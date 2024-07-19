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Обладательница кукана на войне. Как Урсула поведет вооруженную Европу на Восток против Китая

Обладательница кукана на войне. Как Урсула поведет вооруженную Европу на Восток против Китая - 19.07.2024 Украина.ру

Обладательница кукана на войне. Как Урсула поведет вооруженную Европу на Восток против Китая

Избранию на второй 5-летний срок нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предшествовал характерный и по смыслу очень точный эпизод – в Европарламенте чиновницу публично и открыто обвинили в патологической склонности к убийствам.

2024-07-19T17:40

2024-07-19T17:40

2024-07-19T17:40

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Новоявленный европарламентарий из Румынии Диана Шошоакэ была выведена из зала заседаний охраной после критики в адрес Урсулы. После того, как попыталась помешать избранию фон дер Ляйен на пост главы ЕК и громко закричала: "Фон дер Ляйен своей политикой убивает людей на Украине!".Сама эта Шошоакэ – та еще штучка. Она – праворадикальный политик с экстремистским националистическим ("великорумынским") душком, которая едва ли не первой в румынском парламенте призвала отобрать у Украины Буковину и Южную Бессарабию, переданный УССР Иосифом Сталиным.Еще 22 марта 2023 года Шошоакэ вынесла на рассмотрение румынского парламента законопроект, требующий признать правомочными территориальные претензии Румынии на ряд регионов Украины — Черновицкую область, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), Марморощину и остров Змеиный.И, к примеру, во время визита в Румынию тогда еще не просроченного президента Украины Владимира Зеленского 10 октября 2023 года Шошоакэ в парламенте показала ему карту с изображением "Великой Румынии" и потребовала, чтобы Украина вернула земли ее страны. И при этом обвинила будущую просрочку в нарушении прав румын-соотечественников на Украине и в зоологическом национализме.И в то же время Шошоакэ вполне уважительно относится к России и е ее международной политике. Может, надеется с помощью России вернуть из Украины румынские земли. А может и уважение это по генам передалось: дед Шошоакэ в годы Второй мировой войны воевал под Сталинградом и там так огреб, что навсегда отбил охоту тупо русофобствовать и мечтать о реванше, что никак нельзя выбить из головы Урсулы фон дер Ляйен, готовой скрестить оружие с русскими и в новых условиях.А Урсула именно этой цели – нанести стратегическое поражение России – готова посвятить следующие пять лет на посту главы Еврокомиссии. И ради этого она готова на любую войну и на любую кровь. В масштабах и Европы, и всего мира.Урсула уже заявила, что ее задачами будут превращение Европейского союза в "оборонный", а всей Европы – в "сильную". То есть способную в одиночку противостоять и "побеждать Путина". Причем делать это она собирается по-прежнему на пару с Жозепом Боррелем, ныне главным дипломатом ЕС, которому она хочет предложить новый пост еврокомиссара по обороне. Это будет что-то! Не один дурдом позавидует, наблюдая милитаризм в исполнении матери семерых детей и акушера-гинеколога по профессии вкупе с политиком, по внешнему виду очень похожим на приодетого бомжа, изнывающего от глубокого алкоголизма и страдающего по этому поводу всякими геополитическими видениями.Параллельно с заседанием Европарламента, который короновал" Урсулу, в Лондоне проходил саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), которое в свое время придумал еще один "наполеон наших дней" – президент Франции Эмманюэль Макрон. И тоже для борьбы с Россией, к которой он собирается привлечь все страны постсоветского пространства, еще не охваченные ею.Однако не только русофобия или врожденная кровожадность, по Боррелю, "европейского сада" в отношении окружающих его более низких по статусу "джунглей" движет и Макроном, и фон дер Ляйен. И в Европарламенте, и на саммите ЕПС политики и на заседаниях, и кулуарно обсуждали еще один вопрос – что ждет Европу, точнее, ЕС и НАТО, когда у их хозяина поменяется предводитель. То есть что будет, если президентом США станет Дональд Трамп, который в высшей степени презрительно и высокомерно относится к претензиям Европы на равноправие с Америкой.И потому и фон дер Ляйен, и Макрон искали возможности и пути, как соответствовать возможному заказу Трампа на геополитические услуги ЕС и европейской части НАТО. Итого, можно выделить несколько таких задач, на которые может быть американский заказ при новом президенте:- или полностью сбросить "украинский балласт" и вообще прекратить тратить американские деньги на украинско-российский конфликт и перевести содержание Украины исключительно на Европу;- или вообще обменять у России мир в Европе на прекращение тесных контактов Москвы с Пекином, Тегераном и Пхеньяном, чтобы высвободить силы США для полноценного и, как рассчитывают в Вашингтоне, победного противостояния с Китаем;- или затягивать украинско-российский конфликт путем надуманных перемирий, чтобы в российском подбрюшье на юго-западном направлении всегда тлел источник нестабильности и угроз российской нацбезопасности. Например, в виде членства Украины в НАТО;- или с помощью Европы, которая станет "оборонной" и сильной", организовывать и поддерживать пояс нестабильности по всему периметру российских границ. С активизацией агрессивности Финляндии и стран Восточной Европы и Прибалтики. И с включением в такую же русофобскую евроорбиту стран Закавказья и Средней Азии;- или вообще переключить силы Европы (ЕС и – это главное! – НАТО) на помощь США в конфликте с Китаем по всему Индо-Тихоокеанскому региону (ИТР), для чего сделать НАТО глобальной структурой коллективного Запада с участием в ней Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и, не исключено, даже Филиппин, мающихся китаефобией в запредельной форме.Трамп, еще в бизнесе привыкший действовать одновременно сразу на нескольких треках (в зависимости от успехов на каждом из них), конечно, будет работать над выполнением всех перечисленных задач. По очереди или одновременно, что-то форсируя, а что-то притормаживая. И для этого ему и понадобятся по всему миру такие проамериканские политики-соросята, как Макрон или фон дер Ляйен с их немецкими коллегами типа канцлера главы МИД Германии Олафа Шольца и Анналены Бербок, новым генсеком НАТО Марком Рютте или финским "НАТО-неофитом" -- президентом Александром Стуббом.Все эти политики без согласования США и в туалет самостоятельно не ходят. И потому, что их так подготовили и вывели путем целенаправленной грантоедческой селекции, продолжающейся в Европе последние лет 40-50. И потому, что они давно сидят на американском кукане компромата, который может легко и непринужденно не только похоронить политкарьеру каждого из указанных, но и привести его на скамью подсудимых. И чем глубже заглочен кукан, тем для американских "селекционеров" лучше. На каждого из них, по мнению большинства экспертов, в американском загашнике имеется такая информация, что заставляет холодеть и ежится спиной, чувствуя приближение цугундера или общественного позора, но с конфискацией "кровно нажитого".С этой точки зрения особо характерна именно фон дер Ляйен. Когда ее проталкивали повторно на пост главы Еврокомиссии, судебная власть Европы в Люксембурге параллельно напомнила ей, чтобы она не очень заносилась в собственном величии. И припомнила ей бесстыдное обогащение во время недавней эпидемии COVID-19, косившей европейцев.Вторая судебная инстанция ЕС усмотрела коррупционный сговор в ее действиях по определению подрядчика (американского Pfizer) на поставку вакцины от COVID-19. И суд установил и решил, что Еврокомиссия под руководством Урсулы нарушила законодательство ЕС, когда сохранила в секрете информацию о контрактах на вакцину на миллиарды долларов, а аппарату Евросоюза не предоставили достаточного доступа к документам.И знаете, почему? Суд установил наличие конфликта интересов, в котором фигурирует семейство фон дер Ляйенов. И речь идет о том, что супруг главы Еврокомиссии возглавляет одно из подразделений Pfizer. А ЕК подписала до ноября 2021 года контракты от имени государств-членов Евросоюза на сумму 71 млрд евро на закупку до 4,6 млрд доз вакцины против COVID-19. То есть фактически решением председателя Еврокомиссии, нашей с вами Урсулы, и были закуплены 10 доз вакцин на каждого гражданина ЕС "на основании контрактов, которые никогда не были обнародованы", а ответственность за качество вакцины была переложена на страны, которые ее применяли. Дешево и сердито, как говорят в России в таких случаях. А в Европе, оказывается, так действуют.Суд особо раскритиковал спорное исключение ответственности производителя первой инстанцией. В пресс-релизе суда сказано, что "производитель несет ответственность за ущерб, причиненный дефектом его продукта". А чтобы не доводить дело до открытого противостояния (да и заказчик не велит), то было решено: что касается возможных конфликтов интересов и правил компенсации для производителей вакцин, то любое решение может быть обжаловано в высшей инстанции – в Европейском суде.А пока суд да дело, пока идут апелляции и кассации, то с фигурантами дела можно поторговаться и договориться, подергать за кукан и заставить делать нужное, обещая гарантии прекращения преследования. По суду. Или вообще. Но в любом случае человек на крючке и зависим. И это человек – председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, исполнитель, ответственная за поведение Объединенной Европы.И если Трампу, ставшему президентом, действительно понадобится мобилизация Европы (то ли всего ЕС, то ли НАТО), то будут использованы все средства, чтобы все было на мази. И в зону войны с Китаем пошли и европейские деньги, и натовское оружие и солдаты Альянса с оружием.И то, что в этом процессе могут расколоться и ЕС, и НАТО, Трампа не будет волновать – ему нужны не нахлебники и даже не союзники, а исполнители его воли. Те, кто пойдут с США, и будут в будущем и ЕС, и НАТО.И будет война, и прольется много крови, а Урсула фон дер Ляйен и все остальные, такие, как она, опять будут исходить в и заходиться в словесах про демократию, которая есть только в "цветущем саду" и которую несут в "джунгли". И отвертеться от такой "борьбы за демократию" у Урсулы не будет никакой возможности – кукан не даст.Вот потому-то европарламентарий из Румынии Диана Шошоакэ и обвиняла Урсулу в стремлении лить чужую кровь на Украине. Украина – это только начало. И только средство, чтобы перекинуть войну на восток.Ещё о политической ситуации в ЕС: Пощёчина Шольцу, "Вырождение" Макрона и мощный сигнал, который не услышали. Итоги выборов в Европарламент

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мнения, урсула фон дер ляйен, россия, украина, европа, дональд трамп, эммануэль макрон, ес, нато, еврокомиссия, кнр (китай)