024-07-19T09:27

2024-07-19T09:28

дональд трамп

новости

украина

сша

европа

владимир зеленский

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/12/1052771965_0:82:1045:671_1920x0_80_0_0_8e31bbbb6f2433f1efb4a50669731aaa.jpg.webp

"Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами", — отметил Зеленский.Он добавил, что работа с администрацией Трампа в случае его переизбрания "будет тяжелой".Несмотря на это Трамп и Зеленский запланировали телефонный разговор на 19 июля на фоне обеспокоенности в Европе относительно того, какой будет политика Трампа в отношении украинского конфликта и помощи Киеву, если он победит на президентских выборах в ноябре.Трамп неоднократно заверял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день, если одержит победу. Однако детали своего плана не раскрывал.Подробнее о возможностях Трампа - в материале Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут на сайте Украина.ру.

украина

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дональд трамп, новости, украина, сша, европа, владимир зеленский, джо байден