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Зеленский высказал недовольство Трампом
Зеленский высказал недовольство Трампом - 19.07.2024 Украина.ру
Зеленский высказал недовольство Трампом
Бывший президент США Дональд Трамп не понимает, что происходит на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Би-би-си
2024-07-19T09:27
2024-07-19T09:27
2024-07-19T09:28
дональд трамп
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европа
владимир зеленский
джо байден
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"Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами", — отметил Зеленский.Он добавил, что работа с администрацией Трампа в случае его переизбрания "будет тяжелой".Несмотря на это Трамп и Зеленский запланировали телефонный разговор на 19 июля на фоне обеспокоенности в Европе относительно того, какой будет политика Трампа в отношении украинского конфликта и помощи Киеву, если он победит на президентских выборах в ноябре.Трамп неоднократно заверял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день, если одержит победу. Однако детали своего плана не раскрывал.Подробнее о возможностях Трампа - в материале Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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дональд трамп, новости, украина, сша, европа, владимир зеленский, джо байден
Дональд Трамп, Новости, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Джо Байден
Зеленский высказал недовольство Трампом
09:27 19.07.2024 (обновлено: 09:28 19.07.2024)
Бывший президент США Дональд Трамп не понимает, что происходит на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Би-би-си
"Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами", — отметил Зеленский.
Он добавил, что работа с администрацией Трампа в случае его переизбрания "будет тяжелой".
Несмотря на это Трамп и Зеленский запланировали телефонный разговор на 19 июля на фоне обеспокоенности в Европе относительно того, какой будет политика Трампа в отношении украинского конфликта и помощи Киеву, если он победит на президентских выборах в ноябре.
Трамп неоднократно заверял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день, если одержит победу. Однако детали своего плана не раскрывал.