"Позорный фарс": сенатор Вэнс назвал нелепостью визит Зеленского в США - 12.12.2023 Украина.ру
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"Позорный фарс": сенатор Вэнс назвал нелепостью визит Зеленского в США
"Позорный фарс": сенатор Вэнс назвал нелепостью визит Зеленского в США - 12.12.2023 Украина.ру
"Позорный фарс": сенатор Вэнс назвал нелепостью визит Зеленского в США
"Позорным фарсом" и "нелепостью" назвал визит Владимира Зеленского в США в эфире телеканала Fox News сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс
2023-12-12T09:40
2023-12-12T09:40
новости
сша
конгресс сша
сенатор
украина
владимир зеленский
военная помощь
всу
сво
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"Это совершенно позорно. Нам предстоит пройти… очень недостойный процесс, когда Зеленский приедет и потребует, чтобы Вы, американский налогоплательщик, отдали ему ещё 61 миллиард долларов", - заявил конгрессмен.По его словам, визит Зеленского является "нелепостью", которая была задумана "исключительно" для давления на республиканцев, чтобы они "выписали Украине ещё один карт-бланш", оставив в покое вопрос о южной границе США."Я не пойду на это. Я не думаю, что республиканцам вообще следует идти на это", - подчеркнул Вэнс.Если бы Зеленский "был умным", отметил сенатор, то сам бы "оказал давление" на Джо Байдена, чтобы президент пошёл на переговоры по вопросу южной границы."Это опровергает ложь о том, что Зеленский - просто достойная восхищения фигура, защищающая свою страну. Итак, он приезжает в Соединённые Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Я считаю, что это позорно. Я уже почти год в сенате. Это самый позорный фарс, который я видел за год здесь", - добавил Вэнс.Глава киевского режима 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом же своём выступлении в военной академии Зеленский раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. На 12 декабря запланирована аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями. Конгресс при этом так и не одобрил запрос администрации о новой помощи Киеву и сомнительно, что сделает это до Нового года.
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новости, сша, конгресс сша, сенатор, украина, владимир зеленский, военная помощь, всу, сво
Новости, США, Конгресс США, сенатор, Украина, Владимир Зеленский, военная помощь, ВСУ, СВО

"Позорный фарс": сенатор Вэнс назвал нелепостью визит Зеленского в США

09:40 12.12.2023
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP / Evan Vucci
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"Позорным фарсом" и "нелепостью" назвал визит Владимира Зеленского в США в эфире телеканала Fox News сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс
"Это совершенно позорно. Нам предстоит пройти… очень недостойный процесс, когда Зеленский приедет и потребует, чтобы Вы, американский налогоплательщик, отдали ему ещё 61 миллиард долларов", - заявил конгрессмен.
По его словам, визит Зеленского является "нелепостью", которая была задумана "исключительно" для давления на республиканцев, чтобы они "выписали Украине ещё один карт-бланш", оставив в покое вопрос о южной границе США.
"Я не пойду на это. Я не думаю, что республиканцам вообще следует идти на это", - подчеркнул Вэнс.
Если бы Зеленский "был умным", отметил сенатор, то сам бы "оказал давление" на Джо Байдена, чтобы президент пошёл на переговоры по вопросу южной границы.
"Это опровергает ложь о том, что Зеленский - просто достойная восхищения фигура, защищающая свою страну. Итак, он приезжает в Соединённые Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Я считаю, что это позорно. Я уже почти год в сенате. Это самый позорный фарс, который я видел за год здесь", - добавил Вэнс.
Глава киевского режима 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом же своём выступлении в военной академии Зеленский раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. На 12 декабря запланирована аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями. Конгресс при этом так и не одобрил запрос администрации о новой помощи Киеву и сомнительно, что сделает это до Нового года.
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