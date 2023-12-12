https://ukraina.ru/20231212/1051936976.html
"Позорный фарс": сенатор Вэнс назвал нелепостью визит Зеленского в США
"Позорный фарс": сенатор Вэнс назвал нелепостью визит Зеленского в США - 12.12.2023 Украина.ру
"Позорный фарс": сенатор Вэнс назвал нелепостью визит Зеленского в США
"Позорным фарсом" и "нелепостью" назвал визит Владимира Зеленского в США в эфире телеканала Fox News сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс
2023-12-12T09:40
2023-12-12T09:40
2023-12-12T09:40
новости
сша
конгресс сша
сенатор
украина
владимир зеленский
военная помощь
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"Это совершенно позорно. Нам предстоит пройти… очень недостойный процесс, когда Зеленский приедет и потребует, чтобы Вы, американский налогоплательщик, отдали ему ещё 61 миллиард долларов", - заявил конгрессмен.По его словам, визит Зеленского является "нелепостью", которая была задумана "исключительно" для давления на республиканцев, чтобы они "выписали Украине ещё один карт-бланш", оставив в покое вопрос о южной границе США."Я не пойду на это. Я не думаю, что республиканцам вообще следует идти на это", - подчеркнул Вэнс.Если бы Зеленский "был умным", отметил сенатор, то сам бы "оказал давление" на Джо Байдена, чтобы президент пошёл на переговоры по вопросу южной границы."Это опровергает ложь о том, что Зеленский - просто достойная восхищения фигура, защищающая свою страну. Итак, он приезжает в Соединённые Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Я считаю, что это позорно. Я уже почти год в сенате. Это самый позорный фарс, который я видел за год здесь", - добавил Вэнс.Глава киевского режима 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом же своём выступлении в военной академии Зеленский раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. На 12 декабря запланирована аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями. Конгресс при этом так и не одобрил запрос администрации о новой помощи Киеву и сомнительно, что сделает это до Нового года.
https://ukraina.ru/20231212/1051934954.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, конгресс сша, сенатор, украина, владимир зеленский, военная помощь, всу, сво
Новости, США, Конгресс США, сенатор, Украина, Владимир Зеленский, военная помощь, ВСУ, СВО
"Позорный фарс": сенатор Вэнс назвал нелепостью визит Зеленского в США
"Позорным фарсом" и "нелепостью" назвал визит Владимира Зеленского в США в эфире телеканала Fox News сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс
"Это совершенно позорно. Нам предстоит пройти… очень недостойный процесс, когда Зеленский приедет и потребует, чтобы Вы, американский налогоплательщик, отдали ему ещё 61 миллиард долларов", - заявил конгрессмен.
По его словам, визит Зеленского является "нелепостью", которая была задумана "исключительно" для давления на республиканцев, чтобы они "выписали Украине ещё один карт-бланш", оставив в покое вопрос о южной границе США.
"Я не пойду на это. Я не думаю, что республиканцам вообще следует идти на это", - подчеркнул Вэнс.
Если бы Зеленский "был умным", отметил сенатор, то сам бы "оказал давление" на Джо Байдена, чтобы президент пошёл на переговоры по вопросу южной границы.
"Это опровергает ложь о том, что Зеленский - просто достойная восхищения фигура, защищающая свою страну. Итак, он приезжает в Соединённые Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Я считаю, что это позорно. Я уже почти год в сенате. Это самый позорный фарс, который я видел за год здесь", - добавил Вэнс.
Глава киевского режима 11 декабря начал визит в Вашингтон. В первом же своём выступлении в военной академии Зеленский раскритиковал Конгресс США за неспособность согласовать дальнейшую помощь Украине. На 12 декабря запланирована аудиенция Зеленского у президента США Джо Байдена и встречи с законодателями. Конгресс при этом так и не одобрил запрос администрации о новой помощи Киеву и сомнительно, что сделает это до Нового года.